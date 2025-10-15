УКР
Новини
Затримані військові на Тернопільщині можуть бути бійцями Третьої штурмової: бригада відреагувала

Затримання військових на Тернопільщині: Третя штурмова відреагувала

У Третій штурмовій бригаді прокоментували інформацію про затримання правоохоронцями на Тернопільщині групи військових, які нібито є бійцями бригади й начебто причетні до викрадення та побиття людей.

Про це йдеться у заяві бригади в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової.

Бригада запевняє, що відкрита до співпраці з правоохоронними органами й очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Нацполу.

"Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії", - наголосила 3 ОШБр.

Затримання військових на Тернопільщині: Третя штурмова відреагувала

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Тобто вони гадки не мають де знаходятся їх підлеглі?
Страшно уявити що буде, коли всі повернуться. І як бачимо катували не суддю чи прокурора з депутатом.
15.10.2025 22:27
Та ти шо . І ти особисто був присутнім в черзі на " гвалтування"
15.10.2025 22:40
Переклад - самі винуваті, що попалися, тому відкрито захищати не будемо, але потім з в'язниці знову до себе заберем
15.10.2025 22:30
Третя штурмова - якось по звірячому вони тили штурманули
15.10.2025 22:25
Тобто вони гадки не мають де знаходятся їх підлеглі?
Страшно уявити що буде, коли всі повернуться. І як бачимо катували не суддю чи прокурора з депутатом.
15.10.2025 22:27
Коли повернуться всі, То на всіх, пересічних вистачати не буде. Візьмуться і за суддів з прокурорами
15.10.2025 22:29
Відслюнявив командиру і катайся
15.10.2025 22:30
Слюнявить не надо. Катайся так. Посмотрите киевские плакаты 3-й штурмовой.
Каждому дадут девку со шпалером и мотоцикл. Гоняй до несхочу
15.10.2025 23:32
головне радує що перші на черзі мусорилі та тилові свині в пікселі,дуже їх хлопці не ******* бо багато з них пом'ятають початок війни і як криси тікали кидаючі міста та села...
15.10.2025 22:31
Это вряд ли, на стороне вышеупомянутых господ закон, оружие, связи ( на крайний случай откупятся при наезде, благо накопили чем), только гражданские обычные люди ничем не защищены от чьего либо произвола.
16.10.2025 00:32
Рожеві свинки в дії
15.10.2025 22:27
Переклад - самі винуваті, що попалися, тому відкрито захищати не будемо, але потім з в'язниці знову до себе заберем
15.10.2025 22:30
"Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб".
15.10.2025 22:30
про кримінал ні слова....на курському напрямку десь с півроку один такий згвалтував місцеву зовсім молоду дівчину і вбив,було в сумському районі багато шуму,був один чи кілька мовчать,справу від суспільства приховали,навіть догадуватися доводиться правда чи ні.....
15.10.2025 22:35
Та ти шо . І ти особисто був присутнім в черзі на " гвалтування"
15.10.2025 22:40
А у сусіда корова отелилась, і ваш карло- пу почав гадити у чемодани більшого розміру.
Далі що?
Далі що?
15.10.2025 22:49
пиши адресу подарую тобі орден ,,кончений року,,....
15.10.2025 22:59
Сiнька зло, попий води, може добрiше станешь
15.10.2025 23:38
генетична тупість нелікується,краще не плодися....
15.10.2025 23:45
знайшов на цензорі
https://censor.net/ua/photonews/3565296/na-sumschyni-zatrymaly-pidozryuvanogo-u-vbyvstvi-17-richnoyi-divchyny
все зходиться з вашою інфою, окрім військовості
суми такий курський напрямок як севастополь антарктичний
16.10.2025 00:00
які нібито є бійцями бригади й начебто причетні до викрадення та побиття людей.
Нібито і начебто, це ще не точно. Рано судити бійців 3-ї штурмової.
Нібито і начебто, це ще не точно. Рано судити бійців 3-ї штурмової.
15.10.2025 22:31
Ну, за бойову славу вирішили податок збирати. Буває...
15.10.2025 22:32
Ще нічого не ясно, а коментуни вже кістки обглодують!!!
15.10.2025 22:33
що не зрозуміло??віджата кіа в розшуку,заяви потерпілих,.....
15.10.2025 22:36
Що це дійсні військовожбовці трійки, саме це обсмоктують коментуни!
15.10.2025 23:04
Он, як забулькало ************* по мережі, аж ротами ляпають, один поперед другого, по команді фсбшників!?!? Ох і смердючі роти …, у ********* посіпак!!
За парєбрікам чешіть, язиками дупу ******!! А Українців без орків розберуться!
15.10.2025 22:33
Мені здається, що дрисцунам з Австріі у даному випадку теж краже жувати, аніж коментувати.
15.10.2025 22:51
Чомусь оці рожеві свинки домбасятину не катують, а приїхали доТернополя. Більше чим впевнений , що ці свинки масквароті.
15.10.2025 22:40
Тобто сам факт катування тебе не обурює?! Обурює лише об'єкт катування та мова спілкування катів. Прикольно...
15.10.2025 22:44
Прикольно, то що у нацкорпусі кацапорилі рожеві свинки, що катують українців, явно вони працюють на фсб, а тупий наріт далі рве дупу за медіаряжену третью штурмавую
15.10.2025 23:04
Не треба ніяких теорій змов. На свої кишені вони працюють. Ось і все кіно. Напевно цього разу по ланцюжку комусь на горі недодали відсоток. Або занадто пустилися берега, та довелося позбутися їх. Ну а кацапи звісно цим вміло користуються. Їм навіть робити нічого не потрібно.
15.10.2025 23:30
нах оно 3-й надо???.. там и так желающих пруд-пруди... еще и мусора в доле...
15.10.2025 22:52
Головне шо не буряти
15.10.2025 22:58
Холодний душ для тих хто романтизуе армію і солдат.....
15.10.2025 23:07
Та ще ж невідомо хто, що, за що та кого. Скільки випадків, що цивільні нападають на військових, що у відпустках тощо. Може когось упізнали, може ще якісь обставини. Треба почекати суду, а тоді робити висновки. Хоча і серед військових є різні люди.
15.10.2025 23:22
я незнаком з билецким но мне непонятен один вопрос, почему при краже 2-3 млн в команде пороха был кипишь от билецкого а как у зели миллиарды таят то все норм?
15.10.2025 23:31
Це iнше
15.10.2025 23:40
Нчого дивного. Сам білецький - в минулому тітушка і шістка Авакова. То й хлопи в нього відповідні.
15.10.2025 23:42
Ніколи побратим побратим не образить не тільки діями а і словом виходить що іде напад на 3 бригаду а захищають торгашів наркоторговців іншу шелупонь які наживаються під час війни і якщо влада закрива очі на те шо робиться то може військові наведуть лад хоч методи іноді жорсткі та справедливі
16.10.2025 00:06
А кто будет наводить? Или вы считаете, что все военные это эталон чести и справедливости? Когда у человека появляется власть и оружие-это очень сильный соблазн, не многие выдерживают.
16.10.2025 00:34
Це ж показова бригада.А ще ходять чутуки,щзо з тцк працюютьь з бійцівських клубів.І взагалі ті молодики,які ************ тцк і в спортивному одязі,схожі на спортсменів.
16.10.2025
Відмажуться, в нас і не таке може прокатити
16.10.2025 00:29 Відповісти
 
 