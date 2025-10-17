Мужчины напали на автомобиль ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж
Утром 17 октября в селе Плебановка, что на Тернопольщине, двое мужчин напали на служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и помогли убежать военнообязанному. Во время побега они наехали на военного терцентра.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители получили сообщение от военных ТЦК о том, что на автодороге неизвестные лица на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали их служебный транспорт, создав аварийную ситуацию.
"Во время конфликта нападавшие помогли сбежать из автомобиля ТЦК военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину пересадили в свою машину и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
Во время инцидента пострадал сотрудник ТЦК - в результате наезда автомобиля злоумышленников он получил травму ноги, говорят в Нацполиции.
В области вводили специальную полицейскую операцию. Как оказалось, нападавшие передвигались на двух разных автомобилях.
Одного из нападавших, 38-летнего жителя города Бучач, задержали около села Застиночее. Другого фигуранта, 48-летнего жителя Бучача, обнаружили около Чорткова.
Одного из нападавших правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 УПК.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
А тепер уяви що до лінії фронту тобі 1000 км.
https://censor.net/ru/news/3580298/v-ternopole-izbrali-mery-presecheniya-zaderjannym-*******
Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3495596
Вони просто беруть приклад -
Група "братків" "відбила" у ТЦК депутата Костопільської міськради Москвича на Рівненщині, - 4 серпня у Рівненській області під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов'язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Москвича, авто військових підрізала автівка криміналітету.07.08.25