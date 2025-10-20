Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: одного подозреваемого полицейского отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из правоохранителей Дмитрию Цыганенко, которого подозревают в избиении мужчины возле здания РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, суд избрал подозреваемому полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток, до 18 декабря.
Сторона защиты и подозреваемый не возражали против применения такой меры пресечения, считают ходатайство прокурора обоснованным и подлежащим удовлетворению, отмечает издание.
"Подозреваемый осознал все обстоятельства и последствия происшествия и искренне раскаивается", - заявил адвокат Дмитрия Цыганенко.
По его словам, подозреваемый предоставил все необходимые показания следствию и готов в полной мере сотрудничать с органом досудебного расследования.
Что предшествовало?
В Офисе Генпрокурора сообщили, что сотрудники полиции доставили мужчину в здание РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы и избили его. Двум правоохранителям сообщено о подозрении.
Полицейские нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу, в результате чего потерпевший получил множественные ушибы. Также известно, что подозреваемые избили мужчину после того, как тот распылил в машине перцовый баллончик.
Полицейские подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
