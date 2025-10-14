Військовий ТЦК не увімкнув бодікамеру в Луцьку, бо "відбивався від нападу": його оштрафовано на 17 тис. грн

Луцький міськрайонний суд Волинської області оштрафував військовослужбовця ТЦК та СП за те, що він не ввімкнув бодікамеру під час виконання службових обов’язків.

Інцидент стався 9 вересня у Луцьку. За даними реєстру, молодший сержант Богдан М. разом з іншими військовими проводив заходи оповіщення на вулиці Набережній. Там вони зупинили чоловіка для перевірки документів, який намагався втекти, після чого його затримали та помістили до службового автомобіля.

Згодом група людей намагалася перешкодити військовим і заблокувала їхню автівку. Під час інциденту було пошкоджено транспортний засіб - розбито праве бокове скло, передній і задній бампери та спущено всі колеса.

Тоді поліція Волинської області повідомляла, що військові ТЦК виявили чоловіка, який не пред’явив облікових документів та "не виконував законних вимог правоохоронців".

Однак молодший сержант, який мав при собі відеореєстратор, не ввімкнув його під час оповіщення, хоча був зобов’язаний це зробити. На суді він пояснив, що не встиг увімкнути бодікамеру, бо допомагав колегам "у відбитті нападу групи осіб на службовий автомобіль".

Суд визнав військового винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафував його на 17 тисяч гривень. Цей вирок ще можна оскаржити.

