Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали
У селі Княжичі Київської області виник конфлікт між місцевими жителями, правоохоронцями та військовослужбовцями ТЦК.
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.
Деталі конфлікту
Зазначається, що подія сталася сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі.
"Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження", - повідомляє поліція.
Затримання жінки
Правоохоронці затримали 42-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).
Крім того, керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.
це вже кацапи прийшли, чи ще ні?
Подумай добре.
А от скажить мені, чому вас та ваших дітей повинні захищати від москалів інши чоловіки а не ваш слимак? Ви та ваш слимак в 2019 році голосували Zе та Слуг *****?
А ви тех з виборців Zе та Слугами *****? Чи голосували за інши, антиукраїнські партії та кандидатів на кшталт партейкі меркантильного жлоба-півуна ротом Сяви шо двічі обісрався без бою?
я їх не захищаю, просто вважаю що є ненульова ймовірність того, що та жінка не голосувала за довбограя
Мусора ніколи нікого не захищають, тільки сидять в тилу і ******* що маєтки в тещ зявляються.
За все моє життя - мусора ніразу не зробили нічого корисного до моєї сімʼї, тільки наоборот.
Назви хоч одне резонансне діло де «громіл» посадили ви покарали? Завжди відмазують.
Яка дешева маніпуляція зі спробою мусорів і вчителів в один ряд поставити🤮
Зайдуть ще раз - вже не зупинимо. Не зможемо.
Бо ми кінчилися.
Більшість нас небесні.
Ми добровольці. Ми воїни.
Ви ж, мамкині вишенки обісцяні...
Ви ж не народжені для війни.
Що робити будете, ушльопки?
Як ці бездарікогось захистити ще можуть… сміття безпорадне..
Але тільки жінки починають бити ТЦКшників - одразу вилазить купа зеленої гнилі.
1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.