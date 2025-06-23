Боец "Азова" Андрей Кориневич (Корень) обвинил в нападении и избиении военных Третьей штурмовой
Майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.
Об этом воин рассказал на странице на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В видеообращении Кориневич отметил, что служит в бригаде "Азов" с 2014 года, участвовал в обороне Мариуполя и прошел российский плен.
По его словам, 13 июня двое мужчин в масках, вооруженные телескопическими дубинками и слезоточивым газом, напали на него возле дома среди бела дня. В момент нападения он был с женой.
Сначала военный подумал, что это обычные грабители, однако, нападавшие не похитили ни личные вещи, ни авто.
Нападавшими были военные 3-й ОШБр
По словам Кориневича, полиция впоследствии установила личности нападавших: это - военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.
Среди них:
- Семен Клок с псевдонимом "Малыш" - один из нападавших, ранее судимый за кражу, хулиганство, вождение в нетрезвом состоянии, а также за покушение на убийство офицера НГУ в 2024 году;
- Василий Бондаренко под псевдонимом "Вися" - ранее судимый за нападение на инкассаторов и объявлен в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве;
- Сергей Цыганчук с псевдонимом "Сова" - бывший побратим Кориневича, который за месяц до нападения установил контакт с Кориневичем, впрочем, за день до избиения якобы выехал за границу.
Второго нападающего "азовец" знает лично. Вместе с Бондаренко Кориневич служил в "Азове", но потом тот, мол, "выбрал путь бандитизма".
Также полиция установила личность водителя - Максима Белогуба, который ждал нападавших в машине.
Он обратился к военным 3-й ОШБр с просьбой сообщить о местонахождении тех, кто избил его.
"Пацаны из "тройки", ответьте самим себе на вопрос: за Украину ли во главе с бандосами, которые не брезгуют организовывать нападения на своих, мы все сейчас воюем?" - добавил воин.
Реакция бригады "Азов"
На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".
Там также утверждают, что Клок неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу, нанесение телесных повреждений, езду без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. А в октябре 2024 года из табельного оружия выстрелил посреди улицы в живот офицеру НГУ, но не получил никакого наказания.
Бондаренко отбывал наказание за вооруженное нападение на инкассаторов, в начале полномасштабного вторжения, вышел из тюрьмы на поруки и стал военнослужащим 3-й ОШБ, говорят в "Азове".
Белогуб ждал нападавших в автомобиле, а Цыганчук собирал необходимую нападавшим информацию о Кориневиче перед избиением и был с ними в одной квартире во время планирования нападения.
Мотивы избиения Кориневича неизвестны. Сейчас все нападавшие находятся в розыске, добавили в "Азове".
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оце мабуть найгидкіше
Що тут обгрунтовувати?
Завхоз робить ставку на обидва варіанти - хто б не переміг у Третій народній Світовій він ( думає що) буде в шоколаді і під захистом ПВК.
Захистники Азовсталі в полоні, а ця відверта босота тут, на підхваті у вошЬдя(вважай єрмака) і буде й надалі виконувати всі брудні забаганки ОПи. Це ж аксіома ще з часів попа Гапона і жандармів у царскій рашці. Технології старі, але відпрацьовані і відшліфовані до 100відсоткової ефективності - розділяй і всластвуй, а незгодних і "буйних" - просто знищуй. І це буде наростати з приближенням до виборів 100%!
2007 року, в період його діяльності в організації «Патріот України», написав програмну статтю «Український расовий соціал-націоналізм», у якій відкидав демократію та лібералізм, виступав за перетворення України на імперію та закликав до «расового очищення» української нації. Надалі відомою стала його цитата з цієї статті, що «Історична місія нашої Нації, в це переломне сторіччя, очолити і повести за собою Білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства».[43] Тим не менш, влітку 2015 року в ефірі Громадського телебачення на запитання чи дистанціює він себе від свого минулого й чи змінив погляди, Білецький заперечив своє авторство і заявив, що цей текст сфабрикований російськими спецслужбами.[44]
Вот Рух был националистической партией. Но они были демократами, они были за прогресс.
Як він кидався свінками поки ворог планував окупацію Маріуполя - "вождь" мовчить, як і про полонених побратимів."
Я з вами згоден по суті фрази .....
А от боюся що це не тільки квагртальна "паГтія" ..... що це "нац-абзац-дружини" для залякування і фізичного усунення НЕзгодних від виборів....
Або як їх переклав гугл - нац.дружини білєцково = "національні жони"
І таких історій побільшає.
Як би це не було гидко!
Предвыборная борьба?
"За словами Кориневича, поліція згодом встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, пов'язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
"Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються"
Потерпілий дав покази і висловив свої припущення.
Тепер поліція зобов'язана встановити мотив злочину і дотичність чи недотичність до цього побиття Білецького.
Меня напрягает, что началось противостояние между сторонниками и противниками Билецкого. Это может ослабить Азов и Украину в целом
"Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
Вернее понятия подменяет потерпевший.
Новость, вполне, могла звучать по другому:
Полиция установила факт избиения работника завода "Большевик" работниками фабрики "Коминтерн"
Але він системний тип!! Жодної критики тих, хто стріляє в спину СОУ,! Зате проти Президента України ( ПОП, п'ятий Президент) працює і хейтить досі
А в даний момент, від нього сильно тхне зеленим болотом, адже його дууууже ******* в ОПі. І, ймовірно, зліплять з нього очільника "опозиційної" партії військових, помірковано націоналістичного спрямування. Партію, що відтягне на себе голоси, і стане вірним соратником Слугам в майбутньому парламенті. І заодно, члени якої, будуть в масках дубасити реальну опозицію, включно з військовими-противниками зелені. Дубаситимуть з дружньою підтримкою силовиків.
Всі, скажімо так, люди національно-патріотичного спрямування, котрі знайшли в його особі собі кумира, будьте обережні - він випливе, як випливає всі ці роки. А ви себе заплямуєте.
Азов, НК, НД і свобода відверто підтримували ЗЕ.
А дії Азова, НК, НД тоді максимально висвітлювали як частину того антипорошенківського психозу.
"Підвищення основних видів грошового забезпечення військовослужбовцям до 42000 грн./міс. https://t.co/PnLDdx5CiQ https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8266 Друзі підпишіть петицію будь ласка!!! Думаю що ЗСУ заслуговують на підвищення ГЗ, інфляція давно зʼїла наші 20 тис. Це зараз зп охоронця АТБ а не зарплата військового."
Поки люди, нормальні, люди захищають країну, ці твої бандюки, записавшись/перевівшись до таких же кінчених командирів (а вони є, і це правда), роз'їжджають Україною торгуючи зброєю, перевозячи наркоту, займаючись рекетом, розбоєм, шахрайством.......
Вони так само захищають країну, як і Пікалов.
Звісно є певна частина тих, хто воює, але їх і назвати зараз бандюками не можна - просто люди з "темним минулим". Але мова йде про тих, хто прикриваючись формою займається бандитизмом.
Як б***ь, язик повертається, сказати що інших героїв окрім бандюків в українців немає. Якщо це звісно не рашитський язик.
Должна была по идее опы ярмака закрыть воспоминание об Азове... который стараниями тур хаба на чонгар отдали на растерзание очкам. В надежде ... что с Азовом покончить а остальные сами разбегутся на шашлычки.....
Азов .сдали. и тут те-же почти шевроны...
Билецкий.. третья штурмова.
Придворная точнее при опная часть .
Билецкий ... странный ..весьма.
Патриот да... без вопросов..
Свинки которые бросал в порошенко из ща клистронов купленных а тр дорога в мордоре ...а когда жти клистроны поснимали с зрк
И номера чудом оказались в ФСБ
А в этом случае у билецкого язык был в заднице... опы.
Когда чонгар разминировали и радостно хвастались ..опять язык в заднице...
Идиот или ...
Глубокого залегания ...
Нічому дивуватися владі фсбшної агентури в Україні.