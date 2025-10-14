РУС
3 470 16

Мужчину, который самостоятельно ухаживал за тяжелобольным отцом, мобилизовали на Львовщине: прокуратура добилась его увольнения из армии. ФОТО

Жителя Львовщины незаконно призвали на военную службу несмотря на наличие законных оснований для отсрочки. Прокуроры добились его увольнения со службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"После публикации в медиа о случае в селе Сасов на Львовщине прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после мобилизации своего единственного сына. Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец - лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было.

Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Также было начато служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва. По результатам расследования на и.о. руководителя составлен админпротокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом. Материалы в настоящее время направлены в суд для рассмотрения.

Общественное в своем материале рассказало, что речь идет о Владимире Малицком, жителе села Сасов Львовской области.

Владимир Малицкий. Фото: Суспільне
"Меня официально уволили из армии, но когда я приехал в Золочев, то есть по своему месту жительства, должен таки стать на воинский учет, в тот же ТЦК и каждые три месяца возобновлять документы на отсрочку. Я был сегодня в ТЦК, подал документы", - говорит мужчина.

Пока сын решал вопрос с воинской частью, 82-летний Иосиф Малицкий лежал в неврологическом отделении Золочевской центральной районной больницы.

Иосиф Малицкий. Фото: Суспільне
Дома Иосифа Малицкого встретили односельчане, которые помогали ему в то время, когда сына мобилизовали.

Владимира Малицкого, единственного, кто может ухаживать за отцом, у которого первая группа инвалидности, мобилизовали в армию 18 сентября. Мужчина пошел в ТЦК, взял с собой оригиналы необходимых документов. Доделывал только еще одну справку. И его сразу мобилизовали и отправили в воинскую часть.

Автор: 

мобилизация (2917) ТЦК (777) Львовская область (3053) Золочевский район (3) Сасов (1)
Топ комментарии
+6
ТЦКуни знали, яка ситуація у цього чоловіка і всерівно вирішили над ним поіздєвацца
14.10.2025 14:38 Ответить
+5
А скільки таких випадків. Нажаль на місцях все розуміють, але система така, хто може відкупитись, то відкупаються, а страждають ось такі люди, які не можуть вчасно надати документи. Але , як кажуть , риба гниє з голови, якщо з верху надходять плани про здачу кілька сот тисяч доларів в день, тому ми маємо такі результати.
14.10.2025 14:38 Ответить
+3
з тцк розберуться демобілізовані.
ой, як розберуться!
по повній програмі!
14.10.2025 14:41 Ответить
14.10.2025 14:38 Ответить
14.10.2025 14:38 Ответить
Я логіку дій ТЦК не розумію. Ну вони що не доганяли, що чоловік подасть рапорт на звільнення одразу після мобілізації?

Але взагалі дивна ситуація. Знайомий викладач в універі в Києві, то він там не доніс якісь документи в ТЦК для відстрочки. Так його ніхто не мобілізував, а просто дали змогу документи донести.
14.10.2025 14:40 Ответить
На львівщині самиє суровиє воєнкуми-бєзпрєдєльщікі просто
14.10.2025 14:41 Ответить
Логіка проста: план треба виконати. Зі мною в бригаду з учебки попали двоє непридатних по документах. Один переніс інфаркт та інсульт, інший не бачить на одне око через травму. Обоє пройшли інтенсивку дшв (ну як пройшли, в палатці сиділи)), потім повторне влк їх списало.
14.10.2025 14:58 Ответить
Кадровим чхати на країну. Тому і у людей відповідне відношення
14.10.2025 15:03 Ответить
14.10.2025 14:41 Ответить
Може так, а може й ні. Але що позовів у ЄСПЛ будуть сотні, то це 100%
14.10.2025 14:42 Ответить
Дивно , що вже зараз нема ...
14.10.2025 14:47 Ответить
"Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення Джерело: https://censor.net/ua/p3579613
- без коментарів ...
14.10.2025 14:44 Ответить
от навіщо було це влаштовувати? заради галочки? я пам'ятаю виправдання цих посадових осіб, ми все зробили по закону..., а чому тоді хвора людина залишилась без догляду, а син, який мав законне право про відстрочку, був мобілізований... не може так бути, що норми закону входять у протиріччя..., виходить, що закон недосконалий, його можна трактувати як завгодно й його терміново треба переробляти...
14.10.2025 14:52 Ответить
«Обычная заправка - не обычный разговор: ЗСУ и ТЦК лицом к лицу»
https://youtu.be/vV8xRMl_PIM?si=btYhQ4wjwW6ILIm-

А це розмова воїна ЗСУ з ТЦК.
14.10.2025 14:53 Ответить
Тепер ТЦК у Тернополі https://t.me/+8zSSz_p6tZ9hNDE6 залучатиме бойові підрозділи для оповіщення населення, - пресслужба ТЦК.
14.10.2025 14:53 Ответить
А що зроблять бойові підрозділи такого, що не може зробити тцк? Діда пристрелять, щоб підстав для відстрочки не було? Сумніваюсь.
14.10.2025 15:01 Ответить
Ну це може і на краще буде, бо бойові підрозділи часто відбраковують тих, кого в ТЦК наловили. Бо хворі, старі, алкаші, наркомани попадаються
14.10.2025 15:42 Ответить
И тцкуны ещё удивляются чего их ненавидят
14.10.2025 15:09 Ответить
 
 