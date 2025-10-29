Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали
В селе Княжичи Киевской области возник конфликт между местными жителями, правоохранителями и военнослужащими ТЦК.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали конфликта
Отмечается, что событие произошло сегодня, 29 октября, во время проведения профилактических мероприятий в селе Княжичи.
"Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставить. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения", - сообщает полиция.
Задержание женщины
Правоохранители задержали 42-летнюю женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).
Кроме того, руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских.
