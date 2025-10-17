Жінки заблокували автомобіль групи оповіщення ТЦК на Хмельниччині: поліція встановлює причетних. ВIДЕО

Біля села Стріхівці Хмельницького району жінки заблокували автомобіль, у якому перебувала група оповіщення ТЦК та СП.

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався 16 жовтня близько 18:30. Рух службового автомобіля перешкоджали місцеві мешканки.

Увага! Ненормативна лексика!

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці діяли виключно в межах чинного законодавства та поводилися ввічливо і коректно.

Блокування автомобіля припинили працівники поліції. Наразі встановлюють усіх причетних до інциденту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ