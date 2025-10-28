РУС
Полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК в Одессе и разбил стекло автомобиля: ГБР расследует обстоятельства конфликта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР выясняют все обстоятельства инцидента, произошедшего 27 октября 2025 года в Одессе между правоохранителем и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что о конфликте известно?

По предварительной информации, в 21:35 27 октября сотрудники ТЦК и СП на улице города остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: подозреваемых полицейских отправили под домашний арест (дополнено)

Кем оказался нарушитель?

Злоумышленника вскоре остановили другие правоохранители. Нарушитель оказался сотрудником одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято, на правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избили мужчину возле ТЦК в Киеве: двум работникам полиции сообщили о подозрении. ВИДЕО+ФОТО

ГБР открыло уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

так ТЦК нельзя останавливать машины) походу хотели на чужой территории на хлебушек заработать и держателю этой точки это не понравилось
Павуки почали жрати друг друга
На який підставі військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль в Одесі, це перевищення повноважень, використання влади у власних інтересах, чому ДБР не перевіряє військовослужбовців ТЦК по цьому факту. Військовослужбовці ТЦК не мають права, нікого зупиняти, а тим паче затримувати, це права поліції, і прикордонників в прикордонному контрольованому районі, навіть ВСП має право затримувати лише ідентифікованого військовослужбовця, який в СЗЧ чи дезертир.... Щось тут, не так, особливо знаючи Одеських ТЦКашників, маніпулють постановою КМУ 558 як хочуть у власних інтресах, перевищуючи повноваження, вона не надала їм права, зупиняти та затримувати...
так ТЦК нельзя останавливать машины) походу хотели на чужой территории на хлебушек заработать и держателю этой точки это не понравилось
"Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. "
Тобто за їх логікою, п'яний за кермом це небезпечно, а п'яний зі зброєю - ні?
Не поділили добові поставки.
Павуки почали жрати друг друга
Потрібно іще їхні паспорти перевірити, чи кацапських часом не є !
На який підставі військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль в Одесі, це перевищення повноважень, використання влади у власних інтересах, чому ДБР не перевіряє військовослужбовців ТЦК по цьому факту. Військовослужбовці ТЦК не мають права, нікого зупиняти, а тим паче затримувати, це права поліції, і прикордонників в прикордонному контрольованому районі, навіть ВСП має право затримувати лише ідентифікованого військовослужбовця, який в СЗЧ чи дезертир.... Щось тут, не так, особливо знаючи Одеських ТЦКашників, маніпулють постановою КМУ 558 як хочуть у власних інтресах, перевищуючи повноваження, вона не надала їм права, зупиняти та затримувати...
імунітет від тих хто при владі....
Немає ніякого імунітету, було багато інцидентів в Одесі з ТЦК і військовими (і машини били ТЦКашникам, і розтрілювали машини), ТЦК відкупаються, а СБУ і ДБР їх не чипає, бо вони потрібних їм людей не гребуть
а тцк можна зупиняти авто??чи для цих особів вже неіснує не берегів ні законів???дві конкуруючі приватні контори ділили сфери надаваємих послуг нерабам???якось вони реально не підготовлені,без влучань та поранених,мабуть інваліди вже не тільки моральнорозумово але і фізично....
Нормально... Тепер вручать інший автомат, форму захисного кольору, і на "протверезіння - на "нуль"... Бо праві були ТЦК-шники, чи ні, але застосовувать зброю,(у будь-якому вигляді), в стані алкогольного сп"яніння , заборонено... А якщо ТЦК-шники були неправі - їм оголосять не більше, ніж "суворе ай-яй-яй!"
Йому треба було просто показати ксіву ментовську і сказати, що він сам завезе того чоловіка в ТЦК, як того вимагає закон...
"Ступінь алкогольного сп"яніння, заважав...
Жабагадюкінг.
Так ви, значить, той... не той, не його, не ..., не ..., не цілюрника синок !
п'яний поліцай зі зброєю в 21.35 , нічого протизаконного ... і міністру і начальнику обасної поліції нічого не буде , цирк продовжується
Їб#ла жаба гадюку
Так тцк законодавчо не закріплені і в них немає юридичної сили на зупинку будь якого транспортного засобу ( не даром вони з поліцією стоять) якщо зупиняє такі в однострої можна сміло їхати, але якщо вимагають ще й відкрити багажник то для цього треба ще мінімум двух понятих в присутності поліцейських, без них вони йдуть за російським кораблем..Якщо би громадяни знали закони хоча б поверхнево то можна їх просто опускати цим, вони ніхера не знають, законодавчо тцк це фіг знає хто (промежуток як говорять на кацапії)
