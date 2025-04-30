В Мариуполе сейчас находятся журналисты из Франции и Нидерландов, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе находятся журналисты из двух европейских стран.

Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас в Мариуполе очередные журналисты (?) из Нидерландов и Франции. Интересно, как они туда попали и, что думают по этому поводу наши партнеры? При том, что, вроде бы, не откровенный пропаганда-эскорт... Ну и о мнении СБУ было бы интересно узнать", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее немецкий телеканал ZDF снял репортаж из оккупированного Мариуполя, в частности там речь шла о якобы "восстановлении" города.

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