УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9842 відвідувача онлайн
Новини Відео Конфлікт із ТЦК
4 049 73

Жінки заблокували автомобіль групи оповіщення ТЦК на Хмельниччині: поліція встановлює причетних. ВIДЕО

Біля села Стріхівці Хмельницького району жінки заблокували автомобіль, у якому перебувала група оповіщення ТЦК та СП.

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався 16 жовтня близько 18:30. Рух службового автомобіля перешкоджали місцеві мешканки.

Увага! Ненормативна лексика!

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці діяли виключно в межах чинного законодавства та поводилися ввічливо і коректно.

Блокування автомобіля припинили працівники поліції. Наразі встановлюють усіх причетних до інциденту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ТЦК та СП (835) Хмельницька область (1030)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
показати весь коментар
17.10.2025 12:58 Відповісти
+17
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
показати весь коментар
17.10.2025 13:04 Відповісти
+14
Ну якщо у чоловіків відстоювати людські права, яєць не вистачає, то за справу тоді жінки беруться. Ніхто не хоче віддавати своїх дітей довбойобам-самодурам-совковим сапогам, які їх на Курщині або під кабами згноять.
показати весь коментар
17.10.2025 13:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
показати весь коментар
17.10.2025 12:58 Відповісти
Так це ж уже було в Україні, у 2014-15 роках??
Тоді теж, «зкацаплєноє насєлєніє» вищало з підготовленими бабами, <прутін ввєді> і блокувало колони ЗСУ, що йшли звільняти від ********** територію України!!
показати весь коментар
17.10.2025 13:38 Відповісти
А тобі на думку не спадає , що то були підготовлені завезені з Ростову , в той час такі самі були завезені у Харків , їх автобуси переховувалися за Харківською ОГа. Питання : де в той час була влада , військові та силовики ?
показати весь коментар
17.10.2025 13:42 Відповісти
Ваша " влада", якраз драпала із мішками з доларами до Ростову.
показати весь коментар
17.10.2025 13:47 Відповісти
хватало й своїх. Бабйо на жд коліях з іконами своє стояло, не чуже.
під Крамат.під танк теж свої дебіли падали
показати весь коментар
17.10.2025 13:54 Відповісти
+++
показати весь коментар
17.10.2025 13:49 Відповісти
В від кого зараз підараси зеленського "звільняють "територію України на Хмельнитчині?
показати весь коментар
17.10.2025 14:57 Відповісти
А ти хто, щоб дивитися на " відео"?
Тобі ведмедчук вже кашкєт " прокурора" видав"?
показати весь коментар
17.10.2025 13:41 Відповісти
Як ви думаєте навіщо боді камери тецекашникам?
То я вам поясню, для впевності доказів, що вони діють в межах закону. Дбали саме про їх захист. Це для тих хто не розуміє значення Законів.
Щодо тих хто перекриває комусь рух і щось чи когось блокує, це точно дія яку закон не дозволяє нікому по обидва боки дійства, суперечки.

А ще я дуже добре пом'ятаю, в набагато більшому об'ємі інформації, як українці блокували рашитські, білоруські танки в Чернігівській, Сумській, Харьківській областях. На Чернігівщині це був масовий рух буквально в кожному селі, райцентрі і навіть між ними і на хуторах. Тож не варто це забувати, це нігідна справа.
показати весь коментар
17.10.2025 14:04 Відповісти
Чувак, скажи ведмедчуку, щоб вставив в тебе новий ШІ, цей у тебе спорчений, галіматью якусь продукує
показати весь коментар
17.10.2025 14:31 Відповісти
а який ЗАКОН дозволяє місцевим мешканкам зупиняти машини та ще й вимагати документи.
де відео присутності при цьому як мінімум голови громади???
дикі люди....
показати весь коментар
17.10.2025 13:48 Відповісти
Так сильно хотіли до лав ЗСУ, що не втримались!
показати весь коментар
17.10.2025 12:58 Відповісти
Ага, і заявили групі оповіщення ТЦК та СП, що мовляв не випустимо із села групу оповіщення поки не заберете до армії наших чоловіків.
показати весь коментар
17.10.2025 13:06 Відповісти
Якісь жінки заблокували слідчу групу, яка мала вилучити документи про злочин у Почаєвській Лаврі, окуповану московським патріархатом, а точніше кацакпським сатанізмом і що? Там нічого, а тут будуть справи і посадки.
показати весь коментар
17.10.2025 13:02 Відповісти
Бо там русня нормальних юристів профінансує, що ще слідча група винною виявиться.
А тут - нічого такого не буде.
показати весь коментар
17.10.2025 13:10 Відповісти
Так не на юристів треба чекати, а просто навпроти заблокованого авто, і повісити все оте збіговисько ************ наймитів!
показати весь коментар
17.10.2025 14:00 Відповісти
А, що " справи", про перешкоджання СОУ у особливий ( воєнний стан), заводити непотрібно?
Буде як у 2014, коли " нарід" розброював військових, що передіслоковувалися в зону АТО?
Дитячий садок із соплями..
показати весь коментар
17.10.2025 13:44 Відповісти
При всій повазі до наших жінок,але такі дії (перекриття доріг) мають бути покаранні Бо розвелось багато просто тупого бидла.
показати весь коментар
17.10.2025 13:02 Відповісти
Точно, наприклад твій тупий коментар, який нічого спільного з повагою не має.
показати весь коментар
17.10.2025 13:22 Відповісти
Та, сходіть ви, дядьку, услід за російским кораблем, подивитись, що і як там. Село це не місто, там всі у всіх на виду і у двох третин села вже хтось лежить на Алеї Слави. Просто так вони бунтувати не будуть. Наперед кажу, або тцк забрали завідомо непридатного, або останнього сина у старих батьків, а народ просто вступився за односельчанина. Тому речники тцк і видають чергову муйню виду "їхали, нюхали квіточки, вели себе корректно, аж раптом зненацька на нас напали"
показати весь коментар
17.10.2025 13:40 Відповісти
.ти дядьку, видно побував уже за російсЬким кораблем То що і як там?
який ЗАКОН дозволяє місцевим мешканкам зупиняти машини та ще й вимагати документи?.
де відео присутності при цьому як мінімум голови громади???
показати весь коментар
17.10.2025 14:00 Відповісти
Де відеодоказ з бодікамер тцк, підтвердужючий, що мешканці села зупиняли машину та щось вимагали? Нема й не буде, і ми всі знаємо, чому.
показати весь коментар
17.10.2025 14:02 Відповісти
Мої близькі пішли самі захищати країну від фашистів москалів А тепер я хожу до них на Алею слави. І я горжусь ,що вони пішли на захист і мене і своїх жінок і дітей А ви сукі з палками бігаєте по дорогах Вас ні ракети ні бомби ні шахеди не вилікують,які летять кожний день на мирні села і міста,але до вас немає ні поваги ні шани Бо ви гниди і гниль. .
показати весь коментар
17.10.2025 15:16 Відповісти
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
показати весь коментар
17.10.2025 13:04 Відповісти
А зараз - по всій Україні
показати весь коментар
17.10.2025 13:06 Відповісти
Хотів тебе послати за кацапським кораблем, але побачив, що ти вже там. Можеш не давити "клаву" - відповіді не дочекаєшся, так як в мене правило - З бидлом не спілкуюся -.
Все ! Дорогу ти знаєш.
показати весь коментар
17.10.2025 13:30 Відповісти
+++++
показати весь коментар
17.10.2025 13:28 Відповісти
То так ЗСУ хотіли проїхати , що крім сільської дороги іншоі не знайшли ()) на танках та бтр )) от тількі по селу !!!
показати весь коментар
17.10.2025 14:13 Відповісти
Як ми бачимо - ніхто не хоче йти законним шляхом.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
показати весь коментар
17.10.2025 13:04 Відповісти
Ну якщо у чоловіків відстоювати людські права, яєць не вистачає, то за справу тоді жінки беруться. Ніхто не хоче віддавати своїх дітей довбойобам-самодурам-совковим сапогам, які їх на Курщині або під кабами згноять.
показати весь коментар
17.10.2025 13:05 Відповісти
Україна не змогла пояснити, за що.
Русня - зможе.
показати весь коментар
17.10.2025 13:11 Відповісти
Русню чекати не будуть. А хто буде - туди їм й дорога.
показати весь коментар
17.10.2025 13:36 Відповісти
В такому разі згідно причинно-наслідковим зв'язкам прийдеться віддавати своїх дітей в окупаційну армію московії добрим-чуйним-несамодурам-несовковим сапогам, які їх будуть берегти від КАБів та куль НАТО.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.

Послідовність у часі:

Причина завжди має передувати наслідку.

Об'єктивність:

Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.

Необхідність:

Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
показати весь коментар
17.10.2025 13:13 Відповісти
Ви пропонуєте вибір між орківським дроном і натівським?
Від якого дрона смерть краща?
показати весь коментар
17.10.2025 13:19 Відповісти
А це питання не до мене, а до тих хто блокує і до тих хто зумів всенародний порив народу стати на захист Батьківщини звести нанівець і довести до такого стану, як ми зараз бачимо.
показати весь коментар
17.10.2025 13:26 Відповісти
А це ще тупіший коментар. Скоро кількість тупих значно перевершить кількість адекватів.
показати весь коментар
17.10.2025 13:24 Відповісти
Боже збав!! Свят, свят, свят ... де вибачили, що я щось пропоную? Кожен вибирає свою долю і відповідно можливістю захищати свою землю, сім'ю, Батьківщину, чи ховаючись, дочекатися окупантів. А ті вміють "запрошувати" до своєї армії. Мені вже мелітопольські розказували.
показати весь коментар
17.10.2025 13:47 Відповісти
Шановний, ви мабуть читати не вмієте? Де я щось пропонував? Ви ж так і не відповіли.
показати весь коментар
17.10.2025 14:00 Відповісти
Ти зможеш довести що він бот? А може бот це ти одноразовий?
показати весь коментар
17.10.2025 14:36 Відповісти
Заради справедливості треба сказати, що сьогодні є можливість обрати, де буде служити чоловік чи син кожної з цих жінок. Є ж у нас частини, якими сьогодні командують не "довбойоби-самодури-совкові сапоги"? Є. Але справа не в цьому, думаю.
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...
показати весь коментар
17.10.2025 13:18 Відповісти
Ви знаєте пані Світлано, десь в чомусь погоджуюся. Хоча всі чоловіки мали б йти добровільно захищати свою країну, як це записано в Конституції. Але влада зробила так, що їм все - владі, крім йти захищати країну. А бідним і безправним нічого - тільки йти і вмирати на війні. Вигребли майже всі села. Буду розмірковувати в голос. Останні події влучення двох кацапських ракет по центру підготовки військ ЗСУ, де багато вбитих і поранених. Це було вчора чи позавчора. Знаю куди прилетіло, але писати не буду, хоча це місце більшість знають. Ось простий приклад: я вирішив йти захищати країну. Йду до ТЦК, або ТЦК мене "пакує" на вулиці, відправить мене і таких як я в місце, яке ніяк не захищено. Збере всіх кучненько, щоб ворог не витрачав багато ракет і передасть якась падлюка з керівництва координати скупчення наших хлопців і туди миттєво прилетить. Хіба це перший раз? Ні, це вже не один десяток. Заходи прийняті? Ні. Все продовжується. І той, хто наводив ракети не був серед тих по кому вдарив ворог, а він десь в штабі і продовжує виконувати свої обов'язки служенню ворогу. Чи не так? Перепрошую, якщо когось образив, але це виглядає так. Ті, хто мав нести відповідальність - Головком, росіянин і Верховний Головнокомандувач після таких прой..бів на місцях, ніхто з них не пішов у відставку, а продовжують на користь ворогу керувати військом.
показати весь коментар
17.10.2025 13:25 Відповісти
то віддадуть оркам
показати весь коментар
17.10.2025 14:02 Відповісти
ніхто їх чекати не буде, шулєро.
показати весь коментар
17.10.2025 14:19 Відповісти
коректно і вічливо це вже радує..У нас теж коректноі вічливо підібрала по селах хворого на шизофренію з 90 років та іншого , який майже не розмовляє з 2014 року після операцію на мозку по видаленню гаматом....Цікаво діють в ТЦК.. Це такі вказівки їм дають з Київа???. Це ж не перший випадок, коли доходяг тягнуть в ЗСУ...а яких затянули, то вони загиблі вже..Їм то обіцяло посади легкі, до їхнього стану здоровя..
показати весь коментар
17.10.2025 13:10 Відповісти
Нехай ТЦК діє по закону, то ніяких блокувань не буде. Якщо ТЦК порушує закони України, то люди зобов'язані протистояти злодійству.
показати весь коментар
17.10.2025 13:18 Відповісти
Надо найти тупых куриц и посадить их лет на 20! ТЦК - это гордость Украины и ее щит! Без них фронт давно бы разрушился уже!
показати весь коментар
17.10.2025 13:19 Відповісти
товсто
показати весь коментар
17.10.2025 13:40 Відповісти
Тецекашники не можуть по відомій причині примінювати якусь силу до жінок.Тому в ТЦК потрібно створювати жіночі команди з спеціально навчених жінок,які не повстидаються затягнути в бус якогось здорового ухилянта і врізати по зубам його крикливим захисницям.
показати весь коментар
17.10.2025 13:19 Відповісти
Да притомні жінки, особлдиво з регіонів, де все роздовбано, думають як жити далі і чи варто жити тут далі взагалі. Це треба бутит хворою на голову, щоб піти працювати у воєнкомат
показати весь коментар
17.10.2025 13:38 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 13:42 Відповісти
Подібні дії на руку ворогу і мають кваліфікуватися відповідно.
показати весь коментар
17.10.2025 13:22 Відповісти
Нацгвардію і по хрепту....
показати весь коментар
17.10.2025 13:32 Відповісти
Зараз підтягнуться місцеві "політруки" і "патрійоти"
показати весь коментар
17.10.2025 13:37 Відповісти
Запитайте хлопців з передової, що вони скажуть за ТЦК та ВЛК. Мабуть, хлопці з ЗСУ краще знають, як ТЦК здорових за гроші відпускає, а хворих на фронт відправляє? А потім дивуємося, а хто ж це підриває обороноздатність ЗСУ?
показати весь коментар
17.10.2025 13:38 Відповісти
Так командири частей постійно матюкаються коли їм привозять тупо через одного з болячками, а тим баранам цкунашним пофіг, треба план робити! От як би був би такий собі "антитцк" який би їздив по місту і згрібав би тцкашних кабанчиків було би весело і двух зайців одним пострілом, вже укомплектовані одностроєм і навчені ловити "ухилянтів"
показати весь коментар
17.10.2025 13:49 Відповісти
Інколи командири самі приїжджають (або їх посилають) і відбирають таких. Так я попав в дшв, коли на питання які проблеми зі здоровʼям, я відповів що поганий зір, хоча в мене -11, і відповідне влк було на руках. Але влк вони не дивились, просто записали і все. А коли приїхали в бригаду, то ті там офігіли. І були здивовані дуже, коли дізнались що то представники їхньої бригади відбирали нас (багатьох взагалі не дивились, тупо по списку прізвищ відібрали).
показати весь коментар
17.10.2025 14:17 Відповісти
Поліція теж ухилянти, їх це не стосується?
показати весь коментар
17.10.2025 13:47 Відповісти
назвіть номер Закону, за яким бабИ стрибали перед авто? та ще й докум. вимагали, капець...))))))
показати весь коментар
17.10.2025 14:05 Відповісти
Пора "розброньовувати" недоторканих пупсіків
показати весь коментар
17.10.2025 14:14 Відповісти
"Групи оповіщення")
показати весь коментар
17.10.2025 14:17 Відповісти
Із відео видно, як непрофесійні дії влади довели до відчаю простих жінок, що взяли до рук палиці і пішли захищати своїх чоловіків і синів. Чомусь жінки і матері шефірів, арестовича, міндічів, шурмів та іншою сволоти не виходять захищати своє чадо, бо їх в супроводі озброєних підрозділів СБУ чи поліції тихенько з награбованих супроводять до кордону. Така вона реальність. Я не проти мобілізації, це потрібно, бо хто не буде служити своєй країні, піде служити ворогу, але це має бути справедливим, по-закону і для всіх без виключення.
показати весь коментар
17.10.2025 14:31 Відповісти
Це все демагогія!
показати весь коментар
17.10.2025 14:48 Відповісти

Отак треба зупиняти, а не кидатися на ТЦК зі спробою захисту свої чоловіків-сцикунів
показати весь коментар
17.10.2025 14:32 Відповісти
До таких жінок ні шани ні поваги Намордники і кайданки--це для них Собаки лагідніші від цих сук.
показати весь коментар
17.10.2025 15:07 Відповісти
 
 