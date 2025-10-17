РУС
Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных

На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК

Возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения ТЦК и СП.

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел 16 октября около 18:30. Движение служебного автомобиля препятствовали местные жительницы.

В ТЦК отметили, что военнослужащие действовали исключительно в рамках действующего законодательства и вели себя вежливо и корректно.

Блокирование автомобиля пресекли сотрудники полиции. Устанавливают всех причастных к инциденту.

ТЦК (782) Хмельницкая область (1010)
+24
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
17.10.2025 12:58
+13
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
17.10.2025 13:04
+13
Ну якщо у чоловіків відстоювати людські права, яєць не вистачає, то за справу тоді жінки беруться. Ніхто не хоче віддавати своїх дітей довбойобам-самодурам-совковим сапогам, які їх на Курщині або під кабами згноять.
17.10.2025 13:05
17.10.2025 12:58
Так це ж уже було в Україні, у 2014-15 роках??
Тоді теж, «зкацаплєноє насєлєніє» вищало з підготовленими бабами, <прутін ввєді> і блокувало колони ЗСУ, що йшли звільняти від ********** територію України!!
17.10.2025 13:38
А тобі на думку не спадає , що то були підготовлені завезені з Ростову , в той час такі самі були завезені у Харків , їх автобуси переховувалися за Харківською ОГа. Питання : де в той час була влада , військові та силовики ?
17.10.2025 13:42
Ваша " влада", якраз драпала із мішками з доларами до Ростову.
17.10.2025 13:47
хватало й своїх. Бабйо на жд коліях з іконами своє стояло, не чуже.
під Крамат.під танк теж свої дебіли падали
17.10.2025 13:54
Вони тобі прописку показували ?
17.10.2025 14:51
+++
17.10.2025 13:49
А ти хто, щоб дивитися на " відео"?
Тобі ведмедчук вже кашкєт " прокурора" видав"?
17.10.2025 13:41
Як ви думаєте навіщо боді камери тецекашникам?
То я вам поясню, для впевності доказів, що вони діють в межах закону. Дбали саме про їх захист. Це для тих хто не розуміє значення Законів.
Щодо тих хто перекриває комусь рух і щось чи когось блокує, це точно дія яку закон не дозволяє нікому по обидва боки дійства, суперечки.

А ще я дуже добре пом'ятаю, в набагато більшому об'ємі інформації, як українці блокували рашитські, білоруські танки в Чернігівській, Сумській, Харьківській областях. На Чернігівщині це був масовий рух буквально в кожному селі, райцентрі і навіть між ними і на хуторах. Тож не варто це забувати, це нігідна справа.
17.10.2025 14:04
Чувак, скажи ведмедчуку, щоб вставив в тебе новий ШІ, цей у тебе спорчений, галіматью якусь продукує
17.10.2025 14:31
а який ЗАКОН дозволяє місцевим мешканкам зупиняти машини та ще й вимагати документи.
де відео присутності при цьому як мінімум голови громади???
дикі люди....
17.10.2025 13:48
Так сильно хотіли до лав ЗСУ, що не втримались!
17.10.2025 12:58
Ага, і заявили групі оповіщення ТЦК та СП, що мовляв не випустимо із села групу оповіщення поки не заберете до армії наших чоловіків.
17.10.2025 13:06
Якісь жінки заблокували слідчу групу, яка мала вилучити документи про злочин у Почаєвській Лаврі, окуповану московським патріархатом, а точніше кацакпським сатанізмом і що? Там нічого, а тут будуть справи і посадки.
17.10.2025 13:02
Бо там русня нормальних юристів профінансує, що ще слідча група винною виявиться.
А тут - нічого такого не буде.
17.10.2025 13:10
Так не на юристів треба чекати, а просто навпроти заблокованого авто, і повісити все оте збіговисько ************ наймитів!
17.10.2025 14:00
А, що " справи", про перешкоджання СОУ у особливий ( воєнний стан), заводити непотрібно?
Буде як у 2014, коли " нарід" розброював військових, що передіслоковувалися в зону АТО?
Дитячий садок із соплями..
17.10.2025 13:44
При всій повазі до наших жінок,але такі дії (перекриття доріг) мають бути покаранні Бо розвелось багато просто тупого бидла.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:02
Точно, наприклад твій тупий коментар, який нічого спільного з повагою не має.
17.10.2025 13:22
Та, сходіть ви, дядьку, услід за російским кораблем, подивитись, що і як там. Село це не місто, там всі у всіх на виду і у двох третин села вже хтось лежить на Алеї Слави. Просто так вони бунтувати не будуть. Наперед кажу, або тцк забрали завідомо непридатного, або останнього сина у старих батьків, а народ просто вступився за односельчанина. Тому речники тцк і видають чергову муйню виду "їхали, нюхали квіточки, вели себе корректно, аж раптом зненацька на нас напали"
17.10.2025 13:40
.ти дядьку, видно побував уже за російсЬким кораблем То що і як там?
який ЗАКОН дозволяє місцевим мешканкам зупиняти машини та ще й вимагати документи?.
де відео присутності при цьому як мінімум голови громади???
17.10.2025 14:00
Де відеодоказ з бодікамер тцк, підтвердужючий, що мешканці села зупиняли машину та щось вимагали? Нема й не буде, і ми всі знаємо, чому.
17.10.2025 14:02
17.10.2025 13:04
А зараз - по всій Україні
17.10.2025 13:06
Хотів тебе послати за кацапським кораблем, але побачив, що ти вже там. Можеш не давити "клаву" - відповіді не дочекаєшся, так як в мене правило - З бидлом не спілкуюся -.
Все ! Дорогу ти знаєш.
17.10.2025 13:30
+++++
17.10.2025 13:28
То так ЗСУ хотіли проїхати , що крім сільської дороги іншоі не знайшли ()) на танках та бтр )) от тількі по селу !!!
17.10.2025 14:13
Як ми бачимо - ніхто не хоче йти законним шляхом.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
17.10.2025 13:04
17.10.2025 13:05
Україна не змогла пояснити, за що.
Русня - зможе.
17.10.2025 13:11
Русню чекати не будуть. А хто буде - туди їм й дорога.
17.10.2025 13:36
В такому разі згідно причинно-наслідковим зв'язкам прийдеться віддавати своїх дітей в окупаційну армію московії добрим-чуйним-несамодурам-несовковим сапогам, які їх будуть берегти від КАБів та куль НАТО.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.

Послідовність у часі:

Причина завжди має передувати наслідку.

Об'єктивність:

Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.

Необхідність:

Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
17.10.2025 13:13
Ви пропонуєте вибір між орківським дроном і натівським?
Від якого дрона смерть краща?
17.10.2025 13:19
А це питання не до мене, а до тих хто блокує і до тих хто зумів всенародний порив народу стати на захист Батьківщини звести нанівець і довести до такого стану, як ми зараз бачимо.
17.10.2025 13:26
А це ще тупіший коментар. Скоро кількість тупих значно перевершить кількість адекватів.
17.10.2025 13:24
Боже збав!! Свят, свят, свят ... де вибачили, що я щось пропоную? Кожен вибирає свою долю і відповідно можливістю захищати свою землю, сім'ю, Батьківщину, чи ховаючись, дочекатися окупантів. А ті вміють "запрошувати" до своєї армії. Мені вже мелітопольські розказували.
17.10.2025 13:47
Шановний, ви мабуть читати не вмієте? Де я щось пропонував? Ви ж так і не відповіли.
17.10.2025 14:00
Ти зможеш довести що він бот? А може бот це ти одноразовий?
17.10.2025 14:36
Заради справедливості треба сказати, що сьогодні є можливість обрати, де буде служити чоловік чи син кожної з цих жінок. Є ж у нас частини, якими сьогодні командують не "довбойоби-самодури-совкові сапоги"? Є. Але справа не в цьому, думаю.
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...
17.10.2025 13:18
Ви знаєте пані Світлано, десь в чомусь погоджуюся. Хоча всі чоловіки мали б йти добровільно захищати свою країну, як це записано в Конституції. Але влада зробила так, що їм все - владі, крім йти захищати країну. А бідним і безправним нічого - тільки йти і вмирати на війні. Вигребли майже всі села. Буду розмірковувати в голос. Останні події влучення двох кацапських ракет по центру підготовки військ ЗСУ, де багато вбитих і поранених. Це було вчора чи позавчора. Знаю куди прилетіло, але писати не буду, хоча це місце більшість знають. Ось простий приклад: я вирішив йти захищати країну. Йду до ТЦК, або ТЦК мене "пакує" на вулиці, відправить мене і таких як я в місце, яке ніяк не захищено. Збере всіх кучненько, щоб ворог не витрачав багато ракет і передасть якась падлюка з керівництва координати скупчення наших хлопців і туди миттєво прилетить. Хіба це перший раз? Ні, це вже не один десяток. Заходи прийняті? Ні. Все продовжується. І той, хто наводив ракети не був серед тих по кому вдарив ворог, а він десь в штабі і продовжує виконувати свої обов'язки служенню ворогу. Чи не так? Перепрошую, якщо когось образив, але це виглядає так. Ті, хто мав нести відповідальність - Головком, росіянин і Верховний Головнокомандувач після таких прой..бів на місцях, ніхто з них не пішов у відставку, а продовжують на користь ворогу керувати військом.
17.10.2025 13:25
то віддадуть оркам
17.10.2025 14:02
ніхто їх чекати не буде, шулєро.
17.10.2025 14:19
коректно і вічливо це вже радує..У нас теж коректноі вічливо підібрала по селах хворого на шизофренію з 90 років та іншого , який майже не розмовляє з 2014 року після операцію на мозку по видаленню гаматом....Цікаво діють в ТЦК.. Це такі вказівки їм дають з Київа???. Це ж не перший випадок, коли доходяг тягнуть в ЗСУ...а яких затянули, то вони загиблі вже..Їм то обіцяло посади легкі, до їхнього стану здоровя..
17.10.2025 13:10
Нехай ТЦК діє по закону, то ніяких блокувань не буде. Якщо ТЦК порушує закони України, то люди зобов'язані протистояти злодійству.
17.10.2025 13:18
Надо найти тупых куриц и посадить их лет на 20! ТЦК - это гордость Украины и ее щит! Без них фронт давно бы разрушился уже!
17.10.2025 13:19
товсто
17.10.2025 13:40
Тецекашники не можуть по відомій причині примінювати якусь силу до жінок.Тому в ТЦК потрібно створювати жіночі команди з спеціально навчених жінок,які не повстидаються затягнути в бус якогось здорового ухилянта і врізати по зубам його крикливим захисницям.
17.10.2025 13:19
Да притомні жінки, особлдиво з регіонів, де все роздовбано, думають як жити далі і чи варто жити тут далі взагалі. Це треба бутит хворою на голову, щоб піти працювати у воєнкомат
17.10.2025 13:38
17.10.2025 13:42
Подібні дії на руку ворогу і мають кваліфікуватися відповідно.
17.10.2025 13:22
Нацгвардію і по хрепту....
17.10.2025 13:32
Зараз підтягнуться місцеві "політруки" і "патрійоти"
17.10.2025 13:37
Запитайте хлопців з передової, що вони скажуть за ТЦК та ВЛК. Мабуть, хлопці з ЗСУ краще знають, як ТЦК здорових за гроші відпускає, а хворих на фронт відправляє? А потім дивуємося, а хто ж це підриває обороноздатність ЗСУ?
17.10.2025 13:38
Так командири частей постійно матюкаються коли їм привозять тупо через одного з болячками, а тим баранам цкунашним пофіг, треба план робити! От як би був би такий собі "антитцк" який би їздив по місту і згрібав би тцкашних кабанчиків було би весело і двух зайців одним пострілом, вже укомплектовані одностроєм і навчені ловити "ухилянтів"
17.10.2025 13:49
Інколи командири самі приїжджають (або їх посилають) і відбирають таких. Так я попав в дшв, коли на питання які проблеми зі здоровʼям, я відповів що поганий зір, хоча в мене -11, і відповідне влк було на руках. Але влк вони не дивились, просто записали і все. А коли приїхали в бригаду, то ті там офігіли. І були здивовані дуже, коли дізнались що то представники їхньої бригади відбирали нас (багатьох взагалі не дивились, тупо по списку прізвищ відібрали).
17.10.2025 14:17
Поліція теж ухилянти, їх це не стосується?
17.10.2025 13:47
назвіть номер Закону, за яким бабИ стрибали перед авто? та ще й докум. вимагали, капець...))))))
17.10.2025 14:05
Пора "розброньовувати" недоторканих пупсіків
17.10.2025 14:14
"Групи оповіщення")
17.10.2025 14:17
Із відео видно, як непрофесійні дії влади довели до відчаю простих жінок, що взяли до рук палиці і пішли захищати своїх чоловіків і синів. Чомусь жінки і матері шефірів, арестовича, міндічів, шурмів та іншою сволоти не виходять захищати своє чадо, бо їх в супроводі озброєних підрозділів СБУ чи поліції тихенько з награбованих супроводять до кордону. Така вона реальність. Я не проти мобілізації, це потрібно, бо хто не буде служити своєй країні, піде служити ворогу, але це має бути справедливим, по-закону і для всіх без виключення.
17.10.2025 14:31
Це все демагогія!
17.10.2025 14:48

Отак треба зупиняти, а не кидатися на ТЦК зі спробою захисту свої чоловіків-сцикунів
17.10.2025 14:32
 
 