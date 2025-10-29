УКР
Новини Конфлікт із ТЦК Напад на поліціянтів
2 772 81

Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

Конфлікт між місцевими, ТЦК та поліцією у с. Княжичі

У селі Княжичі Київської області виник конфлікт між місцевими жителями, правоохоронцями та військовослужбовцями ТЦК

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

Зазначається, що подія сталася сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі.

"Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження", - повідомляє поліція.

Затримання жінки

Правоохоронці затримали 42-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Крім того, керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.

Автор: 

Київська область (4335) напад (1175) Нацполіція (15624) ТЦК та СП (852) Броварський район (38) Княжичі (1)
Топ коментарі
+14
Саме тому цього закону ніколи не буде. Бо першими перестріляють можновладців та їх опричників.
показати весь коментар
29.10.2025 16:41 Відповісти
+9
А ти ходив з нею в кабінку для голосування і бачив, за кого вона галочку поставила? Чи аби що ригнути в коменти?
показати весь коментар
29.10.2025 16:43 Відповісти
+8
Як жінка зробила б так само!
показати весь коментар
29.10.2025 16:38 Відповісти
поліцейські не були вписані в наказ коменданта, і не мали права просто так перевіряти документи, читай закони, неук
показати весь коментар
29.10.2025 16:35 Відповісти
то другоє,згідно конвенцій про права людини насильницька мобілізація це тяжкий злочин який немає терміну але це ж іпсо,діпфейки та вирване з контексту....
показати весь коментар
29.10.2025 16:43 Відповісти
Хотілося б на тебе глянути,як би ти розказував про цю конвенцію кацапам і бурятам,якби вони тебе окупували,і що б їм казали твоя мати,жінка і дочка... але,думаю,ти зразу б став писати доноси на патріотичних сусідів,родичів солдат ЗСУ та АТО...
показати весь коментар
29.10.2025 16:56 Відповісти
🤝
показати весь коментар
29.10.2025 17:03 Відповісти
так само як і в новині було б.
показати весь коментар
29.10.2025 17:04 Відповісти
доноси,хтось аби не я,виправдати злочини влади,підлабузничество,підставляння сраки....це як раз все про тебе і тобі подібних
показати весь коментар
29.10.2025 17:06 Відповісти
Твій рот і сраку ще по малолєткі покористували діра кацапська
показати весь коментар
29.10.2025 17:21 Відповісти
Таких як ти зібрать від малого до старого і пішки через мінні поля на болота на родіну парашу майно переміщеним і для зсу
показати весь коментар
29.10.2025 17:19 Відповісти
як воно сидіти на броні та в жопі колупатися??бачили таких як ти в 1928-1952 багатьох з дерев знімали....
показати весь коментар
29.10.2025 17:22 Відповісти
Цікаво що коли приходять кацапи, такі як ти моментально забувають про закони.
показати весь коментар
29.10.2025 17:28 Відповісти
ти чув що в одеському тцк кадирівець працює? Магомед Айдаміров.

це вже кацапи прийшли, чи ще ні?
показати весь коментар
29.10.2025 17:40 Відповісти
Кадирівець? Чи чеченець?
Подумай добре.
показати весь коментар
29.10.2025 17:49 Відповісти
Амазонка, хєрова знайшлась!
показати весь коментар
29.10.2025 16:29 Відповісти
Кабло кацапське не амазонка
показати весь коментар
29.10.2025 17:22 Відповісти
Уявляю ситуацію при умові прийняття Закону про вільне володіння зброєю!
показати весь коментар
29.10.2025 16:29 Відповісти
Саме тому цього закону ніколи не буде. Бо першими перестріляють можновладців та їх опричників.
показати весь коментар
29.10.2025 16:41 Відповісти
головне щоб не стріляли асвабадітєльов,щоб ти та ця баба їм дісталися...вгадав?
показати весь коментар
29.10.2025 16:57 Відповісти
а сам то ти де герой??то що ти інвалід видно одразу,хоча сміттям пре від тебе знатно...
показати весь коментар
29.10.2025 17:08 Відповісти
ти переплутала,дівчинко...це смердить від твоїх обісраних,при згадці про ТЦК,штанців...
показати весь коментар
29.10.2025 17:18 Відповісти
а асвабадітєлєй стрілять не прийдеться - ти їх будеш відволікати міннєтом
показати весь коментар
29.10.2025 17:13 Відповісти
хто про що...а пасивний чувак про своє,рідне...
показати весь коментар
29.10.2025 17:15 Відповісти
будеш смоктуновським.
показати весь коментар
29.10.2025 17:17 Відповісти
гей,не лізь...
показати весь коментар
29.10.2025 17:22 Відповісти
не марь геями,смоктуновський.
показати весь коментар
29.10.2025 17:27 Відповісти
Мабуть всі перестріляли б один одного, як перестріляли один одного всі американці під час страшної примусової мобілізації в США часів війни у В'єтнамі?
показати весь коментар
29.10.2025 18:03 Відповісти
"Частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам побоїв або легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Цей злочин характеризується умисною формою вини". Представляю как этот мусор в качестве терпилы будет той жинке в глаза смотреть.
показати весь коментар
29.10.2025 16:31 Відповісти
Ти біосміття курвило кацапсяче і закон і права згадав тебе пі.ра разом з усією ріднею повісить посеред площі а майно для зсу
показати весь коментар
29.10.2025 17:27 Відповісти
Як жінка зробила б так само!
показати весь коментар
29.10.2025 16:38 Відповісти
Вы часом не в Америке? Попробуйте ударить полицейского палкой по башке. Даже просто попробуйте. Я думаю секунд 30 ещё проживете.
показати весь коментар
29.10.2025 17:01 Відповісти
А вы в Америке? Пример навскидку, самый известный, где сейчас полицейский который задушил при задержании наркомана? Не знаете? Поинтересуйтесь!
показати весь коментар
29.10.2025 17:55 Відповісти
У тебе може з*явитися така можливість! Тільки замість нашого поліціянта буде косоокий бурят, або якут. Думаю, що через пару секунд ти обсереш і те чим сциш,дірего дурнувата!
показати весь коментар
29.10.2025 17:02 Відповісти
а якби тебе окупувала русня,що б ти зробила як жінка? дай вгадаю...ти б їм робила приємно поки не зламалося б твоє ліжко і диван? думаю,вгадав..повії і бл....завжди були наймудрішими..
показати весь коментар
29.10.2025 17:04 Відповісти
Ховаєтє власного чоловіка під спідницею?
показати весь коментар
29.10.2025 17:05 Відповісти
Так ховаю, не хочу що бчереп проломили, як хлопцю декілька днів тому в Києві
показати весь коментар
29.10.2025 17:42 Відповісти
Тоб то, мешкаете з сцікливим слимаком.
А от скажить мені, чому вас та ваших дітей повинні захищати від москалів інши чоловіки а не ваш слимак? Ви та ваш слимак в 2019 році голосували Zе та Слуг *****?
показати весь коментар
29.10.2025 17:49 Відповісти
От жеж дура, голосувала за Zе зі Слугами *****, а як розраховуватись за свій вибір то вдарила мусора.
показати весь коментар
29.10.2025 16:39 Відповісти
А ти ходив з нею в кабінку для голосування і бачив, за кого вона галочку поставила? Чи аби що ригнути в коменти?
показати весь коментар
29.10.2025 16:43 Відповісти
Шо, за сорітницю абидна, да? От ви теж з виборців Zе та Слугами *****? Чи голосували за інши, антиукраїнські партії та кандидатів на кшталт партейкі меркантильного жлоба-півуна ротом Сяви шо двічі обісрався без бою?
показати весь коментар
29.10.2025 17:04 Відповісти
звідки ви знаєте, за кого та жінка голосувала?
показати весь коментар
29.10.2025 16:52 Відповісти
Впевнений на 99,9999999999% шо я правий.
А ви тех з виборців Zе та Слугами *****? Чи голосували за інши, антиукраїнські партії та кандидатів на кшталт партейкі меркантильного жлоба-півуна ротом Сяви шо двічі обісрався без бою?
показати весь коментар
29.10.2025 17:03 Відповісти
В першому та другому турі довелося голосувати за Порошенка, хоча хотів за генерала Кривоноса, але він знявся на користь Порошенка. В 19 друкував та роздавав листівки проти обрання зебіла, моя совість чиста.
показати весь коментар
29.10.2025 17:05 Відповісти
Вітаю, як шо це правда. Тоді чому там моцно захищаєтє лохторат Zе та Слугами *****? Ч
показати весь коментар
29.10.2025 17:07 Відповісти
>Тоді чому там моцно захищаєтє лохторат Zе та Слугами *****?

я їх не захищаю, просто вважаю що є ненульова ймовірність того, що та жінка не голосувала за довбограя
показати весь коментар
29.10.2025 17:12 Відповісти
Ось тому я і надав не 100% а 99,9999999999% .
показати весь коментар
29.10.2025 17:15 Відповісти
Я знаю, потому что знаю. Это в район психиатрии.
показати весь коментар
29.10.2025 17:07 Відповісти
Я десь написав слово "знаю"?
показати весь коментар
29.10.2025 17:09 Відповісти
Впевнений на 99,9999999999%
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
А це по вашому одне і теж саме кацапське "знаю" та уцкраїнське "впевнений"?
показати весь коментар
29.10.2025 17:51 Відповісти
Цікаво, де вона опиниться, якщо кац@...ню вдарить?! Звісно, що вбитою на дорозі!!
показати весь коментар
29.10.2025 16:41 Відповісти
Ага, а потім скажуть, що сама упала, вдарилась головою і померла. Стоп, а це точно тільки в кацапів так буває ...
показати весь коментар
29.10.2025 16:44 Відповісти
ця вівця про таке не думає
показати весь коментар
29.10.2025 16:58 Відповісти
вівця у теба мати бо такого барана народити ще треба добре постаратися....
показати весь коментар
29.10.2025 17:12 Відповісти
у мене хоч вівця,а в тебе тараканиха...згинь,серлива комахо!
показати весь коментар
29.10.2025 17:17 Відповісти
ТЦК - это наши ангелы хранители. За рукопрекладство к ним надо сажать лет на 10 минимум. Если бы не Герои из ТЦК то кацапы бы уже давно весь Донбасс захватили бы.
показати весь коментар
29.10.2025 16:42 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 16:42 Відповісти
критичний,мудрий але дуже серливий ухилянт.снісходітєльно сміється з такого...
показати весь коментар
29.10.2025 17:00 Відповісти
та то народ их любя лупцует
показати весь коментар
29.10.2025 16:45 Відповісти
Не щастить їм в Княжичах ... здається , останнього разу перед цим там взагалі стрілянина була
показати весь коментар
29.10.2025 16:53 Відповісти
Жанна Дарк.

показати весь коментар
29.10.2025 16:55 Відповісти
Дивно що не "зірвала" погони, - менти ще ті сімулянти, - совдепівська тема. МіліціонЄри ->мусора->менти->поліція= одне і те саме гімно тільки різні назви.
показати весь коментар
29.10.2025 16:57 Відповісти
Владик, если тебя ночью, где-то около дома, встретят двое громил, ******** ногами, отберут всё до последней копейки, я посмотрю, как ты утирая сопли побежишь жаловаться в полицию. И конечно же будешь их называть ментами и мусорами. Ведь правда так? Наш народ настолько тупой что не понимает, и наша армия и наша полиция, и наши учителя и наши врачи-все вылезли с одной общей украинской вагины. И нехер кивать друг на друга. Давайте лучше глянем на свои рожи в зеркало.
показати весь коментар
29.10.2025 17:04 Відповісти
И мусора их найдут? Вы в каком мире живёте? Если их и найдут, то почему-то в большинстве случаев потерпевший становится обвиняемым.
показати весь коментар
29.10.2025 17:09 Відповісти
Найдут или не найдут-другой вопрос. Но то что этот чувак, наматывая сопли на кулак, побежит за защитой в полицию-стопудово. Кстати, у меня был случай. Много лет назад. Ехал на машине по глухому тупиковому переулку. Где и людей-то почти никогда нет. Не говоря о полиции. И вдруг чувствую-мне херовато. Причём Так что темнеет в глазах. Я выезжаю за поворот-и вдруг вижу стоит полицейская машина. И меня останавливает. Я успел остановиться и сказать -мне х***** во. Без всяких разговоров полиция вызвала скорую, минут через 10 подъехали врачи, сделали укол. Сердечко.. Я не стал ехать в больницу. Так вот один из полицейских сел в мою машину, я пассажиром. Второй впереди с мигалкой, и так отвезли меня домой. До сих пор жалею что не взял их фамилии. Просто тогда было не до этого. Но благодарен буду до конца жизни.
показати весь коментар
29.10.2025 17:18 Відповісти
Та ніхто нікуда не побіжить, не суди по собі якщо бігаєш.
Мусора ніколи нікого не захищають, тільки сидять в тилу і ******* що маєтки в тещ зявляються.
За все моє життя - мусора ніразу не зробили нічого корисного до моєї сімʼї, тільки наоборот.
Назви хоч одне резонансне діло де «громіл» посадили ви покарали? Завжди відмазують.
Яка дешева маніпуляція зі спробою мусорів і вчителів в один ряд поставити🤮
показати весь коментар
29.10.2025 18:02 Відповісти
Да їх ніхто і шукати не буде . А Владіка зразу спитають "а ваші облікові дані"???
показати весь коментар
29.10.2025 18:04 Відповісти
дать пожизненное с поражением прав всех до седьмого колена и конфискацией
показати весь коментар
29.10.2025 17:02 Відповісти
Аааа, оказывается, Есть женщины не только в рюсских селеньях..., как там у поэта, Мента на ходу остановит, в горящую избу войдёт...
показати весь коментар
29.10.2025 17:03 Відповісти
Недоторкана на каста... Не подобався вам Порошенко?! Хотіли клоуна і поржать
показати весь коментар
29.10.2025 17:05 Відповісти
І ця сама жінка в лютому 22-го стопудово евакуювалась та молилася на ЗСУ. Підорів ми зупинили в Ясногородці. Це 2км від Княжичів.
Зайдуть ще раз - вже не зупинимо. Не зможемо.
Бо ми кінчилися.
Більшість нас небесні.
Ми добровольці. Ми воїни.

Ви ж, мамкині вишенки обісцяні...
Ви ж не народжені для війни.
Що робити будете, ушльопки?
показати весь коментар
29.10.2025 17:07 Відповісти
а в окопі жінка мусора побоялася б вдарити 🤣
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
У Дніпрі 60-річний чоловік роззброїв двох співробітників СБУ, відправивши їх до лікарні з переломами та пораненням.

28 жовтня близько 23-ї години на лінію «102» надійшло повідомлення, що на вулиці Левка Лук'яненка біля ресторану «Латарія» відбувається стрілянина. Очевидці повідомили про 10-15 пострілів і людину, яка лежала біля вікна закладу.

На місце події прибули співробітники поліції. Встановлено, що в ресторані відпочивали співробітники СБУ - Віталій Кушнарьов і Дмитро Пильтяй, обидва 1995 року народження. Під час застілля в них виник конфлікт із невідомим чоловіком, який також перебував у закладі. Причини перепалки наразі невідомі - ймовірно, не обійшлося без впливу алкоголю. Після словесного обміну сторони вирішили «з'ясувати стосунки» на вулиці.

Під час сутички співробітник Пильтяй дістав табельну зброю та почав погрожувати нею опоненту.
Той миттєво відреагував і вдарив його по голові, після чого 30-річний службовець упав на землю.
Далі чоловік вирвав зброю з його рук і здійснив 12 пострілів у напрямку Пильтяя та Кушнарьова. В результаті одна куля влучила у ногу Віталію Кушнарьову.
Ймовірно, стрілець діяв хаотично або просто намагався налякати співробітників - адже після цього всі учасники конфлікту розбіглися.
Згодом стало відомо, що Віталія Кушнарьова госпіталізували з вогнепальним пораненням лівої стопи та переломом кісток носа, а Дмитра Пильтяя - з травмою голови.

Під час оперативних заходів поліція встановила й затримала стрільця. Ним виявився непрацюючий місцевий мешканець Юрій Шаталов, 1966 року народження, який раніше чотири рази відбував покарання в місцях позбавлення волі.
Під час затримання в нього вилучили табельну зброю, забрану у співробітників СБУ. Сам Шаталов одразу зізнався у скоєному.
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
Мусорське пантове бидло вирішило користуючись службовим положенням і зброєю когось полякати і отримало по заслугам. Так як 90% з них - бездарні телята які дірвались до корита по знайомствам.
Як ці бездарікогось захистити ще можуть… сміття безпорадне..
показати весь коментар
29.10.2025 18:05 Відповісти
У сусідній новині ТЦКшники проломили хлопцю голову - все нормально.
Але тільки жінки починають бити ТЦКшників - одразу вилазить купа зеленої гнилі.
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
Навіть не гнилі , а розпропідерів різних мастєй
показати весь коментар
29.10.2025 17:58 Відповісти
Народна реформа поліції в дії. Може таким засобом, вдасться навчити поліцаїв захищати закони та Конституцію України. Вони прикрившись воєнним станом, навіть не розуміють, що стаття 22 закону про воєнний стан каже про неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб

1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
показати весь коментар
29.10.2025 17:40 Відповісти
Напевно у кожного виникали ситуації, коли хотілося гримнути поліцейському чимось по башці. Вони переважно занадто наглі і тупі
показати весь коментар
29.10.2025 17:53 Відповісти
О тцкунщики поназбігалися . Один поперед одного і бурятів щгадують , і кацапами лякають .
показати весь коментар
29.10.2025 17:56 Відповісти
Цікаво якби не було тієї сумнозвістної історії з бурятами ким би вони пугали. Мабуть моторолою з гіві чи може пригожиним. а може навіть самим пу.
показати весь коментар
29.10.2025 18:11 Відповісти
 
 