УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Мобілізація в Україні
6 701 66

ТЦК Тернополя тепер залучатиме бойові підрозділи до мобілізаційних процесів

мобілізація,тцк

Тернопільський ТЦК та СП на тлі скандалу з блокуванням цивільного авто людьми у камуфляжі та балаклавах заявив, що відтепер мобілізаційні процеси проводять із залученням бойових підрозділів, а "проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних у ресторанах і нічних клубах не суперечать закону".

Про це йдеться у повідомленні терцентру, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", - зазначили у ТЦК.

У терцентрі наголосили, що "в умовах повномасштабної війни захист держави – це не лише конституційний обов'язок, а й питання честі й гідності" і додали, що "дотримання військового обліку – не формальність, а частина спільної оборони".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який самотужки доглядав важкохворого батька, мобілізували на Львівщині: прокуратура домоглася його звільнення із війська. ФОТО

Також там заявили, що теза "воюють лише бідні" неправдива. У військкоматі стверджують, що на фронті перебувають українці з різних верств населення: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі. Проте, як зазначається, деякі громадяни хочуть уникнути мобілізації, але це не лише порушує закон, а і є "проявом неповаги до тих, хто вже на передовій, хто дає їм можливість ще підготуватись, стати сильнішими та впевненішими".

"Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію". Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки", - додав Тернопільський ТЦК.

Також читайте: Військовий ТЦК не увімкнув бодікамеру в Луцьку, бо "відбивався від нападу": його оштрафовано на 17 тис. грн

Конфлікт із ТЦК в Тернополі: терцентр пояснив ситуацію

Що передувало?

Напередодні місцеві медіа Тернополя повідомляли, що біля ТЦ "Орнава" люди у балаклавах та камуфляжі заблокували авто з 49-річним футболістом та його дружиною всередині.

Як писали місцеві видання 0352 та "20 хвилин", блокування автівки тривало понад добу. Подружжя, яких вдома чекали двоє дітей, просило виписати повістку. Пізніше автівка поїхала з місця події.

ЗМІ писали, що у салоні власного авто нібито перебував 49-річний Сергій Задорожний – головний тренер футбольного клубу "Борщів".

Також 13 жовтня тернопільські ЗМІ повідомили, що напередодні у популярний клуб "RIVER" у Тернополі прийшли військові ТЦК, що викликало переполох серед відвідувачів.

Також читайте: Начальника ТЦК затримали на хабарі $2000 за "вирішення питань" військового обліку на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Тернопіль (420) мобілізація (3243) ТЦК та СП (831) Тернопільська область (633) Тернопільський район (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Бойові підрозділи в Тернополі? Серйозно? Їх, напевне, ТЦК забув оповістити, що війна в іншій стороні.
показати весь коментар
14.10.2025 15:16 Відповісти
+14
Знімайте Азов з Добропільського напрямку і відправляйте в Тернопіль.
показати весь коментар
14.10.2025 15:14 Відповісти
+13
Так раніше вже розповідали, що в ТЦК одні "тяжкопоранені" після фронту... Чи такі не користуються "повагою"?
показати весь коментар
14.10.2025 15:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знімайте Азов з Добропільського напрямку і відправляйте в Тернопіль.
показати весь коментар
14.10.2025 15:14 Відповісти
А чого, все ж для наріду.
показати весь коментар
14.10.2025 15:15 Відповісти
Люди саме за це голосували в 2019. Не можно не поважати вибір більшості.
показати весь коментар
14.10.2025 15:18 Відповісти
Jolli Rabbit
Щось у мене великий сумнів,що люди за це голосували.
Голоси були підкоректовані.
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
73% голосоували під час війни за клоунів з масляков шоу.
показати весь коментар
14.10.2025 16:11 Відповісти
чомусь пригадався «Фанфан-тюльпан» - гарний вояка вийшов з того ухилянта-молодого авантюриста Фанфана, який приєднується до армії, щоб уникнути неприємностей після завоювання сердець багатьох жінок, але циганка пророкує йому велику військову кар'єру.

.
показати весь коментар
14.10.2025 16:09 Відповісти
Швейк не згадався???)
показати весь коментар
14.10.2025 16:41 Відповісти
журнашлюхи зберігають рейтинг мразєнськага... а бидло ухилянти, які самі знають, що вони лайно пищать на військових...
показати весь коментар
14.10.2025 16:58 Відповісти
Забули додати що в ресторані чи нічному клубі вони не будуть перевіряти документи та бусіфікувати. Будуть просто працювати.
показати весь коментар
14.10.2025 15:16 Відповісти
Бойові підрозділи в Тернополі? Серйозно? Їх, напевне, ТЦК забув оповістити, що війна в іншій стороні.
показати весь коментар
14.10.2025 15:16 Відповісти
Просто бойові підрозділи стирають до 10-20% особового складу і підправляють в тил "оповіщувати" собі поповнення. Все чесно.
показати весь коментар
14.10.2025 15:24 Відповісти
ооо...вы не знаете файне мисто Тернопиль!.. сколько там блок - постов в 22 было! в ДФТГ вся область была)
показати весь коментар
14.10.2025 16:43 Відповісти
Так раніше вже розповідали, що в ТЦК одні "тяжкопоранені" після фронту... Чи такі не користуються "повагою"?
показати весь коментар
14.10.2025 15:17 Відповісти
а тепер ще будуть і непоранені та злі хлопці з нуля

все вірно !

сподіваюсь вони будуть з табельною зброєю...

.
показати весь коментар
14.10.2025 16:11 Відповісти
Вірно? Військові проти свого народу зі зброєю?
показати весь коментар
14.10.2025 17:14 Відповісти
Наконец-то сказали открыто. Служить и воевать должны все. Все кто подпадает под призыв. А то одни на фронте-другие развлекаются по ночным клубам. А это неправильно и несправедливо. И вообще-армия должна принимать самое активное участие в мобилизации. Парням на фронте нужна помощь и передышка.
показати весь коментар
14.10.2025 15:19 Відповісти
Дуже "тонко", ніхто не зрозуміє
показати весь коментар
14.10.2025 15:22 Відповісти
Це результат злочинної бездіяльностіВерховгололовкома Зеленьського.
Який продовжує уникати персональної відповідальності за моб заходи, покладені намнього Конституцією.
Щоб " рєйтінгі нє падалі-пускай там ваєнніє как- нібудь самі сєбя камплєктуют.."
І звалив все на військових, у яких відсутні будь- які права проводити примусову мобілізацію..
показати весь коментар
14.10.2025 15:20 Відповісти
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
показати весь коментар
14.10.2025 15:20 Відповісти
Той чоловік і в Резерві, і всі доументи на місці. То викладач вузу, документи на відстрочку подані...
Просто є Закони, але ж зелені насрати навіть на та закони, які ж вона сама прийняла.
Ну нічим добрим такі ексцеси не закінчаться, бо ж все то відверто провується якась херня. І саме владою!
показати весь коментар
14.10.2025 15:26 Відповісти
Хто " робить облави" і хто " повинен застосовувати закон"?
Все у купу звалив, задоволений мабуть.
Військові-відповідають за війну, а не за " виконання законів про штрафи".
Друге-- у військових відсутні- будь- які права що до примусової мобілізації. Це Зеленьський, який і є відподповідальним за мобілізацію фактично усним розпорядженям вимагає у ЗСУ виконувати невластиіі ЗСУ функції.
Щоб самому " нє втрачать рєйтінгі". Нехай тупий нарід на ЗСУ " бочку котить" , я не на Зеленьського, не на органи державної влади( адмістрації, міліцію, прокуратуру...) , що і повинна займатися моб заходами.
показати весь коментар
14.10.2025 15:27 Відповісти
А ще є конституція України,яка вище закону,і якщо закон не відповідає конституції ( як у данному випадку) тим законом можно, і потрібно підтерти дупу. Доречі, термін " ухилянт" був вигаданий в оп, ось для таких дегенератів як ви.
показати весь коментар
14.10.2025 15:28 Відповісти
То не скигли, хіба тебе примушують?
показати весь коментар
14.10.2025 15:24 Відповісти
Термін " ухилянт" вигаданий в оп,для дегенератів як ви. Як ти такий херой,можеш кожному поліцейському,прокурору при зустрічі казати що вони піда..ри, пійти до вр і там так само назвати синів депутатів, але ти хер так зробиш,навилиш собі в штани, бо твоєї хоробрості вистачає тількі щоб ригати свої виснри.
показати весь коментар
14.10.2025 15:32 Відповісти
Так і є, дядьку. Всі навкруги під@ри, один ви - д'Артаньян. Часом не ветеран Тернопольського фронту? Чи ви своє ще при совєтах відвоювали?
показати весь коментар
14.10.2025 15:44 Відповісти
Так так, тільки не бойові підрозділи, а бойовиків, точніше, тітушок в камуфляжі, кедах, кросівках і кольорових шкарпетках. Ну і ще морди балаклавами закриті, щоб хто не впізнав, бо ж ті "бойові" завтра просто собі у звичному одязі по вулицях ходити будуть і в кабаках віддихати. І ні на який нуль їх і калачем не заманиш. Вони тут" воюють".
Зелене шобло вже взагалі з котушок з`їхало, просто внаглу провокує протистояння і побоїща, бо ж на стільки то все цинічно і нагло, на стільки відверто протизаконно...
Чого, чого, а того нам зовсім не треба.
показати весь коментар
14.10.2025 15:22 Відповісти
А в яких саме боях приймають участь бойові підрозділи на Тернопільщині?
показати весь коментар
14.10.2025 15:25 Відповісти
Захищають країну від "угорських дронів"
показати весь коментар
14.10.2025 15:31 Відповісти
І то невдало🤣.
показати весь коментар
14.10.2025 17:16 Відповісти
калчакавскіє фронти
показати весь коментар
14.10.2025 16:00 Відповісти
Самі вчинили провокацію щоб ще більше "закрутити гайки". Профіт.
показати весь коментар
14.10.2025 15:27 Відповісти
"...всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур" - а це яких "інших"? Це мабуть ті самі "добровільні помічники", що ховають морди в балаклавах?
показати весь коментар
14.10.2025 15:28 Відповісти
90% всіх ТЦК це військові після поранень, смисл у цій показусі.
показати весь коментар
14.10.2025 15:28 Відповісти
****** в якій вірять лише розумово відсталі.
показати весь коментар
14.10.2025 16:08 Відповісти
Зараз налетять нікамунічєвонєдолжни і почнуть на тебе гавкати. Ані же точно знають, що там працюють 100-500% тільки молодих здорових хлопців (навіть, якщо вони з ампутаціями). Та й взагалі, дізнаєшся, що в ТЦК ваапщє нікто нігдє нікагда нє ваєвал. А дівчата, які там теж працюють, тоже нє дєвкі, а маладиє здаровиє парні (ето і так панятно)...
Якщо серйозно, то лишень уточню, що там не тільки після поранень, багато втратили здоров'я на війні і без поранень, але це пояснити янелохам взагалі неможливо.
показати весь коментар
14.10.2025 16:37 Відповісти
"підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі" - а де прокурори, судді, чиновники та їхні дітки? це яка верства?
показати весь коментар
14.10.2025 15:42 Відповісти
Їм не можна. Пики занадто великі та червноні - легка мішень для снайпера.
показати весь коментар
14.10.2025 15:46 Відповісти
нелохів верства, не заздри
показати весь коментар
14.10.2025 15:48 Відповісти
Офіційні тітушки?
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
Тобто вирішили втягнути в це лайно і військовослужбовців, щоб народ почав ненавидіти будь-яку людину в однострої. ФСБ зі своїми іпсо-операціями відпочиває
показати весь коментар
14.10.2025 15:52 Відповісти
коментатори - переважно самі є ухилянтами. просто сцикуни, які знаходять виправдання чому вони досі не на захисті. але ці виправдання, то для дебілів. п*дарастичне ТЦК? то йдіть , ******, до рекрутингових центрів і мобілізуйтеся напряму до в/ч. І нехай тут п*издьож розводити.
показати весь коментар
14.10.2025 15:55 Відповісти
З якого окопу пишеш убоге? Чи ти пайку від потужного своїми висерами відпрацьовуєш? До мусорні таких гнівних закликів нема? Це ж єталонні тилові щури.
показати весь коментар
14.10.2025 15:59 Відповісти
Потужно тримає інформаційний фронт
показати весь коментар
14.10.2025 16:21 Відповісти
Ти для себе яке виправдання знайшов?
показати весь коментар
14.10.2025 16:22 Відповісти
падляка, це ти?
показати весь коментар
14.10.2025 16:51 Відповісти
Що це за "бойові" підрозділи? Кажуть же в окопах не вистачає людей катастрофічно а вони будуть простий люд ловити, чи це паркетні бойові підрозділи?
показати весь коментар
14.10.2025 15:58 Відповісти
вони там походу в сосну в'їпалися? які нах бойові підрозділи? уїпанам якимось зброю дадуть?
показати весь коментар
14.10.2025 15:58 Відповісти
Бойові підрозділи в тилу будуть хапати всіх підряд, щоб формувати бойові підрозділи на фронті? Ні в кого протиріч не виникає в цій формулі?
показати весь коментар
14.10.2025 16:06 Відповісти
Ці серуни не є бойовими підрозділами. Це бувші поліцаї, прокурори інваліди та інша шалупень.
показати весь коментар
14.10.2025 17:14 Відповісти
Як же сворохобилось оте все бидло,що косить від арміі.Розуміє,що тепер з ними панькатись не будуть,як ото два тецекашники з одним копом,ховаючи очі.вмовляють якогось молодого поца показати документи.А кругом зграя старих пердунів та та базарних цьоток відбиває ухилянта,плюючи тецекашникам в очі,луплячи їх сумками по голові,дряпаючи і кусаючи.Тепер так не получиться.Як кажуть,удар прикладом в зуби дуже гарно прочищає мозок...
показати весь коментар
14.10.2025 16:35 Відповісти
Люди радіють тому що держава перетворюється на кацапію, і знецінює життя....
***** вам Европа.....
показати весь коментар
14.10.2025 16:46 Відповісти
Юрій Туркеш , а сам де воюєш, ущербне?
показати весь коментар
14.10.2025 17:04 Відповісти
Ти кацапський придурок, думаєш, якщо твої діді НКВДисти вбивали українців, то і тобі ТЦКуну заднєприводному все буде дозволено? Будеш кровлю харкати за злочини проти українців. Гнида паскудна.
показати весь коментар
14.10.2025 17:12 Відповісти
Кого прикладом в зуби? Діда з бабою? Це Тернопіль, а не Луганськ, там таким комісарам швидко знаходять смереку по розміру.
показати весь коментар
14.10.2025 17:17 Відповісти
Это что б 18-23 и не вздумали вернуться??? милованов привезет 10 лимонов арабов???
показати весь коментар
14.10.2025 16:45 Відповісти
а що там Конституція каже?
показати весь коментар
14.10.2025 16:48 Відповісти
кінець країни - це коли вбивають ті, хто мав би захищати
показати весь коментар
14.10.2025 16:49 Відповісти
Цей ТЦКашн ий придурок наговорив собі на термін. Воно не знає, що 17 стаття Конституції України, а це головний закон України, прямо забороняє залучати ЗСУ до насилля над громадянами. Але зелене кодло (єрмаки, татарови та інші) все роблять, щоб суспільство вороже ставилося до наших захисників. Для цього вони вже бурятів переодівають в форму ЗСУ.
показати весь коментар
14.10.2025 17:09 Відповісти
Бойові підрозділи для оповіщення. Рукалице. Я навіть не знаю, шо казати, бо забанять
показати весь коментар
14.10.2025 17:10 Відповісти
 
 