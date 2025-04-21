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"Освободитель" із Ярославської області РФ катається на автомобілі поміж відпочивальників на пляжі в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому "освободитель"  на автомобілі катається пісчаним пляжем окупованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із номерного знаку на автомобілі росіянин прибув із Ярославської області РФ.

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Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6695) пляж (154) Донецька область (8467) Маріупольський район (29)


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Топ коментарі
+26
Погано катається! Жодного з орків не переїхав. Корінним маріупольцям не до пляжів - питання виживання основне, а на пісочку кацапська пиз...ота і колаборанти.
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21.04.2025 16:52
+22
Там всіх все влаштовує. Для тих хто давно втратив людську подобу, подібне в межах норми.
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21.04.2025 16:46
+7
В Мариуполе на сегодня остался один биомусор, поэтому пусть получают то, чего хотели.
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21.04.2025 18:39
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Там всіх все влаштовує. Для тих хто давно втратив людську подобу, подібне в межах норми.
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21.04.2025 16:46 Відповісти
На сраному Ларгусі катається.
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21.04.2025 16:47 Відповісти
Та ну! Для Ярославля це номер 2 після автошедевра Лада-Калина.
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21.04.2025 16:54 Відповісти
😂🤣🖕
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21.04.2025 16:49 Відповісти
Погано катається! Жодного з орків не переїхав. Корінним маріупольцям не до пляжів - питання виживання основне, а на пісочку кацапська пиз...ота і колаборанти.
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21.04.2025 16:52 Відповісти
Це він ладу приміряє
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21.04.2025 17:07 Відповісти
Для болотян це рів'єра. Побачити море і померти.
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21.04.2025 18:19 Відповісти
В Мариуполе на сегодня остался один биомусор, поэтому пусть получают то, чего хотели.
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21.04.2025 18:39 Відповісти
такого питла і в нас вистачає
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21.04.2025 19:17 Відповісти
Той рік теж було відео де бородатий чечен з усім своім сімейством на білому джипі заіхав прямо серед людей на пляж у Маріуполі....... Для свиней- свинство і неповага до інших це норма. Там де приходить росія- настає свинячий світ.....
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21.04.2025 19:25 Відповісти
Мені подобається на фоні таких новин регулярно спостерігати в себе на районі, як по тротуару їдуть машини, люди розбігаються в траву, а збоку по дорозі їде доблесна поліція й нуль реакції) І тут коментарі такі "для бидла це норм", "та там на болотах це норма", комедія)
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21.04.2025 19:55 Відповісти
Ну я здесь не увидел ничего страшного приехал кто то на пляж и стал.Я таким Макаром могу написать автомобилист на белом пикапе заехав на пляж переехал 3 людей засмотрелся на голые сиськи ну что же подумаешь бывает опять вернётся на войну некоторые без адреналина не могут поэтому и творят всякую дичь мерзкую а вообще нужно бить по Мариуполю ракетами куда не прилетит обязательно ******
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24.04.2025 06:08 Відповісти
 
 