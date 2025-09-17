Чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення в Одесі. Нападник втік, - облвійськкомат
Напередодні в Одесі під час заходів оповіщення чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, ввечері 16 вересня 2025 року в Київському районі м. Одеса під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представника Національної поліції та військовослужбовців РТЦК та СП громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події.
"Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до лікувального закладу, де йому надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця. Матеріали, включно з відеофіксацією, будуть передані до правоохоронних органів для документування правопорушення та проведення необхідних процесуальних дій.
Одеський обласний ТЦК та СП наголошує: застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують службові завдання відповідно до чинного законодавства, є тяжким кримінальним злочином, що кваліфікується за низкою статей Кримінального кодексу України. Такі дії не мають і не можуть мати жодних виправдань, а відповідальність за них є суворою та невідворотною.
Саме такі, ждуни ригоАНАЛЬНІ або мусорські, добровільно йдуть(без ТЦК) на службу до московських окупантів, щоб катувати Українців!!
вони (їх зазвичай багато) до нього відкрито та чесно з заходами оповіщення!
а він, бандитська рожа, з ножем!
а, вони ж всього навського виконували норми закону.
****************......
це, литвин такі словесні викрутаси генерує?
мрійдурнів"...
======
Такая риторика сразу бы сняла с него ответственность?Ведь есть же случаи,когда без угпозы жизни можно законно тыкать ножом,правда?
а ну любители блокировок - уже заскринил
То тікав чи нападав?
Чи захищався бо його били і крутили?
Цікаво було би побачити відео з бодікамер, Бо на тих що і так вже є в мережі, не раз можна побачити, як люди без яких не будь знаків і пред'явлення документів вискакують на людей.
В такій ситуації це міг бути звичайний самозахист
"Вчора ввечері до міської лікарні було доставлено 25-річного працівника РТЦК і СП, який отримав проникаюче ножове поранення в груди. За словами лікарів, поранення він отримав під час перевірки документів на проспекті князя Ярослава Мудрого, 4 (вул. Глушка). Зараз постраждалий перебуває в хірургічному відділенні."