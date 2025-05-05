Россия формирует новые военные базы в Мариупольском районе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

В Мариупольском районе, который находится под временной оккупацией российской армии, фиксируется активность захватчиков - в частности, перемещение сил и формирование новых военных баз.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне наращивают военное присутствие в Мариуполе, уже появились новые базы, - горсовет. ФОТО

По его словам, сейчас прекращены массовые межрегиональные перемещения военных, однако наблюдаются локальные передвижения. Основная активность зафиксирована в Никольской громаде, которая имеет стратегическое значение из-за близости к направлениям от Великой Новоселки до Пологов.

Андрющенко предполагает, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских сил к наступлению на запорожском направлении, и "отсчет до его начала идет максимум на дни".







Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе сейчас находятся журналисты из Франции и Нидерландов, - Андрющенко