УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи в ТЦК Вибух в Одесі
5 302 34

Вибух пролунав в одному з ТЦК Одеси: попередньо, загинула людина

У ТЦК Одеси пролунав вибух: є загибла людина

В одному із районних ТЦК та СП Одеси пролунав вибух.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються.

Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Стрілянина сталася у Кременчуцькому ТЦК: поранені двоє військовослужбовців

Автор: 

вибух (4724) Одеса (5847) Одеська область (4092) ТЦК та СП (1188) Одеський район (642)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Важке у вас в Америці життя...
показати весь коментар
21.11.2025 16:03 Відповісти
+9
Ось, що буває, коли безконтрольно гребти людей з вулиць і везти в ТЦК.
показати весь коментар
21.11.2025 15:50 Відповісти
+9
Другое дело будет когда рашисты возьмут Одесу. Там то никто из ждунов-крикунов не окажется в военкомате по формированию мяса. Даунбасовцы и прочие подтвердят.
показати весь коментар
21.11.2025 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось певно обідився
показати весь коментар
21.11.2025 15:43 Відповісти
Це швидкий заробіток в телеграмі. СБУ прогавило терориста.
показати весь коментар
21.11.2025 15:59 Відповісти
майже всю свою агентуру московські свинособаки вербують через телеграм...
показати весь коментар
21.11.2025 17:03 Відповісти
Гарантовано, на 100%, що зеленський з єрмаком, про це не знали….
Це ж не особи з КабМіндічів, таке зробили!?!?
показати весь коментар
21.11.2025 15:45 Відповісти
Ось, що буває, коли безконтрольно гребти людей з вулиць і везти в ТЦК.
показати весь коментар
21.11.2025 15:50 Відповісти
Важке у вас в Америці життя...
показати весь коментар
21.11.2025 16:03 Відповісти
Тролінг зараховано, але по суті є що написати?
показати весь коментар
21.11.2025 16:12 Відповісти
звичайно є. а безконтрольно ховатись можна?
показати весь коментар
21.11.2025 16:23 Відповісти
Звісно з точки держави не можна, але з точки зору людини - якщо вона не готова воювати настільки, що підриває гранату, то може краще її мотивуват? Фінансово, морально, а не як барана в бус закидати?
показати весь коментар
21.11.2025 16:38 Відповісти
тобто за гроші вона піде воювати а безкоштовно заради своєї родини ні?
показати весь коментар
21.11.2025 16:41 Відповісти
Родина може бути за кордоном, або її взагалі не може бути, що таким людям робити? Патріоти пішли в перший рік, решту треба мотивувати і бажано нормально
показати весь коментар
21.11.2025 16:44 Відповісти
що таким людям робити? потопиться в тисі нахєр. або переїхати на росію.
показати весь коментар
21.11.2025 16:47 Відповісти
Потужна повєсточка така як і на рф воістину адін наріт
показати весь коментар
21.11.2025 16:49 Відповісти
Та це старий пердун, чи подоляковськи бот... Він тут весь час за тцк топить, а сам не хоче воювати
показати весь коментар
21.11.2025 16:52 Відповісти
скільки тобі рочків синку?
показати весь коментар
21.11.2025 16:53 Відповісти
всі свої предложення рекомендую вислати на папері главсцикуну ваві зєлєнськаму. ам виправдовувати ухилянтів- якось так феееееее
показати весь коментар
21.11.2025 16:56 Відповісти
Батьківщини, кацапура
показати весь коментар
21.11.2025 17:06 Відповісти
родина це не родіна малоросе. я не прошу йти воювати за мою родину. хай свою захистить.
показати весь коментар
21.11.2025 17:07 Відповісти
і на Батьківщину як і на свою родину ухилянтам насрати.
показати весь коментар
21.11.2025 17:08 Відповісти
Другое дело будет когда рашисты возьмут Одесу. Там то никто из ждунов-крикунов не окажется в военкомате по формированию мяса. Даунбасовцы и прочие подтвердят.
показати весь коментар
21.11.2025 16:24 Відповісти
розумієш англійську...?
Russian intelligence recruits young Ukrainians to disrupt mobilization

але напевно, що ні...
тоді так: П'ять тисяч доларів за спалення ТЦК. Як російські спецслужби вербують потенційних терористів
https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********/
показати весь коментар
21.11.2025 16:59 Відповісти
Якось так завуальовано написано, що хтось когось підірвав!
"текст написано по дебільному"
Цікаво, вибух пролунав до чи після проходження ВЛК отим терористом?

показати весь коментар
21.11.2025 15:52 Відповісти
"...працівники ТЦК помітили підозрілого чоловіка на вулиці Луцькій. Він відразу намагався втекти, та його наздогнали і доставили до ТЦК, оскільки він військовозобов'язаний. Вже під час перевірки речей на території ТЦК цей мужик дістав із кишені гранату, висмикнув чеку та назад поклав гранату у кишеню. І вже за кілька секунд стався вибух. Чоловік загинув на місці. Постраждалих близько 5 осіб."
показати весь коментар
21.11.2025 16:57 Відповісти
Потужне поповнення піймали бусифікатори, так тримати!
показати весь коментар
21.11.2025 16:58 Відповісти
Сьогодні там не працював ВЛК, була весь день повітряна тривога, ті хто внутрі сидять усі у бункері, а відвідувачів що на вулиці відганяють від огорожі, у приватну забудову. Сам там був до 12.00
показати весь коментар
21.11.2025 18:45 Відповісти
не треба було борисова відпускати - це він все зробив.
показати весь коментар
21.11.2025 16:29 Відповісти
Небось взорвался не выдержал бедный от наплыва желающих воевать и патриотов которые тут на цензоре потужно кричат нет капитуляции и воеюем дальше. Все так бежали с форумов в военкоматы что аж пятки сверкали
показати весь коментар
21.11.2025 16:44 Відповісти
теракти в територіальних центрах комплектування організовують російські спецслужби,
які шукають потенційних виконавців серед українців і платять за це гроші
показати весь коментар
21.11.2025 16:53 Відповісти
Зараз кремляді і тут почнуть одночасно тиснути...
показати весь коментар
21.11.2025 17:24 Відповісти
Як Росія підлаштовує тези для кожного українця

https://texty.org.ua/articles/114428/hochete-hrazhdansku-vijnu-yak-rosijska-propahanda-shodnya-produkuye-tezy-dlya-kozhnoyi-socialnoyi-hrupy-**********/
показати весь коментар
21.11.2025 17:54 Відповісти
Сама загинула,людина??
показати весь коментар
21.11.2025 18:53 Відповісти
То загинула саме людина, чи співробітник Територіального Центру Катування?
показати весь коментар
21.11.2025 19:28 Відповісти
 
 