"Освободитель" из Ярославской области РФ катается на автомобиле среди отдыхающих в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой "освободитель" на автомобиле катается по песчаному пляжу оккупированного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по номерному знаку на автомобиле россиянин прибыл из Ярославской области РФ.

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