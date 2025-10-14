РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Бодикамеры в ТЦК
1 970 26

Военнослужащий ТЦК не включил бодикамеру в Луцке, потому что "отбивался от нападения": его оштрафовали на 17 тыс. грн

бодікамера

Луцкий горрайонный суд Волынской области оштрафовал военнослужащего ТЦК и СП за то, что он не включил бодикамеру при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные судебного реестра, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 9 сентября в Луцке. По данным реестра, младший сержант Богдан М. вместе с другими военными проводил мероприятия оповещения на улице Набережной. Там они остановили мужчину для проверки документов, который пытался убежать, после чего его задержали и поместили в служебный автомобиль.

Впоследствии группа людей пыталась помешать военным и заблокировала их машину. Во время инцидента было повреждено транспортное средство - разбито правое боковое стекло, передний и задний бамперы и спущены все колеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бодикамеры ТЦК уже зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы. ВИДЕО

Тогда полиция Волынской области сообщала, что военные ТЦК обнаружили мужчину, который не предъявил учетных документов и "не выполнял законных требований правоохранителей".

Однако младший сержант, который имел при себе видеорегистратор, не включил его во время оповещения, хотя был обязан это сделать. На суде он объяснил, что не успел включить бодикамеру, потому что помогал коллегам "в отражении нападения группы лиц на служебный автомобиль".

Суд признал военного виновным в халатном отношении к военной службе и оштрафовал его на 17 тысяч гривен. Этот приговор еще можно обжаловать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия заказала нагрудных камер, как у полиции, на 285 миллионов

Автор: 

Луцк (605) камера (74) штраф (1305) ТЦК (777) Волынская область (1047) Луцкий район (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Не встиг ввімкнути бодікамеру,тому що і не збирався. Краще 17тис.штрафу ніж строк за розбій на вулиці.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:22 Ответить
+11
проводив заходи оповіщення

А на предмет чого вони оповіщують? Про те що війна в країні? А що ще хтось не в курсі?
показать весь комментарий
14.10.2025 13:25 Ответить
+11
>після чого його затримали та помістили до службового автомобіля.

А яка норма закону дозволяє тецекашникам затримувати людей і поміщати їх до якогось "службового" автомобіля? Про наявність на місці співробітників нацполіції у прес-релізі не сказано ні слова.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не встиг ввімкнути бодікамеру,тому що і не збирався. Краще 17тис.штрафу ніж строк за розбій на вулиці.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:22 Ответить
17 тис. "відібє" уже завтра біля будинку бізнесмена, син якого або і сам мен "в розшуку ТЦК"
показать весь комментарий
14.10.2025 13:24 Ответить
Вмикати потрібно до.... А все інше від лукавого!!!
показать весь комментарий
14.10.2025 13:22 Ответить
проводив заходи оповіщення

А на предмет чого вони оповіщують? Про те що війна в країні? А що ще хтось не в курсі?
показать весь комментарий
14.10.2025 13:25 Ответить
... "оповіщують", бо їх самих можуть загребти! А вони не готові "тримати стрій"
показать весь комментарий
14.10.2025 13:28 Ответить
оповіщувач
опові́щувач
-а, ч.
Той, хто оповіщує кого-небудь про що-небудь.
https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 Великий тлумачний словник ******** української мови
показать весь комментарий
14.10.2025 13:30 Ответить
>після чого його затримали та помістили до службового автомобіля.

А яка норма закону дозволяє тецекашникам затримувати людей і поміщати їх до якогось "службового" автомобіля? Про наявність на місці співробітників нацполіції у прес-релізі не сказано ні слова.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:28 Ответить
Ухилянти постійно волають, що поліцейські та ТЦК нібито порушують закони, хоча самі ж зневажають будь-які закони
показать весь комментарий
14.10.2025 13:34 Ответить
Просто у цю гру можна грати вдвох
показать весь комментарий
14.10.2025 13:36 Ответить
Сам так, ТЦК діє за вашими ж правилами
показать весь комментарий
14.10.2025 13:39 Ответить
Тікаєш такий від ТЦКшників, бігаєти з ними отак пару годин. Потім вони доганяють, а ти показуєш їм бронь. А вони питають чого ти тікав, а ти кажеш, е ні, я не тікав, я грав з вами в квача
показать весь комментарий
14.10.2025 13:44 Ответить
Яка прекрасна кацапська логіка. Вчиняти беззаконня а потім звинувачувати в ньому тих проти кого беззаконня вчиняється.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:47 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 13:55 Ответить
Це ти номерне вчора зареєструвалося спецом, щоб брєд всілякий писати?
показать весь комментарий
14.10.2025 14:06 Ответить
Якщо не працюють закони, значить не існує держава!Банда замісь країни!
показать весь комментарий
14.10.2025 13:43 Ответить
А коли людина не ухилянт, оновила дані і тд, але має серйозну хворобу, а на ВЛК кажуть, що 100% придатний, то хто закон порушує?
показать весь комментарий
14.10.2025 13:51 Ответить
ти, тому що ти військовопридатний
показать весь комментарий
14.10.2025 13:53 Ответить
Дура, в мене родич ішов добровольцем і мав обмежену придатність ще з часів Кучми. Так от, після ВЛК став повністю придатним. Добре, що посаду вибрав як для обмежено придатних. І в підрозділі медик його хворобу визнав, сказав, що в ТЦК ідіоти і недавно послав родича на повторну ВЛК.

Нормальне ставлення до добровольців у ТЦК, да?
показать весь комментарий
14.10.2025 13:56 Ответить
Ці ******** зараз взагалі у цивільних автівках і цівільній одежі ловлять людей. Які там бодікамери....
показать весь комментарий
14.10.2025 13:44 Ответить
Військовозобовязані військовопридатні як щури ховаються в тилу, в той час як воїни на фронті вже 4й рік чекають на заміну
показать весь комментарий
14.10.2025 14:00 Ответить
А я думав, що вони чекають, коли зеля зробить крилаті і балістичні ракети, якими наші ракетчики нанесуть непоправних втрат росіянам
показать весь комментарий
14.10.2025 14:06 Ответить
Щезни, жОПівський бот.
показать весь комментарий
14.10.2025 14:11 Ответить
 
 