Россия формирует новые военные базы в Мариупольском районе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
В Мариупольском районе, который находится под временной оккупацией российской армии, фиксируется активность захватчиков - в частности, перемещение сил и формирование новых военных баз.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас прекращены массовые межрегиональные перемещения военных, однако наблюдаются локальные передвижения. Основная активность зафиксирована в Никольской громаде, которая имеет стратегическое значение из-за близости к направлениям от Великой Новоселки до Пологов.
Андрющенко предполагает, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских сил к наступлению на запорожском направлении, и "отсчет до его начала идет максимум на дни".
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