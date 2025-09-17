УКР
Чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення в Одесі. Нападник втік, - облвійськкомат

Напад на ТЦК

Напередодні в Одесі під час заходів оповіщення чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, ввечері 16 вересня 2025 року в Київському районі м. Одеса під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представника Національної поліції та військовослужбовців РТЦК та СП громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події.

"Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до лікувального закладу, де йому надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чоловік вдарив сокирою по голові військовослужбовця ТЦК у Черкасах: нападника затримали

Інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця. Матеріали, включно з відеофіксацією, будуть передані до правоохоронних органів для документування правопорушення та проведення необхідних процесуальних дій.

Одеський обласний ТЦК та СП наголошує: застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують службові завдання відповідно до чинного законодавства, є тяжким кримінальним злочином, що кваліфікується за низкою статей Кримінального кодексу України. Такі дії не мають і не можуть мати жодних виправдань, а відповідальність за них є суворою та невідворотною.

Одеса (5614) Одеська область (3486) ТЦК та СП (803) Одеський район (296)
+18
інтерв'ю мера Херсона каже про інше,що мусора,прокурори,тцк та інші залишають населені пункти першими,чи мер визволений з полону теж іпсо???😁
показати весь коментар
17.09.2025 12:41 Відповісти
+15
як тонесенько звучить!
вони (їх зазвичай багато) до нього відкрито та чесно з заходами оповіщення!
а він, бандитська рожа, з ножем!
а, вони ж всього навського виконували норми закону.
****************......
це, литвин такі словесні викрутаси генерує?
показати весь коментар
17.09.2025 12:36 Відповісти
+14
Бачила цих ТЦКшних кабанів двохметрових, відгодовані ********, жиріють в тилу, виловлюючи інвалідів, дрищів та бомджів. А саме таких вгодованих кабанів на фронтах і не вистачає. Прямо ГОСТові штурмовики, але ніт - на війну ні ногою.
показати весь коментар
17.09.2025 12:39 Відповісти
А поліція там була для блізіру?
показати весь коментар
17.09.2025 12:35 Відповісти
а бодікамери теж не було судячи з тону статті..
показати весь коментар
17.09.2025 12:38 Відповісти
"Інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця" - передостанній абзац.
показати весь коментар
17.09.2025 12:45 Відповісти
виходить що доказ є але приховується,і прямо звинувачують цивільного без проведення процесуальних дій,а як же призумпція невинуватості?
показати весь коментар
17.09.2025 12:50 Відповісти
Одеса потребує масштабної зачистки, тисячі ухилянтів, диверсантів та криміналу! Потрібно виставити блок пости по місту і пропускати тільки по спецперепустках, поквартально обходити будинки і проводити тотальну зачистку як в самому місті так і в передмісті. Нацполіція нічого не робить, військове командування бездіяльне, в тилу допустили розгул криміналу та дезертирів! Навіщо зняли блок-пости по Одесі? Хто дав команду?
показати весь коментар
17.09.2025 13:29 Відповісти
Топаз, так ви ж і дали команду! Старість не радість, маразм не оргазм.... То є так. А якщо серйозно, то зачистіть краще диван, пропержений відставною (задовго до 60 років!) дупою.
показати весь коментар
17.09.2025 13:35 Відповісти
Мабуть, це один з отих тітушок, що їх ригоАНАЛИ з мусорами (які потім потікали з України), завезли в Одесу, для провокацій щодо Патріотів України, в 2014 році!!
Саме такі, ждуни ригоАНАЛЬНІ або мусорські, добровільно йдуть(без ТЦК) на службу до московських окупантів, щоб катувати Українців!!
показати весь коментар
17.09.2025 12:36 Відповісти
інтерв'ю мера Херсона каже про інше,що мусора,прокурори,тцк та інші залишають населені пункти першими,чи мер визволений з полону теж іпсо???😁
показати весь коментар
17.09.2025 12:41 Відповісти
тцк на початку війни не існувало в природі!
показати весь коментар
17.09.2025 13:32 Відповісти
Існувало
показати весь коментар
17.09.2025 13:37 Відповісти
як тонесенько звучить!
вони (їх зазвичай багато) до нього відкрито та чесно з заходами оповіщення!
а він, бандитська рожа, з ножем!
а, вони ж всього навського виконували норми закону.
****************......
це, литвин такі словесні викрутаси генерує?
показати весь коментар
17.09.2025 12:36 Відповісти
і ні слова про камеру......
показати весь коментар
17.09.2025 12:42 Відповісти
Камера була, але запис ми, звысно, не побачимо...
показати весь коментар
17.09.2025 12:49 Відповісти
питання навіщо вони потрібні??якщо всі ситуації подаються упередженно,і потерпіла сторона нема права навіть на слідчі дії не те щоб їх коментувати в смі бо це привласнення не ,,,свойственних,, повноважень
показати весь коментар
17.09.2025 12:59 Відповісти
Що тут скажеш, "країна мрій дурнів"...
показати весь коментар
17.09.2025 13:03 Відповісти
А если было так: они грубо потребовали документы,а он в виде отказа по причине отсутствия таковых,нежно вставил в тело одного из наглецов,некий предмет с виду похожий на нож...
======
Такая риторика сразу бы сняла с него ответственность?Ведь есть же случаи,когда без угпозы жизни можно законно тыкать ножом,правда?
показати весь коментар
17.09.2025 12:49 Відповісти
Тобто в Одесі, невідомий, можливо диверсант нападає на військовослужбовця зі зброєю, а що в цей час роблять інші ? А що роблять громадяни? Аплодують стоячи?
показати весь коментар
17.09.2025 12:36 Відповісти
відео буде надано для оцінки ситуації???чи там знов не зрослося,не той ракурс чи щось ,,другоє,,,??
показати весь коментар
17.09.2025 12:44 Відповісти
Не підстрижені тцкашники були, бороди в сметані після вечері, не фотогенічно...
показати весь коментар
17.09.2025 12:50 Відповісти
А бодікамера була вчеплена на "боді" з таким здоровенним пузом, що фіксувала лише хмари на небі...
показати весь коментар
17.09.2025 13:10 Відповісти
Бачила цих ТЦКшних кабанів двохметрових, відгодовані ********, жиріють в тилу, виловлюючи інвалідів, дрищів та бомджів. А саме таких вгодованих кабанів на фронтах і не вистачає. Прямо ГОСТові штурмовики, але ніт - на війну ні ногою.
показати весь коментар
17.09.2025 12:39 Відповісти
Групи оповіщення,звучить недоречною.Що вони оповіщають взагалі?
показати весь коментар
17.09.2025 12:42 Відповісти
Пришестя Христа. Єгови.
показати весь коментар
17.09.2025 13:00 Відповісти
Краще звучить - група опе*здолення військовозобов'язаних.
показати весь коментар
17.09.2025 13:02 Відповісти
Ось один з групи оповіщення

показати весь коментар
17.09.2025 12:43 Відповісти
багаторазовий вагітний інвалід,одразу видно що штурмовик ,тільки з посадки....
показати весь коментар
17.09.2025 12:46 Відповісти
Так он на 9 месяце, ему нельзя на войну
показати весь коментар
17.09.2025 12:46 Відповісти
та там всі 12 місяців!!
показати весь коментар
17.09.2025 12:56 Відповісти
або в животі живе пятеро,бо щелепа прокачана
показати весь коментар
17.09.2025 13:02 Відповісти
Я конєшно ізвіняюсь, аж нивдобно...А як воно сцить? Ну, цейво...обслуговується.Чи як його
показати весь коментар
17.09.2025 13:17 Відповісти
В нього зеркальна хвороба.
показати весь коментар
17.09.2025 13:44 Відповісти
Хєра сє...ПУПСІК
показати весь коментар
17.09.2025 12:59 Відповісти
Купідончик 😂
показати весь коментар
17.09.2025 13:12 Відповісти
Та да
показати весь коментар
17.09.2025 13:15 Відповісти
Примус до військового обліку без вольового волевиявлення особи - форма примусу до цивільно-правового зобов'язання та порушення статті 60 Конституції України (право не виконувати злочинні накази).»
а ну любители блокировок - уже заскринил
показати весь коментар
17.09.2025 12:43 Відповісти
навіщо у них зброя?
показати весь коментар
17.09.2025 12:47 Відповісти
щоб повістки не вкрали диверсанти та не зірвали мобілізацію.....
показати весь коментар
17.09.2025 13:03 Відповісти
У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа

То тікав чи нападав?
Чи захищався бо його били і крутили?
Цікаво було би побачити відео з бодікамер, Бо на тих що і так вже є в мережі, не раз можна побачити, як люди без яких не будь знаків і пред'явлення документів вискакують на людей.
В такій ситуації це міг бути звичайний самозахист
показати весь коментар
17.09.2025 12:47 Відповісти
а тцк має повноваження давати оцінку ??
показати весь коментар
17.09.2025 13:06 Відповісти
Міг просто підписати відмову від мобілізації після ВЛК, отримав би лише 3 роки в'язниці.
показати весь коментар
17.09.2025 12:55 Відповісти
Його би силоміць відпраили навчальний центр.
показати весь коментар
17.09.2025 12:57 Відповісти
(Неупереджено) А запис з бодікамери буде (без нарізки)? Чи забули ввімкнути, акумулятор сів, пам'ять скінчилась, ухилянт з'їв?
показати весь коментар
17.09.2025 12:56 Відповісти
Переклад на звичайну мову: Почали ламати-крутити, той дістав перо і штрикнув якогось нападника в сраку.
показати весь коментар
17.09.2025 12:58 Відповісти
Ну, не зовсім в сраку...
"Вчора ввечері до міської лікарні було доставлено 25-річного працівника РТЦК і СП, який отримав проникаюче ножове поранення в груди. За словами лікарів, поранення він отримав під час перевірки документів на проспекті князя Ярослава Мудрого, 4 (вул. Глушка). Зараз постраждалий перебуває в хірургічному відділенні."
показати весь коментар
17.09.2025 13:16 Відповісти
Він не постраждалий а нападник
показати весь коментар
17.09.2025 13:35 Відповісти
Напад скоений групою осіб-самооборона в чистому вигляді!
показати весь коментар
17.09.2025 13:00 Відповісти
озброєними!!
показати весь коментар
17.09.2025 13:07 Відповісти
Яке відношення до чинного законодавства має організація яка не створена згідно чинного законодавства.
показати весь коментар
17.09.2025 13:09 Відповісти
Одні ждуни і сцикуни коментарі строчать,щоб ви пощезли гниди **********!
показати весь коментар
17.09.2025 13:17 Відповісти
Проблеми, які соромно виносити на загал? Можу порадити гарного лікаря.
показати весь коментар
17.09.2025 13:38 Відповісти
 
 