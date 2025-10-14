Чоловіка, який самотужки доглядав важкохворого батька, мобілізували на Львівщині: прокуратура домоглася його звільнення із війська. ФОТО

Жителя Львівщини незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки. Прокурори домоглися його звільнення зі служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина. Інформація підтвердилась: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було.

Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки", - йдеться в повідомленні.

Також було розпочато службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову. За результатами розслідування на т.в.о. керівника складено адмінпротокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою. Матеріали наразі направлено до суду для розгляду.

Суспільне у своєму матеріалі розповіло, що йдеться про Володимира Маліцького, жителя села Сасів Львівської області.

Володимир Маліцький. Фото: Суспільне

"Мене офіційно звільнили з війська, але коли я приїхав у Золочів, тобто по своєму місцю проживання, мушу таки стати на військовий облік, в той самий ТЦК і кожні три місяці поновляти документи на відстрочку. Я був сьогодні у ТЦК, подав документи", - каже чоловік.

Поки син вирішував питання з військовою частиною, 82-річний Йосип Маліцький лежав у неврологічному відділенні Золочівської центральної районної лікарні.

Йосип Маліцький. Фото: Суспільне

Вдома Йосипа Маліцького зустріли односельці, які допомагали йому у той час, коли сина мобілізували.

Володимира Маліцького, єдиного доглядальника за батьком, у якого перша група інвалідності, мобілізували до війська 18 вересня. Чоловік пішов до ТЦК, взяв із собою оригінали необхідних документів. Доробляв лише ще одну довідку. Та його відразу мобілізували і відправили у військову частину.

