Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: підозрюваних поліціянтів відправили під домашній арешт (доповнено)

Побиття чоловіка біля РТЦК у Києві: суд обрав запобіжний захід для підозрюваного поліціянта
Фото: Iryna_Sysak

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом правоохоронцям, Дмитру Циганенку та Іллі Бабіку, яких підозрюють у побитті чоловіка біля будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, суд обрав двом підозрюваним поліціянтам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, до 18 грудня.  

Сторона захисту і підозрюваний не заперечували проти застосування такого запобіжного заходу, вважають клопотання прокурора обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, зазначає видання.

"Підозрюваний усвідомив всі обставини й наслідки події та щиро розкаюється", - заявив адвокат Дмитра Циганенка.

За його словами, підозрюваний надав всі необхідні покази слідству і готовий повною мірою співпрацювати з органом досудового розслідування.

Адвокатка Бабіка під час судового засідання сказала, що її підзахисний кається і щиро шкодує про скоєне.

Що передувало?

В Офісі Генпрокурора повідомили, що працівники поліції доставили чоловіка до будівлі РТЦК та СП у Голосіївському районі столиці та побили його. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру.

Поліціянти завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, внаслідок чого потерпілий дістав множинні забої. Також відомо, що підозрювані побили чоловіка після того, як той розпилив в автівці перцевий балончик.

Поліцейські підозрюються у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.

побиття (1022) Нацполіція (15587) суд (11923) запобіжний захід (563) ТЦК та СП (839)
+7
той вже пройшов влк і їде на навчального центру на реабілітацію....такі нові реалії демакратичного та справедливого суспільства.....
показати весь коментар
20.10.2025 15:51 Відповісти
+6
Це дуже "бородатий" жарт і зовсім не смішний.
Знаємо ми цю "рівність", майже щодня її спостерігаємо.
показати весь коментар
20.10.2025 16:00 Відповісти
+5
Спеціально переглянув цю і ще попередню новину. Де написано що він "ухилянт", може у рішенні суду?
показати весь коментар
20.10.2025 16:03 Відповісти
А того шо побили, теж відправили під домашній арешт?
показати весь коментар
20.10.2025 15:49 Відповісти
той вже пройшов влк і їде на навчального центру на реабілітацію....такі нові реалії демакратичного та справедливого суспільства.....
показати весь коментар
20.10.2025 15:51 Відповісти
Пишуть, що його побили за розпилювання перцю в бусі. От його ж теж треба покарати - під домашній арешт. А його взяли й випустили в окоп. А ще кажуть тут ухилянтів притісняють.
показати весь коментар
20.10.2025 15:53 Відповісти
а не пишуть про законність затримання та якоїсь доставки??не пишуть що затримання є тільки кримінальним??не пишуть що навіть за розпилювання нанесення побоїв групою осіб це вже важкий злочин??а ще не пишуть що поки триває судовий процес всі особи повинні бути на зв'язку та готовими бути явитися у той самий суд....і головне той хто схвалює та виправдовує правопорушення одного разу отримає досвід в тому яка це була велика помилка бо це співучасть за законом....хоча таких хватало і в минулих 1933-1952 поки тривали сталінські репресії
показати весь коментар
20.10.2025 16:09 Відповісти
А не пишуть що йде війна і кожен військовозобов"язаний повинен пройти реєстрацію у військоматах?
показати весь коментар
20.10.2025 17:02 Відповісти
Пишуть, що навіть в сталінські часи сумнозвісні "трійки" створювали хоч якусь видимість дотримання закону. Твоє зелене шобло сталіна давно перевершило.
показати весь коментар
20.10.2025 17:23 Відповісти
браво,більшість забуває межу між Людиною та Осіб'ю-рабом,тому їм нічогоне вдасця довести,бо у них є лише обов'язки...
показати весь коментар
20.10.2025 17:36 Відповісти
всі рівні перед Законом.
показати весь коментар
20.10.2025 15:53 Відповісти
Це дуже "бородатий" жарт і зовсім не смішний.
Знаємо ми цю "рівність", майже щодня її спостерігаємо.
показати весь коментар
20.10.2025 16:00 Відповісти
в цю гру можна грати в двох. цікаво ,поліцай піде воювати чи в тюрму сяде?
показати весь коментар
20.10.2025 16:08 Відповісти
Мені байдуже, чес-слово. У нас для цього є суд (який вже він є...), нехай він і вирішує разом зі звинуваченим.
показати весь коментар
20.10.2025 17:09 Відповісти
а що з ухилянтом? вибачилися і відвезли на таксі додому?
показати весь коментар
20.10.2025 15:56 Відповісти
Спеціально переглянув цю і ще попередню новину. Де написано що він "ухилянт", може у рішенні суду?
показати весь коментар
20.10.2025 16:03 Відповісти
подібні вихваляльщики та виправдовувачі були й 1933-1952,хоча і досі достає лізоблюдів які восхваляють ката та вбивцю народів,у них відсутня совість і коротка пам'ять і головне -головне не їх .....
показати весь коментар
20.10.2025 16:15 Відповісти
А де він взяв балончик з перцовим газом, якщо не провели поверхневий огляд при затриманні, гоніть їх з поліції, не потрібно їх притягувати передайте в ТЦК СП.
показати весь коментар
20.10.2025 16:12 Відповісти
На каком основании они должны проводить такой осмотр? На каком основании он был задержан?
показати весь коментар
20.10.2025 16:38 Відповісти
Яке страшне покарання: сидіти вдома, жерти в три горлянки, дивитись найпотужнішого по телику та трахати дружину, чи хто там є.
показати весь коментар
20.10.2025 16:30 Відповісти
"Підозрюваний усвідомив всі обставини й наслідки події та щиро розкаюється", - заявив адвокат Дмитра Циганенка.

Якась маячня. В чому він має розкаюватись? В тому що оборонявся від бандитів, які його викрали?
показати весь коментар
20.10.2025 17:20 Відповісти
нам нав'язують поведінку раба перед хозяїном або тим кого ,,уповноважили,,
показати весь коментар
20.10.2025 17:39 Відповісти
Схоже, цього чоловіка добре залякали. Зелені мусора не зупиняться ні перед чим, можуть і з ріднею щось зробити. Яникові менти в порівнянні з нинішніми просто зразок добропорядності і законності.
показати весь коментар
20.10.2025 17:46 Відповісти
ні,є прослойка суспільства яка згодна склонятися перед будь ким у формі і виконувати все що з них вимагають,навіть якщо далеко від закону та здорового глузду,або цінічне лайно з категорії ,,лиш би не я,,,
показати весь коментар
20.10.2025 18:01 Відповісти
 
 