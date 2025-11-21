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Вибух пролунав в одному з ТЦК Одеси: попередньо, загинула людина
В одному із районних ТЦК та СП Одеси пролунав вибух.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються.
Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Порохобандерівець
показати весь коментар21.11.2025 16:03 Відповісти Посилання
+9 Random User
показати весь коментар21.11.2025 15:50 Відповісти Посилання
+9 Heinrich Howards
показати весь коментар21.11.2025 16:24 Відповісти Посилання
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Це ж не особи з КабМіндічів, таке зробили!?!?
Russian intelligence recruits young Ukrainians to disrupt mobilization
але напевно, що ні...
тоді так: П'ять тисяч доларів за спалення ТЦК. Як російські спецслужби вербують потенційних терористів
https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********/
"текст написано по дебільному"Цікаво, вибух пролунав до чи після проходження ВЛК отим терористом?
які шукають потенційних виконавців серед українців і платять за це гроші
https://texty.org.ua/articles/114428/hochete-hrazhdansku-vijnu-yak-rosijska-propahanda-shodnya-produkuye-tezy-dlya-kozhnoyi-socialnoyi-hrupy-**********/