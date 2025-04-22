РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14541 посетитель онлайн
Новости Оккупация Мариуполя
3 012 14

Россияне наращивают военное присутствие в Мариуполе, уже появились новые базы, - горсовет. ФОТО

Россияне усиливают свое военное присутствие во временно оккупированном Мариуполе, появились две новые военные базы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе", - говорится в заметке.

По информации Центра изучения оккупации, в течение марта-апреля 2025 года появились две новые военные базы: на территории Кальмиусского района в северо-западной части, а также логистическая, в Левобережном районе, ЖМР "Восточный". Вторая база, как указано, используется в основном для стоянки живой силы и техники.

"Таким образом, российские оккупанты постепенно усиливают свое присутствие в Мариуполе. В Центре изучения оккупации отмечают, что это план по превращению города в главный и полноценный логистически-военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы. С разветвленной сетью стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения живой силы. Этому способствуют оккупационные действия по развитию железной дороги и портового сообщения", - сообщили в горсовете Мариуполя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Освободитель" из Ярославской области РФ катается на автомобиле среди отдыхающих на пляже в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Мариуполь
Мариуполь
Мариуполь

Автор: 

Мариуполь (5713) Донецкая область (9656) Мариупольский район (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
А у відповідь, збільшать фінансування цієї "міськ.ради"...
показать весь комментарий
22.04.2025 11:55
+13
от якби в нас були ракети, новина б виглядала так: нові кацапські бази, які з'явились в Маріуполі останнім часом, припинили своє існування...
показать весь комментарий
22.04.2025 11:55
+12
"З'явилися нові бази"...
А де сотні розпіарених далекобійних дронів? Вони вже скільки часу не використовуються по об'єктам в глибині парашки? То чому не застосувати їх прямо тут? До Маріуполя 100 км.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі вже пробували sora.chatgpt.com/ sora.chatgpt.com ?

показать весь комментарий
22.04.2025 11:54 Ответить
А у відповідь, збільшать фінансування цієї "міськ.ради"...
показать весь комментарий
22.04.2025 11:55 Ответить
от якби в нас були ракети, новина б виглядала так: нові кацапські бази, які з'явились в Маріуполі останнім часом, припинили своє існування...
показать весь комментарий
22.04.2025 11:55 Ответить
ти тролятина болотна чи просто забув пігулки прийняти?
показать весь комментарий
22.04.2025 12:03 Ответить
бачу фахівця по скиду пігулок в унітаз
показать весь комментарий
22.04.2025 12:45 Ответить
Якби ми з 2014 по 2022 там створили свої бази, то зараз би готувалися до шашлику...
показать весь комментарий
22.04.2025 12:00 Ответить
Які бази? Згадайте скільки воні було від наріду коли Порох наказав всього декільком корабликам плисти з українського Криму до українського ж Маріуполя через українську ж Керченську протоку!
показать весь комментарий
22.04.2025 12:14 Ответить
"З'явилися нові бази"...
А де сотні розпіарених далекобійних дронів? Вони вже скільки часу не використовуються по об'єктам в глибині парашки? То чому не застосувати їх прямо тут? До Маріуполя 100 км.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:02 Ответить
наказу не було
показать весь комментарий
22.04.2025 12:08 Ответить
"тамженашелюді"
показать весь комментарий
22.04.2025 12:20 Ответить
Це велика помилка що ми даємо рашистам хазяйнувати в наших містах як в себе вдома. Рашисти не повинні мати даже ілюзію що захопивши місто вото вже їхнє. Даже захопивши якесь місто воно повинно стати їхньою могилою і гемороєм а не надбанням. Орда зупиниться тільки коли зрозуміє що з кожним захопленим населеним пунктом вона втрачає а не збагачується
показать весь комментарий
22.04.2025 12:08 Ответить
Такими статєйками пробують ганьбити нашого Бубьочку. Це кацапське ІПСО. Ви що не дооцінюєте роль простого мальчіка від наріду, який в основу своєї стратегії поклав розмінування Чонгару, прокладання туди класного асфальту, щоб ворог не мав проблем, а з "вєтєрколм" захопив Маріуполь? А розмінування акваторії Азовського моря, дало миттєву можливість оточення наших найкращих? Вони ж заважали Боневтіку Потужному створювати диктатуру, а так і свому братану кацапу допоміг і закріпився на троні. Чи не так 73%?
показать весь комментарий
22.04.2025 12:09 Ответить
Не турбуйтеся, то Боневтік Потужно-Брехливий їх туди заманив і за один раз бахне крилатими ракетами "Бенєчка" та балістикою "Хужє нє будєт", яких за шість років і один день наштампував тисячами.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:11 Ответить
 
 