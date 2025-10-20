УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини
983 4

До 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації

Чоловіку двічі давали повістки, проте він ухилився від мобілізації

У Київській області засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Переяславського міськрайонного суду Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що житель Київщини у лютому та квітні 2025 року отримував повістки, проте ухилився від мобілізації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі. Чоловік розповів, що його на вулиці зупинили військові ТЦК, він пройшов ВЛК і отримав повістку, проте вирішив ухилитися від мобілізації.

Він пояснив, що його лякає "самотність та безпомічність у випадку поранення, полону чи то інших тяжких обставин, які реально загрожують під час проходження військової служби в умовах воєнного стану".

У квітні чоловіку вдруге намагались вручити повістку, проте він знову відмовився, заявивши, "що готовий сісти в тюрму, а служити не піде".

Тож чоловіка визнали винним і засудили до 4 років позбавлення волі.

Також дивіться: Побили чоловіка біля ТЦК у Києві: двом працівникам поліції повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київська область (4318) мобілізація (3247) ТЦК та СП (839) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало.паспорт не громадянина йому в зуби і на російку депортувати
показати весь коментар
20.10.2025 13:59 Відповісти
одразу, як відсидить весь термін!
показати весь коментар
20.10.2025 14:05 Відповісти
По перше, в Україні нема паспорта "не громадянина", по друге депортувати ти не маєш права.
показати весь коментар
20.10.2025 14:06 Відповісти
На чисельні прохання трудящих...
показати весь коментар
20.10.2025 14:07 Відповісти
 
 