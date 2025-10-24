РУС
Новости смерть в ТЦК
721 13

Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: Решетилова заявила о необходимости детального расследования

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила о необходимости детального расследования обстоятельств смерти мобилизованного Романа Сопина, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве.

Об этом она написала в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Имею очень много запросов на комментарий относительно гибели при неизвестных обстоятельствах 43-летнего новобранца, на момент событий, повлекших его смерть, уже военнослужащего одной из воинских частей ВСУ. Поскольку рабочий день еще продолжается, пока напишу неформально и очень коротко", - написала омбудсмен.

На связи с адвокатом семьи погибшего

Решетилова отметила, что находится на связи с адвокатом семьи погибшего военнослужащего и получила от него всю имеющуюся информацию.

"У родителей есть вопросы не только относительно того, что и где, по чьей вине произошло с их сыном, а также к действиям правоохранителей, врачей и администрации больницы, представителя воинской части. Все это должно быть детально выяснено в рамках уголовного производства. Я уже коммуницировала с правоохранительными органами - очень надеюсь на их эффективность", - заявила она.



"Мы должны сделать все, чтобы выяснить правду"

"Трудно подобрать правильные слова в такой ситуации. Мы должны сделать все, чтобы выяснить правду о том, что привело к смерти мужчины, поминутно воспроизвести события и в случае насильственной смерти привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула Решетилова.

Кроме этого, она призвала сообщить ей лично, если кто-то стал свидетелем этого инцидента или ему известны обстоятельства, которые привели к смерти новобранца не из слухов или пересказов.

"Конфиденциальность гарантирую", - добавила она.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".



Автор: 

смерть (9309) Решетилова Ольга (63) ТЦК (791)
нарешті розбудили......
показать весь комментарий
24.10.2025 23:16 Ответить
А отой танцор із Кропивницького, що находу вийшов із машини в Черкасах з ним як там розслідування закінчилось?
показать весь комментарий
24.10.2025 23:21 Ответить
Чому, коли людина падає сама на вулиці, то нічого не стається критичного, але якщо вона падає в ТЦК або відділку поліції - гарантована інвалідність або смерть?
показать весь комментарий
24.10.2025 23:22 Ответить
Його ВЛК признала придатним, але це не факт, що він здоровий, там усі стають придатні і здорові. ТЦК треба перейменувати в філіал Ісуса Христа на землі. Можливо його і ніхто і не бив. Просто стало зле через гостру реакцію на стрес.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:24 Ответить
підлога буде винувата. заразом з прибиральницею. він по мокрому пішов. тільки висохне, поліція почне розслідування й встановить от такий факт.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:38 Ответить
Інфаркт інсульт, аневризма, якщо б вмер через пару тижнів у частині нівкого б до недолікарів і питаннь не було.
Згноїли людину і все потому, давай наступну.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:26 Ответить
Ну тут два варіанти: або його вбили тецекашники і вони повинні сісти, або члени влк написали завідомо неправдивий висновок про його стан здоров'я і повинні сісти.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:26 Ответить
Тільки, що в ефірі Радіо Свобода, адвокат сім'ї загиблого, сказав, що загиблого били по голові в ТЦК і розкололи йому череп.
Висновок розколу черепа підтвердили лікарі медзакладу, куди він був доставлений.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:32 Ответить
Хороший воєнком і конкурси інтірєсниє
показать весь комментарий
24.10.2025 23:35 Ответить
повною пластиковою пляшкою з газованою водою били. ніяких гематом, а ефективно як від ударів твердим тілом.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:40 Ответить
І зі словами: "Чьто, нє хочєшь Родіну защіщать, ****?" проломили йому черепну коробку
показать весь комментарий
24.10.2025 23:42 Ответить
В ТЦК засіли кацапстанці, які проводять російські спецоперації по території України їх усіх потрібно розсформувати і зайнятися ними по повній програмі!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:41 Ответить
 
 