Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: Решетилова заявила про необхідність детального розслідування
Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила про необхідність детального розслідування обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві.
Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Маю дуже багато запитів на коментар щодо загибелі при невідомих обставинах 43-річного новобранця, на момент подій, що спричинили його смерть, уже військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ. Оскільки робочий день ще триває, поки що напишу неформально і дуже коротко", - написала омбудсмен.
На звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого
Решетилова зазначила, що перебуває на звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого військовослужбовця та отримала від нього всю наявну інформацію.
"У батьків є питання не лише щодо того, що і де, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами - дуже сподіваюся на їхню ефективність", - заявила вона.
"Маємо зробити все, щоб зʼясувати правду"
"Важко підібрати правильні слова в такій ситуації. Ми маємо зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності", - наголосила Решетилова.
Окрім цього, вона закликала повідомити їй особисто, якщо хтось став свідком цього інциденту або йому відомі обставини, що призвели до смерті новобранця не з чуток чи переказів.
"Конфіденційність гарантую", - додала вона.
Що передувало?
Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.
У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.
У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.
Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".
