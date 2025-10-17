Військових, яких підозрюють в катуваннях і розбоях на Тернопільщині, відправили під варту

Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі суд обрав запобіжні заходи військовослужбовцям, яких напередодні затримала поліція за підозрою у викраденні та катуванні людей.

Зазначається, що засідання у цій справі розпочалися 16 жовтня, однак його перенесли через відвід адвокатів підозрюваних.

16 жовтня одному з підозрюваних обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Ще п'ятьом обрали запобіжний захід у п'ятницю, 17 жовтня.

Так, заслухали справу щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному А.С.

Заступник командира з психологічної підтримки частини Є.Д. взяв участь у засідання онлайн і висловив бажання взяти підозрюваного на поруки.

Суд не задовольнив клопотання заступника командира з психологічної підтримки частини Є.Д. про взяття підозрюваного на поруки й вирішив залишити підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Такі ж самі запобіжні заходи — тримання від вартою без права на внесення застави — обрали для ще чотирьох підозрюваних.

До засідання долучився чоловік, який представився як Коловрат Кожем’якін.

Видання розповідає, що на засіданні 16 жовтня цей же чоловік сказав, що є командиром із Третьої штурмової бригади, на запитання, чи всі шестеро затриманих у Тернополі — з Третьої штурмової бригади, відповів: "Так".

"З рішенням зрозуміло, що не згоден. Тому що, по-перше, вони всі молоді бійці, військовослужбовці, і вони могли б виконувати свої обов’язки, захищати Україну замість того, щоб сидіти в слідчому ізоляторі. Вони б більше користі принесли на службі, враховуючи, що за них поручались офіцери з хорошою характеристикою", - сказав Коловрат Кожемякін.

Чоловік утримався від відповіді, чи всі вони — чинні військовослужбовці.

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

