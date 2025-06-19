Мы не хотели сдаваться в плен с "Азовстали", планировали только эвакуировать раненых и мертвых, - заместитель командира "Азова" Паламар
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что россияне ставили ультиматум бойцам во время выхода из "Азовстали".
Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.
"Да решение не принималось о нашем выходе из "Азовстали". Мы хотели драться, мы хотели драться до последнего. И Денис (Прокопенко, командир 1-го корпуса НГУ "Азов". - Ред.) говорил об этом русским, что мы сдаваться не будем. Приоритет разговоров с русскими был один: раненые, тяжелораненые, их 300 человек, они умирали. Надо было проводить их эвакуацию. И мертвые тела, тела наших военных, которые погибли. А мы бы остались, мы бы продолжали воевать", - сказал Паламар.
По его словам, с россиянами никто не договаривался о том, чтобы оборонцы "Азовстали" выходили.
"Мы же в плен не хотели сдаваться. Это важно... Мы говорили о том, чтобы отдать раненых и убитых, и некомбатантов - женщин, медиков. А русские говорят: "Нет, или все, или никто". Они же понимали, если мы со своих плеч сбросим эту мучительную моральную травму, мы будем дальше еще фигариться долго и долго с ними", - добавил защитник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А не здавайтеся в полон.
"хто реально воював ,тому не було часу знімати відосікі"
Тільки ви та кацапи?
Таке враження, що Хрипатого Небритого тоді взагалі не було?
І це НЕ ВІН прямо з теле екранів НАКАЗУВАЛ СКЛАСТИ ЗБРОЮ та відправитися у "евакуацію" до кацапів?!
"А чому погано, що 90% їх в результаті НЕ ВИЖИЛО"?!
"А чому погано, що вони там були БЕЗ БОЕКОМПЛЕКТУ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ МИН?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ВАЖКОЇ ЗБРОЇ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ДОПОМОГИ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ФОРТИФІКАЦІЙ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ППО?"
очевидно що не було тоді ніякої можливости для маневру і вихід був або смерть або полон.
До нього питання...