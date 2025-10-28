Військовий ТЦК та члени "добровольчого ГО" напали на чинного військовослужбовця в Одесі: терцентр здійснює перевірку. ФОТО
Одеський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку після поширеної в соцмережах інформації про напад на чинного військовослужбовця невідомих осіб зі службовими посвідченнями.
Про це ОТЦК повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Версія нападу від ТЦК
"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ретельно вивчає інформацію, поширену в соціальних мережах, щодо ганебного нападу на діючого військовослужбовця у Приморському районі м. Одеса. За цим фактом розпочато невідкладну перевірку з метою встановлення всіх обставин та ідентифікації причетних осіб", - йдеться у повідомленні.
У терцентрі з'ясовують, чи мають згадані у публікаціях особи стосунок до військовослужбовців ТЦК та СП. Також перевіряється інформація щодо можливої участі в інциденті сторонніх осіб, які могли представлятися членами "добровольчих формувань".
"У разі підтвердження причетності до протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП буде негайно ініційовано службове розслідування. Їхнім діям буде надана принципова правова оцінка, а винні особи будуть притягнуті до суворої відповідальності, згідно з чинним законодавством", - наголосили у терцентрі.
В обласному ТЦК додали, що вже співпрацюють із правоохоронними органами для "проведення об’єктивного та всебічного розслідування".
Що відомо про напад на військового в Одесі
Раніше в соцмережах з'явився допис ветерана Олександра Грамарчука про те, що його побратима, який перебуває в Одесі на реабілітації, зупинила в районі синагоги на вул. Корженка "група невідомих осіб".
Один із них предʼявив військовий квиток і службове посвідчення військовослужбовця Приморського ТЦК та СП м. Одеса, ще один –– показав військовий квиток, а решта мали посвідчення "добровольчої ГО".
За словами Грамарчука, під час розмови вони принижували військового, називаючи його "тиловим щуром" російською мовою, а коли той показав військовий квиток — вирвали його з рук і пошкодили обкладинку.
Нападники після скоєного втекли
"Під кінець конфлікту особа з посвідченням ГО застосувала перцевий балон, внаслідок чого військовослужбовцю було завдано фізичного ушкодження, а самі нападники вдалися до втечі на двох одиницях автомобільного транспорту", - додав він.
За його словами, було подано заяву в поліцію.
Пізніше Грамарчук уточнив, що військовослужбовець, на якого було скоєно напад, пересувається на ортезі. Також серед нападників був поліцейський з увімкненою бодікамерою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це так тітушню зараз величають?
тітушкамиГОшниками !
Мені дивно чому СБУ цього не бачить .
привіт від труханова.
але ж сбу нема коли займатися державною безпекою.
чи, ви про що?
це, не підриває державну безпеку україни?
клименко!
це, не порушує правопорядок?
всім привіт від труханова. тепер одесу знову буть качати на заворушення.
Це те ж саме. Просто методи більш законні.
Чи у ТЦК беруть без ВЛК?
Тут явно видно психічно-розумові відхилення.