УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Протиправні дії ТЦК Мобілізація в Україні
3 071 15

Чоловіка, який самотужки доглядав важкохворого батька, мобілізували на Львівщині: прокуратура домоглася його звільнення із війська. ФОТО

Жителя Львівщини незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки. Прокурори домоглися його звільнення зі служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина. Інформація підтвердилась: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було.

Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90% інцидентів з ТЦК у вересні виявилися маніпуляціями для зриву мобілізації, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Також було розпочато службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову. За результатами розслідування на т.в.о. керівника складено адмінпротокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою. Матеріали наразі направлено до суду для розгляду.

Суспільне у своєму матеріалі розповіло, що йдеться про Володимира Маліцького, жителя села Сасів Львівської області.

Володимир Маліцький. Фото: Суспільне
Володимир Маліцький. Фото: Суспільне

"Мене офіційно звільнили з війська, але коли я приїхав у Золочів, тобто по своєму місцю проживання, мушу таки стати на військовий облік, в той самий ТЦК і кожні три місяці поновляти документи на відстрочку. Я був сьогодні у ТЦК, подав документи", - каже чоловік.

Також читайте: Військового ТЦК, який побив вчителя історії у Харкові, засудили до 3 років обмеження волі. ФОТО

Поки син вирішував питання з військовою частиною, 82-річний Йосип Маліцький лежав у неврологічному відділенні Золочівської центральної районної лікарні.

Йосип Маліцький. Фото: Суспільне
Йосип Маліцький. Фото: Суспільне

Вдома Йосипа Маліцького зустріли односельці, які допомагали йому у той час, коли сина мобілізували.

Володимира Маліцького, єдиного доглядальника за батьком, у якого перша група інвалідності, мобілізували до війська 18 вересня. Чоловік пішов до ТЦК, взяв із собою оригінали необхідних документів. Доробляв лише ще одну довідку. Та його відразу мобілізували і відправили у військову частину.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

мобілізація (3243) ТЦК та СП (831) Львівська область (2595) Золочівський район (3) Сасів (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
ТЦКуни знали, яка ситуація у цього чоловіка і всерівно вирішили над ним поіздєвацца
показати весь коментар
14.10.2025 14:38 Відповісти
+4
А скільки таких випадків. Нажаль на місцях все розуміють, але система така, хто може відкупитись, то відкупаються, а страждають ось такі люди, які не можуть вчасно надати документи. Але , як кажуть , риба гниє з голови, якщо з верху надходять плани про здачу кілька сот тисяч доларів в день, тому ми маємо такі результати.
показати весь коментар
14.10.2025 14:38 Відповісти
+2
з тцк розберуться демобілізовані.
ой, як розберуться!
по повній програмі!
показати весь коментар
14.10.2025 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТЦКуни знали, яка ситуація у цього чоловіка і всерівно вирішили над ним поіздєвацца
показати весь коментар
14.10.2025 14:38 Відповісти
А скільки таких випадків. Нажаль на місцях все розуміють, але система така, хто може відкупитись, то відкупаються, а страждають ось такі люди, які не можуть вчасно надати документи. Але , як кажуть , риба гниє з голови, якщо з верху надходять плани про здачу кілька сот тисяч доларів в день, тому ми маємо такі результати.
показати весь коментар
14.10.2025 14:38 Відповісти
Я логіку дій ТЦК не розумію. Ну вони що не доганяли, що чоловік подасть рапорт на звільнення одразу після мобілізації?

Але взагалі дивна ситуація. Знайомий викладач в універі в Києві, то він там не доніс якісь документи в ТЦК для відстрочки. Так його ніхто не мобілізував, а просто дали змогу документи донести.
показати весь коментар
14.10.2025 14:40 Відповісти
На львівщині самиє суровиє воєнкуми-бєзпрєдєльщікі просто
показати весь коментар
14.10.2025 14:41 Відповісти
Логіка проста: план треба виконати. Зі мною в бригаду з учебки попали двоє непридатних по документах. Один переніс інфаркт та інсульт, інший не бачить на одне око через травму. Обоє пройшли інтенсивку дшв (ну як пройшли, в палатці сиділи)), потім повторне влк їх списало.
показати весь коментар
14.10.2025 14:58 Відповісти
Кадровим чхати на країну. Тому і у людей відповідне відношення
показати весь коментар
14.10.2025 15:03 Відповісти
з тцк розберуться демобілізовані.
ой, як розберуться!
по повній програмі!
показати весь коментар
14.10.2025 14:41 Відповісти
Може так, а може й ні. Але що позовів у ЄСПЛ будуть сотні, то це 100%
показати весь коментар
14.10.2025 14:42 Відповісти
Дивно , що вже зараз нема ...
показати весь коментар
14.10.2025 14:47 Відповісти
"Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення Джерело: https://censor.net/ua/p3579613
- без коментарів ...
показати весь коментар
14.10.2025 14:44 Відповісти
от навіщо було це влаштовувати? заради галочки? я пам'ятаю виправдання цих посадових осіб, ми все зробили по закону..., а чому тоді хвора людина залишилась без догляду, а син, який мав законне право про відстрочку, був мобілізований... не може так бути, що норми закону входять у протиріччя..., виходить, що закон недосконалий, його можна трактувати як завгодно й його терміново треба переробляти...
показати весь коментар
14.10.2025 14:52 Відповісти
«Обычная заправка - не обычный разговор: ЗСУ и ТЦК лицом к лицу»
https://youtu.be/vV8xRMl_PIM?si=btYhQ4wjwW6ILIm-

А це розмова воїна ЗСУ з ТЦК.
показати весь коментар
14.10.2025 14:53 Відповісти
Тепер ТЦК у Тернополі https://t.me/+8zSSz_p6tZ9hNDE6 залучатиме бойові підрозділи для оповіщення населення, - пресслужба ТЦК.
показати весь коментар
14.10.2025 14:53 Відповісти
А що зроблять бойові підрозділи такого, що не може зробити тцк? Діда пристрелять, щоб підстав для відстрочки не було? Сумніваюсь.
показати весь коментар
14.10.2025 15:01 Відповісти
И тцкуны ещё удивляются чего их ненавидят
показати весь коментар
14.10.2025 15:09 Відповісти
 
 