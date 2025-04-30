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В Мариуполе сейчас находятся журналисты из Франции и Нидерландов, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе находятся журналисты из двух европейских стран.

Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас в Мариуполе очередные журналисты (?) из Нидерландов и Франции. Интересно, как они туда попали и, что думают по этому поводу наши партнеры? При том, что, вроде бы, не откровенный пропаганда-эскорт... Ну и о мнении СБУ было бы интересно узнать", - написал Андрющенко.

Пост Андрющенко о журналистах в Мариуполе

Напомним, ранее немецкий телеканал ZDF снял репортаж из оккупированного Мариуполя, в частности там речь шла о якобы "восстановлении" города.

Читайте: Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" между Мариуполем и Бердянском. ФОТО

Автор: 

журналистика (3296) Мариуполь (5716) оккупация (10162) Донецкая область (9710) Андрющенко Петр (581) Мариупольский район (30)


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"возрождєніє оккупірованних тєрріторій".

спеціально для бакланів Європи

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30.04.2025 19:37 Ответить
А що наші партнери думають з приводу купівлі російської нафти та російського скрапленого природного газу, Андрющенка не цікавить?
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30.04.2025 19:37 Ответить
СБУ? У них там агенти працюють, еліта СБУ під прикриттям. Ходаківський та Пасічник.
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30.04.2025 19:42 Ответить
Чому по Маріуполю ніхто не стріляє ? Там повно россійських військових баз. Останній раз їх кошмарили ще при Залужному. Сирський не здатен наносити ворогу саме такі удари.
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30.04.2025 19:43 Ответить
Там працює його брат !
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30.04.2025 21:20 Ответить
Ничего удивительного в этом нет, гниды и сволочи есть в любой стране, хотелось бы конечно,

чтобы их по пути назад случайно накрыл наш беспилотник, для порядка.
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30.04.2025 19:50 Ответить
а що там вчора мєдвєдєв блєяв з похмілля? про денацифікацію Європи? ну от, для тих журнашлюхів це може бути дорога в один кінець. через шлях денацифікації чи обміну тих журналістів на кацапських кілерів і терористів.. хоча.. може ці журнашлюхи уже денацифіковані та ще й ******* добряче запаковані і тому їх чіпати не будуть там. і таке може бути. гроші не пахнуть.
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30.04.2025 19:50 Ответить
Калоліція рішучих, могучих, спроможних, ядрочистих, потужних, ....
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30.04.2025 21:18 Ответить
 
 