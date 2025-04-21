"Освободитель" из Ярославской области РФ катается на автомобиле среди отдыхающих в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой "освободитель" на автомобиле катается по песчаному пляжу оккупированного Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по номерному знаку на автомобиле россиянин прибыл из Ярославской области РФ.
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