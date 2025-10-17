Мужчины напали на автомобиль ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Утром 17 октября в селе Плебановка, что на Тернопольщине, двое мужчин напали на служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и помогли убежать военнообязанному. Во время побега они наехали на военного терцентра.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители получили сообщение от военных ТЦК о том, что на автодороге неизвестные лица на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали их служебный транспорт, создав аварийную ситуацию.

"Во время конфликта нападавшие помогли сбежать из автомобиля ТЦК военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину пересадили в свою машину и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных. ВИДЕО





Во время инцидента пострадал сотрудник ТЦК - в результате наезда автомобиля злоумышленников он получил травму ноги, говорят в Нацполиции.

В области вводили специальную полицейскую операцию. Как оказалось, нападавшие передвигались на двух разных автомобилях.

Одного из нападавших, 38-летнего жителя города Бучач, задержали около села Застиночее. Другого фигуранта, 48-летнего жителя Бучача, обнаружили около Чорткова.

Также читайте: Группа неизвестных лиц напала на РТЦК в Калуше: трое военнообязанных сбежали





Одного из нападавших правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 УПК.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.



