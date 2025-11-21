Вибух у ТЦК в Одесі: здетонував предмет в особистих речах відвідувача

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух, що стався 21 листопада в Пересипському районному ТЦК.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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За попередніми даними, під час спілкування співробітників ТЦК з громадянином вибухнув невідомий предмет, який перебував у його особистих речах. Внаслідок детонації чоловік загинув на місці.

Поранення також дістав військовослужбовець ТЦК. Йому надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан постраждалого уточнюється.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, СБУ та представники ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та походження вибухового предмета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в одному з ТЦК Одеси: попередньо, загинула людина