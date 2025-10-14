ТЦК Тернополя теперь будет привлекать боевые подразделения к мобилизационным процессам

Тернопольский ТЦК и СП на фоне скандала с блокированием гражданского авто людьми в камуфляже и балаклавах заявил, что отныне мобилизационные процессы проводят с привлечением боевых подразделений, а "проведение мероприятий оповещения военнообязанных в ресторанах и ночных клубах не противоречат закону".

Об этом говорится в сообщении терцентра, информирует Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", - отметили в ТЦК.

В терцентре отметили, что "в условиях полномасштабной войны защита государства - это не только конституционный долг, но и вопрос чести и достоинства" и добавили, что "соблюдение воинского учета - не формальность, а часть общей обороны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, который самостоятельно ухаживал за тяжелобольным отцом, мобилизовали на Львовщине: прокуратура добилась его увольнения из армии. ФОТО

Также там заявили, что тезис "воюют только бедные" ложный. В военкомате утверждают, что на фронте находятся украинцы из разных слоев населения: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи. Однако, как отмечается, некоторые граждане хотят избежать мобилизации, но это не только нарушает закон, но и является "проявлением неуважения к тем, кто уже на передовой, кто дает им возможность еще подготовиться, стать сильнее и увереннее".

"Сегодня, мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (так - рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а именно соблюдение воинского учета не является формальностью, а частью общей обороны, что напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки", - добавил Тернопольский ТЦК.

Также читайте: Военный ТЦК не включил бодикамеру в Луцке, потому что "отбивался от нападения": его оштрафовали на 17 тыс. грн

Что предшествовало?

Накануне местные медиа Тернополя сообщали, что возле ТЦ "Орнава" люди в балаклавах и камуфляже заблокировали авто с 49-летним футболистом и его женой внутри.

Как писали местные издания 0352 и "20 минут", блокирование автомобиля продолжалось более суток. Супруги, которых дома ждали двое детей, просили выписать повестку. Позже машина уехала с места происшествия.

СМИ писали, что в салоне собственного авто якобы находился 49-летний Сергей Задорожный - главный тренер футбольного клуба "Борщев".

Также 13 октября тернопольские СМИ сообщили, что накануне в популярный клуб "RIVER" в Тернополе пришли военные ТЦК, что вызвало переполох среди посетителей.

Также читайте: Начальника ТЦК задержали на взятке $2000 за "решение вопросов" военного учета в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж