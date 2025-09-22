2 976 48
Группа неизвестных лиц напала на РТЦК в Калуше: трое военнообязанных сбежали
22 сентября 2025 года группа неустановленных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил Ивано-Франковский ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вследствие нападения трое военнообязанных, находившихся на территории РТЦК, сбежали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства.
В учреждении добавили, что подобные действия являются уголовным правонарушением, а лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности.
Якщо розвивати ваші ідеї - то можна виправдати і згвалтування . Мовляв в нас війна - і нам потрібно народжувати більше солдатів , а несвідомі жіночки уникають свого громадянського обов'язку .
В 2022 році стояли черги - і вони зникли не тому ,що люди бояться воювати , а тому ,що одні дебіли керують країною ,а інші дебіли толерують злочини перших дебілів...