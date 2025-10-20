УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Фото Побиття в Києві
6 791 96

Побили чоловіка біля ТЦК у Києві: двом працівникам поліції повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТО

Працівники поліції доставили чоловіка до будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці та побили його. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, 17 жовтня 2025 року правоохоронці завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

У мережі опублікований відеозапис побиття чоловіка.

Також читайте: Чоловіки напали на авто ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаному: постраждав військовий терцентру. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронцям інкримінують перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Поліцейські побили чоловіка у Києві. Їм повідомлено про підозру
Поліцейські побили чоловіка у Києві. Їм повідомлено про підозру

Автор: 

побиття (1022) Нацполіція (15587) Офіс Генпрокурора (3512) ТЦК та СП (839)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
просто, бо можуть, і нічого їм за це не буде.
показати весь коментар
20.10.2025 09:22 Відповісти
+19
в органи йдуть працювати за покликом серця, а поклик у всіх різний - кому гроші, кому влада, а кому садистьске за доволення
показати весь коментар
20.10.2025 09:23 Відповісти
+18
Іще совковий віршик все пояснив.

Робити я не хочу
А красти я боюся
Поїду краще в Київ
В міліцію наймуся
показати весь коментар
20.10.2025 09:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натюр. Судей в..........
показати весь коментар
20.10.2025 09:17 Відповісти
Бісив він їх.
показати весь коментар
20.10.2025 09:17 Відповісти
Так. Вуйко чьорт.
показати весь коментар
20.10.2025 09:19 Відповісти
я там був в цей час....вони його газом залили та поваливши ,били ногами....
показати весь коментар
20.10.2025 09:30 Відповісти
Значиш знаєш куйню.
показати весь коментар
20.10.2025 09:39 Відповісти
є відео де його біють біля ворот ТЦК, но вони його ше били біля камер,наво лворі ТЦК, всі хто там були це бачили,но відео з двору нема ,хоча там все в камерах. Битого ,ТЦКа не приймає
показати весь коментар
20.10.2025 09:48 Відповісти
Так, Бо не хотів іти в окопи ЗАМІСТЬ НИХ.
показати весь коментар
20.10.2025 11:14 Відповісти
Поліція на фронті є. Пора вже і ухилянтам на фронт підтягуватись.
показати весь коментар
20.10.2025 11:44 Відповісти
Не пиши маячні. Там відсоток поліції мізерний. Тому підтягуйся, трохи його збільшиш. Досить за спинами цивільних ховатись.
показати весь коментар
20.10.2025 11:53 Відповісти
На фронті дві поліцейські бригади.
показати весь коментар
20.10.2025 11:55 Відповісти
17 тисяч з 120. 99% з тих 17 тисяч в тилу, не ближче 50 кілометрів від лінії фронту. Тому казки про "поліцію на фронті" втирай комусь іншому.
показати весь коментар
20.10.2025 12:03 Відповісти
Есть еще ротации если ты не в курсе и все полицейские одновременно на фронт не поедут. Так что придется и тебе своей жопой ухылянтской пошевелить и долучиться до армии рано или поздно
показати весь коментар
20.10.2025 12:34 Відповісти
Вже ж підтягнули до ТЦК - для чого його так дубасити?
показати весь коментар
20.10.2025 09:20 Відповісти
просто, бо можуть, і нічого їм за це не буде.
показати весь коментар
20.10.2025 09:22 Відповісти
в органи йдуть працювати за покликом серця, а поклик у всіх різний - кому гроші, кому влада, а кому садистьске за доволення
показати весь коментар
20.10.2025 09:23 Відповісти
Іще совковий віршик все пояснив.

Робити я не хочу
А красти я боюся
Поїду краще в Київ
В міліцію наймуся
показати весь коментар
20.10.2025 09:31 Відповісти
А що відбувається за дверима?
"Якщо останній ряд у кінотеатрі - для поцілунків, то що ж відбувається в кімнаті кіномеханіка?"
показати весь коментар
20.10.2025 09:38 Відповісти
Я мав досвід спілкування в конфліктній ситуації на побутовому рівні з одним тецекашним начальником (як виявилося), то теж подумав - а що ж там робиться за їхніми дверима, якщо він просто на вулиці отакий. Здобули.
показати весь коментар
20.10.2025 09:43 Відповісти
Саме там і створюються так поширені в ЗМІ "ІПСО" 😂
показати весь коментар
20.10.2025 09:50 Відповісти
Чому при Порошенку мобілізація нормально проходила без оцього от всього??
показати весь коментар
20.10.2025 09:21 Відповісти
При Кучмі ясно - бо війни не було... І при Ющенку не було. А почалося все з того, що мудрий нарід обрав обізьЯника...
показати весь коментар
20.10.2025 09:26 Відповісти
Я порівнюю порівнюване якраз, бо не масштаби мобілізації порівнюю, а МЕТОДИ та законність...
показати весь коментар
20.10.2025 09:37 Відповісти
Ну які методи, слухайте. Умовно кажучи, людині треба шось поїсти, інакше помре. Коли можна законно дістати їжу, вона її законно купує. Якщо законно вже не виходить - то буде красти чи грабувати чи там шахраювати, бо що робити? Лягти й вмерти? Так і тут - доки законних методів вистачало, доти й все гарно було. І тут справа не в прізвищі президента. Люди ж не штампуються на принтері.
показати весь коментар
20.10.2025 09:40 Відповісти
Дивіться: якщо перестало вистачати людей, то дієвий законний метод - пониження віку призову до 20-22 років і брати молодих здорових замість того, щоб хапати на вулицях 50-річних мужиків із букетом хронічних хвороб і за 20 хвилин визнавати їх придатними на ВЛК...
показати весь коментар
20.10.2025 09:47 Відповісти
В умовах вічної війни все це просто на якийсь час відкладе початок незаконності. Умовно кажучи, якби понизили вік, бусифікація б почалася не влітку 2023, а в січні 2024. Якби відправляли поліцію, її б всієї теж вистачило менше ніж на рік, і так далі. Просто війна у форматі "а ми виснажимо кацапів" з 28 мільйонним населенням інакше й не може виглядати.
показати весь коментар
20.10.2025 09:53 Відповісти
Логічно. Але, дивують ті які кажуть про виснаження кацапів (включно з лідерами ЄС) і чекають на розвал рашки якого може й не бути, чи падіння економіки (та то їм до сраки, будуть за кусок хліба воювати). Але не кажуть що у нас на порядок менше ресурсів та людей. І було б ще логічно якщо б ми окопались, забетонувались на якійсь лінії, замінувавши максимально все перед цією лінією, сиділи б в глухій обороні, і паралельно готували б наступну таку ж. Але ні, ми ходимо в контрнаступи, де втрачаємо людей, потім набираємо нових і знову контрнаступи. При цьому не понижуємо вік мобілізації, тримаємо і гребемо хворих в армію які потім або лікуються, або просто сидять в тилових частинах, та випускаємо 18-22 за кордон (при цьому 23-24 сидять тут).
Де логіка? А нема її. Як казав зе раніше, він живе одним днем, і не мислить стратегічно, бо так легше. Скільки обіцянок було перед 24.02 про шашлики? А скільки арестович розказував про два-три тижні? То все відсутність стратегічного мислення. Сюди ж можна віднести також обіцянки не піднімати тарифи під час війни, і податки для бізнесу і багато чого.
Так і зараз, на хворих їм начхати, а молодь випустили бо вважають що війна закінчиться через два роки. А якщо ні? А вони таки варіант не пропрацьовують. Як казав Подоляк (чи то був Кулеба) - у нас плану Б немає, він нам не потрібен, бо план А спрацює.
Подивіться відео Железняка на його ютуб каналі за останній місяць. Він там казав що влада реально готувалась до виборів цього року, навіть привозили політтехнологів. І зараз готуються до виборів навесні.
показати весь коментар
20.10.2025 10:26 Відповісти
Якщо підсумувати коротко: немає стратегії і довготривалого плану перемоги (чи зупинки ворога), є хаотичне закриття дір по ситуації, через що ми втрачаємо людей та ресурси.
показати весь коментар
20.10.2025 10:28 Відповісти
Ну отака й логіка - тримаємося поки можна, а там видно буде. Людей багато, чому б і ні. Я взагалі думаю, що закінчиться так - Україна державність збереже, але виглядатиме в фіналі цього всього дуже сумно, навіть трагічно. Але що ж вдієш, це по суті всіх влаштовує.
показати весь коментар
20.10.2025 10:37 Відповісти
Не всіх це влаштовує. Тому й існує бусифікація (вона й так була б, але не в таких масштабах), тому й стільки сзч, тому й доводиться охороняти кордони на заході (знову ж таки, воно й так було б, але не в таких масштабах). Військових зробили рабами, бо за критику можуть посадити чи гірше відправити на 100% смерть, а на цивільного можуть натравити тцк/сбу та ще й звинуватити в співпраці з ворогом.
показати весь коментар
20.10.2025 10:47 Відповісти
Бусифікація - це вже нюанси. А в цілому влаштовує. Ну якщо вибір є між спротивом в такому форматі (без ракет, гарантій безпеки й таке інше, але з надією виснажити кацапів) і ганебною капітуляцією - то ми робимо вибір на користь спротиву. А інших варіантів немає. А люди не штампуються, тому бусифікація. Та й таке) Ну й партнерів, до речі, такий вибір теж дуже навіть влаштовує. Як і москалів, які якшо й не з'їдять, то понадкусують до кісточки. Теж непогано - "штоб другім нєповадно било".
показати весь коментар
20.10.2025 10:57 Відповісти
Та тебе точно все влаштовує, коли для тебе 1,5 млн. у розшуку ТЦК - ньюанси.
показати весь коментар
20.10.2025 11:14 Відповісти
Бусифікація то серйозна проблема. Багато бусифікованих з учебки одразу в сзч йдуть (коли я був в учебці навесні 24-го також йшли, але % не був такий великий як зараз, та й ішли переважно 50+ чи з проблемами зі здоровʼям, було навіть таке що просто 5-6 перевдягнулись в цивільне і просто пішли собі відкрито)). От зараз хочуть прийняти закон про крим. відповідальність за нові сзч. А чи покращить це ситуацію? Чи стане навпаки гірше всередині армії? Точно не стануть цінувати людей більше ніж зараз.
показати весь коментар
20.10.2025 11:16 Відповісти
З СЗЧ все просто - зараз іде перше просіювання. Ресурси кинуті на вилов ухилянтів. Умовно з 2 мільйонів наловлених половина йде в окоп, половина в СЗЧ. Коли ті шо в окопі закінчаться, ресурси перекинуть на вилов СЗЧ. Просто зараз не до них. Умовно кажучи, який сенс збирати дрібну картоплю, якщо є повно великої. А от як велика закінчиться, можна взятися за дрібну. Що стосується "цінувати людей" - та я вас прошу)
показати весь коментар
20.10.2025 11:21 Відповісти
Не закінчиться, просто потроху собі виловлюватимуть, як і зараз.
показати весь коментар
20.10.2025 11:26 Відповісти
В Першу світову пішло не так саме через вичерпання матеріальних ресурсів. Тоді німецькі генерали теж казали, що якби тил не підвів, можна було б ще мобілізовувати й воювати. І в РІ те саме - аби туди заливали гроші, не було б всяких хлібних бунтів у Петрограді й таке інше. Бо тоді всі покладалися на свої ресурси. Закінчилися - значить припиняємо. А в нас особливість в тому, що матеріальні ресурси забезпечуються партнерами і можуть забезпечуватися ще хоч 100 років. От і все)
показати весь коментар
20.10.2025 11:35 Відповісти
Я як людина, яка з дитинства пам'ятає прекрасні 90-ті роки вільної й незалежної України, можу сказати, що до бунтів на підставі матеріальних проблем ще як до неба рачки. РФ це теж стосується)
показати весь коментар
20.10.2025 11:48 Відповісти
Я не про погляди, а про ціни й купівельну спроможність)
показати весь коментар
20.10.2025 11:53 Відповісти
Погляди відіграють ключову роль.
показати весь коментар
20.10.2025 11:55 Відповісти
Час покаже)
показати весь коментар
20.10.2025 11:57 Відповісти
Никто ни на какой войне не ценит людей пора бы уже это понять.Война есть война и если ты сейчас не хочешь защищать свою страну и бегаешь в сзч и бусификации то завтра тебя будут бусифицировать уже кацапы , а у них все намного строже с соч и дезертирами вплоть до расстрелов как Нейт Вэнс рассказывал за отказ идти в атаку, расход пушечного мяса там просто космический и из штурмов процентов 10% и меньше только возвращаются после первой атаки . Это вам не либеральная украинская армия где сзчникам все блага предоставляют и от криминальной ответственности освобождают
показати весь коментар
20.10.2025 12:44 Відповісти
Ніхто нікого не буде валити. Буде як зараз. Можливо трохи менше сзч буде з учебок. Будуть йти в сзч, і краще ховатимуться. Про якийсь бунт чи відстріл тцк зараз й мови не може бути, тому що все таки розуміють що при прориві фронту кацапи можуть прийти (хоч це вже не працює як пропаганда, але все таки розуміння є).
показати весь коментар
20.10.2025 11:39 Відповісти
"ганебною капітуляцією - то ми робимо вибір на користь спротиву."

І чим завершиться спротив при співвідношенні ресурсів 1 до 5? Не такою ж капітуляцією, але на набагато гірших умовах і з набагато більшими втратами?
показати весь коментар
20.10.2025 11:18 Відповісти
Нічим хорошим не закінчиться в будь-якому разі, але що ж тут вдієш, така реальність.
показати весь коментар
20.10.2025 11:23 Відповісти
Реальність залежить від нас. Її зараз можна поміняти, але треба щоб у владі були розумні люди.
P.S.: рекомендую фільм "Міняючи реальність" з Меттом Деймоном та Емілі Блант у головних ролях.
показати весь коментар
20.10.2025 11:40 Відповісти
Ну ви ще Нолана порекомендуйте, там взагалі можна свій світ в уяві побудувати) "Щоб у владі були розумні люди" - цей потяг вже тютю, поїхав.
показати весь коментар
20.10.2025 11:42 Відповісти
Ну там про сни, фантазії. А тут щось більш приземлене, хоча й з елементами фантастики.
показати весь коментар
20.10.2025 11:44 Відповісти
Розумні люди у владу не йдуть. Йдуть лише злодії та пройдисвіти.
показати весь коментар
20.10.2025 11:48 Відповісти
Парагвай сам розпочав війну яка заздалегідь була програшна.
показати весь коментар
20.10.2025 11:15 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 09:42 Відповісти
Не можна було голосквати за жюльку-воровку, газову принцесу.
показати весь коментар
20.10.2025 11:03 Відповісти
Ну... із двох зол варто обирати менше. У 2010 Юлька все ж була меншим злом. У 1 турі я голосував не за неї, а в 2 турі мусив, аби не яник!
показати весь коментар
20.10.2025 11:07 Відповісти
Не знаю, майже всі казали, та й зараз кажуть, що вона - більше зло.
показати весь коментар
20.10.2025 11:12 Відповісти
Тому що мутрий нарід вибрав парня с нарота.
показати весь коментар
20.10.2025 09:32 Відповісти
Ти з дуба впав? Шість хвиль мобілізації провели в 2014-2015...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
показати весь коментар
20.10.2025 09:35 Відповісти
А один відомий та популярний блазень навіть примудрився тоді чотири рази ухилитися від мобілізації.
показати весь коментар
20.10.2025 09:46 Відповісти
Що за вереск з підвалу жОПи?
показати весь коментар
20.10.2025 09:36 Відповісти
Оооо ,а я думав що дегенерати секти ліпіцьких фабрик вже вимерли,ан ні,ось воно вилізло.Ти не знало про мобілізацію при Порошенко бо жрало,срало,іржало зі сватів та кварталу 95,а потім " уставши от вАйн ы" обрало зрадника,брехла,мородера не баригу у президенти.Як не подобається шоколад то жуй своє зелене лайно і не пускай слюні.
показати весь коментар
20.10.2025 09:59 Відповісти
Ну й шо. Як тут казав один - "мені на вас однаково, мені за Україну душа болить". Так що все це таке, дрібниці. Що там якісь окремі життя на фоні величної мети. Екзистенційної навіть. Так що досить ці новини обсмоктувати - побили, епілепсія і оце от все. Це ж вже звична річ, нічого сенсаційного.
показати весь коментар
20.10.2025 09:22 Відповісти
злочинцям та порушникам ПРАВА - поліції ЗАКОН! якщо так і далі піде, то в цій країні скоро не буде ні армії, ні поліції, ні держави!
показати весь коментар
20.10.2025 09:23 Відповісти
Чоловіче, ти хоча б розділові знаки нормально розставив, бо неясно, що ти написав - кілька значень написаного може бути)))
показати весь коментар
20.10.2025 09:28 Відповісти
Відкормлені мусорські бугаї та мордовороти замість окопу мають суцільну безкарність. І користуються цим на повну. А хто проти-той ІПСО.
показати весь коментар
20.10.2025 09:28 Відповісти
Мене ні. Обходять стороною. Чому не на передовій?
показати весь коментар
20.10.2025 09:29 Відповісти
Відмажуть по тихому.
показати весь коментар
20.10.2025 09:30 Відповісти
Це що, новина? Вчора в Одесі прямо біля входу в одне з відділень "тцк" теж побили цивільних людей. Але ж за це ніхто не відповідатиме, там це - щоденна рутина, "добові поставки".
показати весь коментар
20.10.2025 09:34 Відповісти
У нас держава це санкціонує. І спорим, шо з них козлів не зроблять?
показати весь коментар
20.10.2025 09:35 Відповісти
Правова держава, країна мрій...
Потім дивуються, а чого за все це ніхто воювати не хоче, чому наша СЗЧ-армія більша, ніж бундесфер
показати весь коментар
20.10.2025 09:39 Відповісти
Что опіять?
Вигналі?
показати весь коментар
20.10.2025 09:55 Відповісти
В корпорації "УКРАЇНА" (подивиться в свій паспорт, і подивиться в закон про те, як потрібно робити цей запис ) вже не існує ніяких державних установ (хоча можливо МВС, до якого комерційна фірма, під назвою "поліція " не має відношенння), але ця фірма користуючись незнанням українців законів чомусь намагається видавати себе за державних посадовців (навіть не маючи посвідчень держ.зразку) - тобто вони є стовідсотковими шахраями.
показати весь коментар
20.10.2025 09:56 Відповісти
в мусорні тільки одна перевага-зброя і форма,а так це перші ухилянти
показати весь коментар
20.10.2025 10:11 Відповісти
Тут не тільки поліцейські повинні понести покарання. Керівника відділку теж звільнити.
показати весь коментар
20.10.2025 10:12 Відповісти
Міністра можна не чіпати. При чому тут він? )
показати весь коментар
20.10.2025 10:20 Відповісти
Я написав про керівника відділу а не про міністра.
показати весь коментар
20.10.2025 10:41 Відповісти
Кінчай *******, кацапська сволото! Щоб просто так менти напали і почали їбашити ногами? ********* щонайменше, як ото ви тут ******* з диванів. ДБР каже, що підор розпилив перцевий балончик, поліцапи сказилися і провели урок ввічливості. Прийдуть кацапи, ви усі, підори, мовчки побіжете в їхню армію вбивати українців! Ніхто і питати не буде, як лугандонців. Перцевий балончик - та щаз! Самі собі ці балончики в дупи запхаєте!
показати весь коментар
20.10.2025 10:26 Відповісти
Поліцаї перші перебігають на службу до кацапів. Цих недолюдків потрібно показово стратити з обов'язковим переглядом по всіх райвідділах.
показати весь коментар
20.10.2025 11:31 Відповісти
Це для нього буде трагедія, бо це єдине що він вміє.
показати весь коментар
20.10.2025 12:37 Відповісти
Не пєтушись, гнида зелена.
показати весь коментар
20.10.2025 10:40 Відповісти
все сміття і тсцикуни б'ють цивільних, але садять не всіх. переділ бізнесу, абро не поділилися
показати весь коментар
20.10.2025 12:59 Відповісти
 
 