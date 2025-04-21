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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Оккупация Мариуполя
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"Освободитель" из Ярославской области РФ катается на автомобиле среди отдыхающих в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой "освободитель" на автомобиле катается по песчаному пляжу оккупированного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по номерному знаку на автомобиле россиянин прибыл из Ярославской области РФ.

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Автор: 

Мариуполь (5713) оккупация (10143) пляж (250) Донецкая область (9656) Мариупольский район (27)


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Топ комментарии
+26
Погано катається! Жодного з орків не переїхав. Корінним маріупольцям не до пляжів - питання виживання основне, а на пісочку кацапська пиз...ота і колаборанти.
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21.04.2025 16:52
+22
Там всіх все влаштовує. Для тих хто давно втратив людську подобу, подібне в межах норми.
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21.04.2025 16:46
+7
В Мариуполе на сегодня остался один биомусор, поэтому пусть получают то, чего хотели.
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21.04.2025 18:39
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Там всіх все влаштовує. Для тих хто давно втратив людську подобу, подібне в межах норми.
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21.04.2025 16:46 Ответить
На сраному Ларгусі катається.
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21.04.2025 16:47 Ответить
Та ну! Для Ярославля це номер 2 після автошедевра Лада-Калина.
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21.04.2025 16:54 Ответить
😂🤣🖕
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21.04.2025 16:49 Ответить
Погано катається! Жодного з орків не переїхав. Корінним маріупольцям не до пляжів - питання виживання основне, а на пісочку кацапська пиз...ота і колаборанти.
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21.04.2025 16:52 Ответить
Це він ладу приміряє
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21.04.2025 17:07 Ответить
Для болотян це рів'єра. Побачити море і померти.
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21.04.2025 18:19 Ответить
В Мариуполе на сегодня остался один биомусор, поэтому пусть получают то, чего хотели.
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21.04.2025 18:39 Ответить
такого питла і в нас вистачає
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21.04.2025 19:17 Ответить
Той рік теж було відео де бородатий чечен з усім своім сімейством на білому джипі заіхав прямо серед людей на пляж у Маріуполі....... Для свиней- свинство і неповага до інших це норма. Там де приходить росія- настає свинячий світ.....
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21.04.2025 19:25 Ответить
Мені подобається на фоні таких новин регулярно спостерігати в себе на районі, як по тротуару їдуть машини, люди розбігаються в траву, а збоку по дорозі їде доблесна поліція й нуль реакції) І тут коментарі такі "для бидла це норм", "та там на болотах це норма", комедія)
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21.04.2025 19:55 Ответить
 
 