Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: одного подозреваемого полицейского отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из правоохранителей Дмитрию Цыганенко, которого подозревают в избиении мужчины возле здания РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, суд избрал подозреваемому полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток, до 18 декабря.

Сторона защиты и подозреваемый не возражали против применения такой меры пресечения, считают ходатайство прокурора обоснованным и подлежащим удовлетворению, отмечает издание.

"Подозреваемый осознал все обстоятельства и последствия происшествия и искренне раскаивается", - заявил адвокат Дмитрия Цыганенко.

По его словам, подозреваемый предоставил все необходимые показания следствию и готов в полной мере сотрудничать с органом досудебного расследования.

Что предшествовало?

В Офисе Генпрокурора сообщили, что сотрудники полиции доставили мужчину в здание РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы и избили его. Двум правоохранителям сообщено о подозрении.

Полицейские нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу, в результате чего потерпевший получил множественные ушибы. Также известно, что подозреваемые избили мужчину после того, как тот распылил в машине перцовый баллончик.

Полицейские подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

