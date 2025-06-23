Боец "Азова" Андрей Кориневич (Корень) обвинил в нападении и избиении военных Третьей штурмовой

Майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.

Об этом воин рассказал на странице на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В видеообращении Кориневич отметил, что служит в бригаде "Азов" с 2014 года, участвовал в обороне Мариуполя и прошел российский плен.

По его словам, 13 июня двое мужчин в масках, вооруженные телескопическими дубинками и слезоточивым газом, напали на него возле дома среди бела дня. В момент нападения он был с женой.

Сначала военный подумал, что это обычные грабители, однако, нападавшие не похитили ни личные вещи, ни авто.

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Нападавшими были военные 3-й ОШБр

По словам Кориневича, полиция впоследствии установила личности нападавших: это - военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

Среди них:

Семен Клок с псевдонимом "Малыш" - один из нападавших, ранее судимый за кражу, хулиганство, вождение в нетрезвом состоянии, а также за покушение на убийство офицера НГУ в 2024 году;

с псевдонимом "Малыш" - один из нападавших, ранее судимый за кражу, хулиганство, вождение в нетрезвом состоянии, а также за покушение на убийство офицера НГУ в 2024 году; Василий Бондаренко под псевдонимом "Вися" - ранее судимый за нападение на инкассаторов и объявлен в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве;

под псевдонимом "Вися" - ранее судимый за нападение на инкассаторов и объявлен в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве; Сергей Цыганчук с псевдонимом "Сова" - бывший побратим Кориневича, который за месяц до нападения установил контакт с Кориневичем, впрочем, за день до избиения якобы выехал за границу.

Второго нападающего "азовец" знает лично. Вместе с Бондаренко Кориневич служил в "Азове", но потом тот, мол, "выбрал путь бандитизма".

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ФОТО НАПАДАВШИХ РАСПРОСТРАНЕНО КОРИНЕВИЧЕМ

Также полиция установила личность водителя - Максима Белогуба, который ждал нападавших в машине.

Он обратился к военным 3-й ОШБр с просьбой сообщить о местонахождении тех, кто избил его.

"Пацаны из "тройки", ответьте самим себе на вопрос: за Украину ли во главе с бандосами, которые не брезгуют организовывать нападения на своих, мы все сейчас воюем?" - добавил воин.

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Реакция бригады "Азов"

На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

Там также утверждают, что Клок неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу, нанесение телесных повреждений, езду без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. А в октябре 2024 года из табельного оружия выстрелил посреди улицы в живот офицеру НГУ, но не получил никакого наказания.

Бондаренко отбывал наказание за вооруженное нападение на инкассаторов, в начале полномасштабного вторжения, вышел из тюрьмы на поруки и стал военнослужащим 3-й ОШБ, говорят в "Азове".

Белогуб ждал нападавших в автомобиле, а Цыганчук собирал необходимую нападавшим информацию о Кориневиче перед избиением и был с ними в одной квартире во время планирования нападения.

Мотивы избиения Кориневича неизвестны. Сейчас все нападавшие находятся в розыске, добавили в "Азове".

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