Мужчину, который самостоятельно ухаживал за тяжелобольным отцом, мобилизовали на Львовщине: прокуратура добилась его увольнения из армии. ФОТО

Жителя Львовщины незаконно призвали на военную службу несмотря на наличие законных оснований для отсрочки. Прокуроры добились его увольнения со службы.

"После публикации в медиа о случае в селе Сасов на Львовщине прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после мобилизации своего единственного сына. Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец - лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было.

Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Также было начато служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва. По результатам расследования на и.о. руководителя составлен админпротокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом. Материалы в настоящее время направлены в суд для рассмотрения.

Общественное в своем материале рассказало, что речь идет о Владимире Малицком, жителе села Сасов Львовской области.

Владимир Малицкий. Фото: Общественное

"Меня официально уволили из армии, но когда я приехал в Золочев, то есть по своему месту жительства, должен таки стать на воинский учет, в тот же ТЦК и каждые три месяца возобновлять документы на отсрочку. Я был сегодня в ТЦК, подал документы", - говорит мужчина.

Пока сын решал вопрос с воинской частью, 82-летний Иосиф Малицкий лежал в неврологическом отделении Золочевской центральной районной больницы.

Иосиф Малицкий. Фото: Суспільне

Дома Иосифа Малицкого встретили односельчане, которые помогали ему в то время, когда сына мобилизовали.

Владимира Малицкого, единственного, кто может ухаживать за отцом, у которого первая группа инвалидности, мобилизовали в армию 18 сентября. Мужчина пошел в ТЦК, взял с собой оригиналы необходимых документов. Доделывал только еще одну справку. И его сразу мобилизовали и отправили в воинскую часть.

