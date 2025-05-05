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Новини Фото Окупація Маріуполя Військові бази РФ
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Росія формує нові військові бази у Маріупольському районі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріупольському районі, який перебуває під тимчасовою окупацією російської армії, фіксується активність загарбників - зокрема, переміщення сил та формування нових військових баз.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, наразі припинені масові міжрегіональні переміщення військових, однак спостерігаються локальні пересування. Основна активність зафіксована в Нікольській громаді, яка має стратегічне значення через наближеність до напрямків від Великої Новосілки до Пологів.

Андрющенко припускає, що такі дії можуть свідчити про підготовку російських сил до наступу на запорізькому напрямку, і "відлік до його початку йде максимум на дні".

Росія формує нові військові бази у Маріуполі
Росія формує нові військові бази у Маріуполі
Росія формує нові військові бази у Маріуполі

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Автор: 

військова база (91) Маріуполь (3235) Донецька область (8558) Андрющенко Петро (695) Маріупольський район (34)


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,Не кожна Паляниця долетить до середини Маріуполя?!"
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05.05.2025 12:02 Відповісти
Предупрежден, значит вооружен! Спасибо товарищу Андрющенко.
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05.05.2025 12:22 Відповісти
Так розбомбити їх!! Чи ОПа не дозволяє?
І взагалі, півУкраїни мокші розгромили, а в Маріуполі(військова база мокшей) все ціле, тихо і чисто? Дуже темна справа з здачою Півдня, народний укрМоссад з цим розбереться, покарання дістануть не лише колаборанти!
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05.05.2025 13:36 Відповісти
 
 