В Маріуполі зараз перебувають журналісти з Франції та Нідерландів, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі перебувають журналісти з двох європейських країн.

Про це заявив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз в Маріуполі чергові журналісти (?) з Нідерландів та Франції. Цікаво, як вони туди потрапили та, що думають з цього приводу наші партнери? При тому, що начебто не відвертий пропаганда-ескорт... Ну й про думку СБУ було би цікаво дізнатись", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.

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