Избили мужчину возле ТЦК в Киеве: двум сотрудникам полиции сообщили о подозрении. ФОТО

Работники полиции доставили мужчину в здание РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы и избили его. Двум правоохранителям сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, 17 октября 2025 года правоохранители нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза.

Также читайте: Мужчины напали на авто ТЦК и помогли убежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правоохранителям инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ



