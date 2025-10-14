РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Мобилизация в Украине
6 828 70

ТЦК Тернополя теперь будет привлекать боевые подразделения к мобилизационным процессам

мобилизация,тцк

Тернопольский ТЦК и СП на фоне скандала с блокированием гражданского авто людьми в камуфляже и балаклавах заявил, что отныне мобилизационные процессы проводят с привлечением боевых подразделений, а "проведение мероприятий оповещения военнообязанных в ресторанах и ночных клубах не противоречат закону".

Об этом говорится в сообщении терцентра, информирует Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", - отметили в ТЦК.

В терцентре отметили, что "в условиях полномасштабной войны защита государства - это не только конституционный долг, но и вопрос чести и достоинства" и добавили, что "соблюдение воинского учета - не формальность, а часть общей обороны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, который самостоятельно ухаживал за тяжелобольным отцом, мобилизовали на Львовщине: прокуратура добилась его увольнения из армии. ФОТО

Также там заявили, что тезис "воюют только бедные" ложный. В военкомате утверждают, что на фронте находятся украинцы из разных слоев населения: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи. Однако, как отмечается, некоторые граждане хотят избежать мобилизации, но это не только нарушает закон, но и является "проявлением неуважения к тем, кто уже на передовой, кто дает им возможность еще подготовиться, стать сильнее и увереннее".

"Сегодня, мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (так - рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а именно соблюдение воинского учета не является формальностью, а частью общей обороны, что напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки", - добавил Тернопольский ТЦК.

Также читайте: Военный ТЦК не включил бодикамеру в Луцке, потому что "отбивался от нападения": его оштрафовали на 17 тыс. грн

Конфликт с ТЦК в Тернополе: терцентр объяснил ситуацию

Что предшествовало?

Накануне местные медиа Тернополя сообщали, что возле ТЦ "Орнава" люди в балаклавах и камуфляже заблокировали авто с 49-летним футболистом и его женой внутри.

Как писали местные издания 0352 и "20 минут", блокирование автомобиля продолжалось более суток. Супруги, которых дома ждали двое детей, просили выписать повестку. Позже машина уехала с места происшествия.

СМИ писали, что в салоне собственного авто якобы находился 49-летний Сергей Задорожный - главный тренер футбольного клуба "Борщев".

Также 13 октября тернопольские СМИ сообщили, что накануне в популярный клуб "RIVER" в Тернополе пришли военные ТЦК, что вызвало переполох среди посетителей.

Также читайте: Начальника ТЦК задержали на взятке $2000 за "решение вопросов" военного учета в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Тернополь (785) мобилизация (2917) ТЦК (777) Тернопольская область (766) Тернопольский район (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Бойові підрозділи в Тернополі? Серйозно? Їх, напевне, ТЦК забув оповістити, що війна в іншій стороні.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:16 Ответить
+14
Знімайте Азов з Добропільського напрямку і відправляйте в Тернопіль.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:14 Ответить
+14
Так так, тільки не бойові підрозділи, а бойовиків, точніше, тітушок в камуфляжі, кедах, кросівках і кольорових шкарпетках. Ну і ще морди балаклавами закриті, щоб хто не впізнав, бо ж ті "бойові" завтра просто собі у звичному одязі по вулицях ходити будуть і в кабаках віддихати. І ні на який нуль їх і калачем не заманиш. Вони тут" воюють".
Зелене шобло вже взагалі з котушок з`їхало, просто внаглу провокує протистояння і побоїща, бо ж на стільки то все цинічно і нагло, на стільки відверто протизаконно...
Чого, чого, а того нам зовсім не треба.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знімайте Азов з Добропільського напрямку і відправляйте в Тернопіль.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:14 Ответить
А чого, все ж для наріду.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:15 Ответить
Люди саме за це голосували в 2019. Не можно не поважати вибір більшості.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:18 Ответить
Jolli Rabbit
Щось у мене великий сумнів,що люди за це голосували.
Голоси були підкоректовані.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:40 Ответить
73% голосоували під час війни за клоунів з масляков шоу.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:11 Ответить
чомусь пригадався «Фанфан-тюльпан» - гарний вояка вийшов з того ухилянта-молодого авантюриста Фанфана, який приєднується до армії, щоб уникнути неприємностей після завоювання сердець багатьох жінок, але циганка пророкує йому велику військову кар'єру.

.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:09 Ответить
Швейк не згадався???)
показать весь комментарий
14.10.2025 16:41 Ответить
журнашлюхи зберігають рейтинг мразєнськага... а бидло ухилянти, які самі знають, що вони лайно пищать на військових...
показать весь комментарий
14.10.2025 16:58 Ответить
Забули додати що в ресторані чи нічному клубі вони не будуть перевіряти документи та бусіфікувати. Будуть просто працювати.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:16 Ответить
Бойові підрозділи в Тернополі? Серйозно? Їх, напевне, ТЦК забув оповістити, що війна в іншій стороні.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:16 Ответить
Просто бойові підрозділи стирають до 10-20% особового складу і підправляють в тил "оповіщувати" собі поповнення. Все чесно.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:24 Ответить
ооо...вы не знаете файне мисто Тернопиль!.. сколько там блок - постов в 22 было! в ДФТГ вся область была)
показать весь комментарий
14.10.2025 16:43 Ответить
Так раніше вже розповідали, що в ТЦК одні "тяжкопоранені" після фронту... Чи такі не користуються "повагою"?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:17 Ответить
а тепер ще будуть і непоранені та злі хлопці з нуля

все вірно !

сподіваюсь вони будуть з табельною зброєю...

.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:11 Ответить
Вірно? Військові проти свого народу зі зброєю?
показать весь комментарий
14.10.2025 17:14 Ответить
Наконец-то сказали открыто. Служить и воевать должны все. Все кто подпадает под призыв. А то одни на фронте-другие развлекаются по ночным клубам. А это неправильно и несправедливо. И вообще-армия должна принимать самое активное участие в мобилизации. Парням на фронте нужна помощь и передышка.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:19 Ответить
Дуже "тонко", ніхто не зрозуміє
показать весь комментарий
14.10.2025 15:22 Ответить
Це результат злочинної бездіяльностіВерховгололовкома Зеленьського.
Який продовжує уникати персональної відповідальності за моб заходи, покладені намнього Конституцією.
Щоб " рєйтінгі нє падалі-пускай там ваєнніє как- нібудь самі сєбя камплєктуют.."
І звалив все на військових, у яких відсутні будь- які права проводити примусову мобілізацію..
показать весь комментарий
14.10.2025 15:20 Ответить
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:20 Ответить
Той чоловік і в Резерві, і всі доументи на місці. То викладач вузу, документи на відстрочку подані...
Просто є Закони, але ж зелені насрати навіть на та закони, які ж вона сама прийняла.
Ну нічим добрим такі ексцеси не закінчаться, бо ж все то відверто провується якась херня. І саме владою!
показать весь комментарий
14.10.2025 15:26 Ответить
Хто " робить облави" і хто " повинен застосовувати закон"?
Все у купу звалив, задоволений мабуть.
Військові-відповідають за війну, а не за " виконання законів про штрафи".
Друге-- у військових відсутні- будь- які права що до примусової мобілізації. Це Зеленьський, який і є відподповідальним за мобілізацію фактично усним розпорядженям вимагає у ЗСУ виконувати невластиіі ЗСУ функції.
Щоб самому " нє втрачать рєйтінгі". Нехай тупий нарід на ЗСУ " бочку котить" , я не на Зеленьського, не на органи державної влади( адмістрації, міліцію, прокуратуру...) , що і повинна займатися моб заходами.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:27 Ответить
А ще є конституція України,яка вище закону,і якщо закон не відповідає конституції ( як у данному випадку) тим законом можно, і потрібно підтерти дупу. Доречі, термін " ухилянт" був вигаданий в оп, ось для таких дегенератів як ви.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:28 Ответить
То не скигли, хіба тебе примушують?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:24 Ответить
Термін " ухилянт" вигаданий в оп,для дегенератів як ви. Як ти такий херой,можеш кожному поліцейському,прокурору при зустрічі казати що вони піда..ри, пійти до вр і там так само назвати синів депутатів, але ти хер так зробиш,навилиш собі в штани, бо твоєї хоробрості вистачає тількі щоб ригати свої виснри.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:32 Ответить
Так і є, дядьку. Всі навкруги під@ри, один ви - д'Артаньян. Часом не ветеран Тернопольського фронту? Чи ви своє ще при совєтах відвоювали?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:44 Ответить
Так так, тільки не бойові підрозділи, а бойовиків, точніше, тітушок в камуфляжі, кедах, кросівках і кольорових шкарпетках. Ну і ще морди балаклавами закриті, щоб хто не впізнав, бо ж ті "бойові" завтра просто собі у звичному одязі по вулицях ходити будуть і в кабаках віддихати. І ні на який нуль їх і калачем не заманиш. Вони тут" воюють".
Зелене шобло вже взагалі з котушок з`їхало, просто внаглу провокує протистояння і побоїща, бо ж на стільки то все цинічно і нагло, на стільки відверто протизаконно...
Чого, чого, а того нам зовсім не треба.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:22 Ответить
А в яких саме боях приймають участь бойові підрозділи на Тернопільщині?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:25 Ответить
Захищають країну від "угорських дронів"
показать весь комментарий
14.10.2025 15:31 Ответить
І то невдало🤣.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:16 Ответить
калчакавскіє фронти
показать весь комментарий
14.10.2025 16:00 Ответить
Самі вчинили провокацію щоб ще більше "закрутити гайки". Профіт.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:27 Ответить
"...всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур" - а це яких "інших"? Це мабуть ті самі "добровільні помічники", що ховають морди в балаклавах?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:28 Ответить
90% всіх ТЦК це військові після поранень, смисл у цій показусі.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:28 Ответить
****** в якій вірять лише розумово відсталі.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:08 Ответить
Зараз налетять нікамунічєвонєдолжни і почнуть на тебе гавкати. Ані же точно знають, що там працюють 100-500% тільки молодих здорових хлопців (навіть, якщо вони з ампутаціями). Та й взагалі, дізнаєшся, що в ТЦК ваапщє нікто нігдє нікагда нє ваєвал. А дівчата, які там теж працюють, тоже нє дєвкі, а маладиє здаровиє парні (ето і так панятно)...
Якщо серйозно, то лишень уточню, що там не тільки після поранень, багато втратили здоров'я на війні і без поранень, але це пояснити янелохам взагалі неможливо.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:37 Ответить
Пропагандист з тебе ніякий, що логічно - для такого заняття (хоч і огидного) потрібний розум.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:19 Ответить
Ти прав, бо нєлохам важко зрозуміти твій піз....дєж. Ти чучало, щось сказало, щоб не мовчати?
показать весь комментарий
14.10.2025 17:20 Ответить
"підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі" - а де прокурори, судді, чиновники та їхні дітки? це яка верства?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:42 Ответить
Їм не можна. Пики занадто великі та червноні - легка мішень для снайпера.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:46 Ответить
нелохів верства, не заздри
показать весь комментарий
14.10.2025 15:48 Ответить
Офіційні тітушки?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:45 Ответить
Тобто вирішили втягнути в це лайно і військовослужбовців, щоб народ почав ненавидіти будь-яку людину в однострої. ФСБ зі своїми іпсо-операціями відпочиває
показать весь комментарий
14.10.2025 15:52 Ответить
коментатори - переважно самі є ухилянтами. просто сцикуни, які знаходять виправдання чому вони досі не на захисті. але ці виправдання, то для дебілів. п*дарастичне ТЦК? то йдіть , ******, до рекрутингових центрів і мобілізуйтеся напряму до в/ч. І нехай тут п*издьож розводити.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:55 Ответить
З якого окопу пишеш убоге? Чи ти пайку від потужного своїми висерами відпрацьовуєш? До мусорні таких гнівних закликів нема? Це ж єталонні тилові щури.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:59 Ответить
Потужно тримає інформаційний фронт
показать весь комментарий
14.10.2025 16:21 Ответить
Ти для себе яке виправдання знайшов?
показать весь комментарий
14.10.2025 16:22 Ответить
падляка, це ти?
показать весь комментарий
14.10.2025 16:51 Ответить
І де беруться такі вилупки, яких п'яна мамка висцяла в підворотні, що вважають винними в всіх бідах робітників і селян.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:17 Ответить
Що це за "бойові" підрозділи? Кажуть же в окопах не вистачає людей катастрофічно а вони будуть простий люд ловити, чи це паркетні бойові підрозділи?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:58 Ответить
вони там походу в сосну в'їпалися? які нах бойові підрозділи? уїпанам якимось зброю дадуть?
показать весь комментарий
14.10.2025 15:58 Ответить
Бойові підрозділи в тилу будуть хапати всіх підряд, щоб формувати бойові підрозділи на фронті? Ні в кого протиріч не виникає в цій формулі?
показать весь комментарий
14.10.2025 16:06 Ответить
Ці серуни не є бойовими підрозділами. Це бувші поліцаї, прокурори інваліди та інша шалупень.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:14 Ответить
Як же сворохобилось оте все бидло,що косить від арміі.Розуміє,що тепер з ними панькатись не будуть,як ото два тецекашники з одним копом,ховаючи очі.вмовляють якогось молодого поца показати документи.А кругом зграя старих пердунів та та базарних цьоток відбиває ухилянта,плюючи тецекашникам в очі,луплячи їх сумками по голові,дряпаючи і кусаючи.Тепер так не получиться.Як кажуть,удар прикладом в зуби дуже гарно прочищає мозок...
показать весь комментарий
14.10.2025 16:35 Ответить
Люди радіють тому що держава перетворюється на кацапію, і знецінює життя....
***** вам Европа.....
показать весь комментарий
14.10.2025 16:46 Ответить
Юрій Туркеш , а сам де воюєш, ущербне?
показать весь комментарий
14.10.2025 17:04 Ответить
Ти кацапський придурок, думаєш, якщо твої діді НКВДисти вбивали українців, то і тобі ТЦКуну заднєприводному все буде дозволено? Будеш кровлю харкати за злочини проти українців. Гнида паскудна.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:12 Ответить
Кого прикладом в зуби? Діда з бабою? Це Тернопіль, а не Луганськ, там таким комісарам швидко знаходять смереку по розміру.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:17 Ответить
Это что б 18-23 и не вздумали вернуться??? милованов привезет 10 лимонов арабов???
показать весь комментарий
14.10.2025 16:45 Ответить
а що там Конституція каже?
показать весь комментарий
14.10.2025 16:48 Ответить
кінець країни - це коли вбивають ті, хто мав би захищати
показать весь комментарий
14.10.2025 16:49 Ответить
Цей ТЦКашн ий придурок наговорив собі на термін. Воно не знає, що 17 стаття Конституції України, а це головний закон України, прямо забороняє залучати ЗСУ до насилля над громадянами. Але зелене кодло (єрмаки, татарови та інші) все роблять, щоб суспільство вороже ставилося до наших захисників. Для цього вони вже бурятів переодівають в форму ЗСУ.
показать весь комментарий
14.10.2025 17:09 Ответить
Бойові підрозділи для оповіщення. Рукалице. Я навіть не знаю, шо казати, бо забанять
показать весь комментарий
14.10.2025 17:10 Ответить
 
 