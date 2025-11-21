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Новини Вибух у ТЦК
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Вибух у ТЦК в Одесі: здетонував предмет в особистих речах відвідувача

ТЦК

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух, що стався 21 листопада в Пересипському районному ТЦК.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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За попередніми даними, під час спілкування співробітників ТЦК з громадянином вибухнув невідомий предмет, який перебував у його особистих речах. Внаслідок детонації чоловік загинув на місці.

Поранення також дістав військовослужбовець ТЦК. Йому надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан постраждалого уточнюється.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, СБУ та представники ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та походження вибухового предмета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в одному з ТЦК Одеси: попередньо, загинула людина

Автор: 

вибух (4725) Одеса (5847) Одеська область (4092) ТЦК та СП (1188) Одеський район (643)
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Топ коментарі
+18
Коню зрозуміло, що в ТЦК прийшов заробітчанин, а роботодавець його підірвав.
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21.11.2025 18:41 Відповісти
+15
кацапи підіслали. Не в перше..
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21.11.2025 18:41 Відповісти
+12
Я гадаю, патріоти в Польщі пану полуницю збирають.
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21.11.2025 19:02 Відповісти
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Брати Грімм в гробу перевертаються
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21.11.2025 18:38 Відповісти
ТЦК вже ловлять смертників з поясом шахида?
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21.11.2025 18:40 Відповісти
кацапи підіслали. Не в перше..
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21.11.2025 18:41 Відповісти
Не вперше?
Тобто це було і буде постійно?
А як же рота охорони при кожному ТЦК?
У нас в тцк охорона з автоматами ходить, перевіряє відвідувачів.
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21.11.2025 18:44 Відповісти
П'ять тисяч доларів за спалення ТЦК. Як російські спецслужби вербують потенційних терористів

https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********
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21.11.2025 18:46 Відповісти
ну, може й перевірили, тому і постраждав один працівник.
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21.11.2025 18:48 Відповісти
Біжав щось мінувати, й випадково потрапив на добровільне оповіщення з одночасним влк та призовом до лав.
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21.11.2025 22:11 Відповісти
Коню зрозуміло, що в ТЦК прийшов заробітчанин, а роботодавець його підірвав.
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21.11.2025 18:41 Відповісти
след кремля однозначно!
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21.11.2025 18:44 Відповісти
заробив..
в телеграмі...
дєнєх навалом..
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21.11.2025 18:45 Відповісти
Колись саакашвилі так хотіли підірвати. Знайшли довбня, якому вручили сумку з дротами і перемикачем. Сказали що дадуть йому 3000 долярів, якщо він з сумкою підійде до саакашвілі і натисне кнопку (дурню сказали, що в сумці пролунає якийсь звук). . А потім пообіцяли за це заплатити. Дурень підійшов до трибуни на мітінгу, але кнопка чомусь не спрацювала. Він почав з нею возитися і дурня помітила охорона.
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21.11.2025 18:48 Відповісти
херня... слабо...
Насправді:
найвеличного спробували більш як 51 раз.
1. намастили клавіши ройяля спідом;
2. намастили лисину другана сіфілісом;
3. вся ціна на скумбрію була змінена аби підірвати реноме ленки-скумбрії;
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21.11.2025 19:19 Відповісти
Та да от якби вдома цього вишкрібка спрацювало щоб вся родина полягла а воно було паралізоване щоб бачило все розуміло а нічого не могло зробить
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22.11.2025 17:54 Відповісти
Невже , хтось думає , що в ТЦК одні патріоти працюють ?
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21.11.2025 19:00 Відповісти
Я гадаю, патріоти в Польщі пану полуницю збирають.
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21.11.2025 19:02 Відповісти
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21.11.2025 19:12 Відповісти
Трускавкі,проше пана.
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21.11.2025 20:21 Відповісти
Польської не знаю. А на румунській- капшуніка.
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21.11.2025 20:31 Відповісти
А твої патріоти в Україну "родинузащищать"а сибір китайці освоюють а москву і крупні міста мусульмани з усього світу заселяють поки цих баранять ЗСУ
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22.11.2025 17:57 Відповісти
Добре, шо сам загинув і нікого з собою не забрав.
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21.11.2025 19:00 Відповісти
Ну в тцк ті що робітники оповіщення, вони бувають навідуються в зону бойових дій для отримання убд і цуплять з собою сувеніри (шматок пластиду , тощо)
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21.11.2025 19:12 Відповісти
то ти мені скажи,мобілізація потрібна?
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21.11.2025 19:14 Відповісти
В такому вигляді яка вона зараз, звісно ні.
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21.11.2025 19:22 Відповісти
згоден. а в якому вигляді потрібна? бригади без тцк пропонують їм йти до них. які ппроблеми?
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21.11.2025 19:24 Відповісти
Орки*
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21.11.2025 20:24 Відповісти
Так в них ресурсів до сраки вони продають, штампують рублі і завалюють грошима (санкції, які санкції?) а натовп йде і йде наче зомбі а в нас сотні міндичей обкрадало країну всі ці роки
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22.11.2025 01:04 Відповісти
Шматок гамніду.Без детонаторів і навичок пластид не вибухає.Якщо вибухнули особисті речі,то тільки дебілу не ясно що це не шахід з аль каїди,а дурня використали в темну.Тупі ухилянти видумують всяку хєрню разом з кацапами.
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21.11.2025 20:29 Відповісти
пластид без детонатора можна навіть жерти
нічого не буде
там потрібен високобризантий детонатор шоб реакція пішла
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22.11.2025 04:33 Відповісти
Ти був хоч за 10 км від передової чи як завжди одна баба на базарі сказала
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22.11.2025 17:59 Відповісти
Де відео з камер?Поки його немає - значить брешете, як і решта 95 відсотків інформації
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21.11.2025 19:23 Відповісти
 
 