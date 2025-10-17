Чоловіки напали на авто ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаному: постраждав військовий терцентру. ФОТОрепортаж

Уранці 17 жовтня у селі Плебанівка, що на Тернопільщині, двоє чоловіків напали на службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК та допомогли втекти військовозобов'язаному. Під час втечі вони наїхали на військового терцентру.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці отримали повідомлення від військових ТЦК про те, що на автодорозі невідомі особи на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали їхній службовий транспорт, створивши аварійну ситуацію.

"Під час конфлікту нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Чоловіка пересадили у свою машину та втекли з місця події", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінки заблокували автомобіль групи оповіщення ТЦК на Хмельниччині: поліція встановлює причетних. ВIДЕО





Під час інциденту постраждав співробітник ТЦК – внаслідок наїзду автомобіля зловмисників він дістав травму ноги, кажуть у Нацполіції.

В області вводили спеціальну поліцейську операцію. Як виявилося, нападники пересувалися на двох різних автомобілях.

Одного із нападників, 38-річного жителя міста Бучач, затримали поблизу села Застіноче. Іншого фігуранта, 48-річного жителя Бучача, виявили поблизу Чорткова.

Також читайте: Група невідомих осіб напала на РТЦК у Калуші: троє військовозобов’язаних втекли





Одного із нападників правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



