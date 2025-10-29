Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

У селі Княжичі Київської області виник конфлікт між місцевими жителями, правоохоронцями та військовослужбовцями ТЦК.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

Зазначається, що подія сталася сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі.

"Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження", - повідомляє поліція.

Затримання жінки

Правоохоронці затримали 42-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Крім того, керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.

