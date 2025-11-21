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Вибух у ТЦК в Одесі: здетонував предмет в особистих речах відвідувача
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух, що стався 21 листопада в Пересипському районному ТЦК.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, під час спілкування співробітників ТЦК з громадянином вибухнув невідомий предмет, який перебував у його особистих речах. Внаслідок детонації чоловік загинув на місці.
Поранення також дістав військовослужбовець ТЦК. Йому надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан постраждалого уточнюється.
На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, СБУ та представники ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та походження вибухового предмета.
Топ коментарі
+18 sergey yakovenko #550599
показати весь коментар21.11.2025 18:41 Відповісти Посилання
+15 Dic Dolovo
показати весь коментар21.11.2025 18:41 Відповісти Посилання
+12 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар21.11.2025 19:02 Відповісти Посилання
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Тобто це було і буде постійно?
А як же рота охорони при кожному ТЦК?
У нас в тцк охорона з автоматами ходить, перевіряє відвідувачів.
https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********
в телеграмі...
дєнєх навалом..
Насправді:
найвеличного спробували більш як 51 раз.
1. намастили клавіши ройяля спідом;
2. намастили лисину другана сіфілісом;
3. вся ціна на скумбрію була змінена аби підірвати реноме ленки-скумбрії;
нічого не буде
там потрібен високобризантий детонатор шоб реакція пішла