Мы не хотели сдаваться в плен с "Азовстали", планировали только эвакуировать раненых и мертвых, - заместитель командира "Азова" Паламар

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что россияне ставили ультиматум бойцам во время выхода из "Азовстали".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Да решение не принималось о нашем выходе из "Азовстали". Мы хотели драться, мы хотели драться до последнего. И Денис (Прокопенко, командир 1-го корпуса НГУ "Азов". - Ред.) говорил об этом русским, что мы сдаваться не будем. Приоритет разговоров с русскими был один: раненые, тяжелораненые, их 300 человек, они умирали. Надо было проводить их эвакуацию. И мертвые тела, тела наших военных, которые погибли. А мы бы остались, мы бы продолжали воевать", - сказал Паламар.

По его словам, с россиянами никто не договаривался о том, чтобы оборонцы "Азовстали" выходили.

"Мы же в плен не хотели сдаваться. Это важно... Мы говорили о том, чтобы отдать раненых и убитых, и некомбатантов - женщин, медиков. А русские говорят: "Нет, или все, или никто". Они же понимали, если мы со своих плеч сбросим эту мучительную моральную травму, мы будем дальше еще фигариться долго и долго с ними", - добавил защитник.

