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Новости Оккупация Мариуполя
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Рашисты распиливают "Азовмаш" на металлолом в оккупированном Мариуполе

Оккупанты распиливают на металлолом Азовмаш в Мариуполе

Вместо обещанного возрождения мариупольских заводов российские захватчики устроили их циничный распил на металлолом. Среди них - машиностроительный гигант "Азовмаш".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 2022 году российские оккупанты обещали его возрождение, создание индустриального парка, запуск производства продукции чуть ли не от самого Ростеха уже в 2024 году. Вместо этого - ноль реальных работ, отметили в горсовете.

"Более того, за эти годы они так и не смогли определить статус предприятия - принадлежит ли оно к так называемой "ДНР" или к федеральной собственности. Без этого любые инвестиционные планы зависают в воздухе. И пока вопрос стоит на стопе, металл завода активно распиливается среди своих "бандитов", - рассказали там.

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Отмечается, что даже пророссийские паблики признают, что "Азовмаш" уничтожен, разграблен в результате боевых действий или настолько устарел, что его восстановление неинтересно даже потенциальным инвесторам.

А также паблики утверждают: "Так называемые власти ДНР тянут одеяло на себя, торгуясь с Москвой, чтобы оставить "Азовмаш" в своей юрисдикции, имея собственные интересы по его дальнейшему разграблению".

Российские оккупанты во время блокады и оккупации города разрушили три завода Мариуполя. За три года оккупации для их восстановления не сделано абсолютно ничего, подчеркнули в горсовете.

"Город отдали под застройку подрядчикам, которые возводят дома под ипотеку для россиян. А промышленность - только разворовывается, превращая все в кучу металлолома вместо обещанного возрождения", - добавили там.

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Автор: 

Мариуполь (5722) оккупация (10181) Донецкая область (9902) Азовсталь (377) Мариупольский район (34)


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Топ комментарии
+7
От суки!
Розпилювати народне добро мають тіко свої, рідні пани!
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26.05.2025 16:41
+3
Що каже з цього приводу російськомовний Ахмєтав?
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26.05.2025 16:38
+2
Російської мови не знаю...
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26.05.2025 16:41
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Що каже з цього приводу російськомовний Ахмєтав?
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26.05.2025 16:38 Ответить
В чому проблема? Зверніться до Ахмєтава.
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26.05.2025 16:40 Ответить
Російської мови не знаю...
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26.05.2025 16:41 Ответить
Бува. Але Ваша демагогія все компенсує.
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26.05.2025 16:57 Ответить
А Зеленський демагог?
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26.05.2025 17:04 Ответить
Гуде, не припиняючи...
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26.05.2025 17:04 Ответить
русскій бог Шара.....
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26.05.2025 16:41 Ответить
От суки!
Розпилювати народне добро мають тіко свої, рідні пани!
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26.05.2025 16:41 Ответить
А русскіє пролєтаріі, шо? Пальцєм дєланиє?
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26.05.2025 16:44 Ответить
під іпотєку для кацапів, а там інша новина, що у кацапів забудовники банкрутують і ставки ростуть,
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26.05.2025 16:42 Ответить
дуже шкода, дуже шкода...

маріупольці на виборах 2019 року наймасовіше в Україні голосували за Шарія
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26.05.2025 17:11 Ответить
 
 