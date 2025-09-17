РУС
Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время оповещения в Одессе. Нападавший скрылся, - облвоенкомат

Нападение на ТЦК

Накануне в Одессе во время мероприятий оповещения мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе г. Одесса во время проведения мероприятий оповещения совместной группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ на это требование гражданин совершил побег и совершил вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающие ранения. Правонарушителю после совершенного преступления удалось покинуть место происшествия.

"Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мужчина ударил топором по голове военнослужащего ТЦК в Черкассах: нападавшего задержали

Инцидент был зафиксирован на боди-камеру военнослужащего. Материалы, включая видеофиксацию, будут переданы в правоохранительные органы для документирования правонарушения и проведения необходимых процессуальных действий.

Одесский областной ТЦК и СП отмечает: применение оружия против военнослужащих, выполняющих служебные задачи в соответствии с действующим законодательством, является тяжким уголовным преступлением, которое квалифицируется по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них является суровой и неотвратимой.

Одесса (8023) Одесская область (3822) ТЦК (751) Одесский район (282)
інтерв'ю мера Херсона каже про інше,що мусора,прокурори,тцк та інші залишають населені пункти першими,чи мер визволений з полону теж іпсо???😁
17.09.2025 12:41 Ответить
як тонесенько звучить!
вони (їх зазвичай багато) до нього відкрито та чесно з заходами оповіщення!
а він, бандитська рожа, з ножем!
а, вони ж всього навського виконували норми закону.
****************......
це, литвин такі словесні викрутаси генерує?
17.09.2025 12:36 Ответить
Бачила цих ТЦКшних кабанів двохметрових, відгодовані ********, жиріють в тилу, виловлюючи інвалідів, дрищів та бомджів. А саме таких вгодованих кабанів на фронтах і не вистачає. Прямо ГОСТові штурмовики, але ніт - на війну ні ногою.
17.09.2025 12:39 Ответить
А поліція там була для блізіру?
17.09.2025 12:35 Ответить
а бодікамери теж не було судячи з тону статті..
17.09.2025 12:38 Ответить
"Інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця" - передостанній абзац.
17.09.2025 12:45 Ответить
виходить що доказ є але приховується,і прямо звинувачують цивільного без проведення процесуальних дій,а як же призумпція невинуватості?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:50 Ответить
Мабуть, це один з отих тітушок, що їх ригоАНАЛИ з мусорами (які потім потікали з України), завезли в Одесу, для провокацій щодо Патріотів України, в 2014 році!!
Саме такі, ждуни ригоАНАЛЬНІ або мусорські, добровільно йдуть(без ТЦК) на службу до московських окупантів, щоб катувати Українців!!
17.09.2025 12:36 Ответить
і ні слова про камеру......
17.09.2025 12:42 Ответить
Камера була, але запис ми, звысно, не побачимо...
17.09.2025 12:49 Ответить
питання навіщо вони потрібні??якщо всі ситуації подаються упередженно,і потерпіла сторона нема права навіть на слідчі дії не те щоб їх коментувати в смі бо це привласнення не ,,,свойственних,, повноважень
17.09.2025 12:59 Ответить
Що тут скажеш, "країна мрій дурнів"...
17.09.2025 13:03 Ответить
А если было так: они грубо потребовали документы,а он в виде отказа по причине отсутствия таковых,нежно вставил в тело одного из наглецов,некий предмет с виду похожий на нож...
======
Такая риторика сразу бы сняла с него ответственность?Ведь есть же случаи,когда без угпозы жизни можно законно тыкать ножом,правда?
17.09.2025 12:49 Ответить
Тобто в Одесі, невідомий, можливо диверсант нападає на військовослужбовця зі зброєю, а що в цей час роблять інші ? А що роблять громадяни? Аплодують стоячи?
17.09.2025 12:36 Ответить
відео буде надано для оцінки ситуації???чи там знов не зрослося,не той ракурс чи щось ,,другоє,,,??
17.09.2025 12:44 Ответить
Не підстрижені тцкашники були, бороди в сметані після вечері, не фотогенічно...
17.09.2025 12:50 Ответить
Групи оповіщення,звучить недоречною.Що вони оповіщають взагалі?
17.09.2025 12:42 Ответить
Пришестя Христа. Єгови.
17.09.2025 13:00 Ответить
Краще звучить - група опе*здолення військовозобов'язаних.
17.09.2025 13:02 Ответить
Ось один з групи оповіщення

17.09.2025 12:43 Ответить
багаторазовий вагітний інвалід,одразу видно що штурмовик ,тільки з посадки....
17.09.2025 12:46 Ответить
Так он на 9 месяце, ему нельзя на войну
17.09.2025 12:46 Ответить
та там всі 12 місяців!!
17.09.2025 12:56 Ответить
або в животі живе пятеро,бо щелепа прокачана
17.09.2025 13:02 Ответить
Хєра сє...ПУПСІК
17.09.2025 12:59 Ответить
Примус до військового обліку без вольового волевиявлення особи - форма примусу до цивільно-правового зобов'язання та порушення статті 60 Конституції України (право не виконувати злочинні накази).»
показать весь комментарий
17.09.2025 12:43 Ответить
навіщо у них зброя?
17.09.2025 12:47 Ответить
щоб повістки не вкрали диверсанти та не зірвали мобілізацію.....
17.09.2025 13:03 Ответить
У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа

То тікав чи нападав?
Чи захищався бо його били і крутили?
Цікаво було би побачити відео з бодікамер, Бо на тих що і так вже є в мережі, не раз можна побачити, як люди без яких не будь знаків і пред'явлення документів вискакують на людей.
В такій ситуації це міг бути звичайний самозахист
17.09.2025 12:47 Ответить
а тцк має повноваження давати оцінку ??
17.09.2025 13:06 Ответить
Міг просто підписати відмову від мобілізації після ВЛК, отримав би лише 3 роки в'язниці.
17.09.2025 12:55 Ответить
Його би силоміць відпраили навчальний центр.
17.09.2025 12:57 Ответить
(Неупереджено) А запис з бодікамери буде (без нарізки)? Чи забули ввімкнути, акумулятор сів, пам'ять скінчилась, ухилянт з'їв?
17.09.2025 12:56 Ответить
Переклад на звичайну мову: Почали ламати-крутити, той дістав перо і штрикнув якогось нападника в сраку.
17.09.2025 12:58 Ответить
Напад скоений групою осіб-самооборона в чистому вигляді!
17.09.2025 13:00 Ответить
озброєними!!
17.09.2025 13:07 Ответить
 
 