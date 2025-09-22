Группа неизвестных лиц напала на РТЦК в Калуше: трое военнообязанных сбежали

22 сентября 2025 года группа неустановленных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил Ивано-Франковский ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вследствие нападения трое военнообязанных, находившихся на территории РТЦК, сбежали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства.

В учреждении добавили, что подобные действия являются уголовным правонарушением, а лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности.

