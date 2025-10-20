РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Избиение в Киеве
1 162 12

Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: одного подозреваемого полицейского отправили под домашний арест

Избиение мужчины возле РТЦК в Киеве: суд избрал меру пресечения для подозреваемого полицейского
Фото: Iryna_Sysak

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из правоохранителей Дмитрию Цыганенко, которого подозревают в избиении мужчины возле здания РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, суд избрал подозреваемому полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток, до 18 декабря.

Сторона защиты и подозреваемый не возражали против применения такой меры пресечения, считают ходатайство прокурора обоснованным и подлежащим удовлетворению, отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации

"Подозреваемый осознал все обстоятельства и последствия происшествия и искренне раскаивается", - заявил адвокат Дмитрия Цыганенко.

По его словам, подозреваемый предоставил все необходимые показания следствию и готов в полной мере сотрудничать с органом досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных, которых подозревают в пытках и разбоях на Тернопольщине, отправили под стражу

Что предшествовало?

В Офисе Генпрокурора сообщили, что сотрудники полиции доставили мужчину в здание РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы и избили его. Двум правоохранителям сообщено о подозрении.

Полицейские нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу, в результате чего потерпевший получил множественные ушибы. Также известно, что подозреваемые избили мужчину после того, как тот распылил в машине перцовый баллончик.

Полицейские подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины напали на авто ТЦК и помогли убежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Автор: 

избиение (9885) Нацполиция (16856) суд (25276) мера пресечения (531) ТЦК (785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Це дуже "бородатий" жарт і зовсім не смішний.
Знаємо ми цю "рівність", майже щодня її спостерігаємо.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:00 Ответить
+2
той вже пройшов влк і їде на навчального центру на реабілітацію....такі нові реалії демакратичного та справедливого суспільства.....
показать весь комментарий
20.10.2025 15:51 Ответить
+2
в цю гру можна грати в двох. цікаво ,поліцай піде воювати чи в тюрму сяде?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А того шо побили, теж відправили під домашній арешт?
показать весь комментарий
20.10.2025 15:49 Ответить
той вже пройшов влк і їде на навчального центру на реабілітацію....такі нові реалії демакратичного та справедливого суспільства.....
показать весь комментарий
20.10.2025 15:51 Ответить
Пишуть, що його побили за розпилювання перцю в бусі. От його ж теж треба покарати - під домашній арешт. А його взяли й випустили в окоп. А ще кажуть тут ухилянтів притісняють.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:53 Ответить
а не пишуть про законність затримання та якоїсь доставки??не пишуть що затримання є тільки кримінальним??не пишуть що навіть за розпилювання нанесення побоїв групою осіб це вже важкий злочин??а ще не пишуть що поки триває судовий процес всі особи повинні бути на зв'язку та готовими бути явитися у той самий суд....і головне той хто схвалює та виправдовує правопорушення одного разу отримає досвід в тому яка це була велика помилка бо це співучасть за законом....хоча таких хватало і в минулих 1933-1952 поки тривали сталінські репресії
показать весь комментарий
20.10.2025 16:09 Ответить
всі рівні перед Законом.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:53 Ответить
Це дуже "бородатий" жарт і зовсім не смішний.
Знаємо ми цю "рівність", майже щодня її спостерігаємо.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:00 Ответить
в цю гру можна грати в двох. цікаво ,поліцай піде воювати чи в тюрму сяде?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:08 Ответить
а що з ухилянтом? вибачилися і відвезли на таксі додому?
показать весь комментарий
20.10.2025 15:56 Ответить
Спеціально переглянув цю і ще попередню новину. Де написано що він "ухилянт", може у рішенні суду?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:03 Ответить
подібні вихваляльщики та виправдовувачі були й 1933-1952,хоча і досі достає лізоблюдів які восхваляють ката та вбивцю народів,у них відсутня совість і коротка пам'ять і головне -головне не їх .....
показать весь комментарий
20.10.2025 16:15 Ответить
А де він взяв балончик з перцовим газом, якщо не провели поверхневий огляд при затриманні, гоніть їх з поліції, не потрібно їх притягувати передайте в ТЦК СП.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:12 Ответить
Яке страшне покарання: сидіти вдома, жерти в три горлянки, дивитись найпотужнішого по телику та трахати дружину, чи хто там є.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:30 Ответить
 
 