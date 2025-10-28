Полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК в Одессе и разбил стекло автомобиля: ГБР расследует обстоятельства конфликта. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР выясняют все обстоятельства инцидента, произошедшего 27 октября 2025 года в Одессе между правоохранителем и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что о конфликте известно?
По предварительной информации, в 21:35 27 октября сотрудники ТЦК и СП на улице города остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия.
Кем оказался нарушитель?
Злоумышленника вскоре остановили другие правоохранители. Нарушитель оказался сотрудником одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято, на правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
ГБР открыло уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
