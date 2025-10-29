РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Нападение на полицейских
1 680 38

Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Конфликт между местными жителями, ТЦК и полицией в с. Княжичи

В селе Княжичи Киевской области возник конфликт между местными жителями, правоохранителями и военнослужащими ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Детали конфликта

Отмечается, что событие произошло сегодня, 29 октября, во время проведения профилактических мероприятий в селе Княжичи.

"Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставить. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения", - сообщает полиция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный ТЦК и члены "добровольческой ОО" напали на действующего военнослужащего в Одессе: терцентр проводит проверку. ФОТО

Задержание женщины

Правоохранители задержали 42-летнюю женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК в Одессе и разбил стекло автомобиля: ГБР расследует обстоятельства конфликта. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4426) нападение (2265) Нацполиция (16892) ТЦК (799) Броварский район (38) Княжичи (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Як жінка зробила б так само!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:38 Ответить
+6
Саме тому цього закону ніколи не буде. Бо першими перестріляють можновладців та їх опричників.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:41 Ответить
+5
"Частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам побоїв або легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Цей злочин характеризується умисною формою вини". Представляю как этот мусор в качестве терпилы будет той жинке в глаза смотреть.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поліцейські не були вписані в наказ коменданта, і не мали права просто так перевіряти документи, читай закони, неук
показать весь комментарий
29.10.2025 16:35 Ответить
то другоє,згідно конвенцій про права людини насильницька мобілізація це тяжкий злочин який немає терміну але це ж іпсо,діпфейки та вирване з контексту....
показать весь комментарий
29.10.2025 16:43 Ответить
Хотілося б на тебе глянути,як би ти розказував про цю конвенцію кацапам і бурятам,якби вони тебе окупували,і що б їм казали твоя мати,жінка і дочка... але,думаю,ти зразу б став писати доноси на патріотичних сусідів,родичів солдат ЗСУ та АТО...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:56 Ответить
🤝
показать весь комментарий
29.10.2025 17:03 Ответить
так само як і в новині було б.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:04 Ответить
доноси,хтось аби не я,виправдати злочини влади,підлабузничество,підставляння сраки....це як раз все про тебе і тобі подібних
показать весь комментарий
29.10.2025 17:06 Ответить
Амазонка, хєрова знайшлась!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:29 Ответить
Уявляю ситуацію при умові прийняття Закону про вільне володіння зброєю!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:29 Ответить
Саме тому цього закону ніколи не буде. Бо першими перестріляють можновладців та їх опричників.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:41 Ответить
головне щоб не стріляли асвабадітєльов,щоб ти та ця баба їм дісталися...вгадав?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:57 Ответить
"Частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам побоїв або легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Цей злочин характеризується умисною формою вини". Представляю как этот мусор в качестве терпилы будет той жинке в глаза смотреть.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:31 Ответить
Як жінка зробила б так само!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:38 Ответить
Вы часом не в Америке? Попробуйте ударить полицейского палкой по башке. Даже просто попробуйте. Я думаю секунд 30 ещё проживете.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:01 Ответить
У тебе може з*явитися така можливість! Тільки замість нашого поліціянта буде косоокий бурят, або якут. Думаю, що через пару секунд ти обсереш і те чим сциш,дірего дурнувата!
показать весь комментарий
29.10.2025 17:02 Ответить
а якби тебе окупувала русня,що б ти зробила як жінка? дай вгадаю...ти б їм робила приємно поки не зламалося б твоє ліжко і диван? думаю,вгадав..повії і бл....завжди були наймудрішими..
показать весь комментарий
29.10.2025 17:04 Ответить
Ховаєтє власного чоловіка під спідницею?
показать весь комментарий
29.10.2025 17:05 Ответить
От жеж дура, голосувала за Zе зі Слугами *****, а як розраховуватись за свій вибір то вдарила мусора.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:39 Ответить
А ти ходив з нею в кабінку для голосування і бачив, за кого вона галочку поставила? Чи аби що ригнути в коменти?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:43 Ответить
Шо, за сорітницю абидна, да? От ви теж з виборців Zе та Слугами *****? Чи голосували за інши, антиукраїнські партії та кандидатів на кшталт партейкі меркантильного жлоба-півуна ротом Сяви шо двічі обісрався без бою?
показать весь комментарий
29.10.2025 17:04 Ответить
звідки ви знаєте, за кого та жінка голосувала?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:52 Ответить
Впевнений на 99,9999999999% шо я правий.
А ви тех з виборців Zе та Слугами *****? Чи голосували за інши, антиукраїнські партії та кандидатів на кшталт партейкі меркантильного жлоба-півуна ротом Сяви шо двічі обісрався без бою?
показать весь комментарий
29.10.2025 17:03 Ответить
В першому та другому турі довелося голосувати за Порошенка, хоча хотів за генерала Кривоноса, але він знявся на користь Порошенка. В 19 друкував та роздавав листівки проти обрання зебіла, моя совість чиста.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:05 Ответить
Цікаво, де вона опиниться, якщо кац@...ню вдарить?! Звісно, що вбитою на дорозі!!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:41 Ответить
Ага, а потім скажуть, що сама упала, вдарилась головою і померла. Стоп, а це точно тільки в кацапів так буває ...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:44 Ответить
ця вівця про таке не думає
показать весь комментарий
29.10.2025 16:58 Ответить
ТЦК - это наши ангелы хранители. За рукопрекладство к ним надо сажать лет на 10 минимум. Если бы не Герои из ТЦК то кацапы бы уже давно весь Донбасс захватили бы.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:42 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2025 16:42 Ответить
критичний,мудрий але дуже серливий ухилянт.снісходітєльно сміється з такого...
показать весь комментарий
29.10.2025 17:00 Ответить
та то народ их любя лупцует
показать весь комментарий
29.10.2025 16:45 Ответить
Не щастить їм в Княжичах ... здається , останнього разу перед цим там взагалі стрілянина була
показать весь комментарий
29.10.2025 16:53 Ответить
Жанна Дарк.

показать весь комментарий
29.10.2025 16:55 Ответить
Дивно що не "зірвала" погони, - менти ще ті сімулянти, - совдепівська тема. МіліціонЄри ->мусора->менти->поліція= одне і те саме гімно тільки різні назви.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:57 Ответить
Владик, если тебя ночью, где-то около дома, встретят двое громил, ******** ногами, отберут всё до последней копейки, я посмотрю, как ты утирая сопли побежишь жаловаться в полицию. И конечно же будешь их называть ментами и мусорами. Ведь правда так? Наш народ настолько тупой что не понимает, и наша армия и наша полиция, и наши учителя и наши врачи-все вылезли с одной общей украинской вагины. И нехер кивать друг на друга. Давайте лучше глянем на свои рожи в зеркало.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:04 Ответить
дать пожизненное с поражением прав всех до седьмого колена и конфискацией
показать весь комментарий
29.10.2025 17:02 Ответить
Аааа, оказывается, Есть женщины не только в рюсских селеньях..., как там у поэта, Мента на ходу остановит, в горящую избу войдёт...
показать весь комментарий
29.10.2025 17:03 Ответить
Недоторкана на каста... Не подобався вам Порошенко?! Хотіли клоуна і поржать
показать весь комментарий
29.10.2025 17:05 Ответить
 
 