4 649 66

Военный ТЦК и члены "добровольческой ОО" напали на действующего военнослужащего в Одессе: терцентр проводит проверку. ФОТО

Одесский областной ТЦК и СП начал проверку после распространенной в соцсетях информации о нападении на действующего военнослужащего неизвестных лиц со служебными удостоверениями.

Об этом ОТЦК сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Версия нападения от ТЦК

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП тщательно изучает информацию, распространенную в социальных сетях, относительно позорного нападения на действующего военнослужащего в Приморском районе г. Одесса. По данному факту начата неотложная проверка с целью установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц", - говорится в сообщении.

В терцентре выясняют, имеют ли упомянутые в публикациях лица отношение к военнослужащим ТЦК и СП. Также проверяется информация о возможном участии в инциденте посторонних лиц, которые могли представляться членами "добровольческих формирований".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК в Одессе и разбил стекло автомобиля: ГБР расследует обстоятельства конфликта. ФОТОрепортаж

"В случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП будет немедленно инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, а виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, согласно действующему законодательству", - отметили в терцентре.

В областном ТЦК добавили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для "проведения объективного и всестороннего расследования".

В Одессе лица с удостоверениями ТЦК напали на военного

Что известно о нападении на военного в Одессе

Ранее в соцсетях появилось сообщение ветерана Александра Грамарчука о том, что его побратима, который находится в Одессе на реабилитации, остановила в районе синагоги на ул. Корженко "группа неизвестных лиц".

Один из них предъявил военный билет и служебное удостоверение военнослужащего Приморского ТЦК и СП г. Одесса, еще один - показал военный билет, а остальные имели удостоверение "добровольческой ГО".

По словам Грамарчука, во время разговора они унижали военного, называя его "тыловой крысой" на русском языке, а когда тот показал военный билет - вырвали его из рук и повредили обложку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: Решетилова заявила о необходимости детального расследования

В Одессе лица с удостоверениями ТЦК напали на военного

Нападавшие после содеянного скрылись

"Под конец конфликта лицо с удостоверением ОО применило перцовый баллон, в результате чего военнослужащему было нанесено физическое повреждение, а сами нападавшие прибегли к бегству на двух единицах автомобильного транспорта", - добавил он.

В Одессе лица с удостоверениями ТЦК напали на военного

По его словам, было подано заявление в полицию.

Позже Грамарчук уточнил, что военнослужащий, на которого было совершено нападение, передвигается на ортезе. Также среди нападавших был полицейский с включенной бодикамерой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерана войны жестоко избили на Львовщине: полиция уже проводит проверку. ФОТО

В Одессе лица с удостоверениями ТЦК напали на военного
В Одессе лица с удостоверениями ТЦК напали на военного

нападение (2264) Одесса (8073) Одесская область (3917) военнослужащие (6353) ТЦК (797) Одесский район (333)
та члени "добровольчого ГО"

Це так тітушню зараз величають?
28.10.2025 16:25
малюк!
це, не підриває державну безпеку україни?
клименко!
це, не порушує правопорядок?

всім привіт від труханова. тепер одесу знову буть качати на заворушення.
28.10.2025 16:27
уже просто неизвестные банды разъезжают под прикрытием тцк
28.10.2025 16:33
та члени "добровольчого ГО"

Це так тітушню зараз величають?
Саме так. Це у нас така реформа децентралізації - яка дозволила таким мерам-бандитам як Труханов, оформити бойовиків своєї банди у якості ГОшек/Муніціпальної варти - тобто - бандити за державний кошт.
28.10.2025 16:28
Всі ці парамілітарні бики давно мають штурмувати посадки під Покровськом!
28.10.2025 16:37
Щаз вони розбіжуться. У них у всіх бронювання бестрокове - як і у муніціпальних паркувальників...прям необхідні країні професіонали, без яких країні не обійтися.
28.10.2025 17:07
До речі - до Труханова завжди було багато запитань у зв'язку з тими тітушками ГОшниками !
28.10.2025 17:38
Всі ці парамілітарні бики , які не мають ніякого відношення до війська , але ходять у військовій формі з документами ГО , виданими мерами - бандитами , навмисно влаштовують напади на цивільних і військових , та ще й у людяних місцях - щоб всі бачили , таким чином створюючи картинку для кацапських пропагандонів і заодно - дискредитуючи ЗСУ . І роблять це авжеж - не безплатно . Це з тієї ж опери що й підпали військових автівок і релейних шаф на залізниці . Все хитають човна .!! Замовники сидять сам знаєш де .
Мені дивно чому СБУ цього не бачить .
28.10.2025 17:38
самецікаве, що всі ці го качають м'язи у мєнтовських залах та інструкторів.
привіт від труханова.

але ж сбу нема коли займатися державною безпекою.
28.10.2025 16:29
А в інших містах цих тітушок теж Труханов найняв?
28.10.2025 16:32
в кожному місті свій труханов, котрий звісно має своїх бойовиків.
чи, ви про що?
28.10.2025 16:34
Та добре-добре. А-ля Труханов - вас задовольнить?
28.10.2025 16:36
Тітушко зараз на фронті. Придумайте якесь інше ім'я для позначення явища.
28.10.2025 16:37
кравчук вже давно не був президентом, але започатковані при ньому возики збільшувались кількісно під іменем кравчучка
28.10.2025 16:55
Є в Одесі один відомий член добровольчого ОГ. Вже навіть військовослужбовець ТЦК. В минулому засуджений за викрадення людей. Влаштувався в тцк, так би мовити, за фахом.

28.10.2025 17:04
малюк!
це, не підриває державну безпеку україни?
клименко!
це, не порушує правопорядок?

всім привіт від труханова. тепер одесу знову буть качати на заворушення.
28.10.2025 16:27
Добровольча армія - денікінці - чи шо?
28.10.2025 16:27 Ответить
Місцеві кацапські щури здійснюють провокації ? Якщо особи у військовій формі ЗСУ послуговуються кацапським язиГом, то як їх відрізнити від ворога ? Слід заборонити лаптєногій сленг у війську.
показать весь комментарий
28.10.2025 16:28
Іди у військо і заборони.
28.10.2025 16:33
Стицько - вам пасуе
28.10.2025 16:38
ГУР розформувати (структури що працюють по рф), ССО розформувати (стурктури з розвідувальними та спеціальних заходів по рф), СЗР розформувати (структури, що працюють по рф), УР ДПСУ (структури, що працюють по рф) - розформувати, і здатись лаптеногім без використання руського неречія української мови - то потужно... за таке путлер героя поросії не пошкодує... в Україні купа кацапської агентури не використовує російської, ходить у вишиванках... і є ціле місто на Закарпатті де використовують не українську мову, і ніхто нічого не каже... де і демобілізувати всіх "вузькощелепних"...
28.10.2025 17:21
Кацапе, що ти мелеш ? Яке розформування ? Йдеться про необхідність спілкування між військовослужбовцями СОУ українською мовою на виконання 13 статті закону про збройні сили України. Бо при зустрічі на вулиці не знаєш, хто перед тобою, - група кацапських диверсантів чи військовослужбовці ЗСУ з нехлюйськім ставленням до закону і статутів. Чому нік кацапський, пєтька недостиглий?
28.10.2025 17:52
А самі ці чмошники чогось на фронт навіть в мыслях у них такого нет
28.10.2025 16:31
Які чмошники? Ті, хто виловлює цивільних ЗАМІСТЬ СЕБЕ? Звісно, в них таких думок нема.
28.10.2025 16:34
Кому-кому, а ДФТГ про тилових щурів краще заткнутися і не відсвічувати.
28.10.2025 16:31
Ти вже тут чмо?
28.10.2025 16:33
Рот закрий і брись під свою шконку біля параші.
28.10.2025 16:34
Йди на фронт. Інакше підеш штурмувати Варшаву. Буряту похрін, що ти "своє відвоював".
28.10.2025 16:36
Ну, тебе ж не посилають нічого штурмувати, я бачу. Чи за тебе твоя жінка слізно попросила кадирівців?
28.10.2025 16:38
Не вмикай дурачка. Штурмуватимеш варшаву аж бігом, ідіотина.
28.10.2025 16:43
А як ти вислужився перед кацапами, що тебе штурмувати Куп'янськ не послали?
28.10.2025 17:06
До мене кацапи не дійшли. А ти як плануєш вислужитись? Бо захищати твою обдристану від тваринного страху сраку вже бажаючих, як бачиш, нема...
28.10.2025 17:10
Горлівка не під кацапами? Тільки не кажи що ти з Києва строчиш.
28.10.2025 17:23
Я не збираюсь хворим на голову щось доводити.
28.10.2025 17:27
Стидаюся запитати, з якою цiллю 4-жди ухилянт зтровив вiйськових ТЦКашникiв з вiйськовими-фронтовиками, та з пересiчними громадянами.
28.10.2025 16:32
Не стидайтеся. Запитуйте!
28.10.2025 16:40
Так вiдповiдайте...Чи ви - суфлер.Колись шлепер був суфлером на атасi.
28.10.2025 16:50
Як саме зтравив? Що за маячня? Ніхто тцкунів силоміць не примушує чинити такі звірства проти цивільних українців.
28.10.2025 16:45
Я в ступоре от вашей соображалки... Разве можно на военного плечи перекидывать обязанности полицейских против таких же военных с передка.
28.10.2025 16:53
Зебил сделал из военных (против военных) титушню.
28.10.2025 16:54
Завжди таке було. ВСП, військова прокуратура.
28.10.2025 16:54
При чому тут прокуратура до вiйськовоi тiтушнi, котрi крадуть людей, ще й забивають до смертi&
28.10.2025 17:04
"обязанности полицейских против таких же военных с передка"

Це те ж саме. Просто методи більш законні.
28.10.2025 17:06
уже просто неизвестные банды разъезжают под прикрытием тцк
28.10.2025 16:33
Провели оповіщення діпфейком.
28.10.2025 16:33
А пам'ятаєте при Янику були "добровольчі ГО". Мдеее... іронія долі. Втім, в комплекті ше й доляр по 8 був)
28.10.2025 16:50
Не знайшов про них ніяких відомостей. Де вони були?
28.10.2025 16:56
У вікі знаходиться під кодовою назвою "Тітушки".
28.10.2025 16:59
Так вони були у всі часи, ще задовго до яника. Просто такої назви не мали.
28.10.2025 17:03
Але ж ми рішуче порвали з минулим, в якому біля міліціонерів ходили дружинники)
28.10.2025 17:06
Як можна порвати з менталітетом? Це гени, від природи.
28.10.2025 17:07
члени ГО у поєднанні з наділеними владними повноваженнями тцкшниками - це вже організоване злочинне угрупування яке займається рекетом під державним прикриттям. оце бл..ха побудували вільну країну
28.10.2025 16:53
28.10.2025 16:54
Феєрично !
28.10.2025 17:41
воював,ветеран,має інвалідність???агов адвокатеси тцкунів розкажіть нарешті ,,як так??,, бандло під бронею кошмарить людей вже офіціально....навіть не дивуюсь
28.10.2025 17:46
Якісь деграданти.
Чи у ТЦК беруть без ВЛК?
Тут явно видно психічно-розумові відхилення.
28.10.2025 16:58
Так нормальна людина в тцкуни ніколи не піде. Там або неадеквати з явними психічними відхиленнями, або садисти, або рафіновані покидьки, які тупо косять бабло.
28.10.2025 17:02
Правда у тому, що Одеса дійсно кацапомовна і навіть не намагається вдавати бажаня розмовляти українською чи розуміти її. Кацапське телебачення, на книжковому ринку серед капомовного лайна інколи трапляються книжки українською.
28.10.2025 17:04
Є місто де українська мова не використовуєтся - УЖГОРОД, а на ОДЕСУ нічого гнати, вона навідміну від УЖГОРОДА з кацапським шавками орбана справ не має.
28.10.2025 17:27
Там у тцк всякий збрід типа, тітушок, бандитів, і інших, це вже узаконена банда від влади.
28.10.2025 17:04
тихіше а то зараз адвокатеси контори набіжуть покусають ....ви забули про приватні силові структури типу чоп та колекторів....
28.10.2025 17:48
Це добре, військовий наочно побачить , за що він воює.
28.10.2025 17:05
Куму повезло, що стикнувся вього лиш з одеською ГО, а не з тернопільським "бойовим підрозділом".
28.10.2025 17:23
Нічого не зміниться доки делегація від 93 омбр не навідається до Одеси , аби як слід поспілкуватися з винуватцями інцеденту !
28.10.2025 17:43
Не навідається...
28.10.2025 17:46
100%....нажаль
28.10.2025 17:49
 
 