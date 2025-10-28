Военный ТЦК и члены "добровольческой ОО" напали на действующего военнослужащего в Одессе: терцентр проводит проверку. ФОТО
Одесский областной ТЦК и СП начал проверку после распространенной в соцсетях информации о нападении на действующего военнослужащего неизвестных лиц со служебными удостоверениями.
Об этом ОТЦК сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Версия нападения от ТЦК
"Руководство Одесского областного ТЦК и СП тщательно изучает информацию, распространенную в социальных сетях, относительно позорного нападения на действующего военнослужащего в Приморском районе г. Одесса. По данному факту начата неотложная проверка с целью установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц", - говорится в сообщении.
В терцентре выясняют, имеют ли упомянутые в публикациях лица отношение к военнослужащим ТЦК и СП. Также проверяется информация о возможном участии в инциденте посторонних лиц, которые могли представляться членами "добровольческих формирований".
"В случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП будет немедленно инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, а виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, согласно действующему законодательству", - отметили в терцентре.
В областном ТЦК добавили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для "проведения объективного и всестороннего расследования".
Что известно о нападении на военного в Одессе
Ранее в соцсетях появилось сообщение ветерана Александра Грамарчука о том, что его побратима, который находится в Одессе на реабилитации, остановила в районе синагоги на ул. Корженко "группа неизвестных лиц".
Один из них предъявил военный билет и служебное удостоверение военнослужащего Приморского ТЦК и СП г. Одесса, еще один - показал военный билет, а остальные имели удостоверение "добровольческой ГО".
По словам Грамарчука, во время разговора они унижали военного, называя его "тыловой крысой" на русском языке, а когда тот показал военный билет - вырвали его из рук и повредили обложку.
Нападавшие после содеянного скрылись
"Под конец конфликта лицо с удостоверением ОО применило перцовый баллон, в результате чего военнослужащему было нанесено физическое повреждение, а сами нападавшие прибегли к бегству на двух единицах автомобильного транспорта", - добавил он.
По его словам, было подано заявление в полицию.
Позже Грамарчук уточнил, что военнослужащий, на которого было совершено нападение, передвигается на ортезе. Также среди нападавших был полицейский с включенной бодикамерой.
Це так тітушню зараз величають?
тітушкамиГОшниками !
Мені дивно чому СБУ цього не бачить .
привіт від труханова.
але ж сбу нема коли займатися державною безпекою.
чи, ви про що?
це, не підриває державну безпеку україни?
клименко!
це, не порушує правопорядок?
всім привіт від труханова. тепер одесу знову буть качати на заворушення.
Це те ж саме. Просто методи більш законні.
Чи у ТЦК беруть без ВЛК?
Тут явно видно психічно-розумові відхилення.