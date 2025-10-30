РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11928 посетителей онлайн
Новости Взрывы в ТЦК
4 115 76

Стрельба произошла в Кременчугском ТЦК: ранены 2 военнослужащих

В Кременчуге в ТЦК произошла стрельба 30 октября

30 октября в Кременчуге Полтавской области на территории ТЦК и СП произошла стрельба. Ранены военнослужащие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии "УП" и пишет "Суспільне".

Полиция расследует

Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в одном из помещений Кременчугского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По словам представителя, сообщение о стрельбе поступило в полицию в 16.20 четверга. На месте работает следственно-оперативная группа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский ТЦК о конфликте на "7-м километре": Толпа гражданских атаковала военных дубинками и газом

Что говорит ТЦК

Полтавский ОТЦК и СП сообщил, что двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей

"30 октября около 16 часов полиция сопроводила к сборному пункту Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. Во время оформления документов и обязательного досмотра в ответ на вопрос сотрудника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени", - рассказал терцентр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Стрелка задержали

На данный момент военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, ведутся следственные действия.

Посягательство на жизнь военнослужащего наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы (статья 348 УК).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Кременчуг (383) стрельба (3312) военнослужащие (6361) ТЦК (800) Полтавская область (1297) Кременчугский район (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Версію ТЦК почули, тепер залишається дочекатися повідомлення, що ж відбувалося в реальності.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:22 Ответить
+18
Епілептики почали приходити в тецека зі своїми ліками.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:24 Ответить
+15
Чого менти на 4 рік війни всі 100 відсотково заброньовані - загадка, при тому що населення зменшилося у два три рази.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Версію ТЦК почули, тепер залишається дочекатися повідомлення, що ж відбувалося в реальності.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:22 Ответить
Всі інші версії відбувалися в паралельній реальності і були згенеровані штучним інтелектом.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 18:29 Ответить
Чому поліція не застосувала зброю проти нападника а спостерігала як він стріляє в військових? Навіщо там поліція? Тоді видайте зброю працівникам ТЦК і дозвольте її застосовувати! Згідно статуту внутрішньої служби військовий ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ застосувати зброю у разі нападу на нього чи на інших людей!
показать весь комментарий
30.10.2025 18:34 Ответить
Поліція привезла його в ТЦК зі зброєю.Питання до поліції,чому його не повезли до відділку поліції.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:37 Ответить
А на них ніхто не нападав
показать весь комментарий
30.10.2025 18:53 Ответить
відбуде покарання, закінчиться війна....залишиться такий слід у біографії на все життя...життя...такий його вибір
показать весь комментарий
30.10.2025 19:04 Ответить
О, це дивлячись яка країна переможе. Поки що всі шанси що він лишиться в історії як Герой.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:09 Ответить
герой, бо стріляв в українців?
показать весь комментарий
30.10.2025 19:11 Ответить
В ТЦК, котре хотіло його бусифікувати. А всі адекватні українці розуміють що війну пора закінчувать.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:14 Ответить
>А всі адекватні українці розуміють що війну пора закінчувать.

Закінчуйте. Тільки русня цього не хоче.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:17 Ответить
Щоб там не було, але носити незареєстровану та перероблену зброю, тим більше стріляти з неї в людей неможна.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:14 Ответить
Епілептики почали приходити в тецека зі своїми ліками.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:24 Ответить
Зрадофіли тоді наче кукарікали про те, що ВС Порошенко використає для узурпації влади.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:35 Ответить
А ви значить не кукурікали, бо були посвячені в його плани, знали наміри (може екстрасенс і думки читали)? В такому разі прокукурікайте, будь ласка, сеньйор незрадофіл, чому Порошенко, не діяв згідно ст 106 Конституції України і не подав до ВР звернення про введення стану війни?
показать весь комментарий
30.10.2025 19:12 Ответить
Ані Порошенко, ані Зе не могли ввести стан війни з однієї простої причини - за 34 роки закон про стан війни ТАК І НЕ ПРИЙНЯЛИ! Про воєнний стан закон прийняли, а про стан війни - НІ! Без закону, який то регламентує, стан війни запровадити неможливо, оскільки не розписано, що має відбуватися під час стану війни, які мають бути обмеження і як мають діяти органи влади, держустанови та бізнес. Тобто не розписано в законодавстві, що цей стан війни являє і що під час нього має відбуватися...
показать весь комментарий
30.10.2025 19:16 Ответить
А як його вводити по всій території коли було АТО з сепаратистами, а не повномаштабна війна з кацапами?
показать весь комментарий
30.10.2025 19:16 Ответить
я тоді просто почитав та роздрукував собі закон про ВС, носив з собою документи і особливо не переймався.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:19 Ответить
Наслідки насильницької мобілізації.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:26 Ответить
ви рейтинги зеленського бачили? бидлу подобається їх вибір. а ось ТЦК-ні.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:28 Ответить
Це про мобіків в ОРДЛО на ТОТ України!!??
показать весь комментарий
30.10.2025 18:30 Ответить
Та, а чому ти на гєрасімова жалієшся на українському сайті?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:47 Ответить
А чому не істоміна?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:55 Ответить
Росіянка, яка нападає на українців і звинувачує що то вони росіяни, якесь дивне явище
показать весь комментарий
30.10.2025 19:02 Ответить
Дивно, поліція його супроводжувала, поліція його привела, поліція його запитала про заборонені предмети, а той вихопив пістолет і вистрілив саме в двох тцкашників?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:27 Ответить
думаю той пістолет чоловік віджав в сцикливих тцкунів або поліцаїв.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:30 Ответить
Скорше всього,поліція приїхала вже після пострілів, але ж як признати що без поліції до громадянина,здійснювали незаконні діїї.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:33 Ответить
30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов'язаного громадянина.
---------
Значит брешуть. Як дивно
показать весь комментарий
30.10.2025 18:34 Ответить
Ну сам посуди, поліція супроводжує цивільного, починає обшук, а він в цей час спокійно дістає зброю і стріляє тецекашніків... Навіть не віриться в таку безпорядність поліції.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:41 Ответить
Чого менти на 4 рік війни всі 100 відсотково заброньовані - загадка, при тому що населення зменшилося у два три рази.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:27 Ответить
А чому ти на роботу мвс роісії вирішив жалітися на українському сайті?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:48 Ответить
А ви,росіянка,що тут робите?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:52 Ответить
Скільки ще років має йти війна, щоб ти назвалася державною?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:54 Ответить
Менти вони навіть і в Африці менти, ти що не знала?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:57 Ответить
До речі домен цензора зовсім не в Україні знаходиться, я думаю ти знаеш для чого, як би він в Україні знаходився його би давним давно зе банда заблокувала би.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:58 Ответить
❗️Масштабні мітинги «ухилянтів» спалахнули в Ізраїлі: десятки тисяч ультраордоксальних євреїв протестують проти мобілізації в Єрусалимі та арешту «ухилянтів»
показать весь комментарий
30.10.2025 18:29 Ответить
їх роль збільшувати чисельність населення, а воюють хай інші
показать весь комментарий
30.10.2025 18:37 Ответить
звичайний зєбіл мікола-трахторист з радістю запхне в ЗСУ любого крім себе.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:30 Ответить
Так само, як й звичайний зєбіл з ТЦК, поліції або будь-який інший заброньований чиновник з радістю запхне в ЗСУ любого крім себе?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:36 Ответить
абсолютно вірно! штати чинуш роздулись до максимальних розмірів. поліції також.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:42 Ответить
перероблений , шукав на кому перевірити
показать весь комментарий
30.10.2025 18:28 Ответить
Точно. Почав кружляти навколо групи тцк щоб вони його бусифікували.
Побачимо на відео з бодікамер як поліції так і працівників тцк.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:04 Ответить
ці події - сценарій влади.чим більше буде забито розбрат між цивільними і військовими - тим легше управлять стадом.не вірю що цивільна людина принесла зброю в тцк.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:28 Ответить
йому начальник ТЦК підкинув. інфа 100%.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:31 Ответить
Мабуть, хотів боротися з орками ******, але щось заплутався і почав стріляти в Українців??? Акакаяразніца ….
показать весь комментарий
30.10.2025 18:28 Ответить
Поліція привезла в ТЦК чувак а зі стволом ?Хіба оформляють в ТЦК?Нікуя не зрозуміло.Дуже цікава версія
показать весь комментарий
30.10.2025 18:33 Ответить
Якщо у чувака перероблений травмат,то чому він був не у відділку поліції?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:34 Ответить
Выбор мудрого народа зеленсеий.
Максимально ун чтожил патриотический подъем украинского народа!!@
Ложью вранье вранье и ложью
Окруживший себя проходимец вораии рыгами и подлецами...
В всу 300.000 дезертиров..интересно на номере тысяч 200 наберётся???
История войны не помнит что бы государство из которого во время войны миллионами убегали в том числе здоровенный мужики молодые... имела шанс на ..хотя бы ничью
В войне...
Выбрав идиота .выбрали миллиард деревьев и ракету фламинго.. .
Ни деревьев ни фламинго ни грошей ...
показать весь комментарий
30.10.2025 18:35 Ответить
Жоден народ таку війну не витримав би. Не знаю яким дивом досі тримається Україна.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:08 Ответить
Штурмовик какаяразніца хуженебудет
показать весь комментарий
30.10.2025 18:40 Ответить
Не хвилюйтеся!Всі приміщення ТЦК обладнані відеоспостереженням.Незабаром все покажуть по телемарафету!Жарт,звісно,хер ми правду взнаєм!
показать весь комментарий
30.10.2025 18:43 Ответить
Згадалася сцена у поліцейському відділку із першого Термінатора.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:52 Ответить
оце, єпілептики відмовляються головою об підлогу битись, відстрілюються...
показать весь комментарий
30.10.2025 18:49 Ответить
гарантовани варіант отримати бронь до кінця бойових дій.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:54 Ответить
Судячи з твоїх коментів, тебе цікавлять лише чоловічі булки. Точно в тцк працюєш.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:57 Ответить
Щоб уникнути капітуляції, треба створити ядерну та хімічну зброю, але за це ви не агітуєте. Чому?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:58 Ответить
що не пишіть,як не фекайте,мобілізація потрібна. а ось хто її проводить-це вже питання. чи Порошенко чи обнюханий нарік. ну головне щоб не *****. бо тоді нам всім торба буде.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:57 Ответить
Питання не в тому, хто, а як.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:58 Ответить
це автоматично випливає з хто проводить.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:59 Ответить
Силу до громадян може використовувати лише поліція, вони і мають займатися мобілізацією. Військовослужбовці тцк - додому чи на фронт, папірці перекладати і жінки можуть.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:07 Ответить
Є закон. Потрібно діяти в рамках закону. Людолови повинні понести покарання. І ті хто до цього допустив. Інакше довіру не вернеш.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:10 Ответить
Лавочку ТЦК пора прикрывать, пока последствия не стали катастрофическими...
показать весь комментарий
30.10.2025 19:06 Ответить
ну прикрий.. а хто буде займаться мобілізацією? прочитай спершу визначення мобілізації.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:17 Ответить
Хай поліція нею займається, вони мають право застосовувати силу до громадян.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:20 Ответить
Приємно що українці починають прокидатися. Ще б сайт від нафронтників почистити.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:07 Ответить
А працівнику тцк убд дадуть? Адже ризикував своїм життям, хоч і не збирався.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:08 Ответить
странные "законы" в воюющей стране - ухилянты и ссыкуны СВОБОДНО носят огнестрельное оружие, СВОБОДНО применяют его по военным(!) а применение по по этим мразям табельного оружия со стороны полицейских и военны считается "злочином"! дожили!
показать весь комментарий
30.10.2025 19:11 Ответить
>а применение по по этим мразям табельного оружия со стороны полицейских и военны считается "злочином"

це не так
показать весь комментарий
30.10.2025 19:13 Ответить
Ніхто не забороняє поліції відстрілюватись. А військові до цивільних взагалі не мають ніякого відношення.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:14 Ответить
Під час епілептичного нападу і не таке можна вчверити, деякі навіть головою об бетон б'ються. Людина себе не контролює
показать весь комментарий
30.10.2025 19:19 Ответить
 
 