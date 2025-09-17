Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время оповещения в Одессе. Нападавший скрылся, - облвоенкомат

Накануне в Одессе во время мероприятий оповещения мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе г. Одесса во время проведения мероприятий оповещения совместной группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ на это требование гражданин совершил побег и совершил вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающие ранения. Правонарушителю после совершенного преступления удалось покинуть место происшествия.

"Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Инцидент был зафиксирован на боди-камеру военнослужащего. Материалы, включая видеофиксацию, будут переданы в правоохранительные органы для документирования правонарушения и проведения необходимых процессуальных действий.

Одесский областной ТЦК и СП отмечает: применение оружия против военнослужащих, выполняющих служебные задачи в соответствии с действующим законодательством, является тяжким уголовным преступлением, которое квалифицируется по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них является суровой и неотвратимой.