Росіяни нарощують військову присутність у Маріуполі, вже з’явилися нові бази, - міськрада. ФОТО

Росіяни посилюють свою військову присутність у тимчасово окупованому Маріуполі, з'явилися дві нові військові бази,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській міській раді

. "Російські окупанти розширяють свою військову присутність в Маріуполі", - ідеться в дописі.

За інформацією Центру вивчення окупації, протягом березня-квітня 2025 року з’явилися дві нові військові бази: на території Кальміуського району в північно-західній частині, а також логістична, в Лівобережному районі, ЖМР "Східний". Друга база, як вказано, використовується здебільшого для стоянки живої сили та техніки.

"Таким чином, російські окупанти поступово посилюють свою присутність у Маріуполі. У Центрі вивчення окупації зазначають, що це план з перетворення міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм не лише для вантажів, але техніки та живої сили. З розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування живої сили. Цьому сприяють окупаційні дії з розвитку залізниці та портового сполучення", - повідомили в міськраді Маріуполя.

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