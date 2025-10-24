Смерть мобилизованного в Киеве: ТЦК и 71-я ОЕБр заявили, что мужчина "потерял сознание, упал и ударился головой"
43-летний военнообязанный Роман Сопин, умерший после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".
Об этом говорится в совместном заявлении Подольского ТЦК и СП в городе Киеве и 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Мобилизация Романа Сопина
В заявлении подтвердили, что Сопина мобилизовали в Подольском ТЦК и СП 18 октября. На следующий день его доставили в распределительный пункт и включили в состав 71-й отдельной егерской бригады.
Как отмечается, когда представители части информировали призывников о предстоящей службе, мужчина внезапно "потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол". Инцидент произошел на глазах военнослужащих и военнообязанных.
Мужчину доставили в больницу
Военный бригады ДШВ оказал Сопину домедицинскую помощь и вызвал машину скорой. После этого пострадавшего госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
В заявлении отмечается, что опросить самого пострадавшего не удалось, поскольку на момент проведения проверки он находился в коме.
Всего было допрошено более десятка свидетелей - как военнослужащих, так и гражданских.
Избиения не было, а мужчину признали "годным"
"Фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного установлено во время опроса не было. Зато военнослужащий бригады ДШВ оказал ему домедицинскую помощь и вызвал машину скорой", - отметили терцентр и 71 бригада.
"По информации представителей военно-врачебной комиссии, все медицинские специалисты при осмотре признали военнообязанного годным к военной службе. Согласно данным Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, все врачи, которые проводили обследование, также отметили "годен" без диагнозов. Поскольку жалоб на состояние здоровья от гражданина не поступало, его не направляли на дообследование", - добавили в заявлении.
Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве вместе с представителями бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, выразили готовность в полной мере способствовать проведению расследования и установлению всех обстоятельств происшествия.
Что предшествовало?
Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.
В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.
В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.
Впасти на землю і розбитися - це практично нереально. ТЦК вже і не намагаються навіть вигадати правдоподібні версії.
"За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов'язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров'я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження", - додали у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3581520
Чи , можливо , ти переплутав Україну з Кацапією - це там Сцарь має абсолютну владу , а отже - несе за все відповідальність
А по темі - при Порошенку під час 5 хвиль мобілізації мобілізації (і під час однієї при Турчинові) скандалів, "бусифікації" і тим більше смертей у військкоматах НЕ БУЛО!
А якщо чесно - не було шансів , відбулося те , що рано чи пізно повинно було відбутися ((
Обозначьте реперную точку лютого 14-го. Як воно мало бути?
А "реперная точка лютого 14" це (ІМХО , звичайно) період 19-25.02.2014 - коли треба було діяти рішуче і швидко ! Натомість всі пам'ятають як цілий тиждень (!) не мргли сформувати уряд - срались за портфелі і уникали відповідальності
Яущо треба - береш статистику проголосованих рішень і законопроектів у ВР і дивишся
2 - а про яку "опозицю" взагалі мова ? Про Бойка чи Тимошенку ?
А я вимагаю конкретики...
Ну і "опозиція", як ти правильно відмітив, буває "різна"... Ту, яку назвав ти, я, взагалі, "опозицією" не вважаю...
- тобто - всі питання до ВЛК ...? Невже , нарешті , створять прецедент і когось з них спиавді покарають ?
- Так ви його не вбивали?
- Ні. Я сидів на кухні, чистив рибу. Він зайшов, послизнувся, і впав серцем на ніж. І так шість раз підряд.
До Запоріжжя - 25.
Суми, Харків - 20.
До Краматорська - 18.
Херсон - під прямим вогнем.
Ти ***** ще мені попость ***** про «тицика убілі».
Якщо ви не дебілі - вас тцк б ніколі не убілі.
У мене щомісяця прибувають військовослужбовці, яких так чи сяк мобілізувало ТЦК.
_ЖОДЕН_, чуєте піздуни інтернетні?
Чуєте піздуни?
ЖОДЕН хто не відбивався, не хамив, не верещав у тік-ток - жодного пальцем нк чіпало ТЦК.
Н О Л Ь.
Проблеми Д І Б І Л І В непристойно обговорювати, коли обидві сторони виснажені, а зараз кожен потрібен армії, аби тримати вже не «какой-то там Донбас», а вже підходи до серця України.
До Павлограда - 70 км.
До Запоріжжя - 25.
Суми, Харків - 20.
До Краматорська - 18.
Херсон - під прямим вогнем.
Всоси цю інформацію, борець з тицика.
Завтра ж твоє корито відіжмуть, твоя хата буде під вогнем.
Не будь далбайобом, не будь дібілом, це неестетично.
ечари путінської орди.