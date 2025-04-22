Россияне наращивают военное присутствие в Мариуполе, уже появились новые базы, - горсовет. ФОТО

Россияне усиливают свое военное присутствие во временно оккупированном Мариуполе, появились две новые военные базы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе", - говорится в заметке.

По информации Центра изучения оккупации, в течение марта-апреля 2025 года появились две новые военные базы: на территории Кальмиусского района в северо-западной части, а также логистическая, в Левобережном районе, ЖМР "Восточный". Вторая база, как указано, используется в основном для стоянки живой силы и техники.

"Таким образом, российские оккупанты постепенно усиливают свое присутствие в Мариуполе. В Центре изучения оккупации отмечают, что это план по превращению города в главный и полноценный логистически-военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы. С разветвленной сетью стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения живой силы. Этому способствуют оккупационные действия по развитию железной дороги и портового сообщения", - сообщили в горсовете Мариуполя.

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