Власти РФ массово отбирают квартиры граждан Украины в оккупированном Мариуполе, - BBC

Российские власти в оккупированном Мариуполе систематически изымают жилье украинских граждан, которые были вынуждены покинуть город после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в расследовании проекта Би-Би-Си BBC Verify, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили, что с июля 2024 года российская администрация Мариуполя признала подлежащими изъятию не менее 5 700 квартир, принадлежащих гражданам Украины.

"Чтобы спасти свое жилье, украинцам придется вернуться в Мариуполь через Россию, пройти опасную фильтрацию, сложный бюрократический процесс и непреодолимое давление с целью получения российского паспорта. Это делает возвращение жилья практически невозможным, а попытки достичь этого - опасными", - пишет BBC Verify.

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Большинство квартир, которые изымаются, принадлежат украинцам, которые либо покинули город, либо погибли во время 86-дневной осады 2022 года. Тогда, по данным Human Rights Watch, погибло более восьми тысяч гражданских, но реальная цифра, вероятно, значительно выше.

Конфискации, похоже, являются частью более масштабной схемы "русификации" оккупированного города, которая включает строительство новых военных объектов и переименование улиц на одобренные Москвой названия.

В Мариуполе также был утвержден новый герб без украинских символов.

По данным исследования Human Rights Watch, в результате российской осады было разрушено или повреждено 93% высотных зданий Мариуполя - 443. С тех пор Россия утверждает, что построила более 70 новых многоквартирных домов, но местные жители говорят, что огромный дефицит жилья сохраняется.

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Как свидетельствуют городские документы, проанализированные BBC Verify, кроме 2200 помещений, которые городские власти намерены изъять, еще 3550 были определены как такие, которые могут быть конфискованы.

Российская оккупационная администрация называет такие квартиры "бесхозными", хотя их владельцы известны - это граждане Украины, которые покинули город, или наследники погибших мариупольцев.

Кроме того, в 2024 году в РФ был принят закон, который ускоряет процесс передачи этих квартир новым владельцам - гражданам России из оккупированной части Донецкой области, которые потеряли жилье.

Фактически, это ставит украинцев перед невозможным выбором: их безопасность и идентичность или их дома, добавляют журналисты BBC.

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