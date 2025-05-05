Росія формує нові військові бази у Маріупольському районі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріупольському районі, який перебуває під тимчасовою окупацією російської армії, фіксується активність загарбників - зокрема, переміщення сил та формування нових військових баз.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, наразі припинені масові міжрегіональні переміщення військових, однак спостерігаються локальні пересування. Основна активність зафіксована в Нікольській громаді, яка має стратегічне значення через наближеність до напрямків від Великої Новосілки до Пологів.

Андрющенко припускає, що такі дії можуть свідчити про підготовку російських сил до наступу на запорізькому напрямку, і "відлік до його початку йде максимум на дні".







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