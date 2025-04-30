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Новини Фото Журналісти на окупованих територіях України
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В Маріуполі зараз перебувають журналісти з Франції та Нідерландів, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі перебувають журналісти з двох європейських країн.

Про це заявив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз в Маріуполі чергові журналісти (?) з Нідерландів та Франції. Цікаво, як вони туди потрапили та, що думають з цього приводу наші партнери? При тому, що начебто не відвертий пропаганда-ескорт... Ну й про думку СБУ було би цікаво дізнатись", - написав Андрющенко.

Пост Андрющенка про журналістів у Маріуполі

Нагадаємо, раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.

Читайте: Окупанти демонтували стелу "Донецька область" між Маріуполем та Бердянськом. ФОТО

Автор: 

журналістика (1761) Маріуполь (3234) окупація (6713) Донецька область (8522) Андрющенко Петро (694) Маріупольський район (32)


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"возрождєніє оккупірованних тєрріторій".

спеціально для бакланів Європи

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30.04.2025 19:37 Відповісти
А що наші партнери думають з приводу купівлі російської нафти та російського скрапленого природного газу, Андрющенка не цікавить?
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30.04.2025 19:37 Відповісти
СБУ? У них там агенти працюють, еліта СБУ під прикриттям. Ходаківський та Пасічник.
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30.04.2025 19:42 Відповісти
Чому по Маріуполю ніхто не стріляє ? Там повно россійських військових баз. Останній раз їх кошмарили ще при Залужному. Сирський не здатен наносити ворогу саме такі удари.
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30.04.2025 19:43 Відповісти
Ничего удивительного в этом нет, гниды и сволочи есть в любой стране, хотелось бы конечно,

чтобы их по пути назад случайно накрыл наш беспилотник, для порядка.
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30.04.2025 19:50 Відповісти
а що там вчора мєдвєдєв блєяв з похмілля? про денацифікацію Європи? ну от, для тих журнашлюхів це може бути дорога в один кінець. через шлях денацифікації чи обміну тих журналістів на кацапських кілерів і терористів.. хоча.. може ці журнашлюхи уже денацифіковані та ще й ******* добряче запаковані і тому їх чіпати не будуть там. і таке може бути. гроші не пахнуть.
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30.04.2025 19:50 Відповісти
 
 