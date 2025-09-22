РУС
Новости Нападение на ТЦК
2 976 48

Группа неизвестных лиц напала на РТЦК в Калуше: трое военнообязанных сбежали

22 сентября 2025 года группа неустановленных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил Ивано-Франковский ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вследствие нападения трое военнообязанных, находившихся на территории РТЦК, сбежали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства.

В учреждении добавили, что подобные действия являются уголовным правонарушением, а лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности.

В Калуше неизвестные напали на ТЦК

Автор: 

Калуш (51) нападение (2251) Ивано-Франковская область (954) ТЦК (758) Калушский район (2)
+14
Який закон дає право утримувати військовозобовязаного на територіїї РТЦК?Не втекли,а покинули,оскільки незатримані.
22.09.2025 22:18 Ответить
+14
Що означає "втекли"? Їх там насильно тримали? На якій підставі?
22.09.2025 22:19 Ответить
+12
Потрошку починають підтягуватись потужні закордонні розстрілювальники диванів з пердака. Приємно.
22.09.2025 22:27 Ответить
Дикий захід
22.09.2025 22:10 Ответить
А працівники з боді - камерами прочухали нападників?
22.09.2025 22:15 Ответить
Троє військовозобов'язаних, що перебували на території РТЦК, втекли.
22.09.2025 22:16 Ответить
Який закон дає право утримувати військовозобовязаного на територіїї РТЦК?Не втекли,а покинули,оскільки незатримані.
22.09.2025 22:18 Ответить
Ви ще згадайте ,що військові згідно конституції не можуть обмежувати свободу пересування громадян )))
22.09.2025 22:21 Ответить
Чего-чего? Какой еще Конституции?
22.09.2025 22:27 Ответить
Конституція то ІПСО
22.09.2025 22:29 Ответить
Вона на паузі...
22.09.2025 22:40 Ответить
а який "закон" дає "право" нападати на збірний пункт мобілізованих ПІД ЧАС ВІЙНИ! поки держава не "пояснить" у найжорстокішій формі окремим громадянам, що будь-які незаконні рухи тіла у бік військових що забезпечують мобілізацію смерті подібно, країна в смертельній небезпеці!
22.09.2025 22:39 Ответить
Державі теж можно поснити у відповідній формі.Коли закони не діють-починається хаос.Країна в смертельній небеспеці,купа тиловиків і силовиків броньованих,чиновників-інвалідів,мажорів.Спасати країну обовязок бідних??
22.09.2025 22:50 Ответить
Мобілізація - це процес, який відбувається ,тільки в законний спосіб . Все інше - це не мобілізація.
Якщо розвивати ваші ідеї - то можна виправдати і згвалтування . Мовляв в нас війна - і нам потрібно народжувати більше солдатів , а несвідомі жіночки уникають свого громадянського обов'язку .
В 2022 році стояли черги - і вони зникли не тому ,що люди бояться воювати , а тому ,що одні дебіли керують країною ,а інші дебіли толерують злочини перших дебілів...
22.09.2025 22:53 Ответить
Невідомі Осіби сумують за майданом?
22.09.2025 22:19 Ответить
Що означає "втекли"? Їх там насильно тримали? На якій підставі?
22.09.2025 22:19 Ответить
Дивно... А де ж були "герої" з роти охорони?
22.09.2025 22:24 Ответить
І чого тих ярих патріотів, що на всі свята в вишиванках ходять не перестріляли при нападі на військовий об'єкт?
22.09.2025 22:25 Ответить
Потрошку починають підтягуватись потужні закордонні розстрілювальники диванів з пердака. Приємно.
22.09.2025 22:27 Ответить
А без тебе ж ніяк, в кожній новині про тцк мусиш навалити купу своїх кацапських випорожнень
22.09.2025 22:31 Ответить
Коли після вживання хамону будеш робити черговий постріл, піднеси запальничку. Заощадиш декілька євро на опаленні.
22.09.2025 22:33 Ответить
Де ти бачиш кацапські висловлювання?С кукухою все гаразд?
22.09.2025 22:34 Ответить
Велике прохання написати про диван. Дуже переймаюсь за його лиху долю....
22.09.2025 22:35 Ответить
Так аони всі у Польщі
22.09.2025 22:39 Ответить
А зброя у них для чого?
22.09.2025 22:34 Ответить
Скільки можна повторювати, що ТЦК як і усі військовослужбовці під час воєнного стану мають бути озброєні з правом стріляти на ураження. Видається, що цей напад був узгоджений з керівництвом ТЦК, але щоб відвести від них відповідальність за втечу ухилянтів. Звісно, гроші уже сплачено.
22.09.2025 22:39 Ответить
100% правда. І озброєні, і з правом стріляти. Одне АЛЕ - треба діяти в межах своїх повноважень. В даному випадку виписати повістку, направлення на ВЛК і побажати гарного дня. Крапка. А влаштовувати з ТЦК в'язницю - закон не дозволяє.
22.09.2025 22:44 Ответить
Вот под каждой новости про тцк топишь, хоть бы ник менял иногда, а то палишься
22.09.2025 22:51 Ответить
Скільки ж прокацапської швалі на форумі...Одні і ті ж...Хтось же цю наволоч годує...
22.09.2025 22:41 Ответить
Ти кацапсяча курва вас ****** зібралрся за карпатами що вже час правий сектор знову заводити і "торнадо" забули суки
22.09.2025 22:54 Ответить
Не по темі звісно, але така справа... Коли останній раз бачив хтось цього військовозобов'язаного?

22.09.2025 22:43 Ответить
Чому військові не застрсували зброю згідно обов,язків напад на охороняємий об,єкт групою або озброєних осібвійськові мають право і обов,язок застосовувати зброю на ВРАЖЕННЯ поки будуть панькаться з тими ухилянтами .Ухилянт зрадник кара смерть а рідню на болота
22.09.2025 22:51 Ответить
Над пунктуацією тобі б попрацювати, воїн.)
22.09.2025 22:56 Ответить
А ремби з роти охорони куди ділись?
22.09.2025 23:07 Ответить
 
 