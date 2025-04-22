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Новини Окупація Маріуполя
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Росіяни нарощують військову присутність у Маріуполі, вже з’явилися нові бази, - міськрада. ФОТО

Росіяни посилюють свою військову присутність у тимчасово окупованому Маріуполі, з'явилися дві нові військові бази,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській міській раді 

. "Російські окупанти розширяють свою військову присутність в Маріуполі", - ідеться в дописі.

За інформацією Центру вивчення окупації, протягом березня-квітня 2025 року з’явилися дві нові військові бази: на території Кальміуського району в північно-західній частині, а також логістична, в Лівобережному районі, ЖМР "Східний". Друга база, як вказано, використовується здебільшого для стоянки живої сили та техніки.

"Таким чином, російські окупанти поступово посилюють свою присутність у Маріуполі. У Центрі вивчення окупації зазначають, що це план з перетворення міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм не лише для вантажів, але техніки та живої сили. З розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування живої сили. Цьому сприяють окупаційні дії з розвитку залізниці та портового сполучення", - повідомили в міськраді Маріуполя.

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Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь

Автор: 

Маріуполь (3231) Донецька область (8467) Маріупольський район (29)


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Топ коментарі
+13
А у відповідь, збільшать фінансування цієї "міськ.ради"...
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22.04.2025 11:55
+13
от якби в нас були ракети, новина б виглядала так: нові кацапські бази, які з'явились в Маріуполі останнім часом, припинили своє існування...
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22.04.2025 11:55
+12
"З'явилися нові бази"...
А де сотні розпіарених далекобійних дронів? Вони вже скільки часу не використовуються по об'єктам в глибині парашки? То чому не застосувати їх прямо тут? До Маріуполя 100 км.
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22.04.2025 12:02
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Всі вже пробували sora.chatgpt.com/ sora.chatgpt.com ?

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22.04.2025 11:54 Відповісти
А у відповідь, збільшать фінансування цієї "міськ.ради"...
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22.04.2025 11:55 Відповісти
от якби в нас були ракети, новина б виглядала так: нові кацапські бази, які з'явились в Маріуполі останнім часом, припинили своє існування...
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22.04.2025 11:55 Відповісти
ти тролятина болотна чи просто забув пігулки прийняти?
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22.04.2025 12:03 Відповісти
бачу фахівця по скиду пігулок в унітаз
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22.04.2025 12:45 Відповісти
Якби ми з 2014 по 2022 там створили свої бази, то зараз би готувалися до шашлику...
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22.04.2025 12:00 Відповісти
Які бази? Згадайте скільки воні було від наріду коли Порох наказав всього декільком корабликам плисти з українського Криму до українського ж Маріуполя через українську ж Керченську протоку!
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22.04.2025 12:14 Відповісти
"З'явилися нові бази"...
А де сотні розпіарених далекобійних дронів? Вони вже скільки часу не використовуються по об'єктам в глибині парашки? То чому не застосувати їх прямо тут? До Маріуполя 100 км.
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22.04.2025 12:02 Відповісти
наказу не було
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22.04.2025 12:08 Відповісти
"тамженашелюді"
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22.04.2025 12:20 Відповісти
Це велика помилка що ми даємо рашистам хазяйнувати в наших містах як в себе вдома. Рашисти не повинні мати даже ілюзію що захопивши місто вото вже їхнє. Даже захопивши якесь місто воно повинно стати їхньою могилою і гемороєм а не надбанням. Орда зупиниться тільки коли зрозуміє що з кожним захопленим населеним пунктом вона втрачає а не збагачується
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22.04.2025 12:08 Відповісти
Такими статєйками пробують ганьбити нашого Бубьочку. Це кацапське ІПСО. Ви що не дооцінюєте роль простого мальчіка від наріду, який в основу своєї стратегії поклав розмінування Чонгару, прокладання туди класного асфальту, щоб ворог не мав проблем, а з "вєтєрколм" захопив Маріуполь? А розмінування акваторії Азовського моря, дало миттєву можливість оточення наших найкращих? Вони ж заважали Боневтіку Потужному створювати диктатуру, а так і свому братану кацапу допоміг і закріпився на троні. Чи не так 73%?
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22.04.2025 12:09 Відповісти
Не турбуйтеся, то Боневтік Потужно-Брехливий їх туди заманив і за один раз бахне крилатими ракетами "Бенєчка" та балістикою "Хужє нє будєт", яких за шість років і один день наштампував тисячами.
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22.04.2025 12:11 Відповісти
 
 