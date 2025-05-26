Рашисты распиливают "Азовмаш" на металлолом в оккупированном Мариуполе

Вместо обещанного возрождения мариупольских заводов российские захватчики устроили их циничный распил на металлолом. Среди них - машиностроительный гигант "Азовмаш".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 2022 году российские оккупанты обещали его возрождение, создание индустриального парка, запуск производства продукции чуть ли не от самого Ростеха уже в 2024 году. Вместо этого - ноль реальных работ, отметили в горсовете.

"Более того, за эти годы они так и не смогли определить статус предприятия - принадлежит ли оно к так называемой "ДНР" или к федеральной собственности. Без этого любые инвестиционные планы зависают в воздухе. И пока вопрос стоит на стопе, металл завода активно распиливается среди своих "бандитов", - рассказали там.

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Отмечается, что даже пророссийские паблики признают, что "Азовмаш" уничтожен, разграблен в результате боевых действий или настолько устарел, что его восстановление неинтересно даже потенциальным инвесторам.

А также паблики утверждают: "Так называемые власти ДНР тянут одеяло на себя, торгуясь с Москвой, чтобы оставить "Азовмаш" в своей юрисдикции, имея собственные интересы по его дальнейшему разграблению".

Российские оккупанты во время блокады и оккупации города разрушили три завода Мариуполя. За три года оккупации для их восстановления не сделано абсолютно ничего, подчеркнули в горсовете.

"Город отдали под застройку подрядчикам, которые возводят дома под ипотеку для россиян. А промышленность - только разворовывается, превращая все в кучу металлолома вместо обещанного возрождения", - добавили там.

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