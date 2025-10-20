Побили чоловіка біля ТЦК у Києві: двом працівникам поліції повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТО

Працівники поліції доставили чоловіка до будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці та побили його. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, 17 жовтня 2025 року правоохоронці завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

У мережі опублікований відеозапис побиття чоловіка.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронцям інкримінують перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

