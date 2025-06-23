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Новости Избиение военного в Ивано-Франковске Нападение на азовца Андрея Кориневича
19 511 75

Боец "Азова" Андрей Кориневич (Корень) обвинил в нападении и избиении военных Третьей штурмовой

Боец Азова Андрей Кориневич

Майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.

Об этом воин рассказал на странице на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В видеообращении Кориневич отметил, что служит в бригаде "Азов" с 2014 года, участвовал в обороне Мариуполя и прошел российский плен.

По его словам, 13 июня двое мужчин в масках, вооруженные телескопическими дубинками и слезоточивым газом, напали на него возле дома среди бела дня. В момент нападения он был с женой.

Сначала военный подумал, что это обычные грабители, однако, нападавшие не похитили ни личные вещи, ни авто.

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Нападавшими были военные 3-й ОШБр

По словам Кориневича, полиция впоследствии установила личности нападавших: это - военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

Среди них:

  • Семен Клок с псевдонимом "Малыш" - один из нападавших, ранее судимый за кражу, хулиганство, вождение в нетрезвом состоянии, а также за покушение на убийство офицера НГУ в 2024 году;
  • Василий Бондаренко под псевдонимом "Вися" - ранее судимый за нападение на инкассаторов и объявлен в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве;
  • Сергей Цыганчук с псевдонимом "Сова" - бывший побратим Кориневича, который за месяц до нападения установил контакт с Кориневичем, впрочем, за день до избиения якобы выехал за границу.

Второго нападающего "азовец" знает лично. Вместе с Бондаренко Кориневич служил в "Азове", но потом тот, мол, "выбрал путь бандитизма".

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Боец Азова Андрей Кориневич, которого избили во Франковске, обвинил в нападении военных Третьей штурмовой
ФОТО НАПАДАВШИХ РАСПРОСТРАНЕНО КОРИНЕВИЧЕМ

Также полиция установила личность водителя - Максима Белогуба, который ждал нападавших в машине.

Он обратился к военным 3-й ОШБр с просьбой сообщить о местонахождении тех, кто избил его.

"Пацаны из "тройки", ответьте самим себе на вопрос: за Украину ли во главе с бандосами, которые не брезгуют организовывать нападения на своих, мы все сейчас воюем?" - добавил воин.

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Реакция бригады "Азов"

На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

Там также утверждают, что Клок неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу, нанесение телесных повреждений, езду без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. А в октябре 2024 года из табельного оружия выстрелил посреди улицы в живот офицеру НГУ, но не получил никакого наказания.

Бондаренко отбывал наказание за вооруженное нападение на инкассаторов, в начале полномасштабного вторжения, вышел из тюрьмы на поруки и стал военнослужащим 3-й ОШБ, говорят в "Азове".

Белогуб ждал нападавших в автомобиле, а Цыганчук собирал необходимую нападавшим информацию о Кориневиче перед избиением и был с ними в одной квартире во время планирования нападения.

Мотивы избиения Кориневича неизвестны. Сейчас все нападавшие находятся в розыске, добавили в "Азове".

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Боец Азова Андрей Кориневич, которого избили во Франковске, обвинил в нападении военных Третьей штурмовой

Боец Азова Андрей Кориневич, которого избили во Франковске, обвинил в нападении военных Третьей штурмовойБоец Азова Андрей Кориневич, которого избили во Франковске, обвинил в нападении военных Третьей штурмовойБоец Азова Андрей Кориневич, которого избили во Франковске, обвинил в нападении военных Третьей штурмовойБоец Азова Андрей Кориневич, которого избили во Франковске, обвинил в нападении военных Третьей штурмовой



Автор: 

Ивано-Франковск (838) избиение (9831) нападение (2235) Ивано-Франковская область (937) Азов (810) 3-я Отдельная штурмовая бригада (454) Ивано-Франковский район (17)


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Топ комментарии
+37
Це вже не вперше, і не вдесяте, коли Білецький, а точніше його оточення (адже сам він ніби і не при ділах) творять "дічь". І до 2022, ця дічь в його виконанні, подекуди мала бридкий рашистський душок.
А в даний момент, від нього сильно тхне зеленим болотом, адже його дууууже ******* в ОПі. І, ймовірно, зліплять з нього очільника "опозиційної" партії військових, помірковано націоналістичного спрямування. Партію, що відтягне на себе голоси, і стане вірним соратником Слугам в майбутньому парламенті. І заодно, члени якої, будуть в масках дубасити реальну опозицію, включно з військовими-противниками зелені. Дубаситимуть з дружньою підтримкою силовиків.
Всі, скажімо так, люди національно-патріотичного спрямування, котрі знайшли в його особі собі кумира, будьте обережні - він випливе, як випливає всі ці роки. А ви себе заплямуєте.
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23.06.2025 23:45 Ответить
+36
Білецький раніше незаконні будівницва кришував, винонував всі забаганки Арсена...
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23.06.2025 23:15 Ответить
+31
"А у Білецького заклики 2022 року про "тишу щодо полонених азовців" - в 2025 плавно перейшли в "інтерв'ю про особисте", де він розповідає що любіт кушать і слушать.

Як він кидався свінками поки ворог планував окупацію Маріуполя - "вождь" мовчить, як і про полонених побратимів."
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23.06.2025 23:26 Ответить
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Гидко! Тьху!
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23.06.2025 23:10 Ответить
Що саме?
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23.06.2025 23:11 Ответить
Оте, що тут описане.
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23.06.2025 23:17 Ответить
Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за ***********, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання.

оце мабуть найгидкіше
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24.06.2025 06:27 Ответить
на жаль таких історій буде тільки більше
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23.06.2025 23:11 Ответить
Обгрунтуй.
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23.06.2025 23:13 Ответить
оговтайся вже нарешті)))
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23.06.2025 23:16 Ответить
потужний аргумент, а тепер хоч ти обгрунтуй
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24.06.2025 06:59 Ответить
Країна окупована ( з двох боків, якщо хтонепоняв) .
Що тут обгрунтовувати?
Завхоз робить ставку на обидва варіанти - хто б не переміг у Третій народній Світовій він ( думає що) буде в шоколаді і під захистом ПВК.
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24.06.2025 01:36 Ответить
Білецький раніше незаконні будівницва кришував, винонував всі забаганки Арсена...
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23.06.2025 23:15 Ответить
Саме так. Андрюша Бєлєцкій парєнь неоднозначний, м'яко кажучи...
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23.06.2025 23:19 Ответить
ЦДругого нападника "азовець" знає особисто. Разом із Бондаренком Кориневич служив в "Азові", але потім той, мовляв, "обрав шлях бандитизму" - так це ж і була основна платформа отого зброда, якого зібрав авакян під своїм крилом в "азові" та поставив "бєлую воШь" керувати. Це ті ж самі подонки, що бігали зі свинками, щимили бабусь, що торгували насінням, це ті ж самі провокатори з "нацЖон", що бігали по всіх мітингах і показували "які ми круті, як нас багато".
Захистники Азовсталі в полоні, а ця відверта босота тут, на підхваті у вошЬдя(вважай єрмака) і буде й надалі виконувати всі брудні забаганки ОПи. Це ж аксіома ще з часів попа Гапона і жандармів у царскій рашці. Технології старі, але відпрацьовані і відшліфовані до 100відсоткової ефективності - розділяй і всластвуй, а незгодних і "буйних" - просто знищуй. І це буде наростати з приближенням до виборів 100%!
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24.06.2025 12:34 Ответить
Буде у когось своя ПВК, чи може вже є, укомплектована західною зброєю. Така точно не дасть змістити одного преЗЕдента, якщо той програє вибори але хрін піде.
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23.06.2025 23:16 Ответить
Все, що потрібно знати про Біленького:
2007 року, в період його діяльності в організації «Патріот України», написав програмну статтю «Український расовий соціал-націоналізм», у якій відкидав демократію та лібералізм, виступав за перетворення України на імперію та закликав до «расового очищення» української нації. Надалі відомою стала його цитата з цієї статті, що «Історична місія нашої Нації, в це переломне сторіччя, очолити і повести за собою Білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства».[43] Тим не менш, влітку 2015 року в ефірі Громадського телебачення на запитання чи дистанціює він себе від свого минулого й чи змінив погляди, Білецький заперечив своє авторство і заявив, що цей текст сфабрикований російськими спецслужбами.[44]
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23.06.2025 23:23 Ответить
Воно або реально (зе) божевільне або їхній дугін ворушить всі ниточки з самого початку..... Тупо клонували навіжене радикальне м'ясо з "руzzкого маршу"
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24.06.2025 01:34 Ответить
Изначально националистами становились люди, которые любят свою страну. её народ, хочет ей добра и процветания. А это как бы не очень выгодно элитам. Оттого идеи патриотизма хакнули - и теперь националист это какой-то упырь, который ненавидит евреев или еще что-то и который не ценит свой народ, так как у него есть идея нации.
Вот Рух был националистической партией. Но они были демократами, они были за прогресс.
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24.06.2025 02:02 Ответить
"А у Білецького заклики 2022 року про "тишу щодо полонених азовців" - в 2025 плавно перейшли в "інтерв'ю про особисте", де він розповідає що любіт кушать і слушать.

Як він кидався свінками поки ворог планував окупацію Маріуполя - "вождь" мовчить, як і про полонених побратимів."
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23.06.2025 23:26 Ответить
Только вчера словил себя на мысли что нам усиленно лепят главу новой партии "войны" от Зели под следующие выборы.
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24.06.2025 00:27 Ответить
Ой, не тільки....
Я з вами згоден по суті фрази .....
А от боюся що це не тільки квагртальна "паГтія" ..... що це "нац-абзац-дружини" для залякування і фізичного усунення НЕзгодних від виборів....
Або як їх переклав гугл - нац.дружини білєцково = "національні жони"
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24.06.2025 01:31 Ответить
Здається - скоро будуть вибори.
І таких історій побільшає.
Як би це не було гидко!
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23.06.2025 23:40 Ответить
Т.е избили политического противника?
Предвыборная борьба?
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24.06.2025 07:24 Ответить
Билецкий конечно мутный тип, но во время войны не стоит устраивать публичные разборки на радость врагам. Тем более прямых доказательств нет
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23.06.2025 23:42 Ответить
В_смьіслє "доказательств нет" ?

"За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, пов'язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
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24.06.2025 00:01 Ответить
Полиция не выдвигает подозрений против Билецкого. Сейчас есть лишь предположение со стороны пострадавшего:
"Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються"
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24.06.2025 00:56 Ответить
Поліція встановила факт побиття військового "Азову" бійцями третьої штурмової, типами, які вже неодноразово порушували закон. І це - факт.
Потерпілий дав покази і висловив свої припущення.
Тепер поліція зобов'язана встановити мотив злочину і дотичність чи недотичність до цього побиття Білецького.
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24.06.2025 01:08 Ответить
Ну пусть расследуют. Вернёмся к этому через год, если будет официальное обвинение.
Меня напрягает, что началось противостояние между сторонниками и противниками Билецкого. Это может ослабить Азов и Украину в целом
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24.06.2025 01:45 Ответить
Чому послабить саме Азов? Хронічні порушники закону є представниками третьої штурмової, підлеглі Білецького.

"Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
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24.06.2025 10:35 Ответить
ну дотичність Білецького довести важко, навіть, якщо всі нападники дадуть покази на нього
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24.06.2025 07:04 Ответить
Журналисты подменяют понятия, а вы подскользнулись на этом деле.
Вернее понятия подменяет потерпевший.
Новость, вполне, могла звучать по другому:
Полиция установила факт избиения работника завода "Большевик" работниками фабрики "Коминтерн"
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24.06.2025 07:30 Ответить
"висловив свої припущення" які з радістю почали розповсюджувати ЗМІ певного спрямування? збіг?
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24.06.2025 08:55 Ответить
Може й нема.....
Але він системний тип!! Жодної критики тих, хто стріляє в спину СОУ,! Зате проти Президента України ( ПОП, п'ятий Президент) працює і хейтить досі
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24.06.2025 01:28 Ответить
Це вже не вперше, і не вдесяте, коли Білецький, а точніше його оточення (адже сам він ніби і не при ділах) творять "дічь". І до 2022, ця дічь в його виконанні, подекуди мала бридкий рашистський душок.
А в даний момент, від нього сильно тхне зеленим болотом, адже його дууууже ******* в ОПі. І, ймовірно, зліплять з нього очільника "опозиційної" партії військових, помірковано націоналістичного спрямування. Партію, що відтягне на себе голоси, і стане вірним соратником Слугам в майбутньому парламенті. І заодно, члени якої, будуть в масках дубасити реальну опозицію, включно з військовими-противниками зелені. Дубаситимуть з дружньою підтримкою силовиків.
Всі, скажімо так, люди національно-патріотичного спрямування, котрі знайшли в його особі собі кумира, будьте обережні - він випливе, як випливає всі ці роки. А ви себе заплямуєте.
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23.06.2025 23:45 Ответить
С14, УНА-УНСО, ПС, ДІЯ Яроша, Братство Корчинського, публічно і офіційно підтримали Порошенка на минулих виборах, аргументуючи це державницькою позицією. Природньо, що їх якщо і почули то одразу ж звинуватили в роботі на росію.
Азов, НК, НД і свобода відверто підтримували ЗЕ.
А дії Азова, НК, НД тоді максимально висвітлювали як частину того антипорошенківського психозу.
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24.06.2025 08:00 Ответить
Недарма Білецький в десна цьомається із владою ZE покидька, за що влада його медійно підтримує на провладних ТБ каналах та на ТГ каналах, які фінансуються владою. Білецький демонстративно атакував 5 Президента ще за часів перебування того при владі і так само демонстративно Білецький лояльний до влади ZE, продовжуючи за будь-якої нагоди поливати брудом попередників, проте жодним словом не обмовлюється про мародерство та зраду ZE та офісно-резидентського шапітолію. Тож не дивно, що подібне прилипає до подібного. Замість того, щоб засудити зрадника, аморального покидька, який фактично здав захисників Азовсталі москалоті у полон, Білецький робить вигляд, що не помічає цього, ані мур-мур про цей злочин. Лише Редіс, який воює та не світиться по провладних каналах, постійно нагадує про зраду та злочин зеленського, який фактично дав наказ азовцям здатися, пообіцявши згодом вихід на територію неокупованої України, а фактично здав їх москалоті в полон на муки та катування. Білецький про це мовчить, для нього ця влада норм. Білецькому досі попередники в лапті дзюрять та жити спокійно не дають, так само, як Zеленському. У 2010 році голова політичної партії «Національний корпус» (раніше - «Азов»), екс-депутат Верховної Ради України Андрій Білецький закликав до конфедерації України з росією, а відділення України від росії вважав ідіотизмом. Про це Білецький тоді заявив в інтерв'ю редактору веб-сайту «АртПолітІнфо» Юрію Горському. Горський, який є одним з організаторів щорічної акції радикальних націоналістів і неонацистів «русский марш», одним з творців «Євразійського союзу молоді» (відгалуження руху російського нациста Дугіна).
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23.06.2025 23:53 Ответить
Сподіваюсь, мене пробачать , що не по темі. Але стаття в топі, в інформація важлива.

"Підвищення основних видів грошового забезпечення військовослужбовцям до 42000 грн./міс. https://t.co/PnLDdx5CiQ https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8266 Друзі підпишіть петицію будь ласка!!! Думаю що ЗСУ заслуговують на підвищення ГЗ, інфляція давно зʼїла наші 20 тис. Це зараз зп охоронця АТБ а не зарплата військового."
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23.06.2025 23:59 Ответить
Брати на поруки відморозків, прикриваючись патріотизмом це плювок в обличчя загиблим, скаліченим героям та їх родинам. Має бути максимальне покарання агресорам та тих хто їх покриває.
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24.06.2025 00:06 Ответить
І відомі персонажі знову цю тему стороною обійдуть. Якби цивільного гамселили - писали б, що "так йому і треба"
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24.06.2025 08:35 Ответить
Не в первый раз и не в последний.
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24.06.2025 01:38 Ответить
Нехай про вибори добре думають політики, а то жодного не видно, позапихали язики в сраки, на початку війни ще щось блеяли. А виборцям потрібно добре напружити мозки і добре думати за кого вони голосують, це не важко, якщо подивитись і послухати що робиться і зробити аналіз
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24.06.2025 07:04 Ответить
Ось така сумна історія про товаріща майорія. Сучьонок. Нацполіція, встановила особи, посеред мирного міста, причини йому невідомі.
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24.06.2025 07:19 Ответить
Білецький - головний кандидат у президенти від ішака на противагу Залужному. Ішак також обрав цього запроданця і у якості дестабілізуючої сили. Якщо хтось наївно вважає, що в ЗСУ одні патріоти та порядні, то глибоко помиляється. Війна стала прихистком та індульгенцією для тисяч злочинців, особливого і переважно з МВС. Із-за таких, як Білецький існує велика ймовірнсть громадянської війни в період виборів. На це і розраховує *****. Не дарма ішак вже другий рік піарить 3-ю та її керманича. І така "перспектива" цілком влаштовує ішака та його банду, адже йдеться про їхнє фізичне існування.
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24.06.2025 08:07 Ответить
прийшло "замовлення" "відпрацювати" по Білецькому? коли маячня якогось тіла масово(!) поширюється в "демократичній" пресі з метою зганьбити ім'я командира цілого корпусу(!), то це вже не "розбірки", а найнатуральніша диверсія спрямована на підрив обороноздатності країни і реагувати тут повинна СБУ! швидко!
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24.06.2025 08:42 Ответить
Що. Ти. Несеш? Які ще бандюки з яйцями, що захищають країну?!!
Поки люди, нормальні, люди захищають країну, ці твої бандюки, записавшись/перевівшись до таких же кінчених командирів (а вони є, і це правда), роз'їжджають Україною торгуючи зброєю, перевозячи наркоту, займаючись рекетом, розбоєм, шахрайством.......
Вони так само захищають країну, як і Пікалов.
Звісно є певна частина тих, хто воює, але їх і назвати зараз бандюками не можна - просто люди з "темним минулим". Але мова йде про тих, хто прикриваючись формою займається бандитизмом.
Як б***ь, язик повертається, сказати що інших героїв окрім бандюків в українців немає. Якщо це звісно не рашитський язик.
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24.06.2025 09:30 Ответить
Що, не до шмиги реальність і очко почало жати? Так це твої проблеми, вася. Так, є люди, які воюють, а є людішки, котрі думають, що ЗСУ це щось на кшталт набарбершопленого кліторолиза з Київради. Я вас розчарую, зітнення з реальністю для вас буде таким болісним, що аж соплі з жопи потечуть.
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24.06.2025 11:40 Ответить
Судячи з тюремно-гопарської лексики, то це ти вважаєш себе бандюком (аха-ха) і вважаєш себе пупом землі і елітою нації. Відкрито тобі таємницю - такі, як ти, то лише вонюча пліснява на суспільстві. І реальність для вас - очікування відправки у в'язницю, а не оплески людей.
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24.06.2025 15:25 Ответить
О, пашла жара і дескридетація самого боєздатного армійського корпусу, а вкраїнчики радо підхоплюють вой тролів. Народ - ви дибіли? Інформацію аналізувати не сила? Почекайте розслідування.
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24.06.2025 10:43 Ответить
Назарій Гусаков замітає сліди...
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24.06.2025 12:27 Ответить
Третья штурмова....
Должна была по идее опы ярмака закрыть воспоминание об Азове... который стараниями тур хаба на чонгар отдали на растерзание очкам. В надежде ... что с Азовом покончить а остальные сами разбегутся на шашлычки.....
Азов .сдали. и тут те-же почти шевроны...
Билецкий.. третья штурмова.
Придворная точнее при опная часть .
Билецкий ... странный ..весьма.
Патриот да... без вопросов..
Свинки которые бросал в порошенко из ща клистронов купленных а тр дорога в мордоре ...а когда жти клистроны поснимали с зрк
И номера чудом оказались в ФСБ
А в этом случае у билецкого язык был в заднице... опы.
Когда чонгар разминировали и радостно хвастались ..опять язык в заднице...
Идиот или ...
Глубокого залегания ...
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24.06.2025 12:36 Ответить
Такий криміналітет у погонах це типовий зброд терористів з тсцика і заброньованої від війни мусарні.
Нічому дивуватися владі фсбшної агентури в Україні.
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24.06.2025 16:28 Ответить
3я штурмова Національної гвардії України, міністерства внутрішніх справ. і ви берете https://youtu.be/HZjLktNSKTo туди бандюків?
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24.06.2025 20:09 Ответить
Третя штурмова це ЗСУ.
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25.06.2025 11:02 Ответить
Почалися мусорські мутки про бандитів-націоналістів
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26.06.2025 03:08 Ответить
Ну, громаднин майор із самого початку говорить неправду. Кориневич Андрій Вікторович зарахований до списків особового складу в/ч 3057 наказом від 15 січня 2015 року, тривалий час служив комірником ремонтого взводу ремонту автомобільної техніки. Ну, а потім атестувався... Чому він мовчить про реальну суть конфлікту - невідомо. І головне - звинувачення командира дієвого 3-го Армійського корпусу Білецького в організації його побиття - повний абсурд. "Потерпілий" у складі "старого" "Азову" був дрібним тиловиком (напевно, ним і залишився), якого мало хто й знав і до нього командуванню ОЗСП було стільки діла, як до позаторішнього снігу... "Залізний "азовець" чомусь сам вештається в глибокому запіллі (коли 12-а бригада НГУ тна фронті) й має конфлікт з людьми, котрих називає друзями. Нікого це не дивує? Упевнений, що правда з'ясується.
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27.06.2025 00:15 Ответить
 
 