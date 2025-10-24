РУС
Новости смерть в ТЦК
2 715 81

Смерть мобилизованного в Киеве: ТЦК и 71-я ОЕБр заявили, что мужчина "потерял сознание, упал и ударился головой"

ТЦК и 71 бригада прокомментировали смерть мобилизованного в Киеве

43-летний военнообязанный Роман Сопин, умерший после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".

Об этом говорится в совместном заявлении Подольского ТЦК и СП в городе Киеве и 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Мобилизация Романа Сопина

В заявлении подтвердили, что Сопина мобилизовали в Подольском ТЦК и СП 18 октября. На следующий день его доставили в распределительный пункт и включили в состав 71-й отдельной егерской бригады.

Как отмечается, когда представители части информировали призывников о предстоящей службе, мужчина внезапно "потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол". Инцидент произошел на глазах военнослужащих и военнообязанных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: ГБР проверит действия военных ТЦК

Мужчину доставили в больницу

Военный бригады ДШВ оказал Сопину домедицинскую помощь и вызвал машину скорой. После этого пострадавшего госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В заявлении отмечается, что опросить самого пострадавшего не удалось, поскольку на момент проведения проверки он находился в коме.

Всего было допрошено более десятка свидетелей - как военнослужащих, так и гражданских.

Читайте также: Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: результат экспертизы - умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы, - Нацполиция

Избиения не было, а мужчину признали "годным"

"Фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного установлено во время опроса не было. Зато военнослужащий бригады ДШВ оказал ему домедицинскую помощь и вызвал машину скорой", - отметили терцентр и 71 бригада.

"По информации представителей военно-врачебной комиссии, все медицинские специалисты при осмотре признали военнообязанного годным к военной службе. Согласно данным Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, все врачи, которые проводили обследование, также отметили "годен" без диагнозов. Поскольку жалоб на состояние здоровья от гражданина не поступало, его не направляли на дообследование", - добавили в заявлении.

Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве вместе с представителями бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, выразили готовность в полной мере способствовать проведению расследования и установлению всех обстоятельств происшествия.

Читайте также: Военнообязанный умер в очереди на ВВК в Черкассах: из-за приступа эпилепсии он ударился головой

ТЦК и 71 бригада прокомментировали смерть мобилизованного в Киеве

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Ублюдки за три роки в ТЦК вбили сотні людей. І всі падали і вдарялися головою. Це кров на руках Зеленського і Клименка, а також генпрокурора...
24.10.2025 18:26 Ответить
Шкода чоловіка!!! А тцк ну це вже немає слів, потім експертиза напише що вдарився кілька разів, так???!!!
24.10.2025 18:25 Ответить
Ну якщо це правда, то тоді питання до ВЛК, як вони його визнали придатним...
24.10.2025 18:23 Ответить
Ну якщо це правда, то тоді питання до ВЛК, як вони його визнали придатним...
24.10.2025 18:23 Ответить
Так він напевно ще не проходив ніякої комісії!
24.10.2025 18:26 Ответить
Якщо відправили в розподільчий пункт, то ВЛК пройшов і визнаний придатним.
Впасти на землю і розбитися - це практично нереально. ТЦК вже і не намагаються навіть вигадати правдоподібні версії.
24.10.2025 18:40 Ответить
цеколи подоляцького бота випустили на зміну, а прочитати новину не змусили.

"За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов'язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров'я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження", - додали у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3581520
24.10.2025 19:00 Ответить
не просто придатний а придатний для: окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України
24.10.2025 18:34 Ответить
Єгер це звєрушок підкармлювать?
24.10.2025 19:01 Ответить
От власне! Це вирок роботі ВЛК, які виконують цю роботу суто фоомально, а часто навіть заочно, не бачачи мобілізованого. Я цілком допускаю, що ніхто покійного не бив, але "здоровий" і "придатний" раптово не непритомніє, не падає і не помирає без причин. Отбе причиною були проблеми зі здоров'ям, як мінімум. Що це за комісія, де профільний спеціаліст не здатен розгледіти симптоми? Як такий спеціаліст людей лікує? Що він робив у медінституті і два роки в інтернатурі?
24.10.2025 19:04 Ответить
Шкода чоловіка!!! А тцк ну це вже немає слів, потім експертиза напише що вдарився кілька разів, так???!!!
24.10.2025 18:25 Ответить
Сотні? Звідки у вас інформація про сотні? Кожен випадок розноситься во всім медіа - і таких випадків 2-3 на рік.
24.10.2025 18:31 Ответить
"логіка" в нього кульгає - пише про ТЦК , але чомусь , в нього , у всьому винен Зеленський ? Тобто - ТЦК , в нього , взагалі не винні
24.10.2025 18:34 Ответить
в усьому винен Порошенко!
24.10.2025 18:39 Ответить
З логікою в нього все якраз ок - це в тебе вона відсутня. Зеленський як президент несе всю відповідальність за діяльністю тцк.
24.10.2025 18:41 Ответить
А за твою "діяльність" Президент України також несе відповідальність ?
Чи , можливо , ти переплутав Україну з Кацапією - це там Сцарь має абсолютну владу , а отже - несе за все відповідальність
24.10.2025 18:45 Ответить
Як упізнати зебота? Він слово "президент" пише з великої... Команда з ОП така?

А по темі - при Порошенку під час 5 хвиль мобілізації мобілізації (і під час однієї при Турчинові) скандалів, "бусифікації" і тим більше смертей у військкоматах НЕ БУЛО!
24.10.2025 18:58 Ответить
А хто тобі сказав, що кожен випадок розноситься у всіх медіа?
24.10.2025 18:39 Ответить
У тебе є списки "убитих"? Викладай... У мене є зв"язки у юридичних сферах (кілька однокурсників колишніх, працюють юрисконсультами, та в правоохоронних органах... Я перевірю правдивість твоїх слів...)
24.10.2025 18:38 Ответить
влк убили на порядок більше, страшні цифри.колись воно да вспливе. да й серед батальйоних мед. гнид висьачає.
24.10.2025 18:45 Ответить
Яке дообстеження? Які скарги?
24.10.2025 18:28 Ответить
Настільки передбачувано, що аж нудно
24.10.2025 18:29 Ответить
Мало трешу,мудрий наріт заслуговує на більше .Мріїї 2019р збуваються.
24.10.2025 18:30 Ответить
Опозиція підтримує Зеленського. Ніхто з опозиції не вимагає покарати винних у злочинах під час мобілізації. Опозиція та влада - це одна банда маріонеток олігархів.
24.10.2025 18:35 Ответить
Яка опозиція?Можно подробиці?Зеопудало підтримують риговці
24.10.2025 18:37 Ответить
Нема , в нас , ніякої "опозиції" - вже багато років ... Є ланки єдиної кланово - олігархічної системи , просто пофарбовані у різні кольори
24.10.2025 18:38 Ответить
І мудрий наріт вирішив обрати в 2019р нарка?Часом не зебуїн ?
24.10.2025 18:40 Ответить
В 2014р в України появився шанс,але тобі подібні тупі,без освіти вирішили знищити все!!!
24.10.2025 18:42 Ответить
Саме так. Був шанс. В 14-му. Просрали...
24.10.2025 18:50 Ответить
Єдиний шанс був лише кілька днів впродовж лютого 2014 ...
А якщо чесно - не було шансів , відбулося те , що рано чи пізно повинно було відбутися ((
24.10.2025 18:53 Ответить
+++
Обозначьте реперную точку лютого 14-го. Як воно мало бути?
24.10.2025 19:03 Ответить
Так ото ж ...
А "реперная точка лютого 14" це (ІМХО , звичайно) період 19-25.02.2014 - коли треба було діяти рішуче і швидко ! Натомість всі пам'ятають як цілий тиждень (!) не мргли сформувати уряд - срались за портфелі і уникали відповідальності
24.10.2025 19:07 Ответить
Грибів переїв ?З Порошенка зняли санкції?
24.10.2025 18:39 Ответить
А що Порошенко сказав щод злочинів під час бусифікації? Хоч щось сказав? Окрім себе його щось цікавить?
показать весь комментарий
24.10.2025 18:44 Ответить
У тебе розуму,як у равлика.Як ти це уявляєш?
24.10.2025 18:49 Ответить
В чому "опозиція підтримує Зеленського"? Чи ти з тих, хто "свято впевнений" у "сотнях вбитих руками ТЦК"? Уточни, будь ласка...
24.10.2025 18:42 Ответить
Є злочини, злочини треба розслідувати і злочинці повинні бути покарані владою. Опозиція або вимагає покарати цих злочинців, або опозиція є співучасником злочинів представників влади.
24.10.2025 18:46 Ответить
Ідіот!Хто буде розслідувати і карати?Тих,що ЗЕ поставив на посади?
24.10.2025 18:52 Ответить
Що таке "злочини", і як вони повинні розслідуваться - мені й без тебе відомо. Маю багаторічну юридичну практику. Так що не треба мені "лікбез" влаштовувать... Та й питання я ставив тобі, зовсім інше - В чому "опозиція підтримує Зеленського"?... А ти "зпетляв"...
24.10.2025 18:56 Ответить
1 - практично у всьому !
Яущо треба - береш статистику проголосованих рішень і законопроектів у ВР і дивишся
2 - а про яку "опозицю" взагалі мова ? Про Бойка чи Тимошенку ?
24.10.2025 19:00 Ответить
Твій коментар нагадує тези кацапів, на "Чатрулетці", коли вони "рассуждают аб истории" - "Всем известно!"...
А я вимагаю конкретики...
Ну і "опозиція", як ти правильно відмітив, буває "різна"... Ту, яку назвав ти, я, взагалі, "опозицією" не вважаю...
24.10.2025 19:07 Ответить
Ну от на днях приймали в 1 читанні бюджет, фракція ЄС НЕ ГОЛОСУВАЛА!
24.10.2025 19:07 Ответить
Пан Штучний Інтелект разом із Діпфейком штовхнули
24.10.2025 18:31 Ответить
в 43 роки в ДШВ? тцк ви там з головою всі дружите?
24.10.2025 18:32 Ответить
Дарованому коню в зуби не дивляться.
24.10.2025 18:36 Ответить
усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов'язаного придатним до військової служби. Джерело: https://censor.net/ua/n3581520
- тобто - всі питання до ВЛК ...? Невже , нарешті , створять прецедент і когось з них спиавді покарають ?
24.10.2025 18:32 Ответить
Ти настільки ідіот,щоб повірити в випадкове чергове падіння в приміщенні ТЦК ???Напевно дивом дожив до 45р ,не падав
24.10.2025 18:36 Ответить
Упал с дерева, на топор. (ДМВ)
24.10.2025 18:34 Ответить
Я б не проти, щоб всі ці брехливі паскуди впали і вдарилися головою.
24.10.2025 18:36 Ответить
я в цю хнрню не вірю, тому що як би не призвали то точно помер би не так...
24.10.2025 18:38 Ответить
Просто мерзота. Навіть виправдання полінувалася якесь нормальне зробити вбивству людини. Геноцидний зелений прежим з НКВДшниками у вигляді ТЦК.
24.10.2025 18:38 Ответить
А перед ким виправдовуватись? Перед тими, що перелякано позапихали язики в сраки? Це проти сцикливого овоча були борзі. А ці в рота заглядати не будуть. Закатають всіх незадоволених в асфальт під схвальне мовчання "демократичного Заходу" і своєї власної "опозиції".
24.10.2025 18:45 Ответить
Тільки якось вони дуже пересрали, коли студенти з картонками на протест вийшли.
24.10.2025 18:50 Ответить
Хто пересрав? Не сміши. То був спектакль.
24.10.2025 18:53 Ответить
А-а…
24.10.2025 18:54 Ответить
рашистські боти вже водять хороводи
24.10.2025 18:38 Ответить
може рашистські буряти?
24.10.2025 19:03 Ответить
можно представить, что на периферии творится...
24.10.2025 18:40 Ответить
Старий анекдот. Судять підозрюваного.
- Так ви його не вбивали?
- Ні. Я сидів на кухні, чистив рибу. Він зайшов, послизнувся, і впав серцем на ніж. І так шість раз підряд.
24.10.2025 18:41 Ответить
Скільки разів впав?
24.10.2025 18:42 Ответить
з ШІ треба боротись! а то начитається орвела та й видасть новий діпфейковський бестселлер- "тцк 2025" ))
24.10.2025 18:42 Ответить
До Павлограда - 70 км.

До Запоріжжя - 25.

Суми, Харків - 20.

До Краматорська - 18.

Херсон - під прямим вогнем.

Ти ***** ще мені попость ***** про «тицика убілі».

Якщо ви не дебілі - вас тцк б ніколі не убілі.

У мене щомісяця прибувають військовослужбовці, яких так чи сяк мобілізувало ТЦК.

_ЖОДЕН_, чуєте піздуни інтернетні?

Чуєте піздуни?

ЖОДЕН хто не відбивався, не хамив, не верещав у тік-ток - жодного пальцем нк чіпало ТЦК.

Н О Л Ь.

Проблеми Д І Б І Л І В непристойно обговорювати, коли обидві сторони виснажені, а зараз кожен потрібен армії, аби тримати вже не «какой-то там Донбас», а вже підходи до серця України.

До Павлограда - 70 км.

До Запоріжжя - 25.

Суми, Харків - 20.

До Краматорська - 18.

Херсон - під прямим вогнем.

Всоси цю інформацію, борець з тицика.

Завтра ж твоє корито відіжмуть, твоя хата буде під вогнем.

Не будь далбайобом, не будь дібілом, це неестетично.
24.10.2025 18:45 Ответить
Щезни, дебіляка. Дістав уже.
24.10.2025 18:51 Ответить
Усі естети підарасти...так казав Швейк!
24.10.2025 18:51 Ответить
Шиза,вона така,да.Лікуйся
24.10.2025 18:53 Ответить
а хто цю новину написав?
24.10.2025 19:04 Ответить
Ну звісно, 43 роки падав-не падав і був живий. А тут тільки потрапив у тцк, зразу впав без допомоги і помер сам. Вірю, я повірив. Відео з камер у них, звичайно, не збереглося.
24.10.2025 18:46 Ответить
Цікаво, а оці всі свідки яких опитали, вони правду сказали, чи якщо б сказали щось інше то також можуть впасти і головою вдаритись?
24.10.2025 18:48 Ответить
Вони "дали завідомо правдиві покази".
24.10.2025 18:52 Ответить
… ачнувся - гіпс. Більш дибільного і тупого сцяння в очі ніде крім нас немає
24.10.2025 18:49 Ответить
Дуже схоже на одну й ту саму дуже тупу відмазку...
24.10.2025 18:53 Ответить
Це все хфейки! На самому ділі він доїхав і успішно проходить службу діловодом! Це все ваші діпхфейки!
24.10.2025 18:57 Ответить
24.10.2025 19:00 Ответить
Падлюки тцк-ашні! Вбивати ні в чому не винних людей ,вони навчилися не гірше ніж зе-
ечари путінської орди.
24.10.2025 19:01 Ответить
Вірю! так все й було!
24.10.2025 19:05 Ответить
 
 