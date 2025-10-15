РУС
6 193 35

На Тернопольщине задержали группу военных, пытавших людей и вымогавших деньги, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Тернопольщины задержали группу военнослужащих, причастных к серии насильственных и имущественных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, злоумышленники незаконно лишали свободы людей, пытали, избивали и отбирали имущество.

задержание военных в Тернопольской области

Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в своих целях. Полицейские обнаружили транспортное средство на территории Киевской области.

Также, одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

задержание военных полицией

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вымогали 30 тыс. грн несуществующего долга и похитили военнослужащего: сообщено о подозрении группе лиц в Киевской области. ВИДЕО+ФОТО


задержание военных полицией

Еще одно преступление задокументировано на Ивано-Франковщине. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, силой пересадили мужчину в свое транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию - угрожали физической расправой.

операция КОРД

Тернопольские полицейские, бойцы роты полиции особого назначения при поддержке коллег из спецподразделений КОРД из четырех областей Украины реализовали масштабную спецоперацию по пресечению преступной деятельности военнослужащих. Правоохранители провели ряд санкционированных обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. В процессуальном порядке задержаны шесть человек.

изъятое оружие
изъятое оружие

Также читайте: Неизвестные ударили и сбросили с кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт был инсценирован для провокации


изъятое оружие

В данное время следователи полиции объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция (16847) Тернополь (786) военнослужащие (6333) Тернопольская область (767) Тернопольский район (25)
Топ комментарии
+32
Так це мабуть і йдеться про тцк.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:45 Ответить
+22
А що це за " військові ",що вільно пересуваються майже по всій Україні??? Дивна історія!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:47 Ответить
+18
вони дуже хотіли бути схожими на ТЦК
показать весь комментарий
15.10.2025 19:44 Ответить
не то хіба війскові ?! то вже ******** 100% ...
показать весь комментарий
15.10.2025 19:41 Ответить
вони дуже хотіли бути схожими на ТЦК
показать весь комментарий
15.10.2025 19:44 Ответить
Так це мабуть і йдеться про тцк.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:45 Ответить
Тобі ****** платять за слово ТЦК? Гнида ти кацапська.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:39 Ответить
Ответь за базар.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:11 Ответить
Так це мабуть і є тцк тільки "неофіційна" група оповіщення.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:03 Ответить
Імовірно, це качка. Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:12 Ответить
Коли ти будеш бігти перед машиною, "******* легкозаймистою речовиною, скажи ще декілька раз "Качка"
показать весь комментарий
15.10.2025 21:08 Ответить
Баран жевял травю
показать весь комментарий
15.10.2025 21:11 Ответить
А що це за " військові ",що вільно пересуваються майже по всій Україні??? Дивна історія!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:47 Ответить
ТЦКуни, хто ж ще?!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:03 Ответить
Ворожа іпса. Перевдягнуті буряти.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:59 Ответить
вибачте а що спільне у цих всіх бандюганів? вони що з одного підрозділу чи це бувші зєки? тут вірно підмітили що вони совались по всі країні. це як?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:59 Ответить
В нас кругом блокпости - муха не пролетить, не те шо дрг орків.
Це наклеп.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:02 Ответить
Хтось з розумних людей казав. Якщо перед вами знаходиться невідомий предмет, який весь у пір'ї, з дзьобом, плаває, як качка, крякає, як качка - то перед вами, напевно, качка.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:00 Ответить
По війні буде цунамі кривавих злочинів. На жаль. Сумний досвід по другій світовій для Європи та СССР і по В'єтнаму для штатів.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:02 Ответить
Хтось з "котиків", залишиться людиною, хтось піде в синьку чи наркоту. Хтось в кримінал. Так, це буде
показать весь комментарий
15.10.2025 21:11 Ответить
О як! В як би виявили що це тцк то виявилося що ніякі вони не військові а просто напросто ", працівники тцк"..
показать весь комментарий
15.10.2025 20:02 Ответить
Тернопільський ТЦК та СП на тлі скандалу з блокуванням цивільного авто людьми у камуфляжі та балаклавах заявив, що відтепер мобілізаційні процеси проводять із залученням бойових підрозділів...
Джерело: https://censor.net/ua/n3579629
показать весь комментарий
15.10.2025 20:08 Ответить
Це випадково не ті "бойові" підрозділи, про які нещодавно розповідали в Тернопільському тцк?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:08 Ответить
Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:14 Ответить
ТЦК тут ні до чого 100%. Їм же любителі писати всякі петиції пристойні надбавки наколядували. У них і так тепер все пучком.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:11 Ответить
на жаль все тцк - це ОЗУ.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:16 Ответить
замість рекрутінгу зелена пліснява зробила тцк- бандюг у законі
показать весь комментарий
15.10.2025 20:18 Ответить
Военные на войне, это не военные, это крысы вонючие...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:28 Ответить
Це крутіше, ніж у рашці.

Без сумніву, це бидлота-бандюки з ТЦК.

Тому й не пишуть, що за військові.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:30 Ответить
це 100 % ТЦК...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:33 Ответить
ТЦК Тернополя тепер залучатиме бойові підрозділи до мобілізаційних процесів - це вже вони?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:36 Ответить
Так
показать весь комментарий
15.10.2025 20:39 Ответить
На Тернопільщині більшість працівників ТЦК це колишні вихідці із МВД.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:37 Ответить
У тернопільських пабліках пишуть, що затримали 7 осіб, 4 з Донецької області , ще 3 з Маріуполя.
Дехто пише, що це були військові з 3-ї штурмової бригади Білецького, яких залучив Тернопільській ТЦК для посилення мобілізації в області.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:38 Ответить
Усю цю затриману тернупільську мерзоту, негайно на фітнес заняття в зал, до масок шоу...!!! Мотім їх ще обовязково треба помити від гімна у ваннах з сірчаною кислотою...!!! Усі кого катували ці підараси ТЦКуни, не будуть проти, а навіть потрібно їм запропонувати, до того долучитися...!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:39 Ответить
Дебіли тцкашні. У взводі ледь ходячий інвалід 3 групи, придатний, ще один півроку тому списаний знов став теж придатним, батько 3 дітей це класика, двоє по уходу матері 90 річні 1 і 2 групи, і один броньований з агрофірми. а діловод пішов у сзч.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:42 Ответить
всі хочуть знати, що це за "військові". Чому нема інформації? Що приховують від людей?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:46 Ответить
бодікамери були виключені....
показать весь комментарий
15.10.2025 20:56 Ответить
 
 