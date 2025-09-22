Група невідомих осіб напала на РТЦК у Калуші: троє військовозобов’язаних втекли

22 вересня 2025 року група невстановлених осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив Івано-Франківський ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території РТЦК, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини.

В установі додали, що подібні дії є кримінальним правопорушенням, а особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

