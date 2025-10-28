Военный ТЦК и члены "добровольческой ОО" напали на действующего военнослужащего в Одессе: терцентр проводит проверку. ФОТО

Одесский областной ТЦК и СП начал проверку после распространенной в соцсетях информации о нападении на действующего военнослужащего неизвестных лиц со служебными удостоверениями.

Об этом ОТЦК сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Версия нападения от ТЦК

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП тщательно изучает информацию, распространенную в социальных сетях, относительно позорного нападения на действующего военнослужащего в Приморском районе г. Одесса. По данному факту начата неотложная проверка с целью установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц", - говорится в сообщении.

В терцентре выясняют, имеют ли упомянутые в публикациях лица отношение к военнослужащим ТЦК и СП. Также проверяется информация о возможном участии в инциденте посторонних лиц, которые могли представляться членами "добровольческих формирований".

"В случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП будет немедленно инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, а виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, согласно действующему законодательству", - отметили в терцентре.

В областном ТЦК добавили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для "проведения объективного и всестороннего расследования".

Что известно о нападении на военного в Одессе

Ранее в соцсетях появилось сообщение ветерана Александра Грамарчука о том, что его побратима, который находится в Одессе на реабилитации, остановила в районе синагоги на ул. Корженко "группа неизвестных лиц".

Один из них предъявил военный билет и служебное удостоверение военнослужащего Приморского ТЦК и СП г. Одесса, еще один - показал военный билет, а остальные имели удостоверение "добровольческой ГО".

По словам Грамарчука, во время разговора они унижали военного, называя его "тыловой крысой" на русском языке, а когда тот показал военный билет - вырвали его из рук и повредили обложку.

Нападавшие после содеянного скрылись

"Под конец конфликта лицо с удостоверением ОО применило перцовый баллон, в результате чего военнослужащему было нанесено физическое повреждение, а сами нападавшие прибегли к бегству на двух единицах автомобильного транспорта", - добавил он.

По его словам, было подано заявление в полицию.

Позже Грамарчук уточнил, что военнослужащий, на которого было совершено нападение, передвигается на ортезе. Также среди нападавших был полицейский с включенной бодикамерой.

