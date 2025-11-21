РУС
Взрыв прогремел в одном из ТЦК Одессы: предварительно, погиб человек

В ТЦК Одессы прогремел взрыв: есть погибший человек

В одном из районных ТЦК и СП Одессы прогремел взрыв.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Детали позже", - говорится в сообщении.

+5
Ось, що буває, коли безконтрольно гребти людей з вулиць і везти в ТЦК.
21.11.2025 15:50 Ответить
21.11.2025 15:50 Ответить
+5
Другое дело будет когда рашисты возьмут Одесу. Там то никто из ждунов-крикунов не окажется в военкомате по формированию мяса. Даунбасовцы и прочие подтвердят.
21.11.2025 16:24 Ответить
21.11.2025 16:24 Ответить
+4
Важке у вас в Америці життя...
21.11.2025 16:03 Ответить
21.11.2025 16:03 Ответить
Хтось певно обідився
21.11.2025 15:43 Ответить
21.11.2025 15:43 Ответить
Це швидкий заробіток в телеграмі. СБУ прогавило терориста.
21.11.2025 15:59 Ответить
21.11.2025 15:59 Ответить
майже всю свою агентуру московські свинособаки вербують через телеграм...
21.11.2025 17:03 Ответить
21.11.2025 17:03 Ответить
Гарантовано, на 100%, що зеленський з єрмаком, про це не знали….
Це ж не особи з КабМіндічів, таке зробили!?!?
21.11.2025 15:45 Ответить
21.11.2025 15:45 Ответить
Ось, що буває, коли безконтрольно гребти людей з вулиць і везти в ТЦК.
21.11.2025 15:50 Ответить
21.11.2025 15:50 Ответить
Важке у вас в Америці життя...
21.11.2025 16:03 Ответить
21.11.2025 16:03 Ответить
Тролінг зараховано, але по суті є що написати?
21.11.2025 16:12 Ответить
21.11.2025 16:12 Ответить
звичайно є. а безконтрольно ховатись можна?
21.11.2025 16:23 Ответить
21.11.2025 16:23 Ответить
Звісно з точки держави не можна, але з точки зору людини - якщо вона не готова воювати настільки, що підриває гранату, то може краще її мотивуват? Фінансово, морально, а не як барана в бус закидати?
21.11.2025 16:38 Ответить
21.11.2025 16:38 Ответить
тобто за гроші вона піде воювати а безкоштовно заради своєї родини ні?
21.11.2025 16:41 Ответить
21.11.2025 16:41 Ответить
Родина може бути за кордоном, або її взагалі не може бути, що таким людям робити? Патріоти пішли в перший рік, решту треба мотивувати і бажано нормально
21.11.2025 16:44 Ответить
21.11.2025 16:44 Ответить
що таким людям робити? потопиться в тисі нахєр. або переїхати на росію.
21.11.2025 16:47 Ответить
21.11.2025 16:47 Ответить
Потужна повєсточка така як і на рф воістину адін наріт
21.11.2025 16:49 Ответить
21.11.2025 16:49 Ответить
Та це старий пердун, чи подоляковськи бот... Він тут весь час за тцк топить, а сам не хоче воювати
21.11.2025 16:52 Ответить
21.11.2025 16:52 Ответить
скільки тобі рочків синку?
21.11.2025 16:53 Ответить
21.11.2025 16:53 Ответить
всі свої предложення рекомендую вислати на папері главсцикуну ваві зєлєнськаму. ам виправдовувати ухилянтів- якось так феееееее
21.11.2025 16:56 Ответить
21.11.2025 16:56 Ответить
Батьківщини, кацапура
21.11.2025 17:06 Ответить
21.11.2025 17:06 Ответить
родина це не родіна малоросе. я не прошу йти воювати за мою родину. хай свою захистить.
21.11.2025 17:07 Ответить
21.11.2025 17:07 Ответить
і на Батьківщину як і на свою родину ухилянтам насрати.
21.11.2025 17:08 Ответить
21.11.2025 17:08 Ответить
Другое дело будет когда рашисты возьмут Одесу. Там то никто из ждунов-крикунов не окажется в военкомате по формированию мяса. Даунбасовцы и прочие подтвердят.
21.11.2025 16:24 Ответить
21.11.2025 16:24 Ответить
розумієш англійську...?
Russian intelligence recruits young Ukrainians to disrupt mobilization

але напевно, що ні...
тоді так: П'ять тисяч доларів за спалення ТЦК. Як російські спецслужби вербують потенційних терористів
https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********/
21.11.2025 16:59 Ответить
21.11.2025 16:59 Ответить
Якось так завуальовано написано, що хтось когось підірвав!
"текст написано по дебільному"
Цікаво, вибух пролунав до чи після проходження ВЛК отим терористом?

21.11.2025 15:52 Ответить
21.11.2025 15:52 Ответить
"...працівники ТЦК помітили підозрілого чоловіка на вулиці Луцькій. Він відразу намагався втекти, та його наздогнали і доставили до ТЦК, оскільки він військовозобов'язаний. Вже під час перевірки речей на території ТЦК цей мужик дістав із кишені гранату, висмикнув чеку та назад поклав гранату у кишеню. І вже за кілька секунд стався вибух. Чоловік загинув на місці. Постраждалих близько 5 осіб."
21.11.2025 16:57 Ответить
21.11.2025 16:57 Ответить
Потужне поповнення піймали бусифікатори, так тримати!
21.11.2025 16:58 Ответить
21.11.2025 16:58 Ответить
не треба було борисова відпускати - це він все зробив.
21.11.2025 16:29 Ответить
21.11.2025 16:29 Ответить
Небось взорвался не выдержал бедный от наплыва желающих воевать и патриотов которые тут на цензоре потужно кричат нет капитуляции и воеюем дальше. Все так бежали с форумов в военкоматы что аж пятки сверкали
21.11.2025 16:44 Ответить
21.11.2025 16:44 Ответить
теракти в територіальних центрах комплектування організовують російські спецслужби,
які шукають потенційних виконавців серед українців і платять за це гроші
21.11.2025 16:53 Ответить
21.11.2025 16:53 Ответить
Зараз кремляді і тут почнуть одночасно тиснути...
21.11.2025 17:24 Ответить
21.11.2025 17:24 Ответить
 
 