Група невідомих осіб напала на РТЦК у Калуші: троє військовозобов’язаних втекли
22 вересня 2025 року група невстановлених осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомив Івано-Франківський ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території РТЦК, втекли.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини.
В установі додали, що подібні дії є кримінальним правопорушенням, а особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.
Якщо розвивати ваші ідеї - то можна виправдати і згвалтування . Мовляв в нас війна - і нам потрібно народжувати більше солдатів , а несвідомі жіночки уникають свого громадянського обов'язку .
В 2022 році стояли черги - і вони зникли не тому ,що люди бояться воювати , а тому ,що одні дебіли керують країною ,а інші дебіли толерують злочини перших дебілів...
