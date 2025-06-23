Боєць "Азову" Андрій Кориневич (Корінь) звинуватив у нападі та побитті військових Третьої штурмової

Майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.

Про це воїн розповів на сторінці на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У відеозверненні Кориневич зазначив, що служить в бригаді "Азов" з 2014 року, брав участь в обороні Маріуполя та пройшов російський полон.

За його словами, 13 червня двоє чоловіків у масках, озброєні телескопічними кийками та сльозогінним газом, напали на нього поблизу дому серед білого дня. У момент нападу він був із дружиною.

Спершу військовий подумав, що це звичайні грабіжники, однак, нападники не викрали ані особисті речі, ані авто.

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Нападниками були військові 3 ОШБр

За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це – військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади.

Серед них:

Семен Клок на псевдо "Малиш" – один із нападників, раніше судимий за крадіжку, хуліганство, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;

на псевдо "Малиш" – один із нападників, раніше судимий за крадіжку, хуліганство, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році; Василь Бондаренко на псевдо "Віся" – раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;

на псевдо "Віся" – раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві; Сергій Циганчук на псевдо "Сова" – колишній побратим Кориневича, котрий за місяць до нападу встановив контакт із Кориневичем, втім за день до побиття нібито виїхав за кордон.

Другого нападника "азовець" знає особисто. Разом із Бондаренком Кориневич служив в "Азові", але потім той, мовляв, "обрав шлях бандитизму.

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ФОТО НАПАДНИКІВ ПОШИРЕНЕ КОРИНЕВИЧЕМ

Також поліція встановила особу водія – Максима Білогуба, який чекав на нападників у машині.

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Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.

Пацани з "трійки", дайте самим собі відповідь на питання: чи за Україну на чолі з бандосами, які не гидують організовувати напади на своїх, ми всі зараз воюємо? - додав оборонець.

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Реакція бригади "Азов"

На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання.

Бондаренко відбував покарання за збройний напад на інкасаторів, на початку повномасштабного вторгнення, вийшов із в’язниці на поруки й став військовослужбовцем 3 ОШБ, кажуть в "Азові".

Білогуб чекав нападників в автомобілі, а Циганчук збирав необхідну нападникам інформацію про Кориневича перед побиттям і був з ними в одній квартирі під час планування нападу.

Мотиви побиття Кориневича невідомі. Наразі всі нападники перебувають у розшуку, додали в "Азові".

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