На Тернопольщине задержали группу военных, пытавших людей и вымогавших деньги, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Тернопольщины задержали группу военнослужащих, причастных к серии насильственных и имущественных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, злоумышленники незаконно лишали свободы людей, пытали, избивали и отбирали имущество.

Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в своих целях. Полицейские обнаружили транспортное средство на территории Киевской области.

Также, одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Еще одно преступление задокументировано на Ивано-Франковщине. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, силой пересадили мужчину в свое транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию - угрожали физической расправой.

Тернопольские полицейские, бойцы роты полиции особого назначения при поддержке коллег из спецподразделений КОРД из четырех областей Украины реализовали масштабную спецоперацию по пресечению преступной деятельности военнослужащих. Правоохранители провели ряд санкционированных обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. В процессуальном порядке задержаны шесть человек.





В данное время следователи полиции объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

