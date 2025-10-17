УКР
4 174 66

Чоловіки напали на авто ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаному: постраждав військовий терцентру. ФОТОрепортаж

Уранці 17 жовтня у селі Плебанівка, що на Тернопільщині, двоє чоловіків напали на службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК та допомогли втекти військовозобов'язаному. Під час втечі вони наїхали на військового терцентру.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці отримали повідомлення від військових ТЦК про те, що на автодорозі невідомі особи на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали їхній службовий транспорт, створивши аварійну ситуацію.

"Під час конфлікту нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Чоловіка пересадили у свою машину та втекли з місця події", - йдеться у повідомленні.

Жінки заблокували автомобіль групи оповіщення ТЦК на Хмельниччині: поліція встановлює причетних.

Напад на ТЦК
Напад на ТЦК

Під час інциденту постраждав співробітник ТЦК – внаслідок наїзду автомобіля зловмисників він дістав травму ноги, кажуть у Нацполіції.

В області вводили спеціальну поліцейську операцію. Як виявилося, нападники пересувалися на двох різних автомобілях.

Одного із нападників, 38-річного жителя міста Бучач, затримали поблизу села Застіноче. Іншого фігуранта, 48-річного жителя Бучача, виявили поблизу Чорткова.

Група невідомих осіб напала на РТЦК у Калуші: троє військовозобов'язаних втекли

напад на тцк
напад на тцк

Одного із нападників правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

напад на ТЦК
напад на ТЦК

Автор: 

напад (1171) Нацполіція (15584) ТЦК та СП (835) Тернопільська область (636) Тернопільський район (29) Плебанівка (1)
Топ коментарі
+17
Надіюся що норм впаяют нападникам
17.10.2025 19:47 Відповісти
+17
З автомобілю ТЦК неможливо втекти, бо ті, кого вони незаконно утримують проти волі - не засуджені злочинці; а самі тцкуни - не правоохоронці і не мають права будь-кого перевозити.
17.10.2025 19:51 Відповісти
+10
Щось не те робиться з тими тецекашниками і їх сповіщеннями. Може потрібно вже познімати бронь з усіх броненосців.
17.10.2025 19:49 Відповісти
Ти в даній ситуації за ТЦК, бо війна близько до твого дому. Примітимо, що все одно до ТЦК сам ти не пішов.
А тепер уяви що до лінії фронту тобі 1000 км.
17.10.2025 19:55 Відповісти
Ааааааааа смішний москалик
17.10.2025 19:59 Відповісти
От чого ти цькуєш Владіміра з татарським прізвищем?! Ти що, нацист?
17.10.2025 20:02 Відповісти
Aleksander Lukashenko Скільки років ти вже служиш в ЗСУ?
17.10.2025 19:56 Відповісти
У тебе проксі злетів, куратор бабки не заплатить.
17.10.2025 20:06 Відповісти
17.10.2025 20:06 Відповісти
Надіюся що норм впаяют нападникам
17.10.2025 19:47 Відповісти
Домовляться. Це ж Україна.
17.10.2025 20:01 Відповісти
Сподіваюсь, маєте на увазі тих нападників, що викрадають людей та незаконно їх утримують з метою отримання неправомірної вигоди?
17.10.2025 20:05 Відповісти
Москале,єхай накуй
17.10.2025 20:20 Відповісти
Ога
https://censor.net/ru/news/3580298/v-ternopole-izbrali-mery-presecheniya-zaderjannym-*******
17.10.2025 20:30 Відповісти
Военных, подозреваемых в пытках и разбоях на Тернопольщине, заключили под стражу Источник: https://censor.net/ru/n3580298
17.10.2025 20:31 Відповісти
Ніхрена їм не впаяють,дії тцк є протизаконними,вчи конституцію,закони України кацапе,як не взмозі можеш піти на куй.
17.10.2025 20:41 Відповісти
О,ще один андрєй анрєєв юрист тіктоківський.Руській,здєсь водкі нєт,іді дамой
17.10.2025 21:03 Відповісти
Щось не те робиться з тими тецекашниками і їх сповіщеннями. Може потрібно вже познімати бронь з усіх броненосців.
17.10.2025 19:49 Відповісти
Так само проявляли незадоволення (скавуліли) на Сході. А потім прийшли буряти...
17.10.2025 20:06 Відповісти
Класичні ухилянти.Борзі.Гарно кацапів бити будуть.
17.10.2025 19:50 Відповісти
" ухилянтів" вигадали в оп,для дегенератів,щоб дегенератам було про що висери свої писати в коментах.
17.10.2025 20:43 Відповісти
Як ти хочеш назвати істот призовного віку що згідно закону не пройшли ВЛК та не оновили військово-облікові дані?
17.10.2025 20:52 Відповісти
І як саме вони називаються згідно закону?
17.10.2025 20:57 Відповісти
Все зрозуміло. Вранці в селі бусифікували когось та тікали. Але не далеко.
17.10.2025 19:51 Відповісти
З автомобілю ТЦК неможливо втекти, бо ті, кого вони незаконно утримують проти волі - не засуджені злочинці; а самі тцкуни - не правоохоронці і не мають права будь-кого перевозити.
17.10.2025 19:51 Відповісти
При Пороху такого не було.
17.10.2025 19:54 Відповісти
При Пороху мобілізацію проводили майже ідеально...
17.10.2025 19:56 Відповісти
А при Кучмі , чи Ющенку , мобілізації взагалі не було - і що тепер ?
17.10.2025 20:36 Відповісти
А при згаданих вами особах були якісь військові дії в Україні? Де вас довбнів вирощюють?
17.10.2025 20:44 Відповісти
Це натяк вам , довбням , що порівнювати тупо - не можна порівнювати "АТО" і повномасштабне втргнення !
17.10.2025 20:48 Відповісти
То не Mercedes-Benz G-Class, то GL взагалі-то на фото. Ну видно ж, що не кубік Гелендваген...
17.10.2025 19:57 Відповісти
На фото авто тцк. Ваген поїхав.
17.10.2025 20:02 Відповісти
зелена наволочь свідомо провалили мобилизацію ось і маємо
17.10.2025 19:58 Відповісти
Патріоти дрібнішають. Як Яника змітати, так уперед і ми герої. А як країну захищати, то к мамці під спідницю.
17.10.2025 19:58 Відповісти
Таваріщь, Вас продало "к мамці"...
17.10.2025 20:12 Відповісти
не потрібно кацапам вказувати що їх "палить ".Бо буде важче виловлювати.
17.10.2025 20:55 Відповісти
А де була поліція під час пакування в бус? Протокол склали? Права зачитали? Ой, про що це я...
17.10.2025 20:01 Відповісти
Військова поліція створюється для контролю саме військових, цивільними займатиметься звичайна поліція, як і раніше...
17.10.2025 20:08 Відповісти
З вогнем на ураження представника військової поліції на фронт
17.10.2025 20:04 Відповісти
А що робив військовозабов'язаний в автомобілі ТЦК?
17.10.2025 20:05 Відповісти
оповіщався ...
17.10.2025 20:39 Відповісти
поки не почнуть застосовувати табельну зброю буде лише гірше - ця мразота "заспокоїться" після парочки другої пристріляної мразоти на місці злочину!
17.10.2025 20:06 Відповісти
Маєте надію, що ПРАВОохоронці нарешті прийдуть до тями і почнуть стріляти порушників прав людини?
17.10.2025 20:12 Відповісти
дофіга вас щось розплодилося під час війни, борцунів за СВОЇ "права"! настав час для даної категорії створювати табори, де такі "борці" будуть предметно вчити свої ОБОВ'ЯЗКИ в проміжках між роботою киркою та лопатою!
17.10.2025 20:24 Відповісти
Тобі в росію. Там це вже все є
17.10.2025 20:48 Відповісти
А ти хто таке, створювач таборів? Елітний ухилянт у складі тцкунів?
17.10.2025 20:53 Відповісти
Везли одного, привезуть двох
17.10.2025 20:08 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
17.10.2025 20:14 Відповісти
Щось я, вас, заничкарених ухилянтів, не розумію. Ви всюди топите за тцкунів, але ж при Порошенко не було бусифікації. То ви за Порошенко чи за хрипате опудало? Чи грошенята не пахнуть?
17.10.2025 20:58 Відповісти
Дядьку, у Вас серйозні проблеми з почуттям гумору.
17.10.2025 21:03 Відповісти
Ха! Модератори пішли терти коменти! Вільний народ вільної країни, шо тут скажеш... Свобода слова, да...
17.10.2025 20:15 Відповісти
Ще й назва ресурсу визиває запитання...
17.10.2025 20:21 Відповісти
Може викликає? Чи ;визиває; рідніше звучить?
17.10.2025 20:23 Відповісти
Представники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.

Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3495596
17.10.2025 20:18 Відповісти
В нелоха конституція на паузі поки воно мародере
17.10.2025 20:57 Відповісти
Викрадення і позбавлення волі це давно не злочин.Світле майбутнє чекає тих,хто тут залишиться
17.10.2025 20:42 Відповісти
Тому залишиться мало хто. Молодь виришіла не чекати
17.10.2025 20:50 Відповісти
А вирок тцкашникам за викрадення людини який буде?
17.10.2025 20:52 Відповісти
 
 