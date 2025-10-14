Мужчину, который самостоятельно ухаживал за тяжелобольным отцом, мобилизовали на Львовщине: прокуратура добилась его увольнения из армии. ФОТО
Жителя Львовщины незаконно призвали на военную службу несмотря на наличие законных оснований для отсрочки. Прокуроры добились его увольнения со службы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"После публикации в медиа о случае в селе Сасов на Львовщине прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после мобилизации своего единственного сына. Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец - лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было.
Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Также было начато служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва. По результатам расследования на и.о. руководителя составлен админпротокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом. Материалы в настоящее время направлены в суд для рассмотрения.
Общественное в своем материале рассказало, что речь идет о Владимире Малицком, жителе села Сасов Львовской области.
"Меня официально уволили из армии, но когда я приехал в Золочев, то есть по своему месту жительства, должен таки стать на воинский учет, в тот же ТЦК и каждые три месяца возобновлять документы на отсрочку. Я был сегодня в ТЦК, подал документы", - говорит мужчина.
Пока сын решал вопрос с воинской частью, 82-летний Иосиф Малицкий лежал в неврологическом отделении Золочевской центральной районной больницы.
Дома Иосифа Малицкого встретили односельчане, которые помогали ему в то время, когда сына мобилизовали.
Владимира Малицкого, единственного, кто может ухаживать за отцом, у которого первая группа инвалидности, мобилизовали в армию 18 сентября. Мужчина пошел в ТЦК, взял с собой оригиналы необходимых документов. Доделывал только еще одну справку. И его сразу мобилизовали и отправили в воинскую часть.
Але взагалі дивна ситуація. Знайомий викладач в універі в Києві, то він там не доніс якісь документи в ТЦК для відстрочки. Так його ніхто не мобілізував, а просто дали змогу документи донести.
ой, як розберуться!
по повній програмі!
- без коментарів ...
https://youtu.be/vV8xRMl_PIM?si=btYhQ4wjwW6ILIm-
А це розмова воїна ЗСУ з ТЦК.