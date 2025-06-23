Боєць "Азову" Андрій Кориневич (Корінь) звинуватив у нападі та побитті військових Третьої штурмової
Майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.
Про це воїн розповів на сторінці на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У відеозверненні Кориневич зазначив, що служить в бригаді "Азов" з 2014 року, брав участь в обороні Маріуполя та пройшов російський полон.
За його словами, 13 червня двоє чоловіків у масках, озброєні телескопічними кийками та сльозогінним газом, напали на нього поблизу дому серед білого дня. У момент нападу він був із дружиною.
Спершу військовий подумав, що це звичайні грабіжники, однак, нападники не викрали ані особисті речі, ані авто.
Нападниками були військові 3 ОШБр
За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це – військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади.
Серед них:
- Семен Клок на псевдо "Малиш" – один із нападників, раніше судимий за крадіжку, хуліганство, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
- Василь Бондаренко на псевдо "Віся" – раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;
- Сергій Циганчук на псевдо "Сова" – колишній побратим Кориневича, котрий за місяць до нападу встановив контакт із Кориневичем, втім за день до побиття нібито виїхав за кордон.
Другого нападника "азовець" знає особисто. Разом із Бондаренком Кориневич служив в "Азові", але потім той, мовляв, "обрав шлях бандитизму.
Також поліція встановила особу водія – Максима Білогуба, який чекав на нападників у машині.
Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.
Пацани з "трійки", дайте самим собі відповідь на питання: чи за Україну на чолі з бандосами, які не гидують організовувати напади на своїх, ми всі зараз воюємо? - додав оборонець.
Реакція бригади "Азов"
На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".
Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання.
Бондаренко відбував покарання за збройний напад на інкасаторів, на початку повномасштабного вторгнення, вийшов із в’язниці на поруки й став військовослужбовцем 3 ОШБ, кажуть в "Азові".
Білогуб чекав нападників в автомобілі, а Циганчук збирав необхідну нападникам інформацію про Кориневича перед побиттям і був з ними в одній квартирі під час планування нападу.
Мотиви побиття Кориневича невідомі. Наразі всі нападники перебувають у розшуку, додали в "Азові".
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оце мабуть найгидкіше
Що тут обгрунтовувати?
Завхоз робить ставку на обидва варіанти - хто б не переміг у Третій народній Світовій він ( думає що) буде в шоколаді і під захистом ПВК.
Захистники Азовсталі в полоні, а ця відверта босота тут, на підхваті у вошЬдя(вважай єрмака) і буде й надалі виконувати всі брудні забаганки ОПи. Це ж аксіома ще з часів попа Гапона і жандармів у царскій рашці. Технології старі, але відпрацьовані і відшліфовані до 100відсоткової ефективності - розділяй і всластвуй, а незгодних і "буйних" - просто знищуй. І це буде наростати з приближенням до виборів 100%!
2007 року, в період його діяльності в організації «Патріот України», написав програмну статтю «Український расовий соціал-націоналізм», у якій відкидав демократію та лібералізм, виступав за перетворення України на імперію та закликав до «расового очищення» української нації. Надалі відомою стала його цитата з цієї статті, що «Історична місія нашої Нації, в це переломне сторіччя, очолити і повести за собою Білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства».[43] Тим не менш, влітку 2015 року в ефірі Громадського телебачення на запитання чи дистанціює він себе від свого минулого й чи змінив погляди, Білецький заперечив своє авторство і заявив, що цей текст сфабрикований російськими спецслужбами.[44]
Вот Рух был националистической партией. Но они были демократами, они были за прогресс.
Як він кидався свінками поки ворог планував окупацію Маріуполя - "вождь" мовчить, як і про полонених побратимів."
Я з вами згоден по суті фрази .....
А от боюся що це не тільки квагртальна "паГтія" ..... що це "нац-абзац-дружини" для залякування і фізичного усунення НЕзгодних від виборів....
Або як їх переклав гугл - нац.дружини білєцково = "національні жони"
І таких історій побільшає.
Як би це не було гидко!
Предвыборная борьба?
"За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, пов'язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
"Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються"
Потерпілий дав покази і висловив свої припущення.
Тепер поліція зобов'язана встановити мотив злочину і дотичність чи недотичність до цього побиття Білецького.
Меня напрягает, что началось противостояние между сторонниками и противниками Билецкого. Это может ослабить Азов и Украину в целом
"Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
Вернее понятия подменяет потерпевший.
Новость, вполне, могла звучать по другому:
Полиция установила факт избиения работника завода "Большевик" работниками фабрики "Коминтерн"
Але він системний тип!! Жодної критики тих, хто стріляє в спину СОУ,! Зате проти Президента України ( ПОП, п'ятий Президент) працює і хейтить досі
А в даний момент, від нього сильно тхне зеленим болотом, адже його дууууже ******* в ОПі. І, ймовірно, зліплять з нього очільника "опозиційної" партії військових, помірковано націоналістичного спрямування. Партію, що відтягне на себе голоси, і стане вірним соратником Слугам в майбутньому парламенті. І заодно, члени якої, будуть в масках дубасити реальну опозицію, включно з військовими-противниками зелені. Дубаситимуть з дружньою підтримкою силовиків.
Всі, скажімо так, люди національно-патріотичного спрямування, котрі знайшли в його особі собі кумира, будьте обережні - він випливе, як випливає всі ці роки. А ви себе заплямуєте.
Азов, НК, НД і свобода відверто підтримували ЗЕ.
А дії Азова, НК, НД тоді максимально висвітлювали як частину того антипорошенківського психозу.
"Підвищення основних видів грошового забезпечення військовослужбовцям до 42000 грн./міс. https://t.co/PnLDdx5CiQ https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8266 Друзі підпишіть петицію будь ласка!!! Думаю що ЗСУ заслуговують на підвищення ГЗ, інфляція давно зʼїла наші 20 тис. Це зараз зп охоронця АТБ а не зарплата військового."
Поки люди, нормальні, люди захищають країну, ці твої бандюки, записавшись/перевівшись до таких же кінчених командирів (а вони є, і це правда), роз'їжджають Україною торгуючи зброєю, перевозячи наркоту, займаючись рекетом, розбоєм, шахрайством.......
Вони так само захищають країну, як і Пікалов.
Звісно є певна частина тих, хто воює, але їх і назвати зараз бандюками не можна - просто люди з "темним минулим". Але мова йде про тих, хто прикриваючись формою займається бандитизмом.
Як б***ь, язик повертається, сказати що інших героїв окрім бандюків в українців немає. Якщо це звісно не рашитський язик.
Должна была по идее опы ярмака закрыть воспоминание об Азове... который стараниями тур хаба на чонгар отдали на растерзание очкам. В надежде ... что с Азовом покончить а остальные сами разбегутся на шашлычки.....
Азов .сдали. и тут те-же почти шевроны...
Билецкий.. третья штурмова.
Придворная точнее при опная часть .
Билецкий ... странный ..весьма.
Патриот да... без вопросов..
Свинки которые бросал в порошенко из ща клистронов купленных а тр дорога в мордоре ...а когда жти клистроны поснимали с зрк
И номера чудом оказались в ФСБ
А в этом случае у билецкого язык был в заднице... опы.
Когда чонгар разминировали и радостно хвастались ..опять язык в заднице...
Идиот или ...
Глубокого залегания ...
Нічому дивуватися владі фсбшної агентури в Україні.