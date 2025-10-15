УКР
6 762 41

На Тернопільщині затримали групу військових, які катували людей і вимагали гроші, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Тернопільщини затримали групу військовослужбовців, причетних до серії насильницьких і майнових злочинів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції , зловмисники незаконно позбавляли волі людей, катували, били та відбирали майно.

затримання військових на Тернопільщіні

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Також, одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

затримання військових поліцією

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК Тернополя тепер залучатиме бойові підрозділи до мобілізаційних процесів


затримання військових поліцією

Ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою.

операція КОРД

Тернопільські поліцейські, бійці роти поліції особливого призначення за підтримки колег з спецпідрозділів КОРД з чотирьох областей України реалізували масштабну спецоперацію із припинення злочинної діяльності військовослужбовців. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб.

вилучена зброя
вилучена зброя

Також читайте: Вимагали 30 тис. грн неіснуючого боргу та викрали військовослужбовця: повідомлено про підозру групі осіб на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


вилучена зброя

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нацполіція (15578) Тернопіль (421) військовослужбовці (4971) Тернопільська область (634) Тернопільський район (27)
Топ коментарі
+33
Так це мабуть і йдеться про тцк.
показати весь коментар
15.10.2025 19:45 Відповісти
+23
А що це за " військові ",що вільно пересуваються майже по всій Україні??? Дивна історія!!!
показати весь коментар
15.10.2025 19:47 Відповісти
+18
вони дуже хотіли бути схожими на ТЦК
показати весь коментар
15.10.2025 19:44 Відповісти
не то хіба війскові ?! то вже ******** 100% ...
показати весь коментар
15.10.2025 19:41 Відповісти
ТЦКшні ЗЕбурятики тренуються? денацифікують потихеньку Україну. прийде справжній бурят, а денацифікувати вже немає кого, одні ТЦКшні буряти залишаться. а як відомо, бурят буряту око не виклює.
показати весь коментар
15.10.2025 21:24 Відповісти
вони дуже хотіли бути схожими на ТЦК
показати весь коментар
15.10.2025 19:44 Відповісти
Так це мабуть і йдеться про тцк.
показати весь коментар
15.10.2025 19:45 Відповісти
Тобі ****** платять за слово ТЦК? Гнида ти кацапська.
показати весь коментар
15.10.2025 20:39 Відповісти
Ответь за базар.
показати весь коментар
15.10.2025 21:11 Відповісти
Так це мабуть і є тцк тільки "неофіційна" група оповіщення.
показати весь коментар
15.10.2025 20:03 Відповісти
Імовірно, це качка. Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка.
показати весь коментар
15.10.2025 20:12 Відповісти
Коли ти будеш бігти перед машиною, "******* легкозаймистою речовиною, скажи ще декілька раз "Качка"
показати весь коментар
15.10.2025 21:08 Відповісти
Баран жевял травю
показати весь коментар
15.10.2025 21:11 Відповісти
Проти твого досвіду в цій справі, хто може сперечатися
показати весь коментар
15.10.2025 21:17 Відповісти
А що це за " військові ",що вільно пересуваються майже по всій Україні??? Дивна історія!!!
показати весь коментар
15.10.2025 19:47 Відповісти
ТЦКуни, хто ж ще?!
показати весь коментар
15.10.2025 20:03 Відповісти
Ворожа іпса. Перевдягнуті буряти.
показати весь коментар
15.10.2025 19:59 Відповісти
вибачте а що спільне у цих всіх бандюганів? вони що з одного підрозділу чи це бувші зєки? тут вірно підмітили що вони совались по всі країні. це як?
показати весь коментар
15.10.2025 19:59 Відповісти
В нас кругом блокпости - муха не пролетить, не те шо дрг орків.
Це наклеп.
показати весь коментар
15.10.2025 20:02 Відповісти
МІй знайомий, діючий військовий бойового підрозділу, кожен тиждень до дружини їздить. Платить половину зарплати командиру і все. З документами для блокпостів, у нього все ок
показати весь коментар
15.10.2025 21:15 Відповісти
Хтось з розумних людей казав. Якщо перед вами знаходиться невідомий предмет, який весь у пір'ї, з дзьобом, плаває, як качка, крякає, як качка - то перед вами, напевно, качка.
показати весь коментар
15.10.2025 20:00 Відповісти
По війні буде цунамі кривавих злочинів. На жаль. Сумний досвід по другій світовій для Європи та СССР і по В'єтнаму для штатів.
показати весь коментар
15.10.2025 20:02 Відповісти
Хтось з "котиків", залишиться людиною, хтось піде в синьку чи наркоту. Хтось в кримінал. Так, це буде
показати весь коментар
15.10.2025 21:11 Відповісти
О як! В як би виявили що це тцк то виявилося що ніякі вони не військові а просто напросто ", працівники тцк"..
показати весь коментар
15.10.2025 20:02 Відповісти
Тернопільський ТЦК та СП на тлі скандалу з блокуванням цивільного авто людьми у камуфляжі та балаклавах заявив, що відтепер мобілізаційні процеси проводять із залученням бойових підрозділів...
Джерело: https://censor.net/ua/n3579629
показати весь коментар
15.10.2025 20:08 Відповісти
Оце вони і є, ті підрозділи
показати весь коментар
15.10.2025 21:12 Відповісти
Це випадково не ті "бойові" підрозділи, про які нещодавно розповідали в Тернопільському тцк?
показати весь коментар
15.10.2025 20:08 Відповісти
Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка.
показати весь коментар
15.10.2025 20:14 Відповісти
ТЦК тут ні до чого 100%. Їм же любителі писати всякі петиції пристойні надбавки наколядували. У них і так тепер все пучком.
показати весь коментар
15.10.2025 20:11 Відповісти
на жаль все тцк - це ОЗУ.
показати весь коментар
15.10.2025 20:16 Відповісти
замість рекрутінгу зелена пліснява зробила тцк- бандюг у законі
показати весь коментар
15.10.2025 20:18 Відповісти
Военные на войне, это не военные, это крысы вонючие...
показати весь коментар
15.10.2025 20:28 Відповісти
Це крутіше, ніж у рашці.

Без сумніву, це бидлота-бандюки з ТЦК.

Тому й не пишуть, що за військові.
показати весь коментар
15.10.2025 20:30 Відповісти
це 100 % ТЦК...
показати весь коментар
15.10.2025 20:33 Відповісти
ТЦК Тернополя тепер залучатиме бойові підрозділи до мобілізаційних процесів - це вже вони?
показати весь коментар
15.10.2025 20:36 Відповісти
Так
показати весь коментар
15.10.2025 20:39 Відповісти
На Тернопільщині більшість працівників ТЦК це колишні вихідці із МВД.
показати весь коментар
15.10.2025 20:37 Відповісти
У тернопільських пабліках пишуть, що затримали 7 осіб, 4 з Донецької області , ще 3 з Маріуполя.
Дехто пише, що це були військові з 3-ї штурмової бригади Білецького, яких залучив Тернопільській ТЦК для посилення мобілізації в області.
показати весь коментар
15.10.2025 20:38 Відповісти
Усю цю затриману тернупільську мерзоту, негайно на фітнес заняття в зал, до масок шоу...!!! Мотім їх ще обовязково треба помити від гімна у ваннах з сірчаною кислотою...!!! Усі кого катували ці підараси ТЦКуни, не будуть проти, а навіть потрібно їм запропонувати, до того долучитися...!!!
показати весь коментар
15.10.2025 20:39 Відповісти
Дебіли тцкашні. У взводі ледь ходячий інвалід 3 групи, придатний, ще один півроку тому списаний знов став теж придатним, батько 3 дітей це класика, двоє по уходу матері 90 річні 1 і 2 групи, і один броньований з агрофірми. а діловод пішов у сзч.
показати весь коментар
15.10.2025 20:42 Відповісти
всі хочуть знати, що це за "військові". Чому нема інформації? Що приховують від людей?
показати весь коментар
15.10.2025 20:46 Відповісти
бодікамери були виключені....
показати весь коментар
15.10.2025 20:56 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 21:18 Відповісти
Єй всі хто виїхав за кордон повертайтесь скоріше додому. Тут такіє перспектіви, і вам і вашим дітям з онуками вистачить! Хутчіш
показати весь коментар
15.10.2025 21:17 Відповісти
 
 