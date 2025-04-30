В Маріуполі зараз перебувають журналісти з Франції та Нідерландів, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі перебувають журналісти з двох європейських країн.
Про це заявив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз в Маріуполі чергові журналісти (?) з Нідерландів та Франції. Цікаво, як вони туди потрапили та, що думають з цього приводу наші партнери? При тому, що начебто не відвертий пропаганда-ескорт... Ну й про думку СБУ було би цікаво дізнатись", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.
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"возрождєніє оккупірованних тєрріторій".
спеціально для бакланів Європи
.
чтобы их по пути назад случайно накрыл наш беспилотник, для порядка.