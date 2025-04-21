"Освободитель" із Ярославської області РФ катається на автомобілі поміж відпочивальників на пляжі в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому "освободитель" на автомобілі катається пісчаним пляжем окупованого Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із номерного знаку на автомобілі росіянин прибув із Ярославської області РФ.
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