К четырем годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации

Мужчине дважды давали повестки, однако он уклонился от мобилизации

В Киевской области осудили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Переяславского горрайонного суда Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что житель Киевской области в феврале и апреле 2025 года получал повестки, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что никогда не служил в армии, поскольку отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчина рассказал, что его на улице остановили военные ТЦК, он прошел ВВК и получил повестку, однако решил уклониться от мобилизации.

Он объяснил, что его пугает "одиночество и беспомощность в случае ранения, плена или других тяжелых обстоятельств, которые реально угрожают во время прохождения военной службы в условиях военного положения".

В апреле мужчине второй раз пытались вручить повестку, однако он снова отказался, заявив, "что готов сесть в тюрьму, а служить не пойдет".

Поэтому мужчину признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы.

Топ комментарии
+4
По перше, в Україні нема паспорта "не громадянина", по друге депортувати ти не маєш права.
показать весь комментарий
20.10.2025 14:06 Ответить
+3
Мало.паспорт не громадянина йому в зуби і на російку депортувати
показать весь комментарий
20.10.2025 13:59 Ответить
+2
4 роки за те що просто не хотів воювати. А вкрав би 100 мільйонів і провалив би комусь череп то отримав би штраф 100тис грн і нічний домашній арешт. Ось такі в нас закони.
показать весь комментарий
20.10.2025 14:21 Ответить
Мало.паспорт не громадянина йому в зуби і на російку депортувати
показать весь комментарий
20.10.2025 13:59 Ответить
одразу, як відсидить весь термін!
показать весь комментарий
20.10.2025 14:05 Ответить
По перше, в Україні нема паспорта "не громадянина", по друге депортувати ти не маєш права.
показать весь комментарий
20.10.2025 14:06 Ответить
Так я ж не приЗЕдент, мода хоча б як з трухановим обійтись.
показать весь комментарий
20.10.2025 14:27 Ответить
які шанси що єспч не відмінить цей вирок як і інші бо ,,стан війни,, не оголошувався,а військове положення це згідно Конституції не стан війни і оголошується одноразово.....
показать весь комментарий
20.10.2025 14:22 Ответить
і так,Законом вказано черговість введення варіантів та строків внутрішнього стану країни...Конституція на паузі тут,а там все інакше....
показать весь комментарий
20.10.2025 14:28 Ответить
На чисельні прохання трудящих...
показать весь комментарий
20.10.2025 14:07 Ответить
Є відомий "політик",що 4 рази відмовився
показать весь комментарий
20.10.2025 14:17 Ответить
4 роки за те що просто не хотів воювати. А вкрав би 100 мільйонів і провалив би комусь череп то отримав би штраф 100тис грн і нічний домашній арешт. Ось такі в нас закони.
показать весь комментарий
20.10.2025 14:21 Ответить
в країні якось так,добро це зло,чорне це біле,.....
показать весь комментарий
20.10.2025 14:24 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 14:34 Ответить
А що, так можна було?
Зато чесно, а не всяке ото
показать весь комментарий
20.10.2025 14:22 Ответить
Та ви шо? Чотири жди ухилянта?
показать весь комментарий
20.10.2025 14:32 Ответить
 
 