3 858 62

Група невідомих осіб напала на РТЦК у Калуші: троє військовозобов’язаних втекли

22 вересня 2025 року група невстановлених осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомив Івано-Франківський ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території РТЦК, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини.

В установі додали, що подібні дії є кримінальним правопорушенням, а особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

У Калуші невідомі напали на ТЦК

Топ коментарі
+20
Який закон дає право утримувати військовозобовязаного на територіїї РТЦК?Не втекли,а покинули,оскільки незатримані.
показати весь коментар
22.09.2025 22:18 Відповісти
+18
Що означає "втекли"? Їх там насильно тримали? На якій підставі?
показати весь коментар
22.09.2025 22:19 Відповісти
+14
Конституція то ІПСО
показати весь коментар
22.09.2025 22:29 Відповісти
Дикий захід
показати весь коментар
22.09.2025 22:10 Відповісти
А працівники з боді - камерами прочухали нападників?
показати весь коментар
22.09.2025 22:15 Відповісти
Троє військовозобов'язаних, що перебували на території РТЦК, втекли.
показати весь коментар
22.09.2025 22:16 Відповісти
Який закон дає право утримувати військовозобовязаного на територіїї РТЦК?Не втекли,а покинули,оскільки незатримані.
показати весь коментар
22.09.2025 22:18 Відповісти
Ви ще згадайте ,що військові згідно конституції не можуть обмежувати свободу пересування громадян )))
показати весь коментар
22.09.2025 22:21 Відповісти
Чего-чего? Какой еще Конституции?
показати весь коментар
22.09.2025 22:27 Відповісти
Конституція то ІПСО
показати весь коментар
22.09.2025 22:29 Відповісти
Вона на паузі...
показати весь коментар
22.09.2025 22:40 Відповісти
а який "закон" дає "право" нападати на збірний пункт мобілізованих ПІД ЧАС ВІЙНИ! поки держава не "пояснить" у найжорстокішій формі окремим громадянам, що будь-які незаконні рухи тіла у бік військових що забезпечують мобілізацію смерті подібно, країна в смертельній небезпеці!
показати весь коментар
22.09.2025 22:39 Відповісти
Мобілізація - це процес, який відбувається ,тільки в законний спосіб . Все інше - це не мобілізація.
Якщо розвивати ваші ідеї - то можна виправдати і згвалтування . Мовляв в нас війна - і нам потрібно народжувати більше солдатів , а несвідомі жіночки уникають свого громадянського обов'язку .
В 2022 році стояли черги - і вони зникли не тому ,що люди бояться воювати , а тому ,що одні дебіли керують країною ,а інші дебіли толерують злочини перших дебілів...
показати весь коментар
22.09.2025 22:53 Відповісти
А чому тебе ведмедчук тільки вчора тут зареестрував?
Charik

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 21.09.2025
показати весь коментар
22.09.2025 23:34 Відповісти
..вчора жінка Поліграфа Поліграфовича аборт зробила. Але Charik вижив.... Смердить правда де тільки може...)))
показати весь коментар
22.09.2025 23:41 Відповісти
Невідомі Осіби сумують за майданом?
показати весь коментар
22.09.2025 22:19 Відповісти
Що означає "втекли"? Їх там насильно тримали? На якій підставі?
показати весь коментар
22.09.2025 22:19 Відповісти
Вам, що ведмедчук не доводить інформацію що росія здійснила збройну агресію проти України ї четвертий рік йде широкомаштабна війна, яку на публіку ваш карло- пу називає сво?
Тому в Україні діє воєнний стан і оголошена мобілізація. Мобілізація у всіх країнах є добровільно- примусовим заходом.
показати весь коментар
22.09.2025 23:39 Відповісти
Дивно... А де ж були "герої" з роти охорони?
показати весь коментар
22.09.2025 22:24 Відповісти
І чого тих ярих патріотів, що на всі свята в вишиванках ходять не перестріляли при нападі на військовий об'єкт?
показати весь коментар
22.09.2025 22:25 Відповісти
А без тебе ж ніяк, в кожній новині про тцк мусиш навалити купу своїх кацапських випорожнень
показати весь коментар
22.09.2025 22:31 Відповісти
Велике прохання написати про диван. Дуже переймаюсь за його лиху долю....
показати весь коментар
22.09.2025 22:35 Відповісти
Так аони всі у Польщі
показати весь коментар
22.09.2025 22:39 Відповісти
А зброя у них для чого?
показати весь коментар
22.09.2025 22:34 Відповісти
Скільки можна повторювати, що ТЦК як і усі військовослужбовці під час воєнного стану мають бути озброєні з правом стріляти на ураження. Видається, що цей напад був узгоджений з керівництвом ТЦК, але щоб відвести від них відповідальність за втечу ухилянтів. Звісно, гроші уже сплачено.
показати весь коментар
22.09.2025 22:39 Відповісти
100% правда. І озброєні, і з правом стріляти. Одне АЛЕ - треба діяти в межах своїх повноважень. В даному випадку виписати повістку, направлення на ВЛК і побажати гарного дня. Крапка. А влаштовувати з ТЦК в'язницю - закон не дозволяє.
показати весь коментар
22.09.2025 22:44 Відповісти
Вот под каждой новости про тцк топишь, хоть бы ник менял иногда, а то палишься
показати весь коментар
22.09.2025 22:51 Відповісти
Скільки ж прокацапської швалі на форумі...Одні і ті ж...Хтось же цю наволоч годує...
показати весь коментар
22.09.2025 22:41 Відповісти
Ти кацапсяча курва вас ****** зібралрся за карпатами що вже час правий сектор знову заводити і "торнадо" забули суки
показати весь коментар
22.09.2025 22:54 Відповісти
Не по темі звісно, але така справа... Коли останній раз бачив хтось цього військовозобов'язаного?

показати весь коментар
22.09.2025 22:43 Відповісти
Цей воїн працює на ГУР. Птєнєц гнізда буданова. Але це не точно.
показати весь коментар
22.09.2025 23:09 Відповісти
Чому військові не застрсували зброю згідно обов,язків напад на охороняємий об,єкт групою або озброєних осібвійськові мають право і обов,язок застосовувати зброю на ВРАЖЕННЯ поки будуть панькаться з тими ухилянтами .Ухилянт зрадник кара смерть а рідню на болота
показати весь коментар
22.09.2025 22:51 Відповісти
А ремби з роти охорони куди ділись?
показати весь коментар
22.09.2025 23:07 Відповісти
На московії і ТОТ ОРДЛО, там з мобілізацією орків, все ясно і просто, а ось питання з ТЦК в Україні, ********** дуже тривожить, аж до діареї ротом!!! Немає часу і рота сполоснути чистою водою, одне лайно по мережі!
показати весь коментар
22.09.2025 23:11 Відповісти
Пояснюю: залишили коменти, а потерли висери. Різницю усвідомлюєте ???
показати весь коментар
22.09.2025 23:43 Відповісти
а развє ти нє кацапідарскій путлобот,нє?
показати весь коментар
22.09.2025 23:51 Відповісти
 
 