3 842 30
Взрыв прогремел в одном из ТЦК Одессы: предварительно, погиб человек
В одном из районных ТЦК и СП Одессы прогремел взрыв.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Детали позже", - говорится в сообщении.
Це ж не особи з КабМіндічів, таке зробили!?!?
Russian intelligence recruits young Ukrainians to disrupt mobilization
але напевно, що ні...
тоді так: П'ять тисяч доларів за спалення ТЦК. Як російські спецслужби вербують потенційних терористів
https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********/
"текст написано по дебільному"Цікаво, вибух пролунав до чи після проходження ВЛК отим терористом?
які шукають потенційних виконавців серед українців і платять за це гроші