ТЦК Тернополя тепер залучатиме бойові підрозділи до мобілізаційних процесів

Тернопільський ТЦК та СП на тлі скандалу з блокуванням цивільного авто людьми у камуфляжі та балаклавах заявив, що відтепер мобілізаційні процеси проводять із залученням бойових підрозділів, а "проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних у ресторанах і нічних клубах не суперечать закону".

Про це йдеться у повідомленні терцентру, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", - зазначили у ТЦК.

У терцентрі наголосили, що "в умовах повномасштабної війни захист держави – це не лише конституційний обов'язок, а й питання честі й гідності" і додали, що "дотримання військового обліку – не формальність, а частина спільної оборони".

Також там заявили, що теза "воюють лише бідні" неправдива. У військкоматі стверджують, що на фронті перебувають українці з різних верств населення: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі. Проте, як зазначається, деякі громадяни хочуть уникнути мобілізації, але це не лише порушує закон, а і є "проявом неповаги до тих, хто вже на передовій, хто дає їм можливість ще підготуватись, стати сильнішими та впевненішими".

"Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію". Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки", - додав Тернопільський ТЦК.

Що передувало?

Напередодні місцеві медіа Тернополя повідомляли, що біля ТЦ "Орнава" люди у балаклавах та камуфляжі заблокували авто з 49-річним футболістом та його дружиною всередині.

Як писали місцеві видання 0352 та "20 хвилин", блокування автівки тривало понад добу. Подружжя, яких вдома чекали двоє дітей, просило виписати повістку. Пізніше автівка поїхала з місця події.

ЗМІ писали, що у салоні власного авто нібито перебував 49-річний Сергій Задорожний – головний тренер футбольного клубу "Борщів".

Також 13 жовтня тернопільські ЗМІ повідомили, що напередодні у популярний клуб "RIVER" у Тернополі прийшли військові ТЦК, що викликало переполох серед відвідувачів.

