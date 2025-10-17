РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
4 191 69

Мужчины напали на автомобиль ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Утром 17 октября в селе Плебановка, что на Тернопольщине, двое мужчин напали на служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и помогли убежать военнообязанному. Во время побега они наехали на военного терцентра.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители получили сообщение от военных ТЦК о том, что на автодороге неизвестные лица на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали их служебный транспорт, создав аварийную ситуацию.

"Во время конфликта нападавшие помогли сбежать из автомобиля ТЦК военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину пересадили в свою машину и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных. ВИДЕО

Нападение на ТЦК
Нападение на ТЦК

Во время инцидента пострадал сотрудник ТЦК - в результате наезда автомобиля злоумышленников он получил травму ноги, говорят в Нацполиции.

В области вводили специальную полицейскую операцию. Как оказалось, нападавшие передвигались на двух разных автомобилях.

Одного из нападавших, 38-летнего жителя города Бучач, задержали около села Застиночее. Другого фигуранта, 48-летнего жителя Бучача, обнаружили около Чорткова.

Также читайте: Группа неизвестных лиц напала на РТЦК в Калуше: трое военнообязанных сбежали

нападение на тцк
нападение на тцк

Одного из нападавших правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 УПК.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

нападение на ТЦК
нападение на ТЦК

Автор: 

нападение (2262) Нацполиция (16853) ТЦК (782) Тернопольская область (769) Тернопольский район (27) Плебановка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Надіюся що норм впаяют нападникам
показать весь комментарий
17.10.2025 19:47 Ответить
+20
З автомобілю ТЦК неможливо втекти, бо ті, кого вони незаконно утримують проти волі - не засуджені злочинці; а самі тцкуни - не правоохоронці і не мають права будь-кого перевозити.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:51 Ответить
+14
Класичні ухилянти.Борзі.Гарно кацапів бити будуть.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти в даній ситуації за ТЦК, бо війна близько до твого дому. Примітимо, що все одно до ТЦК сам ти не пішов.
А тепер уяви що до лінії фронту тобі 1000 км.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:55 Ответить
Ааааааааа смішний москалик
показать весь комментарий
17.10.2025 19:59 Ответить
От чого ти цькуєш Владіміра з татарським прізвищем?! Ти що, нацист?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:02 Ответить
Aleksander Lukashenko Скільки років ти вже служиш в ЗСУ?
показать весь комментарий
17.10.2025 19:56 Ответить
У тебе проксі злетів, куратор бабки не заплатить.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:06 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 20:06 Ответить
Надіюся що норм впаяют нападникам
показать весь комментарий
17.10.2025 19:47 Ответить
Домовляться. Це ж Україна.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:01 Ответить
Сподіваюсь, маєте на увазі тих нападників, що викрадають людей та незаконно їх утримують з метою отримання неправомірної вигоди?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:05 Ответить
Москале,єхай накуй
показать весь комментарий
17.10.2025 20:20 Ответить
Ога
https://censor.net/ru/news/3580298/v-ternopole-izbrali-mery-presecheniya-zaderjannym-*******
показать весь комментарий
17.10.2025 20:30 Ответить
Военных, подозреваемых в пытках и разбоях на Тернопольщине, заключили под стражу Источник: https://censor.net/ru/n3580298
показать весь комментарий
17.10.2025 20:31 Ответить
Буряти то лудше!
показать весь комментарий
17.10.2025 21:04 Ответить
Ніхрена їм не впаяють,дії тцк є протизаконними,вчи конституцію,закони України кацапе,як не взмозі можеш піти на куй.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:41 Ответить
О,ще один андрєй анрєєв юрист тіктоківський.Руській,здєсь водкі нєт,іді дамой
показать весь комментарий
17.10.2025 21:03 Ответить
Щось не те робиться з тими тецекашниками і їх сповіщеннями. Може потрібно вже познімати бронь з усіх броненосців.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:49 Ответить
Так само проявляли незадоволення (скавуліли) на Сході. А потім прийшли буряти...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:06 Ответить
Класичні ухилянти.Борзі.Гарно кацапів бити будуть.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:50 Ответить
" ухилянтів" вигадали в оп,для дегенератів,щоб дегенератам було про що висери свої писати в коментах.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:43 Ответить
Як ти хочеш назвати істот призовного віку що згідно закону не пройшли ВЛК та не оновили військово-облікові дані?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:52 Ответить
І як саме вони називаються згідно закону?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:57 Ответить
Все зрозуміло. Вранці в селі бусифікували когось та тікали. Але не далеко.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:51 Ответить
З автомобілю ТЦК неможливо втекти, бо ті, кого вони незаконно утримують проти волі - не засуджені злочинці; а самі тцкуни - не правоохоронці і не мають права будь-кого перевозити.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:51 Ответить
При Пороху такого не було.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:54 Ответить
При Пороху мобілізацію проводили майже ідеально...
показать весь комментарий
17.10.2025 19:56 Ответить
А при Кучмі , чи Ющенку , мобілізації взагалі не було - і що тепер ?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:36 Ответить
А при згаданих вами особах були якісь військові дії в Україні? Де вас довбнів вирощюють?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:44 Ответить
Це натяк вам , довбням , що порівнювати тупо - не можна порівнювати "АТО" і повномасштабне втргнення !
показать весь комментарий
17.10.2025 20:48 Ответить
То не Mercedes-Benz G-Class, то GL взагалі-то на фото. Ну видно ж, що не кубік Гелендваген...
показать весь комментарий
17.10.2025 19:57 Ответить
На фото авто тцк. Ваген поїхав.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:02 Ответить
зелена наволочь свідомо провалили мобилизацію ось і маємо
показать весь комментарий
17.10.2025 19:58 Ответить
Патріоти дрібнішають. Як Яника змітати, так уперед і ми герої. А як країну захищати, то к мамці під спідницю.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:58 Ответить
Таваріщь, Вас продало "к мамці"...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:12 Ответить
не потрібно кацапам вказувати що їх "палить ".Бо буде важче виловлювати.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:55 Ответить
Ну, винна...
показать весь комментарий
17.10.2025 21:04 Ответить
А де була поліція під час пакування в бус? Протокол склали? Права зачитали? Ой, про що це я...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:01 Ответить
Військова поліція створюється для контролю саме військових, цивільними займатиметься звичайна поліція, як і раніше...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:08 Ответить
З вогнем на ураження представника військової поліції на фронт
показать весь комментарий
17.10.2025 20:04 Ответить
А що робив військовозабов'язаний в автомобілі ТЦК?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:05 Ответить
оповіщався ...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:39 Ответить
поки не почнуть застосовувати табельну зброю буде лише гірше - ця мразота "заспокоїться" після парочки другої пристріляної мразоти на місці злочину!
показать весь комментарий
17.10.2025 20:06 Ответить
Маєте надію, що ПРАВОохоронці нарешті прийдуть до тями і почнуть стріляти порушників прав людини?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:12 Ответить
дофіга вас щось розплодилося під час війни, борцунів за СВОЇ "права"! настав час для даної категорії створювати табори, де такі "борці" будуть предметно вчити свої ОБОВ'ЯЗКИ в проміжках між роботою киркою та лопатою!
показать весь комментарий
17.10.2025 20:24 Ответить
Тобі в росію. Там це вже все є
показать весь комментарий
17.10.2025 20:48 Ответить
А ти хто таке, створювач таборів? Елітний ухилянт у складі тцкунів?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:53 Ответить
Везли одного, привезуть двох
показать весь комментарий
17.10.2025 20:08 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показать весь комментарий
17.10.2025 20:14 Ответить
Щось я, вас, заничкарених ухилянтів, не розумію. Ви всюди топите за тцкунів, але ж при Порошенко не було бусифікації. То ви за Порошенко чи за хрипате опудало? Чи грошенята не пахнуть?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:58 Ответить
Дядьку, у Вас серйозні проблеми з почуттям гумору.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:03 Ответить
Ха! Модератори пішли терти коменти! Вільний народ вільної країни, шо тут скажеш... Свобода слова, да...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:15 Ответить
Ще й назва ресурсу визиває запитання...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:21 Ответить
Може викликає? Чи ;визиває; рідніше звучить?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:23 Ответить
Представники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.

Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3495596
показать весь комментарий
17.10.2025 20:18 Ответить
В нелоха конституція на паузі поки воно мародере
показать весь комментарий
17.10.2025 20:57 Ответить
Викрадення і позбавлення волі це давно не злочин.Світле майбутнє чекає тих,хто тут залишиться
показать весь комментарий
17.10.2025 20:42 Ответить
Тому залишиться мало хто. Молодь виришіла не чекати
показать весь комментарий
17.10.2025 20:50 Ответить
Ось ці вже дочекались: Російські ДРГ розстрілюють цивільних у Покровську Джерело: https://censor.net/ua/n3580322
показать весь комментарий
17.10.2025 21:04 Ответить
А вирок тцкашникам за викрадення людини який буде?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:52 Ответить
 
 