Взрыв прогремел в одном из ТЦК Одессы: предварительно, погиб человек

В одном из районных ТЦК и СП Одессы прогремел взрыв.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Детали позже", - говорится в сообщении.

