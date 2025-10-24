Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: Решетилова заявила о необходимости детального расследования

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила о необходимости детального расследования обстоятельств смерти мобилизованного Романа Сопина, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве.

сообщает Цензор.НЕТ.

"Имею очень много запросов на комментарий относительно гибели при неизвестных обстоятельствах 43-летнего новобранца, на момент событий, повлекших его смерть, уже военнослужащего одной из воинских частей ВСУ. Поскольку рабочий день еще продолжается, пока напишу неформально и очень коротко", - написала омбудсмен.

На связи с адвокатом семьи погибшего

Решетилова отметила, что находится на связи с адвокатом семьи погибшего военнослужащего и получила от него всю имеющуюся информацию.

"У родителей есть вопросы не только относительно того, что и где, по чьей вине произошло с их сыном, а также к действиям правоохранителей, врачей и администрации больницы, представителя воинской части. Все это должно быть детально выяснено в рамках уголовного производства. Я уже коммуницировала с правоохранительными органами - очень надеюсь на их эффективность", - заявила она.

"Мы должны сделать все, чтобы выяснить правду"

"Трудно подобрать правильные слова в такой ситуации. Мы должны сделать все, чтобы выяснить правду о том, что привело к смерти мужчины, поминутно воспроизвести события и в случае насильственной смерти привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула Решетилова.

Кроме этого, она призвала сообщить ей лично, если кто-то стал свидетелем этого инцидента или ему известны обстоятельства, которые привели к смерти новобранца не из слухов или пересказов.

"Конфиденциальность гарантирую", - добавила она.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".

