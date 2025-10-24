УКР
Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: Решетилова заявила про необхідність детального розслідування

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила про необхідність детального розслідування обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві. 

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маю дуже багато запитів на коментар щодо загибелі при невідомих обставинах 43-річного новобранця, на момент подій, що спричинили його смерть, уже військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ. Оскільки робочий день ще триває, поки що напишу неформально і дуже коротко", - написала омбудсмен.

На звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого 

Решетилова зазначила, що перебуває на звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого військовослужбовця та отримала від нього всю наявну інформацію.

"У батьків є питання не лише щодо того, що і де, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами - дуже сподіваюся на їхню ефективність", - заявила вона.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Маємо зробити все, щоб зʼясувати правду"

"Важко підібрати правильні слова в такій ситуації. Ми маємо зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності", - наголосила Решетилова.

Окрім цього, вона закликала повідомити їй особисто, якщо хтось став свідком цього інциденту або йому відомі обставини, що призвели до смерті новобранця не з чуток чи переказів.

"Конфіденційність гарантую", - додала вона.

Читайте також: Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: ДБР перевірить дії військових ТЦК

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Читайте також: Смерть мобілізованого у Києві: ТЦК та 71 ОЄБр заявили, що чоловік "знепритомнів, впав і вдарився головою"

Автор: 

смерть (6838) Решетилова Кобилинська Ольга (66) ТЦК та СП (844)
Чому, коли людина падає сама на вулиці, то нічого не стається критичного, але якщо вона падає в ТЦК або відділку поліції - гарантована інвалідність або смерть?
24.10.2025 23:22 Відповісти
А отой танцор із Кропивницького, що находу вийшов із машини в Черкасах з ним як там розслідування закінчилось?
24.10.2025 23:21 Відповісти
Ну тут два варіанти: або його вбили тецекашники і вони повинні сісти, або члени влк написали завідомо неправдивий висновок про його стан здоров'я і повинні сісти.
24.10.2025 23:26 Відповісти
нарешті розбудили......
24.10.2025 23:16 Відповісти
А отой танцор із Кропивницького, що находу вийшов із машини в Черкасах з ним як там розслідування закінчилось?
24.10.2025 23:21 Відповісти
Чому, коли людина падає сама на вулиці, то нічого не стається критичного, але якщо вона падає в ТЦК або відділку поліції - гарантована інвалідність або смерть?
24.10.2025 23:22 Відповісти
Його ВЛК признала придатним, але це не факт, що він здоровий, там усі стають придатні і здорові. ТЦК треба перейменувати в філіал Ісуса Христа на землі. Можливо його і ніхто і не бив. Просто стало зле через гостру реакцію на стрес.
24.10.2025 23:24 Відповісти
підлога буде винувата. заразом з прибиральницею. він по мокрому пішов. тільки висохне, поліція почне розслідування й встановить от такий факт.
24.10.2025 23:38 Відповісти
Інфаркт інсульт, аневризма, якщо б вмер через пару тижнів у частині нівкого б до недолікарів і питаннь не було.
Згноїли людину і все потому, давай наступну.
24.10.2025 23:26 Відповісти
Тому що в тцк потужні фортифікації і антизлодійське покриття.
Клятий ухилянт вкрав військову таємницю и почав тікати, допоки 8 разів підряд самостійно і повністю в рамках чинного законодавства не вдарився потилицею об кахлі в туалеті.
Загальновідомо, що з метою збереження персональних даних бодікамер у туалетах не встановлювалось.
Рапорт підписав герой двух чеченьских воєн, нагороджений орденом "За отлічний кал" особисто ****** полковник Мохнатопіздіщєв та замісник командира з виховної роботи майор **********.

Ви що, не вірите бойовим офіцерам, котрі за родіну кровь пролівалі, мають авторитет серед побратимів та в суспільстві?
25.10.2025 00:50 Відповісти
Ну тут два варіанти: або його вбили тецекашники і вони повинні сісти, або члени влк написали завідомо неправдивий висновок про його стан здоров'я і повинні сісти.
24.10.2025 23:26 Відповісти
Тільки, що в ефірі Радіо Свобода, адвокат сім'ї загиблого, сказав, що загиблого били по голові в ТЦК і розкололи йому череп.
Висновок розколу черепа підтвердили лікарі медзакладу, куди він був доставлений.
24.10.2025 23:32 Відповісти
Хороший воєнком і конкурси інтірєсниє
24.10.2025 23:35 Відповісти
повною пластиковою пляшкою з газованою водою били. ніяких гематом, а ефективно як від ударів твердим тілом.
24.10.2025 23:40 Відповісти
І зі словами: "Чьто, нє хочєшь Родіну защіщать, ****?" проломили йому черепну коробку
24.10.2025 23:42 Відповісти
А чьо **** нє хочєт родіну защіщать? ми зря, шо лі, учілі "Укрзалізниця везе паляніці"?
25.10.2025 01:05 Відповісти
В ТЦК засіли кацапстанці, які проводять російські спецоперації по території України їх усіх потрібно розсформувати і зайнятися ними по повній програмі!
24.10.2025 23:41 Відповісти
Не помер, а забили, уже трохи стомлює постійно в голові перекладати з вишиватної офіційної на звичайну українську.
24.10.2025 23:50 Відповісти
Так кацапстанці в ТЦК вбили українця і за це повинні бути покарані, а найкраще розстріляні!
24.10.2025 23:56 Відповісти
Угомоніться трохи з тими розстрілами вже. Одні хочуть стріляти "ухилянтів, сзч" інші тцк. Не буде це працювати.
25.10.2025 00:03 Відповісти
Прості люди - прості рішення.
Тому більшість простих людей ніколи не вилазять з дупи. 😁

"Взять і всьо подєліть всєх расстрєлять". П.П.Шаріков
25.10.2025 00:10 Відповісти
Як на мене, то схема - ******, при умові, що у тебе нема чого отнімать і дєліть. Щаріков народився бездомним псом, а став начальником відділу очистки, тому вишивата заборонила Булгакова одночасно з забороною мови агресосора, щоб піплу сюжет мізки не дзеркалив. Для прикладу, знайдіть 10 відмінностей між Шаріковим і Безуглою чи Кошулинським.
25.10.2025 00:21 Відповісти
Ну була б схема, якби ці діячі від своїх умовних бурачків відривалися не тільки по наливайках та форумах.
25.10.2025 00:25 Відповісти
Приїдьте на неньку - розстріляйте. Я дам вам ТТ.
25.10.2025 00:14 Відповісти
Парабелум. 😁
25.10.2025 00:24 Відповісти
При всій повазі, я не сили логістики ЗСУ, від чайових зі шмарофону і червоних килимків оркам не залежу, можу собі дозволити профінансувати більш ******* зброю на таку справу.
25.10.2025 00:28 Відповісти
Та ні.
За класикою було:
- Да, - шептал Остап. - Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.
- Не надо, - твердо сказал Кислярский.
25.10.2025 00:34 Відповісти
То класика. У ній не було майстра спорту з гри обрізаним пісюном на піаніні.
25.10.2025 00:54 Відповісти
То всьо діпфейк. Креилемропаганда. ЫЫЫпсо.
25.10.2025 00:20 Відповісти
Це я ще давно казав що тцк це неформально кацапська контора, яка працює на ворога, і сидять там виключно ті хто українців ненавидить.
25.10.2025 00:39 Відповісти
Секрет Полішинеля. У нас говнокомандуючий Сухопутних сил - кацап в кількох поколіннях і нічого, піпл хаває.
25.10.2025 01:03 Відповісти
Бач, яке у них сциклово-нейтральне формулювання : "помер після перебування у розподільчому пункті".
З таким же успіхом можна назвати загибель цілої української родини під час ракетного обстрілу рашистів: "раптове припинення життєдіяльності від контакту з високоенергетичними металевими об'єктами, розігнаними до надзвукової швидкості вибуховою речовиною".
25.10.2025 00:19 Відповісти
Пздц, навіщо цей цирк, і дебілу зрозуміло що забили там відкорслене бидло яке відкупилось від війни і інших посилає
25.10.2025 00:29 Відповісти
Вам же ш сказали: знепритомнів, упав, голову розбив. Шо ви начинаєте. І вообще - це діпфейк і іпсо. І такі випадки продинокі і вообще. ПиСи: рукаліцо, ну хто так робить? Самі себе закопуєте.
25.10.2025 00:37 Відповісти
Тцк себе повністю дискредитувало як неефективна антинародна організація.
25.10.2025 00:41 Відповісти
Показово, що всі офіційні біографії Решетилової починаються з закінчення університету. Надіюсь, що рязанські мамка з папкою радіють за кар'єру доньки і не проти таких пробілів в біографії.
25.10.2025 01:00 Відповісти
 
 