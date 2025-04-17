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Новости Оккупация Мариуполя
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Власти РФ массово отбирают квартиры граждан Украины в оккупированном Мариуполе, - BBC

Оккупированный Мариуполь

Российские власти в оккупированном Мариуполе систематически изымают жилье украинских граждан, которые были вынуждены покинуть город после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в расследовании проекта Би-Би-Си BBC Verify, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили, что с июля 2024 года российская администрация Мариуполя признала подлежащими изъятию не менее 5 700 квартир, принадлежащих гражданам Украины.

"Чтобы спасти свое жилье, украинцам придется вернуться в Мариуполь через Россию, пройти опасную фильтрацию, сложный бюрократический процесс и непреодолимое давление с целью получения российского паспорта. Это делает возвращение жилья практически невозможным, а попытки достичь этого - опасными", - пишет BBC Verify.

Также читайте: Оккупанты запускают масштабное мародерство жилья под видом инвентаризации в Мариуполе, - ЦНС

Большинство квартир, которые изымаются, принадлежат украинцам, которые либо покинули город, либо погибли во время 86-дневной осады 2022 года. Тогда, по данным Human Rights Watch, погибло более восьми тысяч гражданских, но реальная цифра, вероятно, значительно выше.

Конфискации, похоже, являются частью более масштабной схемы "русификации" оккупированного города, которая включает строительство новых военных объектов и переименование улиц на одобренные Москвой названия.

В Мариуполе также был утвержден новый герб без украинских символов.

По данным исследования Human Rights Watch, в результате российской осады было разрушено или повреждено 93% высотных зданий Мариуполя - 443. С тех пор Россия утверждает, что построила более 70 новых многоквартирных домов, но местные жители говорят, что огромный дефицит жилья сохраняется.

Смотрите: Женщина с украинским флагом вышла на улицу оккупированного Мариуполя. ВИДЕО+ФОТО

Как свидетельствуют городские документы, проанализированные BBC Verify, кроме 2200 помещений, которые городские власти намерены изъять, еще 3550 были определены как такие, которые могут быть конфискованы.

Российская оккупационная администрация называет такие квартиры "бесхозными", хотя их владельцы известны - это граждане Украины, которые покинули город, или наследники погибших мариупольцев.

Кроме того, в 2024 году в РФ был принят закон, который ускоряет процесс передачи этих квартир новым владельцам - гражданам России из оккупированной части Донецкой области, которые потеряли жилье.

Фактически, это ставит украинцев перед невозможным выбором: их безопасность и идентичность или их дома, добавляют журналисты BBC.

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Автор: 

квартира (464) Мариуполь (5712) оккупация (10137) россия (95515) Донецкая область (9642) Мариупольский район (25)


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Топ комментарии
+6
одесити ті які гавкают за московію ви думаете як ми не встоїмо то вас чекае шось краще?
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17.04.2025 16:46
+2
"було зруйновано або пошкоджено 93% висотних будівель Маріуполя -- 443"

"визнала такими, що підлягають вилученню, щонайменше 5 700 квартир"
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17.04.2025 16:46
+1
Зайдіть на сайт" Думська", там жванецький та висоцький понад усе хвилюють "карєнних"((
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17.04.2025 16:55
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"було зруйновано або пошкоджено 93% висотних будівель Маріуполя -- 443"

"визнала такими, що підлягають вилученню, щонайменше 5 700 квартир"
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17.04.2025 16:46 Ответить
одесити ті які гавкают за московію ви думаете як ми не встоїмо то вас чекае шось краще?
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17.04.2025 16:46 Ответить
Зайдіть на сайт" Думська", там жванецький та висоцький понад усе хвилюють "карєнних"((
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17.04.2025 16:55 Ответить
Думськая - це сайт ватників.
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17.04.2025 17:04 Ответить
Зато родная говєнь. І чєлюсть большє нє баліт.
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17.04.2025 16:55 Ответить
а що ви, ждуни, чекали?
що після окупації касапія вам квартири залишить і другу пенсію призначить?
на жаль, таке було (і є) в дн/лн дирах та маріуполі, енергодарі та інш.
сподіваюсь що після зелених такої ***** не буде...
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17.04.2025 17:04 Ответить
Мова про тих мешканців Маріуполя які залишили місто та перебралися до неокупованих зон.
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17.04.2025 17:11 Ответить
розумію позицію пересічних громадян (окрім бізнесменів)....
АЛЕ: в мене більш як 273 моїх знайомих з окупованих теріторій яки це роблять... квартири переписані на родичів (яки стали громадянами касапії, легализувались), раз на три місяця "турпоїздка за грошима рашки"...
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17.04.2025 17:31 Ответить
Це ті, які залишалися ще деякий час на окупованій території. Вони мали час на різні оборудки. Але ті хто покинув зони окупації прямо зразу вже не можуть цього зробити.
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17.04.2025 18:01 Ответить
Це вже "хуженібудит" чи ще щось очікуєтся?
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17.04.2025 17:05 Ответить
Пир вурдалаков продолжается... В этом вся суть рабссеи. Убить, изнасиловать и убить, ограбить. Все это в пьяном угаре. Потому что на рабссее нет людей, там только выродки. Выродки славянской нации. Свирепый и бездумный гибрид славян с монголами, голова у них только для еды и ношения головного убора.
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17.04.2025 17:41 Ответить
Тут у кацапоти великий досвід. До весни 1941-го року усі центри міст і містечок Галичини були щільно заселені свинособаками.
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17.04.2025 19:13 Ответить
 
 