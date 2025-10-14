УКР
Військовий ТЦК не увімкнув бодікамеру в Луцьку, бо "відбивався від нападу": його оштрафовано на 17 тис. грн

Луцький міськрайонний суд Волинської області оштрафував військовослужбовця ТЦК та СП за те, що він не ввімкнув бодікамеру під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на дані судового реєстру, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 9 вересня у Луцьку. За даними реєстру, молодший сержант Богдан М. разом з іншими військовими проводив заходи оповіщення на вулиці Набережній. Там вони зупинили чоловіка для перевірки документів, який намагався втекти, після чого його затримали та помістили до службового автомобіля.

Згодом група людей намагалася перешкодити військовим і заблокувала їхню автівку. Під час інциденту було пошкоджено транспортний засіб - розбито праве бокове скло, передній і задній бампери та спущено всі колеса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО

Тоді поліція Волинської області повідомляла, що військові ТЦК виявили чоловіка, який не пред’явив облікових документів та "не виконував законних вимог правоохоронців".

Однак молодший сержант, який мав при собі відеореєстратор, не ввімкнув його під час оповіщення, хоча був зобов’язаний це зробити. На суді він пояснив, що не встиг увімкнути бодікамеру, бо допомагав колегам "у відбитті нападу групи осіб на службовий автомобіль".

Суд визнав військового винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафував його на 17 тисяч гривень. Цей вирок ще можна оскаржити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія замовила нагрудних камер, як у поліції, на 285 мільйонів

+18
Не встиг ввімкнути бодікамеру,тому що і не збирався. Краще 17тис.штрафу ніж строк за розбій на вулиці.
показати весь коментар
14.10.2025 13:22 Відповісти
+14
>після чого його затримали та помістили до службового автомобіля.

А яка норма закону дозволяє тецекашникам затримувати людей і поміщати їх до якогось "службового" автомобіля? Про наявність на місці співробітників нацполіції у прес-релізі не сказано ні слова.
показати весь коментар
14.10.2025 13:28 Відповісти
+12
17 тис. "відібє" уже завтра біля будинку бізнесмена, син якого або і сам мен "в розшуку ТЦК"
показати весь коментар
14.10.2025 13:24 Відповісти
Вмикати потрібно до.... А все інше від лукавого!!!
показати весь коментар
14.10.2025 13:22 Відповісти
От, ви всі такі розумники, а скажіть за кого ви , розумники, голосували на останніх виборах?
показати весь коментар
14.10.2025 14:45 Відповісти
проводив заходи оповіщення

А на предмет чого вони оповіщують? Про те що війна в країні? А що ще хтось не в курсі?
показати весь коментар
14.10.2025 13:25 Відповісти
оповіщувач
опові́щувач
-а, ч.
Той, хто оповіщує кого-небудь про що-небудь.
https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 Великий тлумачний словник ******** української мови
показати весь коментар
14.10.2025 13:30 Відповісти
"А на предмет чого вони оповіщують? Про те що війна в країні? А що ще хтось не в курсі?"
Судячи з того, скільки людей не оновили свої дані-так, багато хто не в курсі.
показати весь коментар
14.10.2025 14:32 Відповісти
Ухилянти постійно волають, що поліцейські та ТЦК нібито порушують закони, хоча самі ж зневажають будь-які закони
показати весь коментар
14.10.2025 13:34 Відповісти
Просто у цю гру можна грати вдвох
показати весь коментар
14.10.2025 13:36 Відповісти
Сам так, ТЦК діє за вашими ж правилами
показати весь коментар
14.10.2025 13:39 Відповісти
Якщо не працюють закони, значить не існує держава!Банда замісь країни!
показати весь коментар
14.10.2025 13:43 Відповісти
А коли людина не ухилянт, оновила дані і тд, але має серйозну хворобу, а на ВЛК кажуть, що 100% придатний, то хто закон порушує?
показати весь коментар
14.10.2025 13:51 Відповісти
ти, тому що ти військовопридатний
показати весь коментар
14.10.2025 13:53 Відповісти
Дура, в мене родич ішов добровольцем і мав обмежену придатність ще з часів Кучми. Так от, після ВЛК став повністю придатним. Добре, що посаду вибрав як для обмежено придатних. І в підрозділі медик його хворобу визнав, сказав, що в ТЦК ідіоти і недавно послав родича на повторну ВЛК.

Нормальне ставлення до добровольців у ТЦК, да?
показати весь коментар
14.10.2025 13:56 Відповісти
От навіщо ти такі питання задаеєш? В публічному просторі
показати весь коментар
14.10.2025 14:38 Відповісти
Шановний, скільки я був в ТЦК, проходив ВЛК, то жодного разу не бачив, що з хворої людини зробили здоровою. Можливо є такі випадки, коли ця людина не може підтвердити свою хворобу документами, то це вже її проблеми, що вона не підготувалась та не надала документи і комісії далеко похер, що в тебе є такі проблеми!
показати весь коментар
14.10.2025 14:50 Відповісти
Ці ******** зараз взагалі у цивільних автівках і цівільній одежі ловлять людей. Які там бодікамери....
показати весь коментар
14.10.2025 13:44 Відповісти
Військовозобовязані військовопридатні як щури ховаються в тилу, в той час як воїни на фронті вже 4й рік чекають на заміну
показати весь коментар
14.10.2025 14:00 Відповісти
А я думав, що вони чекають, коли зеля зробить крилаті і балістичні ракети, якими наші ракетчики нанесуть непоправних втрат росіянам
показати весь коментар
14.10.2025 14:06 Відповісти
То іди (,якщо здоров"я і вік дозволяє).сам іди в ЗСУ ,а не жди,щоб тебе як щеня приводили на ошейнику. Хітро--жопі завжди живуть за рахунок інших, ще і розводять тут срач.
показати весь коментар
14.10.2025 14:21 Відповісти
Потрібно всіх суддей послати для виловлення сцикунів,а військових і поліцію на відпочинок. Суддівська мафія працює проти України.
показати весь коментар
14.10.2025 14:16 Відповісти
кацапська ботоферма у повному бойовому складі злетілася на згадку про ТЦК
показати весь коментар
14.10.2025 14:17 Відповісти
В країні суцільне БЕЗЗАКОННЯ і КРАХ ДЕРЖАВНОСТІ!
показати весь коментар
14.10.2025 14:41 Відповісти
не включил потому что экономил фотопленку
показати весь коментар
14.10.2025 14:29 Відповісти
 
 