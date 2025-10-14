ТЦК Тернополя теперь будет привлекать боевые подразделения к мобилизационным процессам
Тернопольский ТЦК и СП на фоне скандала с блокированием гражданского авто людьми в камуфляже и балаклавах заявил, что отныне мобилизационные процессы проводят с привлечением боевых подразделений, а "проведение мероприятий оповещения военнообязанных в ресторанах и ночных клубах не противоречат закону".
Об этом говорится в сообщении терцентра, информирует Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", - отметили в ТЦК.
В терцентре отметили, что "в условиях полномасштабной войны защита государства - это не только конституционный долг, но и вопрос чести и достоинства" и добавили, что "соблюдение воинского учета - не формальность, а часть общей обороны".
Также там заявили, что тезис "воюют только бедные" ложный. В военкомате утверждают, что на фронте находятся украинцы из разных слоев населения: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи. Однако, как отмечается, некоторые граждане хотят избежать мобилизации, но это не только нарушает закон, но и является "проявлением неуважения к тем, кто уже на передовой, кто дает им возможность еще подготовиться, стать сильнее и увереннее".
"Сегодня, мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (так - рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а именно соблюдение воинского учета не является формальностью, а частью общей обороны, что напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки", - добавил Тернопольский ТЦК.
Что предшествовало?
Накануне местные медиа Тернополя сообщали, что возле ТЦ "Орнава" люди в балаклавах и камуфляже заблокировали авто с 49-летним футболистом и его женой внутри.
Как писали местные издания 0352 и "20 минут", блокирование автомобиля продолжалось более суток. Супруги, которых дома ждали двое детей, просили выписать повестку. Позже машина уехала с места происшествия.
СМИ писали, что в салоне собственного авто якобы находился 49-летний Сергей Задорожный - главный тренер футбольного клуба "Борщев".
Также 13 октября тернопольские СМИ сообщили, что накануне в популярный клуб "RIVER" в Тернополе пришли военные ТЦК, что вызвало переполох среди посетителей.
Щось у мене великий сумнів,що люди за це голосували.
Голоси були підкоректовані.
.
все вірно !
сподіваюсь вони будуть з табельною зброєю...
.
Який продовжує уникати персональної відповідальності за моб заходи, покладені намнього Конституцією.
Щоб " рєйтінгі нє падалі-пускай там ваєнніє как- нібудь самі сєбя камплєктуют.."
І звалив все на військових, у яких відсутні будь- які права проводити примусову мобілізацію..
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
Просто є Закони, але ж зелені насрати навіть на та закони, які ж вона сама прийняла.
Ну нічим добрим такі ексцеси не закінчаться, бо ж все то відверто провується якась херня. І саме владою!
Все у купу звалив, задоволений мабуть.
Військові-відповідають за війну, а не за " виконання законів про штрафи".
Друге-- у військових відсутні- будь- які права що до примусової мобілізації. Це Зеленьський, який і є відподповідальним за мобілізацію фактично усним розпорядженям вимагає у ЗСУ виконувати невластиіі ЗСУ функції.
Щоб самому " нє втрачать рєйтінгі". Нехай тупий нарід на ЗСУ " бочку котить" , я не на Зеленьського, не на органи державної влади( адмістрації, міліцію, прокуратуру...) , що і повинна займатися моб заходами.
Зелене шобло вже взагалі з котушок з`їхало, просто внаглу провокує протистояння і побоїща, бо ж на стільки то все цинічно і нагло, на стільки відверто протизаконно...
Чого, чого, а того нам зовсім не треба.
Якщо серйозно, то лишень уточню, що там не тільки після поранень, багато втратили здоров'я на війні і без поранень, але це пояснити янелохам взагалі неможливо.
***** вам Европа.....