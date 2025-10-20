РУС
3 749 41

Избили мужчину возле ТЦК в Киеве: двум сотрудникам полиции сообщили о подозрении. ФОТО

Работники полиции доставили мужчину в здание РТЦК и СП в Голосеевском районе столицы и избили его. Двум правоохранителям сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, 17 октября 2025 года правоохранители нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правоохранителям инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.

Полицейские избили мужчину в Киеве. Им сообщено о подозрении

избиение (9884) Нацполиция (16856) Офис Генпрокурора (2711) ТЦК (785)
+9
просто, бо можуть, і нічого їм за це не буде.
20.10.2025 09:22 Ответить
+7
Бісив він їх.
20.10.2025 09:17 Ответить
+5
я там був в цей час....вони його газом залили та поваливши ,били ногами....
20.10.2025 09:30 Ответить
Натюр. Судей в..........
20.10.2025 09:17 Ответить
Бісив він їх.
20.10.2025 09:17 Ответить
Так. Вуйко чьорт.
20.10.2025 09:19 Ответить
я там був в цей час....вони його газом залили та поваливши ,били ногами....
20.10.2025 09:30 Ответить
Значиш знаєш куйню.
20.10.2025 09:39 Ответить
є відео де його біють біля ворот ТЦК, но вони його ше били біля камер,наво лворі ТЦК, всі хто там були це бачили,но відео з двору нема ,хоча там все в камерах. Битого ,ТЦКа не приймає
20.10.2025 09:48 Ответить
Вже ж підтягнули до ТЦК - для чого його так дубасити?
20.10.2025 09:20 Ответить
просто, бо можуть, і нічого їм за це не буде.
20.10.2025 09:22 Ответить
в органи йдуть працювати за покликом серця, а поклик у всіх різний - кому гроші, кому влада, а кому садистьске за доволення
20.10.2025 09:23 Ответить
Іще совковий віршик все пояснив.

Робити я не хочу
А красти я боюся
Поїду краще в Київ
В міліцію наймуся
20.10.2025 09:31 Ответить
А що відбувається за дверима?
"Якщо останній ряд у кінотеатрі - для поцілунків, то що ж відбувається в кімнаті кіномеханіка?"
20.10.2025 09:38 Ответить
Я мав досвід спілкування в конфліктній ситуації на побутовому рівні з одним тецекашним начальником (як виявилося), то теж подумав - а що ж там робиться за їхніми дверима, якщо він просто на вулиці отакий. Здобули.
20.10.2025 09:43 Ответить
Саме там і створюються так поширені в ЗМІ "ІПСО" 😂
20.10.2025 09:50 Ответить
Чому при Порошенку мобілізація нормально проходила без оцього от всього??
20.10.2025 09:21 Ответить
При Кучмі ясно - бо війни не було... І при Ющенку не було. А почалося все з того, що мудрий нарід обрав обізьЯника...
20.10.2025 09:26 Ответить
Я порівнюю порівнюване якраз, бо не масштаби мобілізації порівнюю, а МЕТОДИ та законність...
20.10.2025 09:37 Ответить
Ну які методи, слухайте. Умовно кажучи, людині треба шось поїсти, інакше помре. Коли можна законно дістати їжу, вона її законно купує. Якщо законно вже не виходить - то буде красти чи грабувати чи там шахраювати, бо що робити? Лягти й вмерти? Так і тут - доки законних методів вистачало, доти й все гарно було. І тут справа не в прізвищі президента. Люди ж не штампуються на принтері.
20.10.2025 09:40 Ответить
Дивіться: якщо перестало вистачати людей, то дієвий законний метод - пониження віку призову до 20-22 років і брати молодих здорових замість того, щоб хапати на вулицях 50-річних мужиків із букетом хронічних хвороб і за 20 хвилин визнавати їх придатними на ВЛК...
20.10.2025 09:47 Ответить
В умовах вічної війни все це просто на якийсь час відкладе початок незаконності. Умовно кажучи, якби понизили вік, бусифікація б почалася не влітку 2023, а в січні 2024. Якби відправляли поліцію, її б всієї теж вистачило менше ніж на рік, і так далі. Просто війна у форматі "а ми виснажимо кацапів" з 28 мільйонним населенням інакше й не може виглядати.
20.10.2025 09:53 Ответить
20.10.2025 09:42 Ответить
Тому що мутрий нарід вибрав парня с нарота.
20.10.2025 09:32 Ответить
Ти з дуба впав? Шість хвиль мобілізації провели в 2014-2015...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
20.10.2025 09:35 Ответить
А один відомий та популярний блазень навіть примудрився тоді чотири рази ухилитися від мобілізації.
20.10.2025 09:46 Ответить
Що за вереск з підвалу жОПи?
20.10.2025 09:36 Ответить
Оооо ,а я думав що дегенерати секти ліпіцьких фабрик вже вимерли,ан ні,ось воно вилізло.Ти не знало про мобілізацію при Порошенко бо жрало,срало,іржало зі сватів та кварталу 95,а потім " уставши от вАйн ы" обрало зрадника,брехла,мородера не баригу у президенти.Як не подобається шоколад то жуй своє зелене лайно і не пускай слюні.
20.10.2025 09:59 Ответить
Ну й шо. Як тут казав один - "мені на вас однаково, мені за Україну душа болить". Так що все це таке, дрібниці. Що там якісь окремі життя на фоні величної мети. Екзистенційної навіть. Так що досить ці новини обсмоктувати - побили, епілепсія і оце от все. Це ж вже звична річ, нічого сенсаційного.
20.10.2025 09:22 Ответить
злочинцям та порушникам ПРАВА - поліції ЗАКОН! якщо так і далі піде, то в цій країні скоро не буде ні армії, ні поліції, ні держави!
20.10.2025 09:23 Ответить
Чоловіче, ти хоча б розділові знаки нормально розставив, бо неясно, що ти написав - кілька значень написаного може бути)))
20.10.2025 09:28 Ответить
Відкормлені мусорські бугаї та мордовороти замість окопу мають суцільну безкарність. І користуються цим на повну. А хто проти-той ІПСО.
20.10.2025 09:28 Ответить
Мене ні. Обходять стороною. Чому не на передовій?
20.10.2025 09:29 Ответить
Відмажуть по тихому.
20.10.2025 09:30 Ответить
Це що, новина? Вчора в Одесі прямо біля входу в одне з відділень "тцк" теж побили цивільних людей. Але ж за це ніхто не відповідатиме, там це - щоденна рутина, "добові поставки".
20.10.2025 09:34 Ответить
У нас держава це санкціонує. І спорим, шо з них козлів не зроблять?
20.10.2025 09:35 Ответить
Правова держава, країна мрій...
Потім дивуються, а чого за все це ніхто воювати не хоче, чому наша СЗЧ-армія більша, ніж бундесфер
20.10.2025 09:39 Ответить
Что опіять?
Вигналі?
20.10.2025 09:55 Ответить
В корпорації "УКРАЇНА" (подивиться в свій паспорт, і подивиться в закон про те, як потрібно робити цей запис ) вже не існує ніяких державних установ (хоча можливо МВС, до якого комерційна фірма, під назвою "поліція " не має відношенння), але ця фірма користуючись незнанням українців законів чомусь намагається видавати себе за державних посадовців (навіть не маючи посвідчень держ.зразку) - тобто вони є стовідсотковими шахраями.
20.10.2025 09:56 Ответить
Головне шо не буряти.
20.10.2025 10:03 Ответить
 
 