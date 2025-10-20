К четырем годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации

В Киевской области осудили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Переяславского горрайонного суда Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что житель Киевской области в феврале и апреле 2025 года получал повестки, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что никогда не служил в армии, поскольку отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчина рассказал, что его на улице остановили военные ТЦК, он прошел ВВК и получил повестку, однако решил уклониться от мобилизации.

Он объяснил, что его пугает "одиночество и беспомощность в случае ранения, плена или других тяжелых обстоятельств, которые реально угрожают во время прохождения военной службы в условиях военного положения".

В апреле мужчине второй раз пытались вручить повестку, однако он снова отказался, заявив, "что готов сесть в тюрьму, а служить не пойдет".

Поэтому мужчину признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы.

