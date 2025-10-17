3 563 70
Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных
Возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения ТЦК и СП.
Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел 16 октября около 18:30. Движение служебного автомобиля препятствовали местные жительницы.
В ТЦК отметили, что военнослужащие действовали исключительно в рамках действующего законодательства и вели себя вежливо и корректно.
Блокирование автомобиля пресекли сотрудники полиции. Устанавливают всех причастных к инциденту.
Топ комментарии
+24 Nika Vesela
показать весь комментарий17.10.2025 12:58 Ответить Ссылка
+13 Амандрапапупа
показать весь комментарий17.10.2025 13:04 Ответить Ссылка
+13 Светлана Круп
показать весь комментарий17.10.2025 13:05 Ответить Ссылка
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
Тоді теж, «зкацаплєноє насєлєніє» вищало з підготовленими бабами, <прутін ввєді> і блокувало колони ЗСУ, що йшли звільняти від ********** територію України!!
під Крамат.під танк теж свої дебіли падали
Тобі ведмедчук вже кашкєт " прокурора" видав"?
То я вам поясню, для впевності доказів, що вони діють в межах закону. Дбали саме про їх захист. Це для тих хто не розуміє значення Законів.
Щодо тих хто перекриває комусь рух і щось чи когось блокує, це точно дія яку закон не дозволяє нікому по обидва боки дійства, суперечки.
А ще я дуже добре пом'ятаю, в набагато більшому об'ємі інформації, як українці блокували рашитські, білоруські танки в Чернігівській, Сумській, Харьківській областях. На Чернігівщині це був масовий рух буквально в кожному селі, райцентрі і навіть між ними і на хуторах. Тож не варто це забувати, це нігідна справа.
де відео присутності при цьому як мінімум голови громади???
дикі люди....
А тут - нічого такого не буде.
Буде як у 2014, коли " нарід" розброював військових, що передіслоковувалися в зону АТО?
Дитячий садок із соплями..
який ЗАКОН дозволяє місцевим мешканкам зупиняти машини та ще й вимагати документи?.
де відео присутності при цьому як мінімум голови громади???
Все ! Дорогу ти знаєш.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
Русня - зможе.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.
Послідовність у часі:
Причина завжди має передувати наслідку.
Об'єктивність:
Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.
Необхідність:
Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
Від якого дрона смерть краща?
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...
Отак треба зупиняти, а не кидатися на ТЦК зі спробою захисту свої чоловіків-сцикунів