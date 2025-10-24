УКР
Новини смерть в ТЦК
5 631 132

Смерть мобілізованого у Києві: ТЦК та 71 ОЄБр заявили, що чоловік "знепритомнів, впав і вдарився головою"

ТЦК і 71 бригада прокоментували смерть мобілізованого у Києві

43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Про це йдеться у спільній заяві Подільського ТЦК та СП у місті Києві та 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Мобілізація Романа Сопіна

У заяві підтвердили, що Сопіна мобілізували у Подільському ТЦК та СП 18 жовтня. Наступного дня його доставили до розподільчого пункту та включили до складу 71 окремої єгерської бригади.

Як зазначається, коли представники частини інформували призовників про майбутню службу, чоловік раптово "знепритомнів, впав і вдарився головою об тверду підлогу". Інцидент стався на очах військовослужбовців і військовозобов’язаних.

Чоловіка доставили до лікарні

Військовий бригади ДШВ надав Сопіну домедичну допомогу та викликав машину швидкої. Після цього постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

У заяві наголошується, що опитати самого постраждалого не вдалося, оскільки на момент проведення перевірки він перебував у комі.

Загалом було допитано понад десяток свідків — як військовослужбовців, так і цивільних.

Побиття не було, а чоловіка визнали "придатним"

"Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було. Натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої", - наголосили терцентр та 71 бригада.

"За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов’язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження", - додали у заяві.

Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві разом із представниками бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, висловили готовність повною мірою сприяти проведенню розслідування та встановленню всіх обставин події.

ТЦК і 71 бригада прокоментували смерть мобілізованого у Києві

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

Автор: 

Київ (20349) смерть (6838) мобілізація (3255) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (30) ТЦК та СП (844)
Топ коментарі
+19
Шкода чоловіка!!! А тцк ну це вже немає слів, потім експертиза напише що вдарився кілька разів, так???!!!
показати весь коментар
24.10.2025 18:25 Відповісти
+15
Ну якщо це правда, то тоді питання до ВЛК, як вони його визнали придатним...
показати весь коментар
24.10.2025 18:23 Відповісти
+13
в 43 роки в ДШВ? тцк ви там з головою всі дружите?
показати весь коментар
24.10.2025 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну звісно, 43 роки падав-не падав і був живий. А тут тільки потрапив у тцк, зразу впав без допомоги і помер сам. Вірю, я повірив. Відео з камер у них, звичайно, не збереглося.
показати весь коментар
24.10.2025 18:46 Відповісти
Цікаво, а оці всі свідки яких опитали, вони правду сказали, чи якщо б сказали щось інше то також можуть впасти і головою вдаритись?
показати весь коментар
24.10.2025 18:48 Відповісти
Вони "дали завідомо правдиві покази".
показати весь коментар
24.10.2025 18:52 Відповісти
… ачнувся - гіпс. Більш дибільного і тупого сцяння в очі ніде крім нас немає
показати весь коментар
24.10.2025 18:49 Відповісти
Почитай коментарі. Багато індивідуумів не лише вірять, а ще й підтримують беззаконня.
показати весь коментар
24.10.2025 19:57 Відповісти
Дуже схоже на одну й ту саму дуже тупу відмазку...
показати весь коментар
24.10.2025 18:53 Відповісти
Це все хфейки! На самому ділі він доїхав і успішно проходить службу діловодом! Це все ваші діпхфейки!
показати весь коментар
24.10.2025 18:57 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 19:00 Відповісти
Падлюки тцк-ашні! Вбивати ні в чому не винних людей ,вони навчилися не гірше ніж зе-
ечари путінської орди.
показати весь коментар
24.10.2025 19:01 Відповісти
Вірю! так все й було!
показати весь коментар
24.10.2025 19:05 Відповісти
Цей пiдлога був Маккартнi 😁
показати весь коментар
24.10.2025 19:12 Відповісти
Так що ж це таке в тих ТЦК??? Якщо хтось знепритомніє, то обов'язково вдаряється головою і в більшості випадків насмерть.
показати весь коментар
24.10.2025 19:13 Відповісти
Читайте мои коменты раннее 100% совпадение...
показати весь коментар
24.10.2025 19:14 Відповісти
Отже в ТЦК вже почали вбивати людей? Бусифікації замало, пане Зеленський?
показати весь коментар
24.10.2025 19:15 Відповісти
Давно почали. Чи ти до сьогодні справді вірив, що всі загиблі бусифіковані там померли від епілепсії?
показати весь коментар
24.10.2025 19:36 Відповісти
даже если его не трогали, то врачи из ВЛК которые признали типа, который падает в обморок пригодным для службы в ДШВ должны понести наказание... Хотя о чем это я, максимум что им светит это административка или внутренний выговор, уголовка у нас только для плебса который себе бьет голову
показати весь коментар
24.10.2025 19:16 Відповісти
Розголос треба піднімати !
Аби , нарешті , створити прецедент покарання за хибні діагнози і висновки . Певен - таких і подібних випадків дуже багато
показати весь коментар
24.10.2025 19:20 Відповісти
Ніякий розголос з такою "правоохоронною" системою не допоможе. Тільки суди Лінча.
показати весь коментар
24.10.2025 19:37 Відповісти
Угу - це саме те , чого кацапи весь час і добиваються !
показати весь коментар
24.10.2025 20:24 Відповісти
Цього найбільше добиваються самі тцкуни і зелена наволоч. Чи вони щось знають і впевнені, що ніякої гідності в українців нема і близько і нічого їм не загрожує?
показати весь коментар
24.10.2025 20:27 Відповісти
Замкнене коло - такі речі повинна виправляти сама Система влади , але вона в цьому взагалі не зацікавлена
А розпочинати зараз заворушення - 100% грати на користь ворога .
Що до гідності - більшість її все одно не мали і не мають ... всі хто має гідність - або в армії , або волонтерять !
показати весь коментар
24.10.2025 20:36 Відповісти
всі хто має гідність - або в армії , або волонтерять

Гм....
показати весь коментар
24.10.2025 20:41 Відповісти
Тилові ухилянти кацапами прикриваються .Шукають,хто за них буде воювати серед бидла і грошики заробляють чималі на хатинки за кордоном.А ти тут лапшу вішаєш зебілам
показати весь коментар
24.10.2025 20:34 Відповісти
Я прямо відчуваю запах совка 🫠
показати весь коментар
24.10.2025 19:18 Відповісти
ТЦКуни костоломи-бандити разом зі своїми поплічниками з ВЛК та поліцаїв повинні сісти на лави міжнародного трибуналу. Це військові злочини і вони не мають терміну давності.
показати весь коментар
24.10.2025 19:19 Відповісти
Ну ***** собі!! Треба їх там усіх тих ******* ТЦКшників так головою об асфальт вдарити, бидло ******, кацапські диверсанти в українських структурах!
показати весь коментар
24.10.2025 19:27 Відповісти
Як би там не було, вже довіри до цієї структури немає і не буде. Звісно, коли ловлять людину і забирають телефон і плюють на стан людина (може бути діабетик, астматик), то логічно, що все може і так закінчитися. Свавіллям країну не побудуєш
показати весь коментар
24.10.2025 19:28 Відповісти
Почитай коментарі. Тут багато таких, що мріють побудувати.
показати весь коментар
24.10.2025 19:42 Відповісти
Скажуть «штучний інтелект» і не будуть відповідати за вбивство..
показати весь коментар
24.10.2025 19:45 Відповісти
Кришує усе це лідор яке хоче сидіти у корита і мародерити с міндічами чернишов мамоянами завгоспами
показати весь коментар
24.10.2025 20:10 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 20:12 Відповісти
І так десять разів
показати весь коментар
24.10.2025 20:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 