Стрельба произошла в Кременчугском ТЦК: ранены 2 военнослужащих

30 октября в Кременчуге Полтавской области на территории ТЦК и СП произошла стрельба. Ранены военнослужащие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии "УП" и пишет "Суспільне".

Полиция расследует

Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в одном из помещений Кременчугского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По словам представителя, сообщение о стрельбе поступило в полицию в 16.20 четверга. На месте работает следственно-оперативная группа.

Что говорит ТЦК

Полтавский ОТЦК и СП сообщил, что двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей

"30 октября около 16 часов полиция сопроводила к сборному пункту Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. Во время оформления документов и обязательного досмотра в ответ на вопрос сотрудника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени", - рассказал терцентр.

Стрелка задержали

На данный момент военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, ведутся следственные действия.

Посягательство на жизнь военнослужащего наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы (статья 348 УК).

