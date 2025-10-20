Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: підозрюваних поліціянтів відправили під домашній арешт (доповнено)

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом правоохоронцям, Дмитру Циганенку та Іллі Бабіку, яких підозрюють у побитті чоловіка біля будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, суд обрав двом підозрюваним поліціянтам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, до 18 грудня.

Сторона захисту і підозрюваний не заперечували проти застосування такого запобіжного заходу, вважають клопотання прокурора обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, зазначає видання.

"Підозрюваний усвідомив всі обставини й наслідки події та щиро розкаюється", - заявив адвокат Дмитра Циганенка.

За його словами, підозрюваний надав всі необхідні покази слідству і готовий повною мірою співпрацювати з органом досудового розслідування.

Адвокатка Бабіка під час судового засідання сказала, що її підзахисний кається і щиро шкодує про скоєне.

Що передувало?

В Офісі Генпрокурора повідомили, що працівники поліції доставили чоловіка до будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці та побили його. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру.

Поліціянти завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, внаслідок чого потерпілий дістав множинні забої. Також відомо, що підозрювані побили чоловіка після того, як той розпилив в автівці перцевий балончик.

Поліцейські підозрюються у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.

