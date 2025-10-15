Затримані військові на Тернопільщині можуть бути бійцями Третьої штурмової: бригада відреагувала

У Третій штурмовій бригаді прокоментували інформацію про затримання правоохоронцями на Тернопільщині групи військових, які нібито є бійцями бригади й начебто причетні до викрадення та побиття людей.

Про це йдеться у заяві бригади в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової.

Бригада запевняє, що відкрита до співпраці з правоохоронними органами й очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Нацполу.

"Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії", - наголосила 3 ОШБр.

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

