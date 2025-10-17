УКР
Затримання військових на Тернопільщині
3 254 25

Військових, яких підозрюють в катуваннях і розбоях на Тернопільщині, відправили під варту

У Тернополі обрали запобіжні заходи затриманим військовим
Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі суд обрав запобіжні заходи військовослужбовцям, яких напередодні затримала поліція за підозрою у викраденні та катуванні людей.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що засідання у цій справі розпочалися 16 жовтня, однак його перенесли через відвід адвокатів підозрюваних.

16 жовтня одному з підозрюваних обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Ще п'ятьом обрали запобіжний захід у п'ятницю, 17 жовтня.

Так, заслухали справу щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному А.С.

Заступник командира з психологічної підтримки частини Є.Д. взяв участь у засідання онлайн і висловив бажання взяти підозрюваного на поруки.

Суд не задовольнив клопотання заступника командира з психологічної підтримки частини Є.Д. про взяття підозрюваного на поруки й вирішив залишити підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Такі ж самі запобіжні заходи — тримання від вартою без права на внесення застави — обрали для ще чотирьох підозрюваних.

До засідання долучився чоловік, який представився як Коловрат Кожем’якін.

Видання розповідає, що на засіданні 16 жовтня цей же чоловік сказав, що є командиром із Третьої штурмової бригади, на запитання, чи всі шестеро затриманих у Тернополі — з Третьої штурмової бригади, відповів: "Так".

"З рішенням зрозуміло, що не згоден. Тому що, по-перше, вони всі молоді бійці, військовослужбовці, і вони могли б виконувати свої обов’язки, захищати Україну замість того, щоб сидіти в слідчому ізоляторі. Вони б більше користі принесли на службі, враховуючи, що за них поручались офіцери з хорошою характеристикою", - сказав Коловрат Кожемякін.

Чоловік утримався від відповіді, чи всі вони — чинні військовослужбовці.

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

суд (11909) Тернопіль (423) військовослужбовці (4977) запобіжний захід (562) Тернопільська область (636) Тернопільський район (29)
Топ коментарі
+7
білецький тут ні до чого, нє, він не знає, що його підлеглі з 2014 року є бандюгани, а він сам- голова ОЗУ. Заступник командира частини хоче взяти на поруки бандюгана, який калічив людей у ТИЛУ!! Ак..на 3-я штурмова! Просто зграя злочинців!
показати весь коментар
17.10.2025 19:17 Відповісти
+7
Ну і що? Я анітрохи не буду проти, якщо орли Білецького мене викрадуть, тортурами примусять переписати на них все майно та підписати контракт, після якого покладуть у першому ж штурмі. Адже саме Білецький подарував нам незабутній мем з рожевими свинками і допоміг скинути Баригу!
показати весь коментар
17.10.2025 19:45 Відповісти
+6
Коловрат Свастонов вродє прав, от тількі бйці чомусь на Тернопольщіні....
показати весь коментар
17.10.2025 19:22 Відповісти
Да, було б цікаво
показати весь коментар
17.10.2025 19:53 Відповісти
білецький тут ні до чого, нє, він не знає, що його підлеглі з 2014 року є бандюгани, а він сам- голова ОЗУ. Заступник командира частини хоче взяти на поруки бандюгана, який калічив людей у ТИЛУ!! Ак..на 3-я штурмова! Просто зграя злочинців!
показати весь коментар
17.10.2025 19:17 Відповісти
Наберіть в Гуглі- Білецький-Аваков, почитайте, може щось зрозумієте
показати весь коментар
17.10.2025 19:33 Відповісти
Якого хріна людей обзиваєш?
показати весь коментар
17.10.2025 19:54 Відповісти
Похоже, что Азовцы, оставив надежды на какую-либо справедливость при мобилизации, решили наказывать ухилянтов и их пособников своими силами. Теперь за это накажут не ухилянтов, а героев-бойцов. Как же это подло.😠
показати весь коментар
17.10.2025 19:21 Відповісти
Кати українців.
показати весь коментар
17.10.2025 19:27 Відповісти
героїв чого*? ти що на передозі? катувати українців це герой?
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
Будь кого катувати - це військовий злочин. Не підлягає строку давності.
показати весь коментар
17.10.2025 20:08 Відповісти
3-тя штурмова і їхні командири Білецький, Жорін та Кухарчук, це НЕ азовці.
показати весь коментар
17.10.2025 20:37 Відповісти
Коловрат Свастонов вродє прав, от тількі бйці чомусь на Тернопольщіні....
показати весь коментар
17.10.2025 19:22 Відповісти
Виявляється це ніяка не банда в пікселі.
Це військовослужбовці яких командири відправили таким
чином допомагати мобілізації. Ось вони й допомагали як могли та як вважали за можливе.
Ось чому на деяких відео є "оповіщателі" з балаклавами на мордах.
А те що грабували катували та вимагали - то в вільний від служби час. Білецький тут не при ділах.
показати весь коментар
17.10.2025 19:24 Відповісти
отакої!
аваков чорт, зарано стартанув.
білецький, не вміє контролювати свої бандюганське бидло стадо?
чи хтось сумнівається, що мєнти та кримінальники, це одне і теж?
показати весь коментар
17.10.2025 19:29 Відповісти
Главный сержант роты Кожемякин не согласен, шо существенно.
показати весь коментар
17.10.2025 19:32 Відповісти
А скільки ще таких "помічників в мобілізації" гастролює в іншиих областях
показати весь коментар
17.10.2025 19:41 Відповісти
ехо майбутнього еха війни… не всі бувають благородними відчайдухами….
показати весь коментар
17.10.2025 19:41 Відповісти
Ну і що? Я анітрохи не буду проти, якщо орли Білецького мене викрадуть, тортурами примусять переписати на них все майно та підписати контракт, після якого покладуть у першому ж штурмі. Адже саме Білецький подарував нам незабутній мем з рожевими свинками і допоміг скинути Баригу!
показати весь коментар
17.10.2025 19:45 Відповісти
Якщо подивитись на це з іншого боку - то прийшли б буряти та пограбували б. А так - краще вже нехай свої.
показати весь коментар
17.10.2025 20:04 Відповісти
От же ж несподіванка! У тітухана білецького і підлеглі виявилися бандюганами-відморозками. Ніколи такого не було, і от знову. До речі, пам'ятаєте, як великий білий вождь топив за конфедерацію з рахою? От в кого треба руснявий аусвайс пошукати.
показати весь коментар
17.10.2025 19:47 Відповісти
заступник командира з психологічної підтримки повинен сидіти поряд....
показати весь коментар
17.10.2025 19:47 Відповісти
Ех! А зовсім недавно на мене налітали всі на форумі, щойно я осмілювався запитати звідки у Білецького бабки на квартиру в елітному жк Києва, та де він був під час трагедії під Дебальцево.
Добавлю що на фронті з його орлами якось не стикався, а от в госпіталі три орли в терапії- з ГРВІ поклали- якось напаялися і почудили на славу. ВСП приїхало, знайшло одного хлопчину- чекушку видув і лежав, втикав в телефоні і забрали саме його.
показати весь коментар
17.10.2025 20:05 Відповісти
о... Білецький... національні дружини...

знову старе гімно сплило, хоч тепер воно в іншій обгортці

нащо "3 штурмова" його ще тримає при собі - питаннячко
показати весь коментар
17.10.2025 20:34 Відповісти
 
 