До 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації
У Київській області засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Переяславського міськрайонного суду Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відомо, що житель Київщини у лютому та квітні 2025 року отримував повістки, проте ухилився від мобілізації.
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі. Чоловік розповів, що його на вулиці зупинили військові ТЦК, він пройшов ВЛК і отримав повістку, проте вирішив ухилитися від мобілізації.
Він пояснив, що його лякає "самотність та безпомічність у випадку поранення, полону чи то інших тяжких обставин, які реально загрожують під час проходження військової служби в умовах воєнного стану".
У квітні чоловіку вдруге намагались вручити повістку, проте він знову відмовився, заявивши, "що готовий сісти в тюрму, а служити не піде".
Тож чоловіка визнали винним і засудили до 4 років позбавлення волі.
