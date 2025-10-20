Побили чоловіка біля ТЦК у Києві: двом працівникам поліції повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТО
Працівники поліції доставили чоловіка до будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці та побили його. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру.
Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, 17 жовтня 2025 року правоохоронці завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.
У мережі опублікований відеозапис побиття чоловіка.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Правоохоронцям інкримінують перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Робити я не хочу
А красти я боюся
Поїду краще в Київ
В міліцію наймуся
"Якщо останній ряд у кінотеатрі - для поцілунків, то що ж відбувається в кімнаті кіномеханіка?"
Де логіка? А нема її. Як казав зе раніше, він живе одним днем, і не мислить стратегічно, бо так легше. Скільки обіцянок було перед 24.02 про шашлики? А скільки арестович розказував про два-три тижні? То все відсутність стратегічного мислення. Сюди ж можна віднести також обіцянки не піднімати тарифи під час війни, і податки для бізнесу і багато чого.
Так і зараз, на хворих їм начхати, а молодь випустили бо вважають що війна закінчиться через два роки. А якщо ні? А вони таки варіант не пропрацьовують. Як казав Подоляк (чи то був Кулеба) - у нас плану Б немає, він нам не потрібен, бо план А спрацює.
Подивіться відео Железняка на його ютуб каналі за останній місяць. Він там казав що влада реально готувалась до виборів цього року, навіть привозили політтехнологів. І зараз готуються до виборів навесні.
І чим завершиться спротив при співвідношенні ресурсів 1 до 5? Не такою ж капітуляцією, але на набагато гірших умовах і з набагато більшими втратами?
P.S.: рекомендую фільм "Міняючи реальність" з Меттом Деймоном та Емілі Блант у головних ролях.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
Потім дивуються, а чого за все це ніхто воювати не хоче, чому наша СЗЧ-армія більша, ніж бундесфер
Вигналі?