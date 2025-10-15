На Тернопільщині затримали групу військових, які катували людей і вимагали гроші, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліцейські Тернопільщини затримали групу військовослужбовців, причетних до серії насильницьких і майнових злочинів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції , зловмисники незаконно позбавляли волі людей, катували, били та відбирали майно.
Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.
Також, одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.
Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.
Ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою.
Тернопільські поліцейські, бійці роти поліції особливого призначення за підтримки колег з спецпідрозділів КОРД з чотирьох областей України реалізували масштабну спецоперацію із припинення злочинної діяльності військовослужбовців. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб.
Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Це наклеп.
Джерело: https://censor.net/ua/n3579629
Без сумніву, це бидлота-бандюки з ТЦК.
Тому й не пишуть, що за військові.
Дехто пише, що це були військові з 3-ї штурмової бригади Білецького, яких залучив Тернопільській ТЦК для посилення мобілізації в області.