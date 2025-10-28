УКР
Військовий ТЦК та члени "добровольчого ГО" напали на чинного військовослужбовця в Одесі: терцентр здійснює перевірку. ФОТО

Одеський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку після поширеної в соцмережах інформації про напад на чинного військовослужбовця невідомих осіб зі службовими посвідченнями.

Про це ОТЦК повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Версія нападу від ТЦК

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ретельно вивчає інформацію, поширену в соціальних мережах, щодо ганебного нападу на діючого військовослужбовця у Приморському районі м. Одеса. За цим фактом розпочато невідкладну перевірку з метою встановлення всіх обставин та ідентифікації причетних осіб", - йдеться у повідомленні.

У терцентрі з'ясовують, чи мають згадані у публікаціях особи стосунок до військовослужбовців ТЦК та СП. Також перевіряється інформація щодо можливої участі в інциденті сторонніх осіб, які могли представлятися членами "добровольчих формувань".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейський погрожував зброєю військовослужбовцям ТЦК в Одесі та розбив скло автівки: ДБР розслідує обставини конфлікту. ФОТОрепортаж

"У разі підтвердження причетності до протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП буде негайно ініційовано службове розслідування. Їхнім діям буде надана принципова правова оцінка, а винні особи будуть притягнуті до суворої відповідальності, згідно з чинним законодавством", - наголосили у терцентрі.

В обласному ТЦК додали, що вже співпрацюють із правоохоронними органами для "проведення об’єктивного та всебічного розслідування".

В Одесі особи з посвідченнями ТЦК напали на військового

Що відомо про напад на військового в Одесі

Раніше в соцмережах з'явився допис ветерана Олександра Грамарчука про те, що його побратима, який перебуває в Одесі на реабілітації, зупинила в районі синагоги на вул. Корженка "група невідомих осіб".

Один із них предʼявив військовий квиток і службове посвідчення військовослужбовця Приморського ТЦК та СП м. Одеса, ще один –– показав військовий квиток, а решта мали посвідчення "добровольчої ГО".

За словами Грамарчука, під час розмови вони принижували військового, називаючи його "тиловим щуром" російською мовою, а коли той показав військовий квиток — вирвали його з рук і пошкодили обкладинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: Решетилова заявила про необхідність детального розслідування

В Одесі особи з посвідченнями ТЦК напали на військового

Нападники після скоєного втекли 

"Під кінець конфлікту особа з посвідченням ГО застосувала перцевий балон, внаслідок чого військовослужбовцю було завдано фізичного ушкодження, а самі нападники вдалися до втечі на двох одиницях автомобільного транспорту", - додав він.

В Одесі особи з посвідченнями ТЦК напали на військового

За його словами, було подано заяву в поліцію.

Пізніше Грамарчук уточнив, що військовослужбовець, на якого було скоєно напад, пересувається на ортезі. Також серед нападників був поліцейський з увімкненою бодікамерою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерана війни жорстоко побили на Львівщині: поліція вже проводить перевірку. ФОТО

В Одесі особи з посвідченнями ТЦК напали на військового
В Одесі особи з посвідченнями ТЦК напали на військового

Автор: 

+37
та члени "добровольчого ГО"

Це так тітушню зараз величають?
показати весь коментар
28.10.2025 16:25 Відповісти
+18
малюк!
це, не підриває державну безпеку україни?
клименко!
це, не порушує правопорядок?

всім привіт від труханова. тепер одесу знову буть качати на заворушення.
показати весь коментар
28.10.2025 16:27 Відповісти
+12
уже просто неизвестные банды разъезжают под прикрытием тцк
показати весь коментар
28.10.2025 16:33 Відповісти
та члени "добровольчого ГО"

Це так тітушню зараз величають?
показати весь коментар
28.10.2025 16:25 Відповісти
Саме так. Це у нас така реформа децентралізації - яка дозволила таким мерам-бандитам як Труханов, оформити бойовиків своєї банди у якості ГОшек/Муніціпальної варти - тобто - бандити за державний кошт.
показати весь коментар
28.10.2025 16:28 Відповісти
Всі ці парамілітарні бики давно мають штурмувати посадки під Покровськом!
показати весь коментар
28.10.2025 16:37 Відповісти
Щаз вони розбіжуться. У них у всіх бронювання бестрокове - як і у муніціпальних паркувальників...прям необхідні країні професіонали, без яких країні не обійтися.
показати весь коментар
28.10.2025 17:07 Відповісти
До речі - до Труханова завжди було багато запитань у зв'язку з тими тітушками ГОшниками !
показати весь коментар
28.10.2025 17:38 Відповісти
Всі ці парамілітарні бики , які не мають ніякого відношення до війська , але ходять у військовій формі з документами ГО , виданими мерами - бандитами , навмисно влаштовують напади на цивільних і військових , та ще й у людяних місцях - щоб всі бачили , таким чином створюючи картинку для кацапських пропагандонів і заодно - дискредитуючи ЗСУ . І роблять це авжеж - не безплатно . Це з тієї ж опери що й підпали військових автівок і релейних шаф на залізниці . Все хитають човна .!! Замовники сидять сам знаєш де .
Мені дивно чому СБУ цього не бачить .
показати весь коментар
28.10.2025 17:38 Відповісти
самецікаве, що всі ці го качають м'язи у мєнтовських залах та інструкторів.
привіт від труханова.

але ж сбу нема коли займатися державною безпекою.
показати весь коментар
28.10.2025 16:29 Відповісти
А в інших містах цих тітушок теж Труханов найняв?
показати весь коментар
28.10.2025 16:32 Відповісти
в кожному місті свій труханов, котрий звісно має своїх бойовиків.
чи, ви про що?
показати весь коментар
28.10.2025 16:34 Відповісти
Та добре-добре. А-ля Труханов - вас задовольнить?
показати весь коментар
28.10.2025 16:36 Відповісти
Тітушко зараз на фронті. Придумайте якесь інше ім'я для позначення явища.
показати весь коментар
28.10.2025 16:37 Відповісти
кравчук вже давно не був президентом, але започатковані при ньому возики збільшувались кількісно під іменем кравчучка
показати весь коментар
28.10.2025 16:55 Відповісти
Є в Одесі один відомий член добровольчого ОГ. Вже навіть військовослужбовець ТЦК. В минулому засуджений за викрадення людей. Влаштувався в тцк, так би мовити, за фахом.

показати весь коментар
28.10.2025 17:04 Відповісти
малюк!
це, не підриває державну безпеку україни?
клименко!
це, не порушує правопорядок?

всім привіт від труханова. тепер одесу знову буть качати на заворушення.
показати весь коментар
28.10.2025 16:27 Відповісти
Добровольча армія - денікінці - чи шо?
показати весь коментар
28.10.2025 16:27 Відповісти
Місцеві кацапські щури здійснюють провокації ? Якщо особи у військовій формі ЗСУ послуговуються кацапським язиГом, то як їх відрізнити від ворога ? Слід заборонити лаптєногій сленг у війську.
показати весь коментар
28.10.2025 16:28 Відповісти
Іди у військо і заборони.
показати весь коментар
28.10.2025 16:33 Відповісти
Стицько - вам пасуе
показати весь коментар
28.10.2025 16:38 Відповісти
ГУР розформувати (структури що працюють по рф), ССО розформувати (стурктури з розвідувальними та спеціальних заходів по рф), СЗР розформувати (структури, що працюють по рф), УР ДПСУ (структури, що працюють по рф) - розформувати, і здатись лаптеногім без використання руського неречія української мови - то потужно... за таке путлер героя поросії не пошкодує... в Україні купа кацапської агентури не використовує російської, ходить у вишиванках... і є ціле місто на Закарпатті де використовують не українську мову, і ніхто нічого не каже... де і демобілізувати всіх "вузькощелепних"...
показати весь коментар
28.10.2025 17:21 Відповісти
Кацапе, що ти мелеш ? Яке розформування ? Йдеться про необхідність спілкування між військовослужбовцями СОУ українською мовою на виконання 13 статті закону про збройні сили України. Бо при зустрічі на вулиці не знаєш, хто перед тобою, - група кацапських диверсантів чи військовослужбовці ЗСУ з нехлюйськім ставленням до закону і статутів. Чому нік кацапський, пєтька недостиглий?
показати весь коментар
28.10.2025 17:52 Відповісти
А самі ці чмошники чогось на фронт навіть в мыслях у них такого нет
показати весь коментар
28.10.2025 16:31 Відповісти
Які чмошники? Ті, хто виловлює цивільних ЗАМІСТЬ СЕБЕ? Звісно, в них таких думок нема.
показати весь коментар
28.10.2025 16:34 Відповісти
Кому-кому, а ДФТГ про тилових щурів краще заткнутися і не відсвічувати.
показати весь коментар
28.10.2025 16:31 Відповісти
Ти вже тут чмо?
показати весь коментар
28.10.2025 16:33 Відповісти
Рот закрий і брись під свою шконку біля параші.
показати весь коментар
28.10.2025 16:34 Відповісти
Йди на фронт. Інакше підеш штурмувати Варшаву. Буряту похрін, що ти "своє відвоював".
показати весь коментар
28.10.2025 16:36 Відповісти
Ну, тебе ж не посилають нічого штурмувати, я бачу. Чи за тебе твоя жінка слізно попросила кадирівців?
показати весь коментар
28.10.2025 16:38 Відповісти
Не вмикай дурачка. Штурмуватимеш варшаву аж бігом, ідіотина.
показати весь коментар
28.10.2025 16:43 Відповісти
А як ти вислужився перед кацапами, що тебе штурмувати Куп'янськ не послали?
показати весь коментар
28.10.2025 17:06 Відповісти
До мене кацапи не дійшли. А ти як плануєш вислужитись? Бо захищати твою обдристану від тваринного страху сраку вже бажаючих, як бачиш, нема...
показати весь коментар
28.10.2025 17:10 Відповісти
Горлівка не під кацапами? Тільки не кажи що ти з Києва строчиш.
показати весь коментар
28.10.2025 17:23 Відповісти
Я не збираюсь хворим на голову щось доводити.
показати весь коментар
28.10.2025 17:27 Відповісти
Стидаюся запитати, з якою цiллю 4-жди ухилянт зтровив вiйськових ТЦКашникiв з вiйськовими-фронтовиками, та з пересiчними громадянами.
показати весь коментар
28.10.2025 16:32 Відповісти
Не стидайтеся. Запитуйте!
показати весь коментар
28.10.2025 16:40 Відповісти
Так вiдповiдайте...Чи ви - суфлер.Колись шлепер був суфлером на атасi.
показати весь коментар
28.10.2025 16:50 Відповісти
Як саме зтравив? Що за маячня? Ніхто тцкунів силоміць не примушує чинити такі звірства проти цивільних українців.
показати весь коментар
28.10.2025 16:45 Відповісти
Я в ступоре от вашей соображалки... Разве можно на военного плечи перекидывать обязанности полицейских против таких же военных с передка.
показати весь коментар
28.10.2025 16:53 Відповісти
Зебил сделал из военных (против военных) титушню.
показати весь коментар
28.10.2025 16:54 Відповісти
Завжди таке було. ВСП, військова прокуратура.
показати весь коментар
28.10.2025 16:54 Відповісти
При чому тут прокуратура до вiйськовоi тiтушнi, котрi крадуть людей, ще й забивають до смертi&
показати весь коментар
28.10.2025 17:04 Відповісти
"обязанности полицейских против таких же военных с передка"

Це те ж саме. Просто методи більш законні.
показати весь коментар
28.10.2025 17:06 Відповісти
уже просто неизвестные банды разъезжают под прикрытием тцк
показати весь коментар
28.10.2025 16:33 Відповісти
Провели оповіщення діпфейком.
показати весь коментар
28.10.2025 16:33 Відповісти
А пам'ятаєте при Янику були "добровольчі ГО". Мдеее... іронія долі. Втім, в комплекті ше й доляр по 8 був)
показати весь коментар
28.10.2025 16:50 Відповісти
Не знайшов про них ніяких відомостей. Де вони були?
показати весь коментар
28.10.2025 16:56 Відповісти
У вікі знаходиться під кодовою назвою "Тітушки".
показати весь коментар
28.10.2025 16:59 Відповісти
Так вони були у всі часи, ще задовго до яника. Просто такої назви не мали.
показати весь коментар
28.10.2025 17:03 Відповісти
Але ж ми рішуче порвали з минулим, в якому біля міліціонерів ходили дружинники)
показати весь коментар
28.10.2025 17:06 Відповісти
Як можна порвати з менталітетом? Це гени, від природи.
показати весь коментар
28.10.2025 17:07 Відповісти
члени ГО у поєднанні з наділеними владними повноваженнями тцкшниками - це вже організоване злочинне угрупування яке займається рекетом під державним прикриттям. оце бл..ха побудували вільну країну
показати весь коментар
28.10.2025 16:53 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 16:54 Відповісти
Феєрично !
показати весь коментар
28.10.2025 17:41 Відповісти
воював,ветеран,має інвалідність???агов адвокатеси тцкунів розкажіть нарешті ,,як так??,, бандло під бронею кошмарить людей вже офіціально....навіть не дивуюсь
показати весь коментар
28.10.2025 17:46 Відповісти
Якісь деграданти.
Чи у ТЦК беруть без ВЛК?
Тут явно видно психічно-розумові відхилення.
показати весь коментар
28.10.2025 16:58 Відповісти
Так нормальна людина в тцкуни ніколи не піде. Там або неадеквати з явними психічними відхиленнями, або садисти, або рафіновані покидьки, які тупо косять бабло.
показати весь коментар
28.10.2025 17:02 Відповісти
Правда у тому, що Одеса дійсно кацапомовна і навіть не намагається вдавати бажаня розмовляти українською чи розуміти її. Кацапське телебачення, на книжковому ринку серед капомовного лайна інколи трапляються книжки українською.
показати весь коментар
28.10.2025 17:04 Відповісти
Є місто де українська мова не використовуєтся - УЖГОРОД, а на ОДЕСУ нічого гнати, вона навідміну від УЖГОРОДА з кацапським шавками орбана справ не має.
показати весь коментар
28.10.2025 17:27 Відповісти
Там у тцк всякий збрід типа, тітушок, бандитів, і інших, це вже узаконена банда від влади.
показати весь коментар
28.10.2025 17:04 Відповісти
тихіше а то зараз адвокатеси контори набіжуть покусають ....ви забули про приватні силові структури типу чоп та колекторів....
показати весь коментар
28.10.2025 17:48 Відповісти
Це добре, військовий наочно побачить , за що він воює.
показати весь коментар
28.10.2025 17:05 Відповісти
Куму повезло, що стикнувся вього лиш з одеською ГО, а не з тернопільським "бойовим підрозділом".
показати весь коментар
28.10.2025 17:23 Відповісти
Нічого не зміниться доки делегація від 93 омбр не навідається до Одеси , аби як слід поспілкуватися з винуватцями інцеденту !
показати весь коментар
28.10.2025 17:43 Відповісти
Не навідається...
показати весь коментар
28.10.2025 17:46 Відповісти
100%....нажаль
показати весь коментар
28.10.2025 17:49 Відповісти
 
 