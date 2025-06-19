РУС
Мы не хотели сдаваться в плен с "Азовстали", планировали только эвакуировать раненых и мертвых, - заместитель командира "Азова" Паламар

Выход из Азовстали. Святослав Паламар рассказал подробности

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что россияне ставили ультиматум бойцам во время выхода из "Азовстали".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Да решение не принималось о нашем выходе из "Азовстали". Мы хотели драться, мы хотели драться до последнего. И Денис (Прокопенко, командир 1-го корпуса НГУ "Азов". - Ред.) говорил об этом русским, что мы сдаваться не будем. Приоритет разговоров с русскими был один: раненые, тяжелораненые, их 300 человек, они умирали. Надо было проводить их эвакуацию. И мертвые тела, тела наших военных, которые погибли. А мы бы остались, мы бы продолжали воевать", - сказал Паламар.

По его словам, с россиянами никто не договаривался о том, чтобы оборонцы "Азовстали" выходили.

"Мы же в плен не хотели сдаваться. Это важно... Мы говорили о том, чтобы отдать раненых и убитых, и некомбатантов - женщин, медиков. А русские говорят: "Нет, или все, или никто". Они же понимали, если мы со своих плеч сбросим эту мучительную моральную травму, мы будем дальше еще фигариться долго и долго с ними", - добавил защитник.

Читайте: Рашисты распиливают "Азовмаш" на металлолом в оккупированном Мариуполе

Мариуполь (5748) плен (2704) Донецкая область (10836) Азов (836) Азовсталь (383) Мариупольский район (60) Паламар Святослав (6)
Я взагалі цинік по натурі - не вірю в пафосні слова, згадав одну історію ,коли по роботі був вдома в одного з морпіхів ,який воював в Маріуполі ,потрапив в полон, а потім його обміняли - дослівно його слова про оборону міста :
"хто реально воював ,тому не було часу знімати відосікі"
19.06.2025 14:10 Ответить
Дивно, а чого ти Незламного Боневтіка НЕ ЗГАДУЄШ?!
Тільки ви та кацапи?
Таке враження, що Хрипатого Небритого тоді взагалі не було?
І це НЕ ВІН прямо з теле екранів НАКАЗУВАЛ СКЛАСТИ ЗБРОЮ та відправитися у "евакуацію" до кацапів?!
19.06.2025 14:14 Ответить
"зермаки" віддали захисників ..по вказівці куйла, на повільне знищення в рашистському полоні...
19.06.2025 14:30 Ответить
А щоб це змінило? Росіяни би вбили поранених і все.
19.06.2025 14:09 Ответить
19.06.2025 14:30 Ответить
Зеленський з новим керівництвом СБУ - затримали Медведчука. І зразу тоді у 22 році весною стало легше за хлопців в Маріуполі, бо ми не впустили Козиря кума пуйла а його могли запропонувати на обмін за хлопціа за прокопенко редіса. Хто брав медведчука молодці хлопці тоді
19.06.2025 15:40 Ответить
вибасаюсь - Прокопенка, Редіса
19.06.2025 15:41 Ответить
Що це змінило б.А те ,що вони або загинули усі,або ні,але вбили б ще купу москалів,і не гнили б в полоні москальському.Судячи зі слів оповідача,вони це усвідомлювали.Можливо,десь жевріла надія,що чим довше триматимуться,то може якась підмога підійде чи що.
19.06.2025 14:40 Ответить
У них був б вибір. Їм треба була сказати, хлопці, вирішуйте самі.
А не здавайтеся в полон.
19.06.2025 19:09 Ответить
19.06.2025 14:10 Ответить
Пі тори - це ті, хто робить військову та політичну карєру на крові простих солдат ,а також ,ті хто їх підтримує
20.06.2025 03:59 Ответить
іншими словами: втрутився ЕрЗе і наказав здатися.
19.06.2025 14:11 Ответить
Я бы выслушал мнение о тех событиях от "Азовцев" которые до сих пор в плену( очень надеюсь что живы).
19.06.2025 14:11 Ответить
19.06.2025 14:14 Ответить
А чому погано, що вони в результаті вижили таки ?
показать весь комментарий
А чого ти не питаєш:
"А чому погано, що 90% їх в результаті НЕ ВИЖИЛО"?!
"А чому погано, що вони там були БЕЗ БОЕКОМПЛЕКТУ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ МИН?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ВАЖКОЇ ЗБРОЇ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ДОПОМОГИ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ФОРТИФІКАЦІЙ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ППО?"
19.06.2025 14:59 Ответить
"А чому погано, що підходи до Маріуполя, і по суші, і з моря, були розміновані, що дало змогу кацапні швидко той Маріуполь оточити?" Там ще один юркий мальчик особисто перевіряв процес розмінування, а потім від радощів ще й по фонтанам бігав! Скільки ж рік крові української пролилося після тих фонтанів...
19.06.2025 18:19 Ответить
Коли кацапи всюди показували ці кадри здачі Азова, один молодий політичний стример який завжди зображував правдоруба, кричав мені що всі вони на волі і вже вдома. І так поводилися всі. Це був якийсь масовий психоз. Всі прикидалися що вірять Зеленському. Ця війна один суцільний інформаційний психоз. Все ховається, кожен вірить тільки тому що хоче.
19.06.2025 14:17 Ответить
Дуже багато людських трагедій сталося через зраду Кулінича, і так, Баканов мав якийсь час відсидіти у в'язниці, це його відповідальність за Крим, а хто Кулінича перевіряв і рекомендував, це зовсім не знімало з нього відповідальність.
19.06.2025 14:20 Ответить
,у вашій макитрі нерозуміння , а зейло , що не відповідає ⁉️Саме він , призначав всіх, кого ойму гебняві наказали: Баканов ( жінка з родичем біляевим гр.РФ)- Кулініч, Ермак, татаров,гетьманцев ……………… Хомчяк , всі гниди з обійми кремля ! Вони з ермаком хизувались, що тільки вони ,приймають рішення, а не якийсь , там головнокомандувач-найверховніший 🦠🤡 іуда ,всіх часів ,відпрацьовує Оман( знищення державних інституцій з середени) Щоб він з… , як портнов і ківа
19.06.2025 15:30 Ответить
‼️ зейло , віддавав ,накази баканову, а не навпаки ,самє зейло , ойго призначив ( досвід -0000000, профорієнтація - 000000, головне - такий самий руськомировець з жінкою кацапкою) і самє зейло кришує баканова до сіх пір ‼️
19.06.2025 15:34 Ответить
"Ввечері 16 травня командир полку «Азов» https://www.radiosvoboda.org/a/news-azov-azovstal-rishennia/31853422.html Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування»." https://www.radiosvoboda.org/a/news-evakuatsiya-viyskovi-azovstal/31853592.html
19.06.2025 14:22 Ответить
мені не подобається ця правда, але це правда, тому "+" ставлю тут
19.06.2025 14:27 Ответить
БУБАЧКА ПОРІШАВ
19.06.2025 14:26 Ответить
азов достатньо мужньо і сміливо бився щоб не вигадувати заднім числом якусь дичину.
очевидно що не було тоді ніякої можливости для маневру і вихід був або смерть або полон.
19.06.2025 14:29 Ответить
А що, такий полон краще смерті?? Легше було спробувати вийти, прорватися. Може хтось би вийшов, а хто загинув - то краще, ніж роки пекла без надії
19.06.2025 14:38 Ответить
Вони так би і зробили якби не Бубочку зі своєю евакуацією.
19.06.2025 17:14 Ответить
А в полоні не смерть? Дають по 20, 50років. Скільки кацапи повернули саме Азовців?
19.06.2025 14:38 Ответить
Щось дуже багато стало паламаря
19.06.2025 14:56 Ответить
Ірьмак про все "домовився".
До нього питання...
19.06.2025 14:58 Ответить
Дякувати треба Зеленському. Це була його думка про евакуацію.
19.06.2025 15:38 Ответить
А у того чмошника є думки? Оце новина!
19.06.2025 18:21 Ответить
Тут можна лише віддати шану, він і полк билися, як леви і здалися, коли надійшов такий наказ.
19.06.2025 18:54 Ответить
 
 