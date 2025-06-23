УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3249 відвідувачів онлайн
Новини Побиття військового в Івано-Франківську Напад на азовця Андрія Кориневича
19 512 75

Боєць "Азову" Андрій Кориневич (Корінь) звинуватив у нападі та побитті військових Третьої штурмової

Боєць Азову Андрій Кориневич

Майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.

Про це воїн розповів на сторінці на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У відеозверненні Кориневич зазначив, що служить в бригаді "Азов" з 2014 року, брав участь в обороні Маріуполя та пройшов російський полон.

За його словами, 13 червня двоє чоловіків у масках, озброєні телескопічними кийками та сльозогінним газом, напали на нього поблизу дому серед білого дня. У момент нападу він був із дружиною.

Спершу військовий подумав, що це звичайні грабіжники, однак, нападники не викрали ані особисті речі, ані авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК в Харкові побили адвоката, який надавав правову допомогу своєму клієнту: поліція розслідує інцидент

Нападниками були військові 3 ОШБр

За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це – військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади.

Серед них:

  • Семен Клок на псевдо "Малиш" – один із нападників, раніше судимий за крадіжку, хуліганство, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
  • Василь Бондаренко на псевдо "Віся" – раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;
  • Сергій Циганчук на псевдо "Сова" – колишній побратим Кориневича, котрий за місяць до нападу встановив контакт із Кориневичем, втім за день до побиття нібито виїхав за кордон.

Другого нападника "азовець" знає особисто. Разом із Бондаренком Кориневич служив в "Азові", але потім той, мовляв, "обрав шлях бандитизму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не хотіли здаватися в полон з "Азовсталі", планували лише евакуювати поранених та мертвих, - заступник командира "Азову" Паламар

Боєць Азову Андрій Кориневич, якого побили у Франківську, звинуватив у нападі військових Третьої штурмової
ФОТО НАПАДНИКІВ ПОШИРЕНЕ КОРИНЕВИЧЕМ

Також поліція встановила особу водія – Максима Білогуба, який чекав на нападників у машині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подружжя побило військового ТЦК та поліціянта на Харківщині: відкрито кримінальне провадження

Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.

Пацани з "трійки", дайте самим собі відповідь на питання: чи за Україну на чолі з бандосами, які не гидують організовувати напади на своїх, ми всі зараз воюємо? - додав оборонець.

Також читайте: Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями. ФОТО

Реакція бригади "Азов"

На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання.

Бондаренко відбував покарання за збройний напад на інкасаторів, на початку повномасштабного вторгнення, вийшов із в’язниці на поруки й став військовослужбовцем 3 ОШБ, кажуть в "Азові".

Білогуб чекав нападників в автомобілі, а Циганчук збирав необхідну нападникам інформацію про Кориневича перед побиттям і був з ними в одній квартирі під час планування нападу.

Мотиви побиття Кориневича невідомі. Наразі всі нападники перебувають у розшуку, додали в "Азові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побили ветерана війни - військовослужбовця ТЦК: на Львівщині затримано вісьмох чоловіків

Боєць Азову Андрій Кориневич, якого побили у Франківську, звинуватив у нападі військових Третьої штурмової

Боєць Азову Андрій Кориневич, якого побили у Франківську, звинуватив у нападі військових Третьої штурмовоїБоєць Азову Андрій Кориневич, якого побили у Франківську, звинуватив у нападі військових Третьої штурмовоїБоєць Азову Андрій Кориневич, якого побили у Франківську, звинуватив у нападі військових Третьої штурмовоїБоєць Азову Андрій Кориневич, якого побили у Франківську, звинуватив у нападі військових Третьої штурмової



Автор: 

Івано-Франківськ (529) побиття (968) напад (1145) Івано-Франківська область (967) Азов (794) 3 Окрема штурмова бригада (466) Івано-Франківський район (19)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Це вже не вперше, і не вдесяте, коли Білецький, а точніше його оточення (адже сам він ніби і не при ділах) творять "дічь". І до 2022, ця дічь в його виконанні, подекуди мала бридкий рашистський душок.
А в даний момент, від нього сильно тхне зеленим болотом, адже його дууууже ******* в ОПі. І, ймовірно, зліплять з нього очільника "опозиційної" партії військових, помірковано націоналістичного спрямування. Партію, що відтягне на себе голоси, і стане вірним соратником Слугам в майбутньому парламенті. І заодно, члени якої, будуть в масках дубасити реальну опозицію, включно з військовими-противниками зелені. Дубаситимуть з дружньою підтримкою силовиків.
Всі, скажімо так, люди національно-патріотичного спрямування, котрі знайшли в його особі собі кумира, будьте обережні - він випливе, як випливає всі ці роки. А ви себе заплямуєте.
показати весь коментар
23.06.2025 23:45 Відповісти
+36
Білецький раніше незаконні будівницва кришував, винонував всі забаганки Арсена...
показати весь коментар
23.06.2025 23:15 Відповісти
+31
"А у Білецького заклики 2022 року про "тишу щодо полонених азовців" - в 2025 плавно перейшли в "інтерв'ю про особисте", де він розповідає що любіт кушать і слушать.

Як він кидався свінками поки ворог планував окупацію Маріуполя - "вождь" мовчить, як і про полонених побратимів."
показати весь коментар
23.06.2025 23:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гидко! Тьху!
показати весь коментар
23.06.2025 23:10 Відповісти
Що саме?
показати весь коментар
23.06.2025 23:11 Відповісти
Оте, що тут описане.
показати весь коментар
23.06.2025 23:17 Відповісти
Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за ***********, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання.

оце мабуть найгидкіше
показати весь коментар
24.06.2025 06:27 Відповісти
на жаль таких історій буде тільки більше
показати весь коментар
23.06.2025 23:11 Відповісти
Обгрунтуй.
показати весь коментар
23.06.2025 23:13 Відповісти
оговтайся вже нарешті)))
показати весь коментар
23.06.2025 23:16 Відповісти
потужний аргумент, а тепер хоч ти обгрунтуй
показати весь коментар
24.06.2025 06:59 Відповісти
Країна окупована ( з двох боків, якщо хтонепоняв) .
Що тут обгрунтовувати?
Завхоз робить ставку на обидва варіанти - хто б не переміг у Третій народній Світовій він ( думає що) буде в шоколаді і під захистом ПВК.
показати весь коментар
24.06.2025 01:36 Відповісти
Білецький раніше незаконні будівницва кришував, винонував всі забаганки Арсена...
показати весь коментар
23.06.2025 23:15 Відповісти
Саме так. Андрюша Бєлєцкій парєнь неоднозначний, м'яко кажучи...
показати весь коментар
23.06.2025 23:19 Відповісти
ЦДругого нападника "азовець" знає особисто. Разом із Бондаренком Кориневич служив в "Азові", але потім той, мовляв, "обрав шлях бандитизму" - так це ж і була основна платформа отого зброда, якого зібрав авакян під своїм крилом в "азові" та поставив "бєлую воШь" керувати. Це ті ж самі подонки, що бігали зі свинками, щимили бабусь, що торгували насінням, це ті ж самі провокатори з "нацЖон", що бігали по всіх мітингах і показували "які ми круті, як нас багато".
Захистники Азовсталі в полоні, а ця відверта босота тут, на підхваті у вошЬдя(вважай єрмака) і буде й надалі виконувати всі брудні забаганки ОПи. Це ж аксіома ще з часів попа Гапона і жандармів у царскій рашці. Технології старі, але відпрацьовані і відшліфовані до 100відсоткової ефективності - розділяй і всластвуй, а незгодних і "буйних" - просто знищуй. І це буде наростати з приближенням до виборів 100%!
показати весь коментар
24.06.2025 12:34 Відповісти
Буде у когось своя ПВК, чи може вже є, укомплектована західною зброєю. Така точно не дасть змістити одного преЗЕдента, якщо той програє вибори але хрін піде.
показати весь коментар
23.06.2025 23:16 Відповісти
Все, що потрібно знати про Біленького:
2007 року, в період його діяльності в організації «Патріот України», написав програмну статтю «Український расовий соціал-націоналізм», у якій відкидав демократію та лібералізм, виступав за перетворення України на імперію та закликав до «расового очищення» української нації. Надалі відомою стала його цитата з цієї статті, що «Історична місія нашої Нації, в це переломне сторіччя, очолити і повести за собою Білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства».[43] Тим не менш, влітку 2015 року в ефірі Громадського телебачення на запитання чи дистанціює він себе від свого минулого й чи змінив погляди, Білецький заперечив своє авторство і заявив, що цей текст сфабрикований російськими спецслужбами.[44]
показати весь коментар
23.06.2025 23:23 Відповісти
Воно або реально (зе) божевільне або їхній дугін ворушить всі ниточки з самого початку..... Тупо клонували навіжене радикальне м'ясо з "руzzкого маршу"
показати весь коментар
24.06.2025 01:34 Відповісти
Изначально националистами становились люди, которые любят свою страну. её народ, хочет ей добра и процветания. А это как бы не очень выгодно элитам. Оттого идеи патриотизма хакнули - и теперь националист это какой-то упырь, который ненавидит евреев или еще что-то и который не ценит свой народ, так как у него есть идея нации.
Вот Рух был националистической партией. Но они были демократами, они были за прогресс.
показати весь коментар
24.06.2025 02:02 Відповісти
"А у Білецького заклики 2022 року про "тишу щодо полонених азовців" - в 2025 плавно перейшли в "інтерв'ю про особисте", де він розповідає що любіт кушать і слушать.

Як він кидався свінками поки ворог планував окупацію Маріуполя - "вождь" мовчить, як і про полонених побратимів."
показати весь коментар
23.06.2025 23:26 Відповісти
Только вчера словил себя на мысли что нам усиленно лепят главу новой партии "войны" от Зели под следующие выборы.
показати весь коментар
24.06.2025 00:27 Відповісти
Ой, не тільки....
Я з вами згоден по суті фрази .....
А от боюся що це не тільки квагртальна "паГтія" ..... що це "нац-абзац-дружини" для залякування і фізичного усунення НЕзгодних від виборів....
Або як їх переклав гугл - нац.дружини білєцково = "національні жони"
показати весь коментар
24.06.2025 01:31 Відповісти
Здається - скоро будуть вибори.
І таких історій побільшає.
Як би це не було гидко!
показати весь коментар
23.06.2025 23:40 Відповісти
Т.е избили политического противника?
Предвыборная борьба?
показати весь коментар
24.06.2025 07:24 Відповісти
Билецкий конечно мутный тип, но во время войны не стоит устраивать публичные разборки на радость врагам. Тем более прямых доказательств нет
показати весь коментар
23.06.2025 23:42 Відповісти
В_смьіслє "доказательств нет" ?

"За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, пов'язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
показати весь коментар
24.06.2025 00:01 Відповісти
Полиция не выдвигает подозрений против Билецкого. Сейчас есть лишь предположение со стороны пострадавшего:
"Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються"
показати весь коментар
24.06.2025 00:56 Відповісти
Поліція встановила факт побиття військового "Азову" бійцями третьої штурмової, типами, які вже неодноразово порушували закон. І це - факт.
Потерпілий дав покази і висловив свої припущення.
Тепер поліція зобов'язана встановити мотив злочину і дотичність чи недотичність до цього побиття Білецького.
показати весь коментар
24.06.2025 01:08 Відповісти
Ну пусть расследуют. Вернёмся к этому через год, если будет официальное обвинение.
Меня напрягает, что началось противостояние между сторонниками и противниками Билецкого. Это может ослабить Азов и Украину в целом
показати весь коментар
24.06.2025 01:45 Відповісти
Чому послабить саме Азов? Хронічні порушники закону є представниками третьої штурмової, підлеглі Білецького.

"Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
показати весь коментар
24.06.2025 10:35 Відповісти
ну дотичність Білецького довести важко, навіть, якщо всі нападники дадуть покази на нього
показати весь коментар
24.06.2025 07:04 Відповісти
Журналисты подменяют понятия, а вы подскользнулись на этом деле.
Вернее понятия подменяет потерпевший.
Новость, вполне, могла звучать по другому:
Полиция установила факт избиения работника завода "Большевик" работниками фабрики "Коминтерн"
показати весь коментар
24.06.2025 07:30 Відповісти
"висловив свої припущення" які з радістю почали розповсюджувати ЗМІ певного спрямування? збіг?
показати весь коментар
24.06.2025 08:55 Відповісти
Може й нема.....
Але він системний тип!! Жодної критики тих, хто стріляє в спину СОУ,! Зате проти Президента України ( ПОП, п'ятий Президент) працює і хейтить досі
показати весь коментар
24.06.2025 01:28 Відповісти
Це вже не вперше, і не вдесяте, коли Білецький, а точніше його оточення (адже сам він ніби і не при ділах) творять "дічь". І до 2022, ця дічь в його виконанні, подекуди мала бридкий рашистський душок.
А в даний момент, від нього сильно тхне зеленим болотом, адже його дууууже ******* в ОПі. І, ймовірно, зліплять з нього очільника "опозиційної" партії військових, помірковано націоналістичного спрямування. Партію, що відтягне на себе голоси, і стане вірним соратником Слугам в майбутньому парламенті. І заодно, члени якої, будуть в масках дубасити реальну опозицію, включно з військовими-противниками зелені. Дубаситимуть з дружньою підтримкою силовиків.
Всі, скажімо так, люди національно-патріотичного спрямування, котрі знайшли в його особі собі кумира, будьте обережні - він випливе, як випливає всі ці роки. А ви себе заплямуєте.
показати весь коментар
23.06.2025 23:45 Відповісти
С14, УНА-УНСО, ПС, ДІЯ Яроша, Братство Корчинського, публічно і офіційно підтримали Порошенка на минулих виборах, аргументуючи це державницькою позицією. Природньо, що їх якщо і почули то одразу ж звинуватили в роботі на росію.
Азов, НК, НД і свобода відверто підтримували ЗЕ.
А дії Азова, НК, НД тоді максимально висвітлювали як частину того антипорошенківського психозу.
показати весь коментар
24.06.2025 08:00 Відповісти
Недарма Білецький в десна цьомається із владою ZE покидька, за що влада його медійно підтримує на провладних ТБ каналах та на ТГ каналах, які фінансуються владою. Білецький демонстративно атакував 5 Президента ще за часів перебування того при владі і так само демонстративно Білецький лояльний до влади ZE, продовжуючи за будь-якої нагоди поливати брудом попередників, проте жодним словом не обмовлюється про мародерство та зраду ZE та офісно-резидентського шапітолію. Тож не дивно, що подібне прилипає до подібного. Замість того, щоб засудити зрадника, аморального покидька, який фактично здав захисників Азовсталі москалоті у полон, Білецький робить вигляд, що не помічає цього, ані мур-мур про цей злочин. Лише Редіс, який воює та не світиться по провладних каналах, постійно нагадує про зраду та злочин зеленського, який фактично дав наказ азовцям здатися, пообіцявши згодом вихід на територію неокупованої України, а фактично здав їх москалоті в полон на муки та катування. Білецький про це мовчить, для нього ця влада норм. Білецькому досі попередники в лапті дзюрять та жити спокійно не дають, так само, як Zеленському. У 2010 році голова політичної партії «Національний корпус» (раніше - «Азов»), екс-депутат Верховної Ради України Андрій Білецький закликав до конфедерації України з росією, а відділення України від росії вважав ідіотизмом. Про це Білецький тоді заявив в інтерв'ю редактору веб-сайту «АртПолітІнфо» Юрію Горському. Горський, який є одним з організаторів щорічної акції радикальних націоналістів і неонацистів «русский марш», одним з творців «Євразійського союзу молоді» (відгалуження руху російського нациста Дугіна).
показати весь коментар
23.06.2025 23:53 Відповісти
Сподіваюсь, мене пробачать , що не по темі. Але стаття в топі, в інформація важлива.

"Підвищення основних видів грошового забезпечення військовослужбовцям до 42000 грн./міс. https://t.co/PnLDdx5CiQ https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8266 Друзі підпишіть петицію будь ласка!!! Думаю що ЗСУ заслуговують на підвищення ГЗ, інфляція давно зʼїла наші 20 тис. Це зараз зп охоронця АТБ а не зарплата військового."
показати весь коментар
23.06.2025 23:59 Відповісти
Брати на поруки відморозків, прикриваючись патріотизмом це плювок в обличчя загиблим, скаліченим героям та їх родинам. Має бути максимальне покарання агресорам та тих хто їх покриває.
показати весь коментар
24.06.2025 00:06 Відповісти
І відомі персонажі знову цю тему стороною обійдуть. Якби цивільного гамселили - писали б, що "так йому і треба"
показати весь коментар
24.06.2025 08:35 Відповісти
Не в первый раз и не в последний.
показати весь коментар
24.06.2025 01:38 Відповісти
Нехай про вибори добре думають політики, а то жодного не видно, позапихали язики в сраки, на початку війни ще щось блеяли. А виборцям потрібно добре напружити мозки і добре думати за кого вони голосують, це не важко, якщо подивитись і послухати що робиться і зробити аналіз
показати весь коментар
24.06.2025 07:04 Відповісти
Ось така сумна історія про товаріща майорія. Сучьонок. Нацполіція, встановила особи, посеред мирного міста, причини йому невідомі.
показати весь коментар
24.06.2025 07:19 Відповісти
Білецький - головний кандидат у президенти від ішака на противагу Залужному. Ішак також обрав цього запроданця і у якості дестабілізуючої сили. Якщо хтось наївно вважає, що в ЗСУ одні патріоти та порядні, то глибоко помиляється. Війна стала прихистком та індульгенцією для тисяч злочинців, особливого і переважно з МВС. Із-за таких, як Білецький існує велика ймовірнсть громадянської війни в період виборів. На це і розраховує *****. Не дарма ішак вже другий рік піарить 3-ю та її керманича. І така "перспектива" цілком влаштовує ішака та його банду, адже йдеться про їхнє фізичне існування.
показати весь коментар
24.06.2025 08:07 Відповісти
прийшло "замовлення" "відпрацювати" по Білецькому? коли маячня якогось тіла масово(!) поширюється в "демократичній" пресі з метою зганьбити ім'я командира цілого корпусу(!), то це вже не "розбірки", а найнатуральніша диверсія спрямована на підрив обороноздатності країни і реагувати тут повинна СБУ! швидко!
показати весь коментар
24.06.2025 08:42 Відповісти
Що. Ти. Несеш? Які ще бандюки з яйцями, що захищають країну?!!
Поки люди, нормальні, люди захищають країну, ці твої бандюки, записавшись/перевівшись до таких же кінчених командирів (а вони є, і це правда), роз'їжджають Україною торгуючи зброєю, перевозячи наркоту, займаючись рекетом, розбоєм, шахрайством.......
Вони так само захищають країну, як і Пікалов.
Звісно є певна частина тих, хто воює, але їх і назвати зараз бандюками не можна - просто люди з "темним минулим". Але мова йде про тих, хто прикриваючись формою займається бандитизмом.
Як б***ь, язик повертається, сказати що інших героїв окрім бандюків в українців немає. Якщо це звісно не рашитський язик.
показати весь коментар
24.06.2025 09:30 Відповісти
Що, не до шмиги реальність і очко почало жати? Так це твої проблеми, вася. Так, є люди, які воюють, а є людішки, котрі думають, що ЗСУ це щось на кшталт набарбершопленого кліторолиза з Київради. Я вас розчарую, зітнення з реальністю для вас буде таким болісним, що аж соплі з жопи потечуть.
показати весь коментар
24.06.2025 11:40 Відповісти
Судячи з тюремно-гопарської лексики, то це ти вважаєш себе бандюком (аха-ха) і вважаєш себе пупом землі і елітою нації. Відкрито тобі таємницю - такі, як ти, то лише вонюча пліснява на суспільстві. І реальність для вас - очікування відправки у в'язницю, а не оплески людей.
показати весь коментар
24.06.2025 15:25 Відповісти
О, пашла жара і дескридетація самого боєздатного армійського корпусу, а вкраїнчики радо підхоплюють вой тролів. Народ - ви дибіли? Інформацію аналізувати не сила? Почекайте розслідування.
показати весь коментар
24.06.2025 10:43 Відповісти
Назарій Гусаков замітає сліди...
показати весь коментар
24.06.2025 12:27 Відповісти
Третья штурмова....
Должна была по идее опы ярмака закрыть воспоминание об Азове... который стараниями тур хаба на чонгар отдали на растерзание очкам. В надежде ... что с Азовом покончить а остальные сами разбегутся на шашлычки.....
Азов .сдали. и тут те-же почти шевроны...
Билецкий.. третья штурмова.
Придворная точнее при опная часть .
Билецкий ... странный ..весьма.
Патриот да... без вопросов..
Свинки которые бросал в порошенко из ща клистронов купленных а тр дорога в мордоре ...а когда жти клистроны поснимали с зрк
И номера чудом оказались в ФСБ
А в этом случае у билецкого язык был в заднице... опы.
Когда чонгар разминировали и радостно хвастались ..опять язык в заднице...
Идиот или ...
Глубокого залегания ...
показати весь коментар
24.06.2025 12:36 Відповісти
Такий криміналітет у погонах це типовий зброд терористів з тсцика і заброньованої від війни мусарні.
Нічому дивуватися владі фсбшної агентури в Україні.
показати весь коментар
24.06.2025 16:28 Відповісти
3я штурмова Національної гвардії України, міністерства внутрішніх справ. і ви берете https://youtu.be/HZjLktNSKTo туди бандюків?
показати весь коментар
24.06.2025 20:09 Відповісти
Третя штурмова це ЗСУ.
показати весь коментар
25.06.2025 11:02 Відповісти
Почалися мусорські мутки про бандитів-націоналістів
показати весь коментар
26.06.2025 03:08 Відповісти
Ну, громаднин майор із самого початку говорить неправду. Кориневич Андрій Вікторович зарахований до списків особового складу в/ч 3057 наказом від 15 січня 2015 року, тривалий час служив комірником ремонтого взводу ремонту автомобільної техніки. Ну, а потім атестувався... Чому він мовчить про реальну суть конфлікту - невідомо. І головне - звинувачення командира дієвого 3-го Армійського корпусу Білецького в організації його побиття - повний абсурд. "Потерпілий" у складі "старого" "Азову" був дрібним тиловиком (напевно, ним і залишився), якого мало хто й знав і до нього командуванню ОЗСП було стільки діла, як до позаторішнього снігу... "Залізний "азовець" чомусь сам вештається в глибокому запіллі (коли 12-а бригада НГУ тна фронті) й має конфлікт з людьми, котрих називає друзями. Нікого це не дивує? Упевнений, що правда з'ясується.
показати весь коментар
27.06.2025 00:15 Відповісти
 
 