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Новости Фото Оккупация Мариуполя Военные базы РФ
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Россия формирует новые военные базы в Мариупольском районе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

В Мариупольском районе, который находится под временной оккупацией российской армии, фиксируется активность захватчиков - в частности, перемещение сил и формирование новых военных баз.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, сейчас прекращены массовые межрегиональные перемещения военных, однако наблюдаются локальные передвижения. Основная активность зафиксирована в Никольской громаде, которая имеет стратегическое значение из-за близости к направлениям от Великой Новоселки до Пологов.

Андрющенко предполагает, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских сил к наступлению на запорожском направлении, и "отсчет до его начала идет максимум на дни".

Россия формирует новые военные базы в Мариуполе
Россия формирует новые военные базы в Мариуполе
Россия формирует новые военные базы в Мариуполе

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Автор: 

военная база (217) Мариуполь (5717) Донецкая область (9746) Андрющенко Петр (582) Мариупольский район (31)


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,Не кожна Паляниця долетить до середини Маріуполя?!"
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05.05.2025 12:02 Ответить
Предупрежден, значит вооружен! Спасибо товарищу Андрющенко.
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05.05.2025 12:22 Ответить
 
 