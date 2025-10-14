Военнослужащий ТЦК не включил бодикамеру в Луцке, потому что "отбивался от нападения": его оштрафовали на 17 тыс. грн

Луцкий горрайонный суд Волынской области оштрафовал военнослужащего ТЦК и СП за то, что он не включил бодикамеру при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные судебного реестра, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 9 сентября в Луцке. По данным реестра, младший сержант Богдан М. вместе с другими военными проводил мероприятия оповещения на улице Набережной. Там они остановили мужчину для проверки документов, который пытался убежать, после чего его задержали и поместили в служебный автомобиль.

Впоследствии группа людей пыталась помешать военным и заблокировала их машину. Во время инцидента было повреждено транспортное средство - разбито правое боковое стекло, передний и задний бамперы и спущены все колеса.

Тогда полиция Волынской области сообщала, что военные ТЦК обнаружили мужчину, который не предъявил учетных документов и "не выполнял законных требований правоохранителей".

Однако младший сержант, который имел при себе видеорегистратор, не включил его во время оповещения, хотя был обязан это сделать. На суде он объяснил, что не успел включить бодикамеру, потому что помогал коллегам "в отражении нападения группы лиц на служебный автомобиль".

Суд признал военного виновным в халатном отношении к военной службе и оштрафовал его на 17 тысяч гривен. Этот приговор еще можно обжаловать.

