Смерть мобілізованого у Києві: ТЦК та 71 ОЄБр заявили, що чоловік "знепритомнів, впав і вдарився головою"

43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Про це йдеться у спільній заяві Подільського ТЦК та СП у місті Києві та 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Мобілізація Романа Сопіна

У заяві підтвердили, що Сопіна мобілізували у Подільському ТЦК та СП 18 жовтня. Наступного дня його доставили до розподільчого пункту та включили до складу 71 окремої єгерської бригади.

Як зазначається, коли представники частини інформували призовників про майбутню службу, чоловік раптово "знепритомнів, впав і вдарився головою об тверду підлогу". Інцидент стався на очах військовослужбовців і військовозобов’язаних.

Чоловіка доставили до лікарні

Військовий бригади ДШВ надав Сопіну домедичну допомогу та викликав машину швидкої. Після цього постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

У заяві наголошується, що опитати самого постраждалого не вдалося, оскільки на момент проведення перевірки він перебував у комі.

Загалом було допитано понад десяток свідків — як військовослужбовців, так і цивільних.

Побиття не було, а чоловіка визнали "придатним"

"Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було. Натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої", - наголосили терцентр та 71 бригада.

"За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов’язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження", - додали у заяві.

Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві разом із представниками бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, висловили готовність повною мірою сприяти проведенню розслідування та встановленню всіх обставин події.

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

