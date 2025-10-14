ТЦК Тернополя тепер залучатиме бойові підрозділи до мобілізаційних процесів
Тернопільський ТЦК та СП на тлі скандалу з блокуванням цивільного авто людьми у камуфляжі та балаклавах заявив, що відтепер мобілізаційні процеси проводять із залученням бойових підрозділів, а "проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних у ресторанах і нічних клубах не суперечать закону".
Про це йдеться у повідомленні терцентру, інформує Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", - зазначили у ТЦК.
У терцентрі наголосили, що "в умовах повномасштабної війни захист держави – це не лише конституційний обов'язок, а й питання честі й гідності" і додали, що "дотримання військового обліку – не формальність, а частина спільної оборони".
Також там заявили, що теза "воюють лише бідні" неправдива. У військкоматі стверджують, що на фронті перебувають українці з різних верств населення: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі. Проте, як зазначається, деякі громадяни хочуть уникнути мобілізації, але це не лише порушує закон, а і є "проявом неповаги до тих, хто вже на передовій, хто дає їм можливість ще підготуватись, стати сильнішими та впевненішими".
"Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію". Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки", - додав Тернопільський ТЦК.
Що передувало?
Напередодні місцеві медіа Тернополя повідомляли, що біля ТЦ "Орнава" люди у балаклавах та камуфляжі заблокували авто з 49-річним футболістом та його дружиною всередині.
Як писали місцеві видання 0352 та "20 хвилин", блокування автівки тривало понад добу. Подружжя, яких вдома чекали двоє дітей, просило виписати повістку. Пізніше автівка поїхала з місця події.
ЗМІ писали, що у салоні власного авто нібито перебував 49-річний Сергій Задорожний – головний тренер футбольного клубу "Борщів".
Також 13 жовтня тернопільські ЗМІ повідомили, що напередодні у популярний клуб "RIVER" у Тернополі прийшли військові ТЦК, що викликало переполох серед відвідувачів.
Щось у мене великий сумнів,що люди за це голосували.
Голоси були підкоректовані.
.
все вірно !
сподіваюсь вони будуть з табельною зброєю...
.
Який продовжує уникати персональної відповідальності за моб заходи, покладені намнього Конституцією.
Щоб " рєйтінгі нє падалі-пускай там ваєнніє как- нібудь самі сєбя камплєктуют.."
І звалив все на військових, у яких відсутні будь- які права проводити примусову мобілізацію..
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
Просто є Закони, але ж зелені насрати навіть на та закони, які ж вона сама прийняла.
Ну нічим добрим такі ексцеси не закінчаться, бо ж все то відверто провується якась херня. І саме владою!
Все у купу звалив, задоволений мабуть.
Військові-відповідають за війну, а не за " виконання законів про штрафи".
Друге-- у військових відсутні- будь- які права що до примусової мобілізації. Це Зеленьський, який і є відподповідальним за мобілізацію фактично усним розпорядженям вимагає у ЗСУ виконувати невластиіі ЗСУ функції.
Щоб самому " нє втрачать рєйтінгі". Нехай тупий нарід на ЗСУ " бочку котить" , я не на Зеленьського, не на органи державної влади( адмістрації, міліцію, прокуратуру...) , що і повинна займатися моб заходами.
Зелене шобло вже взагалі з котушок з`їхало, просто внаглу провокує протистояння і побоїща, бо ж на стільки то все цинічно і нагло, на стільки відверто протизаконно...
Чого, чого, а того нам зовсім не треба.
Якщо серйозно, то лишень уточню, що там не тільки після поранень, багато втратили здоров'я на війні і без поранень, але це пояснити янелохам взагалі неможливо.
***** вам Европа.....